ETV Bharat / automobile-and-gadgets

അടിമുടി മാറ്റം! മുഖം മിനുക്കി ടാറ്റ ടിയാഗോ ഫെയ്‌സ്‌ലിഫ്‌റ്റ് പതിപ്പെത്തും; ടീസർ വെളിപ്പെടുത്തി, ലോഞ്ച് മെയ് അവസാനം

കൂടുതൽ ബോൾഡും ആധുനികവുമായ ലുക്കിലായിരിക്കും ടാറ്റ ടിയാഗോയുടെ ഫെയ്‌സ്‌ലിഫ്‌റ്റ് പതിപ്പ് പുറത്തിറക്കുക. ഇവ ICE എഞ്ചിനിലും ഇലക്ട്രിക് ഓപ്‌ഷനിലും ലഭ്യമാവും.

2026 TATA TIAGO FACELIFT LAUNCH TATA TIAGO FACELIFT FEATURES TATA TIAGO FACELIFT DESIGN ടാറ്റ ടിയാഗോ ഇവി ഫെയ്‌സ്‌ലിഫ്‌റ്റ്
2026 Tata Tiago (Image Credit: YouTube/Tata Motors Cars)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : May 23, 2026 at 4:10 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ഹൈദരാബാദ്: ടാറ്റ മോട്ടോഴ്‌സ് തങ്ങളുടെ ജനപ്രിയ ഹാച്ച്ബാക്കായ ടാറ്റ ടിയാഗോയുടെ ഫെയ്‌സ്‌ലിഫ്റ്റ് ചെയ്‌ത പതിപ്പുകൾ പുറത്തിറക്കാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ്. ഇന്‍റേണൽ കംബസ്റ്റ് എഞ്ചിനിലും (ICE), ഇലക്ട്രിക് ഓപ്‌ഷനിലും ടിയാഗോയുടെ ഫെയ്‌സ്‌ലിഫ്റ്റ് പതിപ്പ് ലഭ്യമാവും. ഇവ 2026 മെയ് 28ന് ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ പുറത്തിറക്കുമെന്ന് കമ്പനി സ്ഥിരീകരിച്ചു. വരാനിരിക്കുന്ന മോഡലുകളുടെ ഡിസൈൻ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ടീസറും കമ്പനി പുറത്തുവിട്ടിട്ടുണ്ട്.

രണ്ട് മോഡലുകൾക്കും സമഗ്രമായ ഒരു ബാഹ്യ പുനർരൂപകൽപ്പന ലഭിക്കും. ഇത് ബ്രാൻഡിന്‍റെ നിലവിലെ ഡിസൈൻ ഭാഷയ്ക്ക് അനുസൃതമായി കൂടുതൽ ബോൾഡും ആധുനികവുമായ ലുക്ക് നൽകും. രണ്ട് മോഡലുകളുടെയും ഇന്‍റീരിയർ, എക്‌സ്റ്റീരിയർ സവിശേഷതകൾ വിശദമായി പരിശോധിക്കാം.

2026 TATA TIAGO FACELIFT LAUNCH TATA TIAGO FACELIFT FEATURES TATA TIAGO FACELIFT DESIGN ടാറ്റ ടിയാഗോ ഇവി ഫെയ്‌സ്‌ലിഫ്‌റ്റ്
2026 Tata Tiago.ev (Image Credit: YouTube/Tata Motors Cars)

2026 ടാറ്റ ടിയാഗോ ഫെയ്‌സ്‌ലിഫ്‌റ്റ്: എക്‌സ്റ്റീരിയർ ഡിസൈൻ
ടാറ്റ ടിയാഗോയുടെ ഫെയ്‌സ്‌ലിഫ്റ്റ് പതിപ്പിലെ ഏറ്റവും പെട്ടെന്ന് ദൃശ്യമാകുന്ന മാറ്റം പുതിയ ഫ്രണ്ട്-എൻഡ് ട്രീറ്റ്‌മെന്‍റാണ്. രണ്ട് പവർട്രെയിൻ വേരിയന്‍റുകളിലും ഐബ്രോ ആകൃതിയിലുള്ള LED ഡേടൈം റണ്ണിങ് ലൈറ്റുകളുള്ള ബോൾഡ് ഹെഡ്‌ലൈറ്റുകൾ കാണാം. വലിയ ആൾട്രോസിന് സമാനമായ ഒരു കറുത്ത ഗ്രിൽ ICE പതിപ്പിന് ലഭിക്കുന്നു. അതേസമയം ടിയാഗോ ഇവി മോഡലിന് ബോഡി-കളർ ബ്ലാങ്ക്ഡ്-ഓഫ് ഗ്രിൽ ലഭിക്കുന്നു. ഇത് ഇലക്ട്രിക് ഐഡന്‍റിറ്റി നിലനിർത്തുന്നു. ICE മോഡലിന് പിക്‌സൽ-സ്റ്റൈൽ ഫോഗ് ലാമ്പുകളും ലഭിക്കുന്നു. ഇവ EV-യിൽ ഇല്ല. രണ്ട് പതിപ്പുകളിലും പുതുക്കിയ ഫ്രണ്ട് ബമ്പറുകൾ ഉണ്ട്.

2026 TATA TIAGO FACELIFT LAUNCH TATA TIAGO FACELIFT FEATURES TATA TIAGO FACELIFT DESIGN ടാറ്റ ടിയാഗോ ഇവി ഫെയ്‌സ്‌ലിഫ്‌റ്റ്
2026 Tata Tiago.ev: Exterior Design (Image Credit: YouTube/Tata Motors Cars)

രണ്ട് മോഡലിന്‍റെയും വശങ്ങളിൽ പുനർരൂപകൽപ്പന ചെയ്‌ത അലോയ് വീലുകൾ ആണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. അവ നിലവിലുള്ള 15 ഇഞ്ച് വലുപ്പം അതേപടി നിലനിർത്തുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. നിലവിലുള്ള ടിയാഗോ NRG-ക്ക് സമാനമായ കറുത്ത വീൽ ആർച്ചുകൾ ഇതിലും കാണാം. രണ്ട് കാറുകളിലും പിൻഭാഗത്ത് ഒരു വലിയ തിരശ്ചീന ബാർ ഉപയോഗിച്ച് ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഒന്നിലധികം ലംബ എൽഇഡി സ്ട്രിപ്പുകളുള്ള അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്‌ത ടെയിൽ ലാമ്പുകൾ ഉണ്ട്. രണ്ട് വേരിയന്‍റിലും ഒരേ പരിഷ്‌കരിച്ച പിൻ ബമ്പർ ആണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്.

മുൻവശത്തെ ബമ്പറിലും പുറത്തെ റിയർവ്യൂ മിററുകൾക്ക് താഴെയും ക്യാമറ പോഡുകൾ ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന രണ്ട് മോഡലുകൾക്കും പുതിയ 360-ഡിഗ്രി ക്യാമറ സിസ്റ്റം സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് ടാറ്റ മോട്ടോഴ്‌സ് പുറത്തുവിട്ട ടീസർ വീഡിയോയിൽ വ്യക്തമാണ്.

2026 TATA TIAGO FACELIFT LAUNCH TATA TIAGO FACELIFT FEATURES TATA TIAGO FACELIFT DESIGN ടാറ്റ ടിയാഗോ ഇവി ഫെയ്‌സ്‌ലിഫ്‌റ്റ്
2026 Tata Tiago: Exterior Design (Image Credit: YouTube/Tata Motors Cars)

2026 ടാറ്റ ടിയാഗോ ഫെയ്‌സ്‌ലിഫ്‌റ്റ്: ഇന്‍റീരിയർ ഡിസൈനും സവിശേഷതകളും
വരാനിരിക്കുന്ന ടാറ്റ ടിയാഗോയുടെ ഇന്‍റീരിയർ ഡിസൈൻ കമ്പനി പങ്കുവെച്ച ടീസർ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്നില്ല. എന്നിരുന്നാലും, ടിയാഗോയുടെ 2025 പതിപ്പ് (ഐസിഇയും ഇലക്ട്രിക്കും) പുനർരൂപകൽപ്പന ചെയ്‌ത ഡാഷ്‌ബോർഡ്, പ്രകാശിത ലോഗോയുള്ള പുതിയ സ്റ്റിയറിങ് വീൽ, 10.25 ഇഞ്ച് ഇൻഫോടെയ്ൻമെന്‍റ് ഡിസ്‌പ്ലേ എന്നീ ഇന്‍റീരിയർ അപ്‌ഗ്രേഡുകളുമായാണ് അവതരിപ്പിച്ചത്. അതിനാൽ, 2026 ഫെയ്‌സ്‌ലിഫ്റ്റിൽ ആധുനികവൽക്കരിച്ച ഇൻസ്ട്രുമെന്‍റ് ക്ലസ്റ്റർ ഉൾപ്പെടുത്തുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

ഓട്ടോമാറ്റിക് ഹെഡ്‌ലൈറ്റുകളും വൈപ്പറുകളും, ക്രൂയിസ് കൺട്രോൾ, ഓട്ടോമാറ്റിക് ക്ലൈമറ്റ് കൺട്രോൾ, കൂൾഡ് ഗ്ലൗബോക്‌സ്, ടയർ പ്രഷർ മോണിറ്ററിങ് സിസ്റ്റം എന്നിവയാണ് ഇത്തവണത്തെ അപ്‌ഡേറ്റിൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന പ്രധാന സവിശേഷതകൾ. ടിയാഗോ ഐസിഇ, ടിയാഗോ ഇവി എന്നിവയ്ക്ക് നിലവിലുള്ള രണ്ടിൽ നിന്ന് ആറ് എയർബാഗുകൾ സ്റ്റാൻഡേർഡായി ലഭിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

2026 ടാറ്റ ടിയാഗോ ഫെയ്‌സ്‌ലിഫ്‌റ്റ്: പവർട്രെയിനുകൾ
ഫേസ്‌ലിഫ്റ്റ് ചെയ്‌ത ടിയാഗോ ഐസിഇയിൽ മുൻ മോഡലിന് സമാനമായി 84.82 ബിഎച്ച്പിയും 113 എൻഎം ടോർക്കും ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന അതേ 1.2 ലിറ്റർ നാച്ചുറലി ആസ്പിറേറ്റഡ് പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ നിലനിർത്തുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അഞ്ച് സ്പീഡ് മാനുവൽ അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് സ്പീഡ് എഎംടി ഗിയർബോക്‌സുമായി ആണ് നിലവിലുള്ള മോഡലുകളിൽ ഈ എഞ്ചിൻ ജോടിയാക്കിയിരിക്കുന്നത്. 74.46 ബിഎച്ച്പിയും 96.5 എൻഎം ടോർക്കും ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സിഎൻജി വേരിയന്‍റും വാഗ്‌ദാനം ചെയ്‌തേക്കാം.

2026 ടിയാഗോ ഇവിയിൽ 19.2kWh, 24kWh എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് ബാറ്ററി ഓപ്ഷനുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. നിലവിലുള്ള പതിപ്പിലെ മുൻ ബാറ്ററി പായ്ക്ക് 60.16 bhp പവറും 110 Nm ടോർക്കും ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നു. ഇത് 223 കിലോമീറ്റർ വരെ ക്ലെയിം ചെയ്‌ത റേഞ്ചും നൽകും. മുൻ ബാറ്ററി പായ്ക്ക് 73.97 bhp പവറും 114 Nm ടോർക്കും നൽകുന്നു. ഇതിന് 293 കിലോമീറ്റർ വരെ റേഞ്ച് ഉണ്ട്. 2026 ടിയാഗോ ഇവിയിൽ അൽപ്പം വലിയ ബാറ്ററിയും വിപുലീകൃത ക്ലെയിം ചെയ്ത റേഞ്ചും ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

2026 ടാറ്റ ടിയാഗോ ഫെയ്‌സ്‌ലിഫ്‌റ്റ്: പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന വില
2026 ടിയാഗോയ്ക്ക് നിലവിലുള്ള മോഡലിനെ അപേക്ഷിച്ച് വിർ വർധിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ടിയാഗോ ഐസിഇക്ക് നിലവിൽ 4.60 ലക്ഷം മുതൽ 7.68 ലക്ഷം രൂപ വരെയാണ് വില. മെയ്‌ 28ന് ലോഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ, രണ്ട് മോഡലുകളുടെയും വിലയും ഇന്‍റീരിയർ ഡിസൈനും ഉൾപ്പെടെ കമ്പനി വെളിപ്പെടുത്തും.


Also Read:

  1. ZR-V ഹൈബ്രിഡ് പരിചയപ്പെടുത്തി ഹോണ്ട; അറിയാം ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് എസ്‌യുവിയുടെ ഡിസൈനും സവിശേഷതകളും
  2. കൂടുതൽ ആകർഷകം, ആരാധകരുടെ മനംകവരാൻ ഹോണ്ട സിറ്റിയുടെ ഫെയ്‌സ്‌ലിഫ്റ്റ് പതിപ്പെത്തി: എക്‌സ്റ്റീരിയറിൽ മാറ്റങ്ങൾ
  3. സ്‌പോർട്ടി പെർഫോമൻസ്, ഗോൾഡൻ യുഎസ്‌ഡി ഫോർക്കുകൾ: ഇന്ത്യൻ നിരത്തിൽ പുതിയ പൾസർ N160 വേരിയന്‍റുമായി ബജാജ് ഓട്ടോ
  4. വെറും 30 യൂണിറ്റുകൾ! ലിമിറ്റഡ് എഡിഷൻ പ്രീമിയം ഹാച്ച്ബാക്കുമായി മിനി, കൂപ്പർ എസ് ജെസിഡബ്ല്യു ജിപി ഇൻസ്പൈർഡ് എഡിഷനെ കുറിച്ചറിയാം

TAGGED:

2026 TATA TIAGO FACELIFT LAUNCH
TATA TIAGO FACELIFT FEATURES
TATA TIAGO FACELIFT DESIGN
ടാറ്റ ടിയാഗോ ഇവി ഫെയ്‌സ്‌ലിഫ്‌റ്റ്
TATA TIAGO EV FACELIFT LAUNCH DATE

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.