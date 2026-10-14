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അധികം സുരക്ഷ, പുതിയ എക്സ്റ്റീരിയർ ഡിസൈൻ: ടൊയോട്ട ഗ്ലാൻസയുടെ ഫേസ്ലിഫ്റ്റ് മോഡൽ വിപണിയിൽ; വിലയും സവിശേഷതകളും
പുതിയ എക്സ്റ്റീരിയർ സ്റ്റൈലിങ്, വെന്റിലേറ്റഡ് ഫ്രണ്ട് സീറ്റുകൾ, ലെവൽ 2 ADAS സംവിധാനം എന്നിങ്ങനെ നിരവധി മാറ്റങ്ങളോടെയാണ് ടൊയോട്ട ഗ്ലാൻസയുടെ ഫേസ്ലിഫ്റ്റ് മോഡൽ വിപണിയിലെത്തിയത്.
Published : October 14, 2026 at 5:24 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: കാർ നിർമ്മാതാക്കളായ ടൊയോട്ട കിർലോസ്കാർ മോട്ടോർ, ഇന്ത്യൻ വിപണിക്കായി പുതുക്കിയ ടൊയോട്ട ഗ്ലാൻസ ഫേസ്ലിഫ്റ്റ് അവതരിപ്പിച്ചു. മാരുതി സുസുക്കി ബലേനോ ഫേസ്ലിഫ്റ്റ് പുറത്തിറങ്ങി ഏതാനും മാസങ്ങൾക്കുള്ളിലാണ് ഈ കാറും വിപണിയിലെത്തുന്നത്. 6.99 ലക്ഷം രൂപ എക്സ്-ഷോറൂം വിലയിലാണ് പ്രീമിയം ഹാച്ച്ബാക്ക് ആയ ടൊയോട്ട ഗ്ലാൻസയുടെ പുതിയ ഫേസ്ലിഫ്റ്റ് ചെയ്ത പതിപ്പ് പുറത്തിറക്കിയത്.
മാരുതി ബലേനോ ഫേസ്ലിഫ്റ്റിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണെങ്കിലും, ഡിസൈനിലെ മാറ്റങ്ങൾ കാരണം ഈ കാറിന് തനതായൊരു രൂപഭംഗി ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിന് ഇന്ത്യയിൽ എത്ര രൂപ വില വരുമെന്നും എന്തൊക്കെ സവിശേഷതകൾ ലഭിക്കുമെന്നും പരിശോധിക്കാം.
ടൊയോട്ട ഗ്ലാൻസ ഫേസ്ലിഫ്റ്റ്: വില
|വകഭേദങ്ങൾ
|പ്രാരംഭവില
|AND
|6.99 ലക്ഷം രൂപ മുതൽ
|S
|7.71 ലക്ഷം രൂപ മുതൽ
|G
|8.73 ലക്ഷം രൂപ മുതൽ
|In
|9.99 ലക്ഷം രൂപ മുതൽ
|In (O)
|10.49 ലക്ഷം രൂപ മുതൽ
ടൊയോട്ട ഗ്ലാൻസ ഫേസ്ലിഫ്റ്റ്: എക്സ്റ്റീരിയർ ഡിസൈൻ
ടൊയോട്ട ഗ്ലാൻസ ഫേസ്ലിഫ്റ്റിന്റെ എക്സ്റ്റീരിയറിൽ മുൻവശത്ത് പുതുക്കിയ ഡിസൈനാണ് ലഭിക്കുന്നത്. ഹെഡ്ലൈറ്റുകൾ പഴയ മോഡലിലേതുപോലെ തന്നെ തുടരുന്നുണ്ടെങ്കിലും, റേഡിയേറ്റർ ഗ്രില്ലിലും ബമ്പറിലും മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. പുതിയ മെഷ്-സ്റ്റൈൽ ഗ്രില്ലാണ് ടൊയോട്ട ഗ്ലാൻസ ഫേസ്ലിഫ്റ്റിന് ലഭിക്കുന്നത്.
ടൊയോട്ടയുടെ ആഗോള ഡിസൈൻ ശൈലിക്ക് അനുസൃതമായാണ് മുൻവശത്തെ ഗ്രിൽ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. വശങ്ങളിലെ രൂപകൽപ്പനയിൽ മാറ്റമൊന്നുമില്ലെങ്കിലും, പുതിയ ഗ്ലോസി സൈഡ് സ്കർട്ടുകൾ ഈ പ്രീമിയം ഹാച്ച്ബാക്കിന്റെ മോടി കൂട്ടുന്നു.
അതേസമയം പിൻഭാഗത്തെ രൂപകൽപ്പനയിൽ കാര്യമായ മാറ്റമൊന്നും വരുത്തിയിട്ടില്ല. എങ്കിലും പുതിയ ഗ്ലോസി സൈഡ് സ്കർട്ടുകൾ ഇതിനെ ഒന്നുകൂടെ ഭംഗിയുള്ളതാക്കുന്നു. പിൻഭാഗത്തെ രൂപകൽപ്പനയിലും കാര്യമായ മാറ്റങ്ങളൊന്നും വരുത്തിയിട്ടില്ല. E, S, G, V എന്നിങ്ങനെ നാല് ട്രിം ഓപ്ഷനുകളിലും ഏഴ് വ്യത്യസ്ത നിറങ്ങളിലും പുതിയ ടൊയോട്ട ഗ്ലാൻസ ഫേസ്ലിഫ്റ്റ് ലഭ്യമാണ്. കഫേ വൈറ്റ്, ഇൻ്റിമിഡേറ്റിംഗ് സിൽവർ, ഗെയിമിംഗ് ഗ്രേ, ഇൻസ്റ്റാ ബ്ലൂ, സ്പോർട്ടിൻ റെഡ്, ബ്ലൂയിഷ് ബ്ലാക്ക്, ഡിജിറ്റൽ ടീൽ ഗ്രീൻ എന്നീ നിറങ്ങളിൽ ഇത് ലഭ്യമാവും. ബ്ലൂയിഷ് ബ്ലാക്ക്, ഡിജിറ്റൽ ടീൽ ഗ്രീൻ എന്നിവ പുതിയ നിറങ്ങളാണ്.
ടൊയോട്ട ഗ്ലാൻസ ഫേസ്ലിഫ്റ്റ്: ഇന്റീരിയർ ഡിസൈൻ, ഫീച്ചർ
പുതിയ 2026 ഗ്ലാൻസ ഫേസ്ലിഫ്റ്റിന്റെ ക്യാബിനിൽ കാര്യമായ ഡിസൈൻ മാറ്റങ്ങളൊന്നും വരുത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിലും, മാരുതി ബലേനോ ഫേസ്ലിഫ്റ്റിലേതുപോലെ നിരവധി പുതിയ ഫീച്ചറുകൾ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിന്റെ ടോപ്പ്-എൻഡ് വകഭേദത്തിൽ 360-ഡിഗ്രി സറൗണ്ട്-വ്യൂ ക്യാമറ, ലെവൽ 2 ADAS സംവിധാനം തുടങ്ങിയവ ലഭ്യമാണ്. അതോടൊപ്പം, വെന്റിലേറ്റഡ് ഫ്രണ്ട് സീറ്റുകൾ, വയർലെസ് ചാർജിംഗ് ഡോക്ക്, പുതുക്കിയ അപ്ഹോൾസ്റ്ററിയും ട്രിമ്മുകളും, ടയർ പ്രഷർ മോണിറ്ററിംഗ് സിസ്റ്റം (TPMS) തുടങ്ങിയ നിരവധി ഫീച്ചറുകളും ഈ പുതുക്കിയ ഗ്ലാൻസയിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
ടൊയോട്ട ഗ്ലാൻസ ഫേസ്ലിഫ്റ്റ്: പവർട്രെയിൻ
പുതിയ ടൊയോട്ട ഗ്ലാൻസ ഫേസ്ലിഫ്റ്റിന്റെ എഞ്ചിനിൽ മാറ്റങ്ങളൊന്നുമില്ല. മാരുതി സുസുക്കി ബലേനോ ഫേസ്ലിഫ്റ്റിലുള്ള അതേ 1.2 ലിറ്റർ, 3-സിലിണ്ടർ എഞ്ചിൻ തന്നെയാണ് ഇതിലും ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. പെട്രോൾ, പെട്രോൾ-സിഎൻജി (CNG) എന്നീ വകഭേദങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് ഈ ഹാച്ച്ബാക്ക് ലഭ്യമാകുന്നത്. മാനുവൽ, എഎംടി (AMT) ഗിയർബോക്സ് ഓപ്ഷനുകളിൽ ഈ കാർ ലഭിക്കും.
പെട്രോളിൽ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ഈ എഞ്ചിൻ 83 hp പവറും 112 Nm ടോർക്കും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുമ്പോൾ, സിഎൻജിയിൽ 70 hp കരുത്തും 102 Nm ടോർക്കുമാണ് നൽകുന്നത്. ഓട്ടോ സ്റ്റാർട്ട്-സ്റ്റോപ്പ് ഫീച്ചർ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. പെട്രോൾ, പെട്രോൾ-സിഎൻജി വകഭേദങ്ങളിൽ എഎംടി ഗിയർബോക്സ് ലഭ്യമാണ്.
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