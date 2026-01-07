ETV Bharat / automobile-and-gadgets

ടർബോ-പെട്രോൾ എഞ്ചിനിൽ ടാറ്റ പഞ്ചിന്‍റെ ഫെയ്‌സ്‌ലിഫ്റ്റ് പതിപ്പ്: ലോഞ്ച് ജനുവരി 13ന്; പുതിയ ഡിസൈൻ കാണാം

പുതിയ ടാറ്റ പഞ്ചിൽ പഞ്ച് ഇവിയിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ട ഒരു എക്സ്റ്റീരിയറും ഇന്‍റീരിയറും കാണാം. ടർബോ-പെട്രോൾ എഞ്ചിനും ലഭിക്കും. വിശദമായി...

TATA PUNCH FACELIFT LAUNCH TATA PUNCH FACELIFT LEAK 2026 ടാറ്റ പഞ്ച് 2026 TATA PUNCH ENGINE
2026 Tata Punch facelift revealed (Photos - Tata Motors)
By ETV Bharat Tech Team

Published : January 7, 2026 at 5:54 PM IST

ഹൈദരാബാദ്: മൈക്രോ എസ്‌യുവിയായ ടാറ്റ പഞ്ചിന്‍റെ ഫെയ്‌സ്‌ലിഫ്റ്റ് പതിപ്പ് പുറത്തിറക്കാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ് തദ്ദേശീയ കാർ നിർമ്മാതാക്കളായ ടാറ്റ മോട്ടോഴ്‌സ്. പുതിയ മോഡൽ ജനുവരി 13ന് പുറത്തിറക്കുമെന്ന് കമ്പനി സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ലോഞ്ചിന് മുന്നോടിയായി വരാനിരിക്കുന്ന മോഡലിന്‍റെ ഡിസൈൻ വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ് കമ്പനി.

ഇതിന്‍റെ ടീസറും കമ്പനി പുറത്തുവിട്ടിട്ടുണ്ട്. 2021ൽ പുറത്തിറങ്ങിയതിനുശേഷം ടാറ്റ പഞ്ചിന് ലഭിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ അപ്‌ഡേറ്റാണിത്. പുതിയ ടാറ്റ പഞ്ചിൽ പഞ്ച് ഇവിയിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ട ഒരു എക്സ്റ്റീരിയറും ഇന്‍റീരിയറും കാണാം. പുതിയ സവിശേഷതകളും പുതിയ ടർബോ-പെട്രോൾ എഞ്ചിനും പ്രതീക്ഷിക്കാം. വരാനിരിക്കുന്ന ഫേസ്‌ലിഫ്‌റ്റ് പതിപ്പിലെ എക്സ്റ്റീരിയർ, ഇന്‍റീരിയർ ഡിസൈൻ പരിശോധിക്കാം.

2026 ടാറ്റ പഞ്ച്: എക്‌സ്റ്റീരിയർ ഡിസൈൻ
പുതിയ ടാറ്റ പഞ്ചിന്‍റെ പുറംഭാഗത്ത് പഞ്ച് ഇവിയെ അനുസ്‌മരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഫ്രണ്ട് ഫാസിയ കാണാം. ടാറ്റയുടെ മറ്റ് ലൈനപ്പുകളെപ്പോലെ, ICE, EV പതിപ്പുകൾക്കും വ്യക്തമായ ഒരു ഫാമിലി ലുക്ക് ലഭിക്കുന്നു. ലംബാകൃതിയിലുള്ള ട്രപസോയിഡൽ ഹെഡ്‌ലാമ്പ് പോഡുകൾ ടാറ്റ പഞ്ച് ഇവിയുടേതിന് സമാനമാണ്. എന്നിരുന്നാലും, ഇലക്ട്രിക് പതിപ്പിൽ ബോഡി-കളർ ചെയ്‌ത ഫ്രണ്ട് ബമ്പറിലെ പൂർണ്ണമായും കറുത്ത ഫിനിഷാണ് ഈ ICE പതിപ്പിനെ വ്യത്യസ്‌തമാക്കുന്നത്.

പുതിയ 2026 ടാറ്റ പഞ്ചിൽ മധ്യഭാഗത്ത് ഒരു കോൺട്രാസ്റ്റിങ് ബ്ലാക്ക് ബാൻഡുള്ള പരിഷ്‌കരിച്ച LED DRL സിഗ്നേച്ചറും ഉണ്ട്. അതേസമയം ഈ ഭാഗം പഞ്ച് ഇവിയിൽ പ്രകാശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. സൈഡ് പ്രൊഫൈലിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ, പുതിയ അലോയ് വീലുകളിൽ മാത്രമാണ് മാറ്റങ്ങൾ കാണാനാകുന്നത്. ടാറ്റ പഞ്ച് ഫെയ്‌സ്‌ലിഫ്റ്റിന്‍റെ പിൻഭാഗത്ത് പുതിയ കണക്റ്റഡ് ടെയിൽ‌ലൈറ്റ് സജ്ജീകരണം ഉണ്ട്.

ടെയിൽ‌ലൈറ്റുകളിൽ പുതിയ എൽഇഡി ഡീറ്റെയിലിങ് ഉണ്ട്. കൂടാതെ പുനർരൂപകൽപ്പന ചെയ്ത ലോവർ ബമ്പറും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്‌ഡേറ്റുകൾക്കൊപ്പം പുതിയ കളർ ഓപ്ഷനുകളുമായി കമ്പനി ടാറ്റ പഞ്ചിന്‍റെ ഫെയ്‌സ്‌ലിഫ്റ്റ് പതിപ്പ് പുറത്തിറക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം.

TATA PUNCH FACELIFT LAUNCH TATA PUNCH FACELIFT LEAK 2026 ടാറ്റ പഞ്ച് 2026 TATA PUNCH ENGINE
2026 Tata Punch interior (Photos - Tata Motors)

2026 ടാറ്റ പഞ്ച്: ഇന്‍റീരിയർ ഡിസൈൻ
ടാറ്റ പഞ്ചിന്‍റെ ഫെയ്‌സ്‌ലിഫ്റ്റ് പതിപ്പിന്‍റെ ഇന്‍റീരിയർ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ, ടാറ്റ നെക്‌സോൺ, ആൾട്രോസ് പോലുള്ള വലിയ ടാറ്റ കാറുകളോട് സാമ്യമുള്ളതായി തോന്നുന്നു. പുതിയ ഡിജിറ്റൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്‍റ് ക്ലസ്റ്ററും 10.25 ഇഞ്ച് വലുപ്പമുള്ള അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്‌ത ടച്ച്‌സ്‌ക്രീൻ ഇൻഫോടെയ്ൻമെന്‍റ് സിസ്റ്റവും ആണ് ഏറ്റവും വലിയ അപ്‌ഡേറ്റ്. അതേസമയം പഴയ പഞ്ചിന്‍റെ ടോപ്പ് വേരിയന്‍റിൽ 10.25 ഇഞ്ച് ടച്ച്‌സ്‌ക്രീൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. മറ്റ് ടാറ്റ കാറുകളിൽ കാണപ്പെടുന്ന രണ്ട്-സ്‌പോക്ക് സ്റ്റിയറിംഗ്, ടച്ച് അധിഷ്ഠിത ക്ലൈമറ്റ് കൺട്രോൾ പാനലും പുതുതായി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ടാറ്റ പഞ്ചിൽ പുതിയ ട്രിം, അപ്ഹോൾസ്റ്ററി മെറ്റീരിയലുകൾ എന്നിവയും ഉണ്ട്. കൂടാതെ ഒരു പുതിയ 360-ഡിഗ്രി ക്യാമറയും ഉപകരണമായി ഉണ്ട്.

TATA PUNCH FACELIFT LAUNCH TATA PUNCH FACELIFT LEAK 2026 ടാറ്റ പഞ്ച് 2026 TATA PUNCH ENGINE
2026 Tata Punch Seats (Photos - Tata Motors)

2026 ടാറ്റ പഞ്ച്: പവർട്രെയിൻ
2026 ടാറ്റ പഞ്ചിന്‍റെ പവർട്രെയിൻ തന്നെയാണ് അതിലെ പ്രധാന അപ്‌ഡേറ്റ്. ടാറ്റ നെക്‌സോണിൽ കാണപ്പെടുന്ന 1.2 ലിറ്റർ 3-സിലിണ്ടർ ടർബോ-പെട്രോൾ എഞ്ചിനാണ് ഈ മൈക്രോ എസ്‌യുവിക്ക് കരുത്ത് പകരുക. എന്നിരുന്നാലും, ഈ എഞ്ചിനിലെ കൃത്യമായ സവിശേഷതകളും ഗിയർബോക്‌സ് ഓപ്ഷനുകളും നിലവിൽ വ്യക്തമല്ല. കമ്പനി ലോഞ്ചിലോ, ലോഞ്ചിനോടടുപ്പിച്ചോ ആയി പുറത്തുവിടും.

നിലവിൽ, ടാറ്റ പഞ്ച് ലഭ്യമാകുന്നത് 1.2 ലിറ്റർ, 3-സിലിണ്ടർ, നാച്ചുറലി ആസ്‌പിറേറ്റഡ് പെട്രോൾ എഞ്ചിനിലാണ്. 88 എച്ച്പി പവർ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഈ എഞ്ചിൻ. 5-സ്പീഡ് മാനുവൽ, എഎംടി ഗിയർബോക്‌സ് ഓപ്‌ഷനുകൾ ലഭ്യമാണ്. ഈ എഞ്ചിൻ പെട്രോൾ+സിഎൻജി പതിപ്പിലും വരുന്നു. സിഎൻജിയിൽ 73 എച്ച്പി പവർ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നു. 5-സ്‌പീഡ് മാനുവൽ ട്രാൻസ്‌മിഷനിൽ മാത്രമേ ലഭ്യമാകൂ.

TATA PUNCH FACELIFT LAUNCH TATA PUNCH FACELIFT LEAK 2026 ടാറ്റ പഞ്ച് 2026 TATA PUNCH ENGINE
2026 Tata Punch rear profile (Photos - Tata Motors)

2026 ടാറ്റ പഞ്ച്: പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന വില
ടാറ്റ പഞ്ച് നിലവിൽ ₹5.50 ലക്ഷം മുതൽ ₹9.30 ലക്ഷം വരെ എക്‌സ്-ഷോറൂം വിലയിലാണ് വിൽക്കുന്നത്. ഫെയ്‌സ്‌ലിഫ്റ്റ് അപ്‌ഡേറ്റിന് ശേഷം അതിന്‍റെ വില ചെറിയ തോതിൽ വർധിച്ചേക്കാം. ₹6 ലക്ഷം മുതൽ ₹9.50 ലക്ഷം വരെയാണ് വില പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. പുതിയ ടാറ്റ പഞ്ച് ഫെയ്‌സ്‌ലിഫ്റ്റ് ഹ്യുണ്ടായി എക്‌സ്റ്റർ, സിട്രോൺ C3 പോലുള്ള കാറുകളുമായി ആയിരിക്കും മത്സരിക്കുക.


