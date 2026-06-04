ETV Bharat / automobile-and-gadgets
പ്രൗഢിക്ക് ഒട്ടും കുറവില്ല! പുത്തൻ ലുക്കിൽ പുതുക്കിയ ഇന്നോവ ക്രിസ്റ്റ, പുതിയ സവിശേഷതകളും
സ്റ്റൈലിങ് അപ്ഡേറ്റുകളും പുതിയ സവിശേഷതകളുമാണ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത മോഡലിന്റെ ഹൈലൈറ്റ്. എഞ്ചിൻ മുൻ മോഡലിന് സമാനമായി തന്നെ നിലനിർത്തിയിട്ടുണ്ട്.
Published : June 4, 2026 at 7:26 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ഇന്ത്യൻ വിപണിയിലെ ജനപ്രിയവും വിശ്വസനീയവുമായ എംപിവിയാണ് ടൊയോട്ടയുടെ ഇന്നോവ ക്രിസ്റ്റ. വളരെക്കാലമായി കമ്പനിയുടെ പോർട്ട്ഫോളിയോയിൽ ഉള്ള ഒരു മോഡൽ കൂടെയാണിത്. പുതുക്കിയ ഇന്നോവ ക്രിസ്റ്റ പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുകയാണ് കമ്പനി ഇപ്പോൾ. 19.72 ലക്ഷം രൂപ മുതലാണ് എക്സ്-ഷോറൂം ഇന്നോവ ക്രിസ്റ്റയുടെ 2026 മോഡലിന്റെ വില ആരംഭിക്കുന്നത്.
ടൊയോട്ടയുടെ പരിചിതമായ 2.4 ലിറ്റർ ഡീസൽ എഞ്ചിനിലാണ് പുതുക്കിയ ക്രിസ്റ്റ എത്തുന്നത്. സ്റ്റൈലിങ് അപ്ഡേറ്റുകളും പുതിയ സവിശേഷതകളുമാണ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത മോഡലിന്റെ ഹൈലൈറ്റ്. പുതുക്കിയ ഇന്നോവ ക്രിസ്റ്റയുടെ ഡിസൈനും ഫീച്ചറുകളും മെക്കാനിക്കൽ സവിശേഷതകളും പരിശോധിക്കാം.
2026 ടൊയോട്ട ഇന്നോവ ക്രിസ്റ്റ: എക്സ്റ്റീരിയർ ഡിസൈൻ
പുതുക്കിയ ഇന്നോവ ക്രിസ്റ്റയുടെ ഡിസൈനിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. കൂടുതൽ ക്രോം-ഹെവി ലുക്ക് നൽകുന്നതിനായി ഇതിന്റെ ബമ്പറും ഗ്രില്ലും പരിഷ്ക്കരിച്ചിട്ടുണ്ട്. കാറിന്റെ ഗ്രില്ലിന്റെ അടിസ്ഥാന ആകൃതി ഒന്നുതന്നെയാണെങ്കിലും, ഇപ്പോൾ കട്ടിയുള്ള ബ്രഷ്ഡ്-ക്രോം സറൗണ്ടും ക്രോം ഫിനിഷുള്ള മൂന്ന് തിരശ്ചീന ബാറുകളും ഇതിലുണ്ട്.
ഗ്രില്ലും ലോവർ ഇൻടേക്കും വേർതിരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ബോഡി-കളർ ചെയ്ത ഭാഗത്ത് ഇപ്പോൾ കറുത്ത ആപ്ലിക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഫോഗ് ലാമ്പുകൾക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ക്രോം ട്രിമ്മും മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ, പിൻ ബമ്പറിന്റെ രൂപകൽപ്പനയിലും മാറ്റം വരുത്തിയ ട്രിം ഇൻസേർട്ടുകളിലും മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
2026 ടൊയോട്ട ഇന്നോവ ക്രിസ്റ്റ: ഇന്റീരിയർ ഡിസൈൻ
പുതിയ ടൊയോട്ട ഇന്നോവ ക്രിസ്റ്റയുടെ ഇന്റീരിയറിലും അപ്ഡേറ്റിന് ശേഷം ചില മാറ്റങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. ഇളം നിറത്തിലുള്ള ഫോക്സ് വുഡ് ട്രിം ഇൻസേർട്ടുകൾ, പുതിയ കോപ്പർ ആക്സന്റുകൾ, ഉയർന്ന വേരിയന്റുകളിൽ ഡ്യുവൽ-ടോൺ കറുപ്പും തവിട്ടുനിറത്തിലുള്ളതുമായ ലെതറെറ്റ് അപ്ഹോൾസ്റ്ററി എന്നിവ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
2026 ടൊയോട്ട ഇന്നോവ ക്രിസ്റ്റ: പുതിയ സവിശേഷതകൾ
അപ്ഡേറ്റിന് ശേഷം പുതിയ ഇന്നോവ ക്രിസ്റ്റയുടെ ടോപ്പ്-സ്പെക്ക് VX, ZX ട്രിമ്മുകൾക്ക് ഇപ്പോൾ വയർലെസ് സ്മാർട്ട്ഫോൺ ചാർജർ ലഭിക്കും. അതേസമയം അതിന്റെ ZX ട്രിമ്മുകൾക്ക് ടയർ പ്രഷർ മോണിറ്ററിങ് സിസ്റ്റം (TPMS) ലഭിക്കും. പുതിയ 2026 ഇന്നോവ ക്രിസ്റ്റയിൽ, TPMS-നുള്ള റീഡ്ഔട്ട് സെന്റർ കൺസോളിന് താഴെ ഇക്കോ, പവർ ഡ്രൈവ് മോഡ് സ്വിച്ചുകൾക്ക് സമീപം സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു.
മുമ്പത്തെപ്പോലെ, അതിന്റെ ടോപ്പ് വേരിയന്റ് ഒഴികെ മറ്റെല്ലാത്തിനും രണ്ടാം നിരയിൽ ഒരു ബെഞ്ച് സീറ്റോ ക്യാപ്റ്റൻ സീറ്റോ ഓപ്ഷണലായി നൽകാം. ടോപ്പ് ZX ട്രിമിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡായി ഒരു ക്യാപ്റ്റൻ സീറ്റ് ഉണ്ട്.
2026 ടൊയോട്ട ഇന്നോവ ക്രിസ്റ്റ: എഞ്ചിൻ
മുൻ മോഡലിലെ അതേ എഞ്ചിൻ പുതുക്കിയ ഇന്നോവ ക്രിസ്റ്റയിലും അതേപടി നിലനിർത്തിയിട്ടുണ്ട്. 2.4 ലിറ്റർ ഡീസൽ എഞ്ചിനാണ് ഇന്നോവ ക്രിസ്റ്റയ്ക്ക് കരുത്ത് പകരുന്നത്. ഈ ഡീസൽ എഞ്ചിൻ 148 bhp പവറും 343 Nm ടോർക്കും നൽകുന്നു. ഈ എഞ്ചിൻ 5-സ്പീഡ് മാനുവൽ ഗിയർബോക്സുമായി ജോഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ ഈ കാർ 15 kmpl വരെ മൈലേജ് നൽകുമെന്ന് കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നു.
Also Read:
- പെട്രോൾ ചിലവ് മറന്നേക്കൂ... എഥനോളിൽ ഓടുന്ന രാജ്യത്തെ ആദ്യ ഫ്ലെക്സ്-ഫ്യുവൽ പാസഞ്ചർ കാർ എത്തി
- ഈട് നിൽക്കുന്ന ഡിസൈനും വമ്പൻ ബാറ്ററിയുമായി മോട്ടോറോള എഡ്ജ് 70 പ്രോ+ ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ; പ്രത്യേകതകൾ
- നിലവാരമുള്ള ഫോട്ടോഗ്രാഫിയും അസാധാരണ ബാറ്ററി ലൈഫും: വമ്പൻ വാഗ്ദാനങ്ങളുമായി 'ഷവോമി 17ടി'
- പെട്രോള് വെറും 15% മാത്രം മതി! ഇന്ത്യയുടെ രഹസ്യ ഇന്ധനത്തിന്റെ കരുത്തിൽ ഹീറോയുടെ സ്പ്ലെൻഡർ പ്ലസും എച്ച്എഫ് ഡീലക്സും: ഫ്ലെക്സ് ഫ്യുവൽ മോഡലുകൾ വിപണിയിലെത്തി