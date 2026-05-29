പുത്തൻ ഫീച്ചറുകളുമായി മുഖം മിനുക്കിയ ടാറ്റ ടിയാഗോ: ഇലക്‌ട്രിക് ഉൾപ്പെടെ നിരവധി പവർട്രെയിൻ ഓപ്‌ഷനുകളിൽ ലഭ്യം

2026 Tata Tiago (Image Credit: Tata Motors)
Published : May 29, 2026 at 1:22 PM IST

ഹൈദരാബാദ്: ടാറ്റ മോട്ടോഴ്‌സ് തങ്ങളുടെ ജനപ്രിയ ഹാച്ച്ബാക്ക് ടിയാഗോയുടെ 2026 പതിപ്പ് ഇന്ത്യയിൽ പുറത്തിറക്കി. കോസ്‌മെറ്റിക് അപ്‌ഡേറ്റുകളോടെ ഫെയ്‌സ്‌ലിഫ്‌റ്റ് ചെയ്‌ത പതിപ്പുകളാണ് പുറത്തിറക്കിയത്. പെട്രോൾ, പെട്രോൾ + സിഎൻജി (ബൈ-ഫ്യൂവൽ), ഇലക്ട്രിക് എന്നിവയുൾപ്പെടെ എല്ലാ ഇന്ധന ഓപ്‌ഷനുകളിലും അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്‌ത പതിപ്പുകൾ പുറത്തിറക്കിയിട്ടുണ്ട്.

എക്‌സ്റ്റീരിയറിലും ഇന്‍റീരിയറിലും നവീകരണം ലഭിക്കുന്നുവെന്ന് മാത്രമല്ല, എല്ലാ മോഡലുകളിലും പുതിയ സവിശേഷതകളും ലഭിക്കുന്നു. പുതുക്കിയ മോഡലുകൾക്ക് ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ എത്ര രൂപ വില വരുമെന്നും, എന്തൊക്കെ സവിശേഷതകൾ പുതുതായി ലഭിക്കുമെന്നും ഡിസൈനിൽ എന്തൊക്കെ അപ്‌ഡേറ്റുകൾ ലഭിക്കുമെന്നും പരിശോധിക്കാം.

2026 ടാറ്റ ടിയാഗോ, ടിയാഗോ iCNG, ടിയാഗോ ഇവി: വില, ബുക്കിങ് വിശദാംശങ്ങൾ
2026 ടിയാഗോയുടെ പെട്രോൾ പതിപ്പിന് 4.69 ലക്ഷം രൂപ (എക്സ്-ഷോറൂം) മുതൽ വില ആരംഭിക്കുന്നു. അതേസമയം iCNG മോഡലിന് 5.79 ലക്ഷം രൂപ മുതൽ പ്രാരംഭവിലയുണ്ട്. ടിയാഗോ ഇവിയുടെ 19kWh ബാറ്ററി പായ്ക്കിന് 6.99 ലക്ഷം രൂപ മുതലാണ് എക്‌സ്‌-ഷോറൂം വില ആരംഭിക്കുന്നത്. 24kWh ഓപ്ഷന് 9.49 ലക്ഷം രൂപ മുതലും വിലയുണ്ട്. ഇലക്ട്രിക് മോഡൽ ബാറ്ററി വാടകയ്‌ക്ക് എടുക്കാവുന്ന സേവനമായ ബാറ്ററി ആസ് സർവീസ് (BaaS) ഓപ്‌ഷനിലും ലഭ്യമാണ്. BaaS സേവനം പ്രയോജനപ്പെടുത്തുമ്പോൾ 4.69 ലക്ഷം രൂപ (എക്സ്-ഷോറൂം) മുതലുള്ള വിലയ്‌ക്ക് വാങ്ങാം.

ഡ്യുവൽ ടോണുള്ള വാരണാസി വൈബ്രൻസ്, പാംഗോങ് പൾസ്, സോബോ സർജ്, പ്യുവർ ഗ്രേ, ഡേറ്റോണ ഗ്രേ,പ്രിസ്റ്റൈൻ വൈറ്റ് എന്നിവയുൾപ്പെടെ ആറ് ഡ്യുവൽ ടോൺ കളർ ഓപ്‌ഷനുകളിലാണ് ഈ ഹാച്ച്ബാക്കിന്‍റെ ICE പതിപ്പുകൾ ലഭ്യമാവുക. അതേസമയം ഇലക്‌ട്രിക് പതിപ്പുകൾ പ്യുവർ ഗ്രേ, ഡേറ്റോണ ഗ്രേ, പ്രിസ്റ്റൈൻ വൈറ്റ് എന്നീ മൂന്ന് ഡ്യുവൽ ടോൺ നിറങ്ങളിൽ ലഭ്യമാവും. എല്ലാ മോഡലുകളുടെയും ബുക്കിങ് കമ്പനി ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. പെട്രോൾ/ബൈ-ഫ്യുവൽ മോഡലുകളും (tatamotors.com) ഇലക്ട്രിക് മോഡലുകളും (ev.tatamotors.com) ബുക്ക് ചെയ്യാൻ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ടാറ്റയുടെ ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ അടുത്തുള്ള ടാറ്റ മോട്ടോഴ്‌സ് ഡീലർഷിപ്പിൽ പോകാം.

ഫ്യുവൽ തരം വേരിയന്‍റ്വില
(എക്‌സ്-
ഷോറൂം)

പെട്രോൾ (MT)

സ്‌മാർട്ട് Rs 4.69 lakh
പ്യൂവർ Rs 5.49 lakh
പ്യൂവർ+Rs 5.99 lakh
പ്യൂവർ+ ARs 6.49 lakh
ക്രിയേറ്റീവ്Rs 6.99 lakh
ക്രിയേറ്റീവ്+Rs 7.29 lakh

CNG (MT)

സ്‌മാർട്ട് Rs 5.79 lakh
പ്യൂവർ Rs 6.49 lakh
പ്യൂവർ+Rs 6.99 lakh
പ്യൂവർ+ARs 7.49 lakh
ക്രിയേറ്റീവ്Rs 7.99 lakh
ഇലക്‌ട്രിക്സ്‌മാർട്ട്
(19kWh)		Rs 6.99 lakh
പ്യൂവർ+
(19kWh)		Rs 8.49 lakh
പ്യൂവർ+
(24kWh)		Rs 9.49 lakh
ക്രിയേറ്റീവ്+
(24kWh)		Rs 9.99 lakh

2026 ടാറ്റ ടിയാഗോ, ടിയാഗോ iCNG, ടിയാഗോ ഇവി: എക്‌സ്റ്റീരിയർ ഡിസൈൻ
പെട്രോൾ, ബൈ-ഫ്യുവൽ ടിയാഗോ എന്നിവയുടെ ഏറ്റവും പുതിയ പതിപ്പുകൾ ഡിസൈൻ പരിഷ്‌കരണത്തിന് വിധേയമായിട്ടുണ്ട്. ഹെഡ്‌ലൈറ്റ് കേസിങിൽ ഐബ്രോ-സ്റ്റൈൽ ഡിആർഎല്ലുകളുള്ള ഒരു പുതിയ എൽഇഡി ഹെഡ്‌ലാമ്പ് ഡിസൈൻ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് കാറിന് കൂടുതൽ ഷാർപ്പ് ഡിസൈൻ നൽകുന്നു. ഹെഡ്‌ലൈറ്റിന്‍റെ ഇരുവശത്തുനിന്നും മധ്യഭാഗത്തായി ഒരു കറുത്ത പാനൽ ചേർത്തിരിക്കുന്നത് അതിന്‍റെ ആകർഷണീയത വർധിപ്പിക്കുന്നു. മാത്രമല്ല, ഫെയ്‌സ്‌ലിഫ്റ്റഡ് ഹാച്ച്ബാക്കിൽ പുതിയ ഫ്രണ്ട് ബമ്പർ ഡിസൈൻ ഉണ്ട്.

അതേസമയം ഇവയുടെ സൈഡ് പ്രൊഫൈൽ മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുന്നു. സമാനമായ പുൾ ഓപ്പൺ ഡോർ ഹാൻഡിൽ ഫീച്ചർ ചെയ്യുന്നു. അലോയ് വീലുകൾക്കായി ഇപ്പോൾ ഒരു പുതിടയ ഡിസൈൻ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഫെയ്‌സ്‌ലിഫ്റ്റഡ് ടിയാഗോയുടെ പിൻഭാഗത്ത് ലംബ റിഫ്ലക്ടറുകളുള്ള ഒരു അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്ത ബമ്പർ ഡിസൈൻ, ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതായി തോന്നുന്ന പുതുക്കിയ ടെയിൽലൈറ്റുകൾ, മധ്യഭാഗത്ത് സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന ബ്രാൻഡിന്‍റെ ലോഗോ എന്നിവ കാണാം.

മാത്രമല്ല, ഹാച്ച്ബാക്കിൽ ഒരു റിയർ വൈപ്പറും ടെയിൽഗേറ്റിൽ "ടിയാഗോ" നാമവും ഉണ്ട്. ടാറ്റ ടിയാഗോ ഇവിയുടെ ഡിസൈൻ അതിന്‍റെ ICE എതിരാളിയുടേതിന് സമാനമായി തോന്നുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, ഇലക്ട്രിക് മോഡൽ കറുത്ത പാനലിന് പകരം ബോഡി-കളർ ഉള്ള ഒന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നു. എയറോഡൈനാമിക്കലി സ്റ്റൈൽ ചെയ്‌ത അലോയ് വീലുകളും അതിന്‍റെ ഇലക്ട്രിക് പവർട്രെയിനിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതിന് വ്യത്യസ്‌തമായ ബാഡ്‌ജിങും ഇതിലുണ്ട്.

2026 ടാറ്റ ടിയാഗോ, ടിയാഗോ iCNG, ടിയാഗോ ഇവി: ഇന്‍റീരിയർ ഡിസൈൻ, ഫീച്ചറുകൾ
പുതിയ ഫെയ്‌സ്‌ലിഫ്‌റ്റ് പതിപ്പിന് ടാറ്റ പുതുക്കിയ ഇന്‍റീരിയർ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. കറുപ്പും ഇളം ചാരനിറത്തിലുള്ള കളർ സ്‌കീം നിലനിർത്തിയിട്ടുണ്ട്. പുതിയ സ്റ്റാൻഡലോൺ ഡ്രൈവർ ഡിസ്‌പ്ലേയും ഉണ്ട്. പ്രകാശിതമായ ടാറ്റ ലോഗോയുള്ള ചെറുതായി പരിഷ്കരിച്ച രണ്ട്-സ്‌പോക്ക് സ്റ്റിയറിങ് വീലും ഇതിന് ലഭിക്കുന്നു.

10.25 ഇഞ്ച് ഇൻഫോടെയ്ൻമെന്‍റ് സിസ്റ്റം ഇപ്പോൾ ടിയാഗോയിലെ ഒരു ഫ്ലോട്ടിങ് സ്‌ക്രീനാണ്. മുമ്പ് ഡാഷ്‌ബോർഡിൽ കേന്ദ്രീകരിച്ചിരുന്ന 'ടിയാഗോ' എംബ്ലം, ക്ലൈമറ്റ് കൺട്രോൾ പാനലിൽ താഴേക്ക് പുനഃസ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് പരിചിതമായ റോട്ടറി നോബുകളും ടോഗിൾ സ്വിച്ചുകളും കൂടുതൽ വൃത്തിയുള്ളതായി നിലനിർത്തുന്നു. ഈ അസംബ്ലി ഒരു കറുത്ത പാനലിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്.

അതേസമയം, ടിയാഗോ ഇവിയിൽ പൂർണ്ണമായും പുനർരൂപകൽപ്പന ചെയ്‌ത ഡ്യുവൽ-ടോൺ ഡാഷ്‌ബോർഡും 10.25 ഇഞ്ച് ടച്ച്‌സ്‌ക്രീൻ ഇൻഫോടെയ്ൻമെന്‍റ് സിസ്റ്റവും ബ്ലൂടൂത്ത് കണക്റ്റിവിറ്റിയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ഒരു പാർട്ട്-ഡിജിറ്റൽ ടിഎഫ്ടി ഇൻസ്ട്രുമെന്‍റ് ക്ലസ്റ്ററും ഉണ്ട്. എല്ലാ പുതിയ സവിശേഷതകളെയും പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിനായി കൂടുതൽ പ്രോസസിങ് പവറോടെ ടിയാഗോ ഇവിയുടെ ഇ & ഇ ആർക്കിടെക്ചർ വളരെയധികം അപ്‌ഗ്രേഡ് ചെയ്‌തിട്ടുണ്ട്.

40-ലധികം ഫംഗ്ഷനുകളുള്ള കണക്റ്റഡ് കാർ സാങ്കേതികവിദ്യ, വയർലെസ് ആൻഡ്രോയിഡ് ഓട്ടോ, ആപ്പിൾ കാർപ്ലേ, ഓട്ടോമാറ്റിക് ക്ലൈമറ്റ് കൺട്രോൾ, ക്രൂയിസ് കൺട്രോൾ, പുതിയ റിയർ എസി വെന്‍റുകൾ, ഒരു കൂൾഡ് ഗ്ലൗബോക്സ്, ഓട്ടോ-ഫോൾഡിങ് ഔട്ട്‌സൈഡ് റിയർ-വ്യൂ മിററുകൾ (ORVM-കൾ), ഉയരം ക്രമീകരിക്കാവുന്ന ഡ്രൈവർ സീറ്റ്, നാല് സ്പീക്കറുകൾ, ഒരു പുതിയ റോട്ടറി ഡ്രൈവ് സെലക്ടർ എന്നിവ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.

ടിയാഗോ ഇവിയിൽ പുതിയ ഡോർ പാഡുകൾ, ഫ്രണ്ട് സെന്‍റർ ആംറെസ്റ്റ്, പുതിയ ഗ്രേ ഫാബ്രിക് അപ്ഹോൾസ്റ്ററി, ഗ്ലോസ് ബ്ലാക്ക് നിറത്തിൽ പൂർത്തിയാക്കിയ രണ്ട് വയർലെസ് ചാർജിങ് പാഡുകളുള്ള പുനർരൂപകൽപ്പന ചെയ്‌ത സെന്‍റർ കൺസോൾ എന്നിവയും ഉൾപ്പെടുന്നു. രണ്ട്-സ്പോക്ക് സ്റ്റിയറിങ് വീൽ മാറ്റിസ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, ഇപ്പോൾ അതിൽ ഒരു പുതിയ ഓഫ്‌സെറ്റ് 'Tata.ev' ലോഗോ ഉണ്ട്.

2026 ടാറ്റ ടിയാഗോ, ടിയാഗോ iCNG, ടിയാഗോ ഇവി: സ്‌പെസിഫിക്കേഷനുകൾ
2026 ടാറ്റ ടിയാഗോയിൽ 1.2 ലിറ്റർ നാച്ചുറലി ആസ്‌പിറേറ്റഡ് പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ ആണ് ഉള്ളത്. ഇത് 84.82 bhp കരുത്തും 113 Nm പീക്ക് ടോർക്കും ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നു. അതേസമയം 73.97 bhp കരുത്തും 96 Nm ടോർക്കും നൽകുന്ന ഡ്യുവൽ സിലിണ്ടർ സാങ്കേതികവിദ്യയിലാണ് CNG വേരിയന്‍റ് വരുന്നത്. രണ്ട് യൂണിറ്റുകളിലും 5-സ്‌പീഡ് മാനുവൽ ഗിയർബോക്‌സ് അല്ലെങ്കിൽ 5-സ്‌പീഡ് ഓട്ടോമേറ്റഡ് മാനുവൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഈ സെഗ്‌മെന്‍റിലെ CNG കാറിന് AMT ഗിയർബോക്‌സ് വാഗ്‌ദാനം ചെയ്യുന്നത് ഇതാദ്യമാണ്.

ടാറ്റ ടിയാഗോ ഇവിയിൽ 19.2 kWh, 24 kWh എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് ബാറ്ററി പായ്ക്ക് ഓപ്ഷനുകളുണ്ട്. ഇവ ഉപയോഗിച്ച്, ഒറ്റ ചാർജിൽ 205 കിലോമീറ്റർ മുതൽ 215 കിലോമീറ്റർ വരെ ഉപയോഗയോഗ്യമായ റേഞ്ച് ലഭിക്കുമെന്ന് കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നു. അതേസമയം MIDC ശ്രേണി 285 കിലോമീറ്ററാണ്. 18 മിനിറ്റ് ചാർജിങിൽ 100 ​​കിലോമീറ്റർ വരെ റേഞ്ച് ചേർക്കാൻ കഴിയുമെന്നും കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നു. ചാർജിങ് ഓപ്ഷനുകളിൽ 3.3 kW പോർട്ടബിൾ ചാർജർ, 7.2 kW ഹോം ചാർജർ, 30 kW DC ഫാസ്റ്റ് ചാർജിംഗ് എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു.

