ETV Bharat / automobile-and-gadgets
സ്റ്റൈലിഷ് ലുക്കിൽ പുതുക്കിയ ടാറ്റ ടിയാഗോ: ഏത് വേരിയന്റ് വാങ്ങുമെന്ന് കൺഫ്യൂഷനുണ്ടോ? വേരിയന്റ് തിരിച്ചുള്ള ഫീച്ചറും വിലയും
ആവശ്യമായ ഫീച്ചറുകളടങ്ങുന്ന വേരിയന്റുകൾ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കാവുന്നതാണ്. പുതുക്കിയ ടാറ്റ ടിയാഗോയുടെ ഓരോ വേരിയന്റിലും ലഭ്യമാകുന്ന ഫീച്ചറുകളും വിലയും ചുവടെ നൽകുന്നു. പരിശോധിക്കാം.
Published : May 30, 2026 at 2:07 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: തദ്ദേശീയ കാർ നിർമ്മാതാക്കളായ ടാറ്റ മോട്ടോഴ്സ് അടുത്തിടെയാണ് അവരുടെ എൻട്രി ലെവൽ ഹാച്ച്ബാക്കുകളായ ടാറ്റ ടിയാഗോ ഐസിഇ, ടിയാഗോ ഇവി എന്നിവയുടെ പുതുക്കിയ പതിപ്പുകൾ ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ പുറത്തിറക്കിയത്. കോസ്മെറ്റിക് അപ്ഡേറ്റുകളോടെ ഫെയ്സ്ലിഫ്റ്റ് ചെയ്ത പതിപ്പുകളായാണ് പുറത്തിറക്കിയത്. പെട്രോൾ, പെട്രോൾ + സിഎൻജി (ബൈ-ഫ്യൂവൽ), ഇലക്ട്രിക് എന്നിവയുൾപ്പെടെ എല്ലാ ഇന്ധന ഓപ്ഷനുകളിലും അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത പതിപ്പുകൾ പുറത്തിറക്കിയിട്ടുണ്ട്.
എക്സ്റ്റീരിയറിലും ഇന്റീരിയറിലും നവീകരണം ലഭിക്കുന്നുവെന്ന് മാത്രമല്ല, എല്ലാ മോഡലുകളിലും പുതിയ സവിശേഷതകളും ലഭിക്കുന്നു. 4.70 ലക്ഷം രൂപ മുതലാണ് പുതുക്കിയ ടിയാഗോ ഐസിഇ മോഡലിന് എക്സ്-ഷോറൂം വില വരുന്നത്. കമ്പനിയുടെ എക്സ്-ആൽഫ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലാണ് ഈ കാർ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്.
ഡ്യുവൽ ടോണുള്ള വാരണാസി വൈബ്രൻസ്, പാംഗോങ് പൾസ്, സോബോ സർജ്, പ്യുവർ ഗ്രേ, ഡേറ്റോണ ഗ്രേ,പ്രിസ്റ്റൈൻ വൈറ്റ് എന്നിവയുൾപ്പെടെ ആറ് ഡ്യുവൽ ടോൺ കളർ ഓപ്ഷനുകളിലാണ് ഈ ഹാച്ച്ബാക്കിന്റെ ICE പതിപ്പുകൾ ലഭ്യമാവുക. ടാറ്റയുടെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്തുള്ള ടാറ്റ മോട്ടോഴ്സ് ഡീലർഷിപ്പിൽ പോയോ ഇപ്പോൾ പുതുക്കിയ ടാറ്റ ടിയാഗോ ബുക്ക് ചെയ്യാം.
പുതിയ ടാറ്റ ടിയാഗോ ആറ് ട്രിമ്മുകളിലാണ് വിൽക്കുന്നത്. സ്മാർട്ട്, പ്യുവർ, പ്യുവർ+, പ്യുവർ+ എ, ക്രിയേറ്റീവ്, ക്രിയേറ്റീവ്+ എന്നിവയാണ് അവ. പൂർണ്ണമായും ലോഡുചെയ്ത ട്രിം ഒഴികെയുള്ള എല്ലാ ട്രിമ്മുകളിലും പെട്രോൾ, സിഎൻജി ഓപ്ഷനുകളിൽ ലഭ്യമാവും. വേരിയന്റിനെ ആശ്രയിച്ച് രണ്ട് പവർട്രെയിനുകളും മാനുവൽ, എഎംടി ഓപ്ഷനുകളിൽ ലഭ്യമാണ്. ടാറ്റ ടിയാഗോ ഐസിഇയുടെ വ്യത്യസ്ത ട്രിമ്മുകൾക്ക് ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ എത്ര വില വരുമെന്നും ലഭ്യമായ സവിശേഷതകൾ എന്തൊക്കെയെന്നും പരിശോധിക്കാം.
2026 ടാറ്റ ടിയാഗോ സ്മാർട്ട് (വില: പെട്രോൾ MT- 4.70 ലക്ഷം രൂപ, CNG MT - 5.80 ലക്ഷം രൂപ)
- 6 എയർബാഗുകൾ
- ഡിജിറ്റൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ക്ലസ്റ്റർ
- എൽഇഡി ടെയിൽ ലാമ്പുകൾ
- പിൻ പാർക്കിങ് സെൻസറുകൾ
- ടിൽറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് സ്റ്റിയറിങ്
- എയർ കണ്ടീഷനിങ്
- ISOFIX
- എല്ലാ യാത്രക്കാർക്കും 3-പോയിന്റ് സീറ്റ് ബെൽറ്റുകൾ
- എബിഎസും കോർണർ സ്റ്റെബിലിറ്റി കൺട്രോളും
- 12V പവർ ഔട്ട്ലെറ്റ്
- 13-ഇഞ്ച് സ്റ്റീൽ വീലുകൾ (പെട്രോൾ)
- 14-ഇഞ്ച് സ്റ്റീൽ വീലുകൾ (സിഎൻജി)
2026 ടാറ്റ ടിയാഗോ പ്യുവർ (വില: പെട്രോൾ MT- 5.50 ലക്ഷം രൂപ, CNG MT - 6.50 ലക്ഷം രൂപ, പെട്രോൾ MMT- 6 ലക്ഷം രൂപ, സിഎൻജി MMT- 7.05 ലക്ഷം രൂപ)
സ്മാർട്ട് വേരിയന്റിനേക്കാൾ അധികമായി എന്തൊക്കെ ഫീച്ചറുകൾ പ്യുവർ വേരിയന്റുകളിൽ ലഭിക്കുമെന്ന് പരിശോധിക്കാം.
- ബ്ലൂടൂത്ത് കണക്റ്റിവിറ്റിയുള്ള ഡിജിറ്റൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ക്ലസ്റ്റർ
- കവറുകൾ ഉള്ള 14 ഇഞ്ച് സ്റ്റീൽ വീലുകൾ
- ഉയരം ക്രമീകരിക്കാവുന്ന ഡ്രൈവർ സീറ്റ്
- പിൻ ഡീഫോഗർ
- സ്റ്റിയറിങിൽ ഘടിപ്പിച്ച ഓഡിയോ നിയന്ത്രണങ്ങൾ
- സ്റ്റിയറിങിൽ ഘടിപ്പിച്ച പാഡിൽ ഷിഫ്റ്ററുകൾ (AMT)
- പവർ വിൻഡോ
- ഇലക്ട്രിക് അഡ്ജസ്റ്റ് വിങ് മിറർ
- റിമോട്ട് ലോക്ക്/അൺലോക്ക്, സെൻട്രൽ ലോക്കിങ്
- ഡേ/നൈറ്റ് ഐആർവിഎം
- ഫോളോ മി ഹോം ഹെഡ്ലാമ്പ്
- ഫ്രണ്ട് യുഎസ്ബി ചാർജിങ് സോക്കറ്റ് (ടൈപ്പ് എ, ടൈപ്പ് സി)
- 2 സ്പീക്കറുകൾ
2026 ടാറ്റ ടിയാഗോ പ്യുവർ+
(വില: പെട്രോൾ MT- 6 ലക്ഷം രൂപ, സിഎൻജി MT- 7 ലക്ഷം രൂപ, പെട്രോൾ AMT- 6.55 ലക്ഷം രൂപ, സിഎൻജി AMT- 7.55 ലക്ഷം രൂപ)
പ്യുവർ+ വേരിയന്റിൽ പ്യുവർ വേരിയന്റിനേക്കാൾ അധികമായി എന്തൊക്കെ ഫീച്ചറുകൾ ലഭിക്കുമെന്ന് പരിശോധിക്കാം.
- 8 ഇഞ്ച് ടച്ച്സ്ക്രീൻ ഇൻഫോടെയ്ൻമെന്റ് സിസ്റ്റം
- വയർലെസ് ആൻഡ്രോയിഡ് ഓട്ടോ/ആപ്പിൾ കാർപ്ലേ
- റിവേഴ്സ് ക്യാമറ
- ക്രൂയിസ് കൺട്രോൾ
- ഇഎസ്പിയും ട്രാക്ഷൻ കൺട്രോളും
- ഹിൽ സ്റ്റാർട്ട് അസിസ്റ്റ്
- 4 സ്പീക്കറുകൾ
- ടയർ പ്രഷർ മോണിറ്ററിങ്
- സ്പീഡ് സെൻസിങ് ഓട്ടോ ഡോർ ലോക്ക്
- 65W ടൈപ്പ് സി ചാർജിങ് സോക്കറ്റ് (മുൻവശത്ത്)
2026 ടാറ്റ ടിയാഗോ പ്യുവർ+ എ (വില: പെട്രോൾ MT - 6.50 ലക്ഷം രൂപ, CNG MT- 7.50 ലക്ഷം രൂപ, പെട്രോൾ AMT- ലഭ്യമല്ല, സിഎൻജി എഎംടി - ലഭ്യമല്ല)
പ്യുവർ+ എ വേരിയന്റിൽ പ്യുവർ+ വേരിയന്റിനേക്കാൾ അധികമായി എന്തൊക്കെ ഫീച്ചറുകൾ ലഭിക്കുമെന്ന് പരിശോധിക്കാം.
- റിയർ ലൈറ്റ്ബാർ
- സ്റ്റോറേജുള്ള ഫ്രണ്ട് സെന്റർ ആംറെസ്റ്റ്
- റിയർ എസി വെന്റുകൾ
- ഓട്ടോ ക്ലൈമറ്റ് കൺട്രോൾ
- കീലെസ് എൻട്രി ആൻഡ് ഗോ
- ഓട്ടോ ഹെഡ്ലാമ്പ്
- റെയിൻ സെൻസിങ് വൈപ്പറുകൾ
- റിയർ വൈപ്പറും വാഷറും
- സ്റ്റൈലിഷ് 14 ഇഞ്ച് സ്റ്റീൽ വീലുകൾ
- റിയർ പാർസൽ ഷെൽഫ് (പെട്രോൾ)
2026 ടാറ്റ ടിയാഗോ ക്രിയേറ്റീവ് (വില: പെട്രോൾ MT- 7 ലക്ഷം രൂപ, സിഎൻജി MT-- 8 ലക്ഷം രൂപ, പെട്രോൾ AMT- 7.55 ലക്ഷം രൂപ, സിഎൻജി AMT- 8.55 ലക്ഷം രൂപ)
പുതിയ ടാറ്റ ടിയാഗോ ക്രിയേറ്റീവിൽ പ്യുവർ+ എ വേരിയന്റിൽ നിന്നും അധികമായി എന്തൊക്കെ ഫീച്ചറുകൾ ലഭിക്കുമെന്ന് പരിശോധിക്കാം.
- 360-ഡിഗ്രി ക്യാമറകൾ
- ബ്ലൈൻഡ് സ്പോട്ട് മോണിറ്ററിങ്
- 10.25-ഇഞ്ച് ടച്ച്സ്ക്രീൻ
- ഡിആർഎല്ലുകളുള്ള എൽഇഡി ഹെഡ്ലാമ്പുകൾ
- 15-ഇഞ്ച് ഡയമണ്ട്-കട്ട് അലോയ് വീലുകൾ (പെട്രോൾ)
- ഓട്ടോ-ഫോൾഡ് ഒആർവിഎമ്മുകൾ
- കൂൾഡ് ഗ്ലൗബോക്സ്
- വൺ-ടച്ച് ഡ്രൈവർ വിൻഡോ ഡൗൺ
- സീറ്റ് ബാക്ക് പോക്കറ്റുകൾ
2026 ടാറ്റ ടിയാഗോ ക്രിയേറ്റീവ്+ (വില: പെട്രോൾ MT - 7.30 ലക്ഷം രൂപ, പെട്രോൾ AMT - 7.85 ലക്ഷം രൂപ)
പുതിയ ടാറ്റ ടിയാഗോ ക്രിയേറ്റീവ്+ വേരിയന്റിന് ക്രിയേറ്റീവ് വേരിയന്റിനേക്കാൾ എന്തൊക്കെ അധിക സവിശേഷതകൾ ലഭിക്കുമെന്ന് പരിശോധിക്കാം.
- വയർലെസ് ചാർജറുള്ള സ്മാർട്ട്ഫോൺ ഡെക്ക്
- കണക്റ്റഡ് കാർ സവിശേഷതകൾ
- LED ഫോഗ് ലാമ്പുകൾ
- 65W ടൈപ്പ് C ചാർജിങ് സോക്കറ്റ് (പിൻഭാഗം)
- കറുത്ത നിറത്തിലുള്ള റൂഫ്
2026 ടാറ്റ ടിയാഗോ: പവർട്രെയിൻ
പുതുക്കിയ ടാറ്റ ടിയാഗോ പെട്രോൾ, സിഎൻജി ഓപ്ഷനുകളിൽ ആണ് ലഭ്യമാവുക. രണ്ട് ഓപ്ഷനുകളിലും മുൻ മോഡലിലെ അതേ എഞ്ചിൻ തന്നെയാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. പഴയ ടിയാഗോയിലെ അതേ 1.2 ലിറ്റർ 3-സിലിണ്ടർ നാച്ചുറലി ആസ്പിറേറ്റഡ് എഞ്ചിനാണ് ഇതിന് ലഭിക്കുന്നത്. ഈ എഞ്ചിൻ പെട്രോൾ എഞ്ചിനിൽ 85 ബിഎച്ച്പി പവറും 113 എൻഎം ടോർക്കും ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നു. അതേസമയം സിഎൻജിയിൽ ഇത് 74.5 ബിഎച്ച്പി പവറും 96.5 എൻഎം ടോർക്കും ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നു. വേരിയന്റിനെ ആശ്രയിച്ച് രണ്ടിലും 5-സ്പീഡ് മാനുവൽ അല്ലെങ്കിൽ 5-സ്പീഡ് എഎംടി ലഭ്യമാണ്.
Also Read:
- പുത്തൻ ഫീച്ചറുകളുമായി മുഖം മിനുക്കിയ ടാറ്റ ടിയാഗോ: ഇലക്ട്രിക് ഉൾപ്പെടെ നിരവധി പവർട്രെയിൻ ഓപ്ഷനുകളിൽ ലഭ്യം
- 500 കിലോമീറ്റർ റേഞ്ച്, പഴയതിലും വിലക്കുറവ്: ആഢംബര ഇലക്ട്രിക് കാറിന്റെ പുതിയ വേരിയന്റുമായി ടെസ്ല
- ബുള്ളറ്റിലെ ഏറ്റവും കരുത്തൻ! ഐക്കണിക് റെട്രോ ലുക്ക് കൈവിട്ടില്ല, കരുത്തുറ്റ എഞ്ചിനും ആധുനിക സവിശേഷതകളുമായി റോയൽ എൻഫീൽഡിന്റെ 'ബുള്ളറ്റ് 650'
- കൂടുതൽ മൈലേജും ആധുനിക സവിശേഷതകളുമായി ഹീറോയുടെ 'ഹീറോ': 72 കിലോമീറ്റർ മൈലേജിൽ പുതുക്കിയ സ്പ്ലെൻഡർ വിപണിയിൽ
- മികച്ച ക്യാമറയും കരുത്തുറ്റ പ്രൊസസ്സറുമായി 'ഷവോമി 17T സീരിസ്' ആഗോള വിപണിയിൽ: പുറത്തിറക്കിയത് രണ്ട് കിടിലൻ പെർഫോമൻസ് ഫോണുകൾ