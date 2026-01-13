ETV Bharat / automobile-and-gadgets

ടർബോ പെട്രോൾ എഞ്ചിന്‍റെ കരുത്തും ഡിസൈൻ അപ്‌ഡേറ്റും, ഒപ്പം പുത്തൻ ഫീച്ചറുകളും: ടാറ്റ പഞ്ചിന്‍റെ ഫെയ്‌സ്‌ലിഫ്റ്റ് പതിപ്പ് പുറത്തിറക്കി

ടാറ്റ പഞ്ചിൽ പഞ്ച് ഇവിയിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ട ഡിസൈനാണ് ഫെയ്‌സ്‌ലിഫ്റ്റ് പതിപ്പിന് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. പുതിയ ടർബോ പെട്രോൾ എഞ്ചിനും ഇതിലുണ്ട്. വിശദമായി....

2026 TATA PUNCH PRICE NEW TATA PUNCH CHANGES 2026 ടാറ്റ പഞ്ച് 2026 TATA PUNCH ENGINE
2026 Tata Punch Facelift Launched in India (Image credit: Tata Motors)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : January 13, 2026 at 1:48 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

ഹൈദരാബാദ്: തദ്ദേശീയ കാർ നിർമ്മാതാക്കളായ ടാറ്റ മോട്ടോഴ്‌സ് മൈക്രോ എസ്‌യുവിയായ ടാറ്റ പഞ്ചിന്‍റെ ഫെയ്‌സ്‌ലിഫ്റ്റ് പതിപ്പ് പുറത്തിറക്കി. 5.59 ലക്ഷം രൂപ എക്‌സ്-ഷോറൂം പ്രാരംഭ വിലയിലായിലാണ് പുതിയ ടാറ്റ പഞ്ച് പുറത്തിറക്കിയത്. 2021ൽ അവതരിപ്പിച്ച ടാറ്റ പഞ്ച് സബ്-കോംപാക്റ്റ് എസ്‌യുവിയുടെ ആദ്യത്തെ പ്രധാന മിഡ്-ലൈഫ് സൈക്കിൾ അപ്‌ഡേറ്റാണിത്.

ഫെയ്‌സ്‌ലിഫ്റ്റ് ആവുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന പതിവ് എക്സ്റ്റീരിയർ, ഇന്‍റീരിയർ അപ്‌ഡേറ്റുകൾക്ക് പുറമെ, ടാറ്റ മോട്ടോഴ്‌സ് രണ്ട് പുതിയ പവർട്രെയിൻ ഓപ്ഷനുകളും കൂട്ടിച്ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. പുതിയ ടാറ്റ പഞ്ചിനുള്ള ബുക്കിങും കമ്പനി ആരംഭിച്ചു. പുതിയ ടാറ്റ പഞ്ചിൽ പഞ്ച് ഇവിയിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ട ഡിസൈനാണ് ഇതിന് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. കൂടാതെ പുതിയ ടർബോ പെട്രോൾ എഞ്ചിനും ഇതിലുണ്ട്. പുതിയ ടാറ്റ പഞ്ച് ഫെയ്‌സ്‌ലിഫ്റ്റ് പതിപ്പിന്‍റെ എക്സ്റ്റീരിയർ, ഇന്‍റീരിയർ ഡിസൈനും, ഫീച്ചറും, എഞ്ചിൻ ഓപ്‌ഷനുകളും വിശദമായി പരിശോധിക്കാം.

2026 ടാറ്റ പഞ്ച് ഫെയ്‌സ്‌ലിഫ്റ്റ്: വില

വേരിയന്‍റ്Petrol-MTPetrol-AMTCNG MTCNG AMTTurbo-petrol MT
സ്‌മാർട്ട്5.59-6.69--
പ്യുവർ6.49-7.49--
പ്യുവർ+6.997.547.998.54-
പ്യുവർ+ എസ്7.347.898.34-
അഡ്വഞ്ചർ7.598.148.599.148.29
അഡ്വഞ്ചർ എസ്7.94-8.949.49
അക്കംപ്ലിഷ്‌ഡ്8.298.849.29--
അക്കംപ്ലിഷ്‌ഡ്+ എസ്8.999.54-10.549.79

സ്‌മാർട്ട്, പ്യുവർ, പ്യുവർ+, പ്യുവർ+ എസ്, അഡ്വഞ്ചർ, അഡ്വഞ്ചർ എസ്, അക്കംപ്ലിഷ്‌ഡ്, അക്കംപ്ലിഷ്‌ഡ്+ എസ് എന്നിങ്ങനെ എട്ട് വേരിയന്‍റുകളിലാണ് പുതിയ ടാറ്റ പഞ്ച് ലഭ്യമാവുക. ഇതിൽ അഡ്വഞ്ചർ, പ്യുവർ+ ട്രിമ്മുകളിൽ ഓപ്ഷണൽ എക്‌സ്‌ട്ര ആയി സിംഗിൾ-പാനൽ സൺറൂഫ് ലഭ്യമാണ്. 5.59 ലക്ഷം രൂപ പ്രാരംഭ വിലയിലായിലാണ് പുതിയ ടാറ്റ പഞ്ച് പുറത്തിറക്കിയത്. 2021 മോഡലിന്‍റെ ലോഞ്ച് വിലയേക്കാൾ 10,000 രൂപ മാത്രമാണ് 2026 മോഡലിൽ കമ്പനി വർധിപ്പിച്ചത്.

2026 ടാറ്റ പഞ്ച് ഫെയ്‌സ്‌ലിഫ്റ്റ്: പവർട്രെയിൻ
ടാറ്റ പഞ്ചിന്‍റെ ഫെയ്‌സ്‌ലിഫ്റ്റ് പതിപ്പിൽ നിലവിലുള്ള പെട്രോൾ, സിഎൻജി ഓപ്ഷനുകൾക്കൊപ്പം 1.2 ലിറ്റർ ടർബോ-പെട്രോൾ എഞ്ചിനും അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2021 മോഡലിന്‍റെ പ്രധാന പ്രശ്‌നങ്ങളിലൊന്ന് ശക്തമായ എഞ്ചിന്‍റെ അഭാവമാണ്. ടാറ്റ നെക്സോണിൽ നിന്ന് കടമെടുത്ത പുതിയ പുതിയ ടർബോ പെട്രോൾ എഞ്ചിനാണ് പുതിയ പഞ്ചിലുള്ളത്. ഇത് 120hp പവറും 170 Nm ടോർക്കും ഉത്‌പാദിപ്പിക്കും. ഇത് 6-സ്‌പീഡ് മാനുവൽ ഗിയർബോക്സിൽ ലഭ്യമാണ്.

കൂടാതെ 11.1 സെക്കൻഡിൽ 0-100kph റേഞ്ച് നൽകുമെന്ന് ടാറ്റ അവകാശപ്പെടുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, ഓട്ടോമാറ്റിക് ഗിയർബോക്‌സ് ഓഫർ ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇത് വില വർധനവിന് കാരണമാവുമെന്നതിനാലായിരിക്കാം കമ്പനി ഈ പവർട്രെയിൻ ഒഴിവാക്കിയത്.

ഇതിനുപുറമെ, പഞ്ച് ഫെയ്‌സ്‌ലിഫ്റ്റ് 1.2 ലിറ്റർ നാച്ചുറലി ആസ്പിറേറ്റഡ് പെട്രോൾ എഞ്ചിനിലും ലഭ്യമാകും. 88hp പവറും 115 Nm ടോർക്കും ഉത്‌പാദിപ്പിക്കുന്ന എഞ്ചിനാണ് ഇത്. രണ്ടിലും 5-സ്പീഡ് MT അല്ലെങ്കിൽ AMT ഗിയർബോക്‌സ് ഉണ്ടായിരിക്കും. രണ്ടാമത്തേത് CNG പവർട്രെയിനിനുള്ള പുതിയ ഗിയർബോക്‌സ് ഓപ്ഷനാണ്.

2026 ടാറ്റ പഞ്ച് ഫെയ്‌സ്‌ലിഫ്റ്റ്: എക്‌സ്റ്റീരിയർ ഡിസൈൻ
പുതിയ പഞ്ചിന്‍റെ ഡിസൈൻ 2024ൽ പുറത്തിറക്കിയ പഞ്ച് ഇവിക്ക് സമാനമാണ്. ഇതിന് അതേ ത്രികോണാകൃതിയിലുള്ള ലംബമായി അടുക്കിയ എൽഇഡി ഹെഡ്‌ലൈറ്റുകൾ ലഭിക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, എൽഇഡി ഡിആർഎല്ലുകൾക്ക് അൽപ്പം വ്യത്യാസം കാണാം. കൂടാതെ ഗ്ലോസ് ബ്ലാക്ക് ട്രിമ്മിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ബമ്പറിന് കറുത്ത ഫിനിഷുണ്ട്. എയർ ഇൻടേക്ക് വെന്‍റുകൾക്ക് വെള്ളി നിറത്തിലുള്ള സറൗണ്ട് ഉണ്ട്. ഇത് കൂടുതൽ മസ്‌കുലാർ ലുക്ക് നൽകുന്നു.

16 ഇഞ്ച് ഡ്യുവൽ-ടോൺ അലോയ് വീലുകളാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. പിന്നിൽ, ഇപ്പോൾ ഒരു ലൈറ്റ് ബാർ വഴി ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന പുതിയ LED ടെയിൽലൈറ്റുകൾ ലഭിക്കുന്നു. കറുത്ത പിൻ ബമ്പറിൽ ഒരു പുതിയ ഫോക്സ് സിൽവർ സ്കിഡ് പ്ലേറ്റ് ഉണ്ട്. പഞ്ച് ഫെയ്‌സ്‌ലിഫ്റ്റ് ആകെ ആറ് കളർ ഓപ്ഷനുകളിൽ ലഭ്യമാണ് ബംഗാൾ റൂഷ്, കാരാമൽ, കൂർഗ് ക്ലൗഡ്‌സ്, സയാന്റഫിക്, ഡേറ്റോണ ഗ്രേ, പ്രിസ്റ്റൈൻ വൈറ്റ് എന്നിവയാണിവ. ഇതിൽ ആദ്യ നാലെണ്ണം പുതിയ കളർ ഓപ്ഷനുകളാണ്.

പുതിയ പഞ്ചിന് 400mm വാട്ടർ വേഡിങ് ശേഷിയും 193mm ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസും ഉണ്ടെന്ന് ടാറ്റ അവകാശപ്പെടുന്നു. പെട്രോൾ വേരിയന്‍റുകൾക്ക് 366 ലിറ്ററും സിഎൻജി വേരിയന്‍റുകൾക്ക് 210 ലിറ്റർ ബൂട്ട് സ്പേസും ഉണ്ട്.

2026 ടാറ്റ പഞ്ച് ഫെയ്‌സ്‌ലിഫ്റ്റ്: ഇന്‍റീരിയർ ഡിസൈൻ
ടാറ്റ പഞ്ച് ഫെയ്‌സ്‌ലിഫ്റ്റിൽ പഴയ മോഡലിന് സമാനമായ ഡാഷ്‌ബോർഡ് ലേഔട്ടിൽ തുടരുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, പ്രകാശിതമായ ലോഗോയുള്ള ഒരു പുതിയ ഗ്ലോസ് ബ്ലാക്ക് 2-സ്‌പോക്ക് സ്റ്റിയറിങ് വീൽ ഉണ്ട്. ടച്ച്-എനേബിൾഡ് ക്ലൈമറ്റ് കൺട്രോൾ പാനലും പുതിയതാണ്. ഇത് വലിയ നെക്‌സോണിനും സിയറയ്ക്കും സമാനമാണ്. സീറ്റുകൾ ഫാബ്രിക് അപ്ഹോൾസ്റ്ററിയുമായി തുടരുന്നു. പക്ഷേ, നീലയും ചാരനിറത്തിലുള്ള തീമും ഉപയോഗിച്ചാണ് പഞ്ച് ഇവിയിൽ നിന്ന് ഡിസൈൻ കടമെടുത്തിരിക്കുന്നത്.

മുൻവശത്തും പിൻവശത്തും സീറ്റുകൾ ഇപ്പോൾ നീട്ടാവുന്ന തൈ സപ്പോർട്ട് നൽകുന്നു. എല്ലാ യാത്രക്കാർക്കും 3-പോയിന്‍റ് സീറ്റ് ബെൽറ്റുകളും ലഭിക്കും. സുരക്ഷയെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ, മുതിർന്നവർക്കും കുട്ടികൾക്കും 5-സ്റ്റാർ ഭാരത് NCAP റേറ്റിങ് പഞ്ചിന് ലഭിക്കുന്നു.

2026 ടാറ്റ പഞ്ച് ഫെയ്‌സ്‌ലിഫ്റ്റ്: ഫീച്ചറുകൾ
പഞ്ചിന് മുമ്പത്തെപ്പോലെ തന്നെ 10.25 ഇഞ്ച് ടച്ച്‌സ്‌ക്രീൻ ലഭിക്കുന്നു. ഫീച്ചറുകളുടെ കാര്യത്തിൽ, പഞ്ചിന് മുമ്പത്തെപ്പോലെ തന്നെ 10.25 ഇഞ്ച് ടച്ച്‌സ്‌ക്രീൻ ലഭിക്കുന്നു, എന്നാൽ ആൾട്രോസിന്‍റെ മിഡ്-സ്പെക്ക് വേരിയന്‍റുകളിൽ നിന്ന് കടമെടുത്ത ഒരു പുതിയ 7 ഇഞ്ച് ഡിജിറ്റൽ ഡ്രൈവർ ഡിസ്‌പ്ലേയുണ്ട്. 2026 പഞ്ചിന് പുതിയ 360-ഡിഗ്രി ക്യാമറയും പുതിയ 8-സ്പീക്കർ സൗണ്ട് സിസ്റ്റവും (നാല് സ്പീക്കറുകളും നാല് ട്വീറ്ററുകളും ഉണ്ട്) ലഭിക്കുന്നു. സിംഗിൾ-പെയിൻ സൺറൂഫ്, വയർലെസ് ഫോൺ ചാർജർ, വയർലെസ് ആപ്പിൾ കാർപ്ലേ, ആൻഡ്രോയിഡ് ഓട്ടോ, 65W ടൈപ്പ്-സി ഫാസ്റ്റ് ചാർജർ, റിയർ വെന്‍റുകളുള്ള ഓട്ടോമാറ്റിക് ക്ലൈമറ്റ് കൺട്രോൾ, ക്രൂയിസ് കൺട്രോൾ എന്നിവ മറ്റ് സൗകര്യങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.

ഇതിന്‍റെ സുരക്ഷാ സ്യൂട്ടിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡായി 6 എയർബാഗുകൾ, ഇഎസ്‌പി, റിയർ പാർക്കിങ് സെൻസറുകൾ, ടയർ പ്രഷർ മോണിറ്ററിങ് സിസ്റ്റം (ടിപിഎംഎസ്), ഹിൽ ഹോൾഡ് ആൻഡ് ഡിസെന്‍റ് കൺട്രോൾ, ഐസോഫിക്‌സ് ചൈൽഡ് സീറ്റ് ആങ്കറേജുകൾ, ഓട്ടോ ഹെഡ്‌ലാമ്പുകൾ, റെയിൻ സെൻസിങ് വൈപ്പറുകൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു.

Also Read:

  1. വിൻഫാസ്റ്റിന്‍റെ ഇലക്‌ട്രിക് എസ്‌യുവികൾക്ക് വില കൂടും: വർധിക്കുക 1.3 ലക്ഷം വരെ; പുതുക്കിയ നിരക്ക് അറിയാം
  2. വോൾവോ EX60 ആഗോളതലത്തിൽ ലോഞ്ചിനൊരുങ്ങുന്നു: വരുന്നത് പുതിയ ആർക്കിടെക്‌ചറിൽ നൂതന സാങ്കേതികവിദ്യയുമായി
  3. കരുത്തുറ്റ പെട്രോൾ എഞ്ചിനിൽ ടാറ്റ ഹാരിയറും സഫാരിയും: വേരിയന്‍റും വിലയും
  4. കൂടുതൽ കാലം ഈടുനിൽക്കുന്ന ബാറ്ററിയുമായി സുസുക്കിയുടെ ഇലക്‌ട്രിക് സ്‌കൂട്ടർ: ഇ-ആക്‌സസിന്‍റെ വിലയും സവിശേഷതകളും

TAGGED:

2026 TATA PUNCH PRICE
NEW TATA PUNCH CHANGES
2026 ടാറ്റ പഞ്ച്
2026 TATA PUNCH ENGINE
2026 TATA PUNCH FACELIFT

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.