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ഫ്ലെക്സ്-ഫ്യൂവൽ ഇന്ധനത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കും, സ്ട്രോങ് ഹൈബ്രിഡ് പവർട്രെയിനിൽ പുതുക്കിയ 'ഇന്നോവ ഹൈക്രോസ്'
പുതുക്കിയ ഇന്നോവ ഹൈക്രോസിന്റെ സ്ട്രോങ് ഹൈബ്രിഡ് പവർട്രെയിന് പെട്രോളും എഥനോളും ചേർന്ന ഫ്ലെക്സ് ഫ്യൂവൽ ഇന്ധനത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കും. നാല് വേരിയന്റുകളിൽ ലഭ്യമാണ്.
Published : November 25, 2026 at 9:02 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ജനപ്രിയ എംപിവി ആയ ഇന്നോവ ഹൈക്രോസിന്റെ പരിഷ്ക്കരിച്ച പതിപ്പ് ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ പുറത്തിറക്കി ടൊയോട്ട കിർലോസ്കർ മോട്ടോർ. പെട്രോളും എഥനോളും ചേർന്ന ഫ്ലെക്സ്-ഫ്യൂവൽ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന സ്ട്രോങ് ഹൈബ്രിഡ് പവർട്രെയിൻ പുതുക്കിയ മോഡലിന്റെ പ്രധാന ആകർഷണം. കൂടാതെ, വാഹനത്തിന്റെ എക്സ്റ്റീരിയർ ഡിസൈനിലും ഫീച്ചറുകളിലും മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
കർണാടകയിലെ ബിഡാഡിയിലുള്ള കമ്പനിയുടെ പ്ലാന്റിൽ വെച്ചാണ് പുതുക്കിയ ഇന്നോവ ഹൈക്രോസിന്റെ നിർമ്മാണം നടക്കുകയെന്ന് ലോഞ്ച് വേളയിൽ ടൊയോട്ട ഇന്ത്യയുടെ ചെയർമാനും മാനേജിങ് ഡയറക്ടറും സിഇഒയുമായ മസാകാസു യോഷിമുര അറിയിച്ചു. ഇതിന് ഇന്ത്യയിൽ എത്ര വില വരുമെന്നും എന്തൊക്കെ സവിശേഷതകൾ ലഭിക്കുമെന്നും വിശദമായി പരിശോധിക്കാം....
ടൊയോട്ട ഇന്നോവ ഹൈക്രോസ് ഫേസ്ലിഫ്റ്റ്: വില, വേരിയന്റ്, നിറങ്ങൾ
G, GX, VX, ZX എന്നിങ്ങനെ നാല് വകഭേദങ്ങളിലാണ് ടൊയോട്ട ഇനോവ ഹൈക്രോസ് ഫേസ്ലിഫ്റ്റ് എത്തുന്നത്. ഫ്ലെക്സ് ഹൈബ്രിഡ് ഇലക്ട്രിക് എന്നറിയപ്പെടുന്ന, ഫ്ലെക്സ്-ഫ്യൂവൽ ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന സ്ട്രോംഗ് ഹൈബ്രിഡ് മോഡലുകളാണ്. എന്നാൽ, GX മോഡൽ പെട്രോൾ എഞ്ചിനിലും ഫ്ലെക്സ് ഹൈബ്രിഡ് എഞ്ചിനിലും ലഭ്യമാകും. ഇന്നോവ ഹൈക്രോസ് ഫേസ്ലിഫ്റ്റിന്റെ G വകഭേദത്തിന് 19.90 ലക്ഷം രൂപയും, ZX മോഡലിന് 31.99 ലക്ഷം രൂപയുമാണ് പ്രാരംഭ എക്സ്-ഷോറൂം വില വരുന്നത്. സൂപ്പർ വൈറ്റ്, പ്ലാറ്റിനം വൈറ്റ് പേൾ, സിൽവർ മെറ്റാലിക്, ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ബ്ലാക്ക് മൈക്ക, ബ്ലാക്കിഷ് അഗേഹ ഗ്ലാസ് ഫ്ലേക്ക് എന്നിങ്ങനെ അഞ്ച് നിറങ്ങളിൽ ഈ വാഹനം ലഭ്യമാണ്.
|വേരിയന്റ്
|ഫ്യുവൽ ടൈപ്പ്
|വില (എക്സ്-ഷോറൂ)
|G
|ഫ്ലെക്സ് ഹൈബ്രിഡ് ഇലക്ട്രിക്
|Rs 19,99,000
|GX
|ഫ്ലെക്സ് ഹൈബ്രിഡ് ഇലക്ട്രിക്
|Rs 23,99,000
|ഗ്യാസോലിൻ
|Rs 19,59,000
|VX
|ഫ്ലെക്സ് ഹൈബ്രിഡ് ഇലക്ട്രിക്
|Rs 28,79,000
|ZX
|ഫ്ലെക്സ് ഹൈബ്രിഡ് ഇലക്ട്രിക്
|Rs 31,99,000
ടൊയോട്ട ഇന്നോവ ഹൈക്രോസ് ഫേസ്ലിഫ്റ്റ്: ഡിസൈൻ
പുതിയ ഹൈക്രോസിന് മുൻ പതിപ്പിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ആകർഷകമായ രൂപമാണ് ലഭിക്കുന്നത്. ഈ എംപിവിയുടെ മുൻഭാഗത്തും പിൻഭാഗത്തുമാണ് പ്രധാന മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ടൊയോട്ട ടൈസറിലേതിന് സമാനമായി ഡേടൈം റണ്ണിങ് ലൈറ്റുകൾ (DRL) ഉൾക്കൊള്ളുന്ന, പുതുക്കിയ എൽഇഡി പ്രൊജക്ടർ ഹെഡ്ലാമ്പുകൾ ഇതിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ടൊയോട്ട ഹൈലക്സിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ടാണ് ഇതിന്റെ മുൻവശത്തെ ഗ്രിൽ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.
ഇതിൽ ഡയമണ്ട് ആകൃതിയിലുള്ള എയർ ഇൻലെറ്റുകൾ കാണാം. കൂടാതെ, ഫോഗ് ലാമ്പുകളുടെ സ്ഥാനവും മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം വാഹനത്തിന്റെ വശങ്ങളിൽ മാറ്റങ്ങളൊന്നും വരുത്തിയിട്ടില്ല. വലിയ ഡോറുകൾ, ഗ്ലാസ് ഏരിയ, അലോയ് വീൽ ഡിസൈൻ എന്നിവ പഴയതുപോലെ തന്നെ തുടരുന്നു. പിൻഭാഗത്ത് മാറ്റങ്ങൾ കുറവാണെങ്കിലും, ഡബിൾ-സ്റ്റാക്ക്ഡ് ടെയിൽ ലൈറ്റുകളാണ് ഇതിലെ പ്രധാന മാറ്റം. പുതുക്കിയ റിയർ ബമ്പറും വാഹനത്തിന് ഒരു പുതിയ ഭംഗി നൽകുന്നു.
ടൊയോട്ട ഇന്നോവ ഹൈക്രോസ് ഫേസ്ലിഫ്റ്റ്: സവിശേഷതകൾ
ഈ എംപിവി (MPV)-യുടെ ഉൾഭാഗം നിലവിലുള്ള മോഡലിന് സമാനമായ ഘടനയാണ് പിന്തുടരുന്നത്. എന്നാൽ, വാഹനത്തിന്റെ സാങ്കേതികവിദ്യയിൽ കാര്യമായ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഉയർന്ന വകഭേദങ്ങളിൽ 12.3 ഇഞ്ച് ഡിജിറ്റൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ക്ലസ്റ്ററും, 12.3 ഇഞ്ച് സെൻട്രൽ ടച്ച്സ്ക്രീൻ ഇൻഫോടെയ്ൻമെന്റ് ഡിസ്പ്ലേയും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. വാഹനത്തിനുള്ളിലെ ട്രിം ഇൻസേർട്ടുകളിലും അപ്ഹോൾസ്റ്ററിയിലും മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
നിലവിലുള്ള മോഡലിലേതുപോലെ, ചില വേരിയന്റുകളിൽ രണ്ടാമത്തെ നിരയിൽ 'ക്യാപ്റ്റൻ സീറ്റുകൾ' തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള സൗകര്യമുണ്ട്. ഡ്യുവൽ-സോൺ ഓട്ടോമാറ്റിക് ക്ലൈമറ്റ് കൺട്രോൾ, മെമ്മറി ഫംഗ്ഷനോടുകൂടിയ 8-വേ പവർ-അഡ്ജസ്റ്റബിൾ ഡ്രൈവർ സീറ്റ്, ഹൈബ്രിഡ് ഡ്രൈവ് മോഡുകൾ, സബ്വൂഫറുകളോട് കൂടിയ 9-സ്പീക്കർ ജെബിഎൽ (JBL) സൗണ്ട് സിസ്റ്റം, പനോരമിക് സൺറൂഫ്, വെന്റിലേറ്റഡ് ഫ്രണ്ട് സീറ്റുകൾ, രണ്ടാമത്തെ നിരയിൽ പവർഡ് ഓട്ടോമൻ സീറ്റുകൾ എന്നിവയാണ് മറ്റ് പ്രധാന സൗകര്യങ്ങൾ.
ടൊയോട്ടയുടെ 'സേഫ്റ്റി സെൻസ്' ADAS ഫീച്ചറുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സുരക്ഷാ സവിശേഷതകൾ ഹൈക്രോസിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ റിയർ ക്രോസ്-ട്രാഫിക് അലേർട്ട്, ലെയ്ൻ കീപ്പ് അസിസ്റ്റ്, റഡാർ അധിഷ്ഠിത ഡൈനാമിക് ക്രൂയിസ് കൺട്രോൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. കൂടാതെ എല്ലാ വകഭേദങ്ങളിലും ആറ് എയർബാഗുകൾ സ്റ്റാൻഡേർഡായി നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
ടൊയോട്ട ഇന്നോവ ഹൈക്രോസ് ഫേസ്ലിഫ്റ്റ്: പവർട്രെയിനുകൾ
പുതിയ ഹൈക്രോസിൽ നിലവിലുള്ള അതേ 2.0 ലിറ്റർ പെട്രോൾ, 2.0 ലിറ്റർ സ്ട്രോങ്ങ് ഹൈബ്രിഡ് എഞ്ചിൻ തന്നെയാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇവയോടൊപ്പം കണ്ടിന്യൂസ്ലി വേരിയബിൾ ട്രാൻസ്മിഷനും നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
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