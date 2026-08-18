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360-ഡിഗ്രി ക്യാമറയും പിൻവശത്ത് മസാജിങ് സീറ്റുകളും: മുഖം മിനുക്കിയ ഫെയ്സ്ലിഫ്റ്റഡ് സ്ലാവിയയുമായി സ്കോഡ
എൽഇഡി ലൈറ്റിങ് പാക്കേജിന്റെ പിന്തുണയോടെ പുതുക്കിയ എക്സ്റ്റീരിയറിലാണ് ഫെയ്സ്ലിഫ്റ്റ് ചെയ്ത സ്കോഡ സ്ലാവിയ പുറത്തിറക്കിയത്. ഇതിനുപുറമെ, പുതിയ ഗിയർബോക്സ് ഓപ്ഷനും 360-ഡിഗ്രി ക്യാമറയും പിൻവശത്ത് മസാജിങ് സീറ്റുകളും ലഭിക്കുന്നു.
Published : August 18, 2026 at 9:02 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: മികച്ച പ്രകടനവും, സുരക്ഷയും, മനോഹരമായ ഡിസൈനും കൊണ്ട് ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ ജനപ്രീതി നേടിയ മോഡലാണ് സ്കോഡ സ്ലാവിയ. ഇതിന്റെ ഫെയ്സ്ലിഫ്റ്റ് ചെയ്ത പതിപ്പ് അനാച്ഛാദനം ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ. പുതുക്കിയ എക്സ്റ്റീരിയർ, പുതിയ ഇന്റീരിയർ സവിശേഷതകൾ, പവർട്രെയിൻ ഓപ്ഷനുകൾ എന്നിവയോടെയാണ് പുതുക്കിയ മോഡൽ അവതരിപ്പിച്ചത്.
ക്യാബിനിൽ നിരവധി സാങ്കേതികവിദ്യയും സൗകര്യപ്രദമായ അപ്ഗ്രേഡുകളും ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. 1.0 ലിറ്റർ, 1.5 ലിറ്റർ TSI ടർബോ-പെട്രോൾ എഞ്ചിനുകൾ ഇതിൽ തുടരുമെങ്കിലും പുതിയ 8-സ്പീഡ് ടോർക്ക്-കൺവെർട്ടർ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഗിയർബോക്സ് ലഭിക്കുന്നു. ഇന്റീരിയർ, എക്സ്റ്റീരിയർ ഡിസൈനും സവിശേഷതകളും പുറത്തുവിട്ടെങ്കിലും സ്ലാവിയയുടെ ഫെയ്സ്ലിഫ്റ്റ് ചെയ്ത പതിപ്പിന്റെ വില പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ല.
ഔദ്യോഗിക ലോഞ്ച് എന്നായിരിക്കുമെന്ന് വ്യക്തമല്ല. എങ്കിലും ബുക്കിങ് ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഉത്സവ സീസണിൽ ഇതിന്റെ ഡെലിവറികൾ ആരംഭിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം. പുതുക്കിയ മോഡലിന് പുതുതായി എന്തൊക്കെ ലഭിക്കുമെന്ന് വിശദമായി പരിശോധിക്കാം.
ആകർഷക ലുക്കിൽ ഫെയ്സ്ലിഫ്റ്റഡ് സ്കോഡ സ്ലാവിയ
സ്കോഡ സ്ലാവിയ ഫെയ്സ്ലിഫ്റ്റ് നിലവിലുള്ള സെഡാൻ സിലൗറ്റ് നിലനിർത്തുന്നു. പക്ഷേ മുൻവശത്തും വശങ്ങളിലും പിൻവശത്തും നിരവധി ദൃശ്യ മാറ്റങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നു. മുൻവശത്ത്, ലംബമായ ക്രോം-ഫിനിഷ്ഡ് സ്ലാറ്റുകളും കട്ടിയുള്ള ക്രോം സറൗണ്ടും ഉള്ള ഒരു പുതുക്കിയ ഗ്രിൽ ലഭിക്കുന്നു. ഷാർപ്പായ ആകൃതിയും പുതുക്കിയ ആന്തരിക ലൈറ്റിംഗ് ഘടകങ്ങളും ഉള്ള പുനർരൂപകൽപ്പന ചെയ്ത LED ഹെഡ്ലാമ്പുകൾ ഗ്രില്ലിന് ചുറ്റും ഉണ്ട്.
മുൻ ബമ്പറും പുനർരൂപകൽപ്പന ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കറുത്ത ജ്യാമിതീയ പാറ്റേണുള്ള വിശാലമായ ലോവർ ഓപ്പണിംഗ് ഇതിൽ ഉണ്ട്. ലോവർ ലൈറ്റിംഗ് ഘടകങ്ങളും ഇതിന് ലഭിക്കുന്നു. ബമ്പറിന്റെ താഴത്തെ ഭാഗത്ത് ഒരു സ്ലിം ക്രോം സ്ട്രിപ്പ് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഇത് ഫ്രണ്ട്-എൻഡ് ഡിസൈനിലേക്ക് മറ്റൊരു വിഷ്വൽ ഘടകം ചേർക്കുന്നു.
സൈഡ് പ്രൊഫൈലിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ സ്ലാവിയയുടെ നീളമുള്ള ബോണറ്റ്, ചരിഞ്ഞ റൂഫ് ഉൾപ്പെടെ നിലനിർത്തിയിട്ടുണ്ട്. മൾട്ടി-സ്പോക്ക് ഡിസൈനുള്ള പുതിയ അലോയ് വീലുകൾ ഈ ഫെയ്സ്ലിഫ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം വിൻഡോ ലൈനിൽ ക്രോം ഡീറ്റെയിലിംഗ് ഉണ്ട്. ഫ്രണ്ട് ഫെൻഡറിൽ, ഫ്രണ്ട് വീൽ ആർച്ചിന് പിന്നിൽ ഒരു ചെറിയ സ്ലാവിയ ബാഡ്ജ് സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നു.
ഫെയ്സ്ലിഫ്റ്റഡ് സ്ലാവിയയ്ക്ക് പിൻഭാഗത്ത് ഷാർപ്പായതും ആംഗുലർ ലൈറ്റിങ് സിഗ്നേച്ചറുള്ളതുമായ പരിഷ്കരിച്ച ടെയിൽ-ലാമ്പുകൾ ലഭിക്കുന്നു. ബൂട്ട് ലിഡിന്റെ മുകൾ ഭാഗത്തായി ഒരു കറുത്ത സ്ട്രിപ്പ് കടന്നുപോകുന്നുണ്ട്, കൂടാതെ സ്ലാവിയ ബാഡ്ജ് ബൂട്ടിന്റെ ഇടതുവശത്താണ് സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. പിൻ ബമ്പറിൽ ഹണികോമ്പ്-സ്റ്റൈൽ പാറ്റേണുള്ള കറുത്ത ഭാഗവും കുറുകെ ഒരു സ്ലിം ക്രോം സ്ട്രിപ്പും ഉണ്ട്.
മസാജ് ഫംഗ്ഷനുള്ള പിൻ-സീറ്റ്
സ്ലാവിയ ഫെയ്സ്ലിഫ്റ്റിന് ഡ്യുവൽ-ടോൺ നിറമുള്ള ക്യാബിനാണ് ലഭിക്കുന്നത്. മുൻ സീറ്റുകൾക്കും ഡാഷ്ബോർഡിന്റെയും വാതിലുകളുടെയും താഴത്തെ ഭാഗങ്ങൾക്കും ഇളം നിറത്തിലുള്ള അപ്ഹോൾസ്റ്ററി ഉണ്ട്. ഡാഷ്ബോർഡിന്റെ മുകൾ ഭാഗം കറുപ്പ് നിറത്തിലാണ് പൂർത്തിയാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ടെക്സ്ചർ ചെയ്ത പ്രതലവും ഇൻഫോടെയ്ൻമെന്റ് ഡിസ്പ്ലേയ്ക്കും എയർ വെന്റുകൾക്കും ചുറ്റും വ്യത്യസ്ത ഗ്ലോസ്-ബ്ലാക്ക് ഘടകങ്ങളും ഉണ്ട്.
ഡാഷ്ബോർഡ് തിരശ്ചീനമായി ക്രമീകരിച്ച ലേഔട്ട് തന്നെ നിലനിർത്തുന്നു. 10.1 ഇഞ്ച് ടച്ച്സ്ക്രീൻ ഇൻഫോടെയ്ൻമെന്റ് സിസ്റ്റം മധ്യഭാഗത്ത് സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇതിന്റെ സ്ക്രീൻ ഒരു ഗ്ലോസ്-ബ്ലാക്ക് പാനലിലേക്ക് സംയോജിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. അതേസമയം ഫിസിക്കൽ കൺട്രോളുകൾ അതിന് താഴെ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നു.
രണ്ട്-സ്പോക്ക് സ്റ്റിയറിങ് വീലിന് പിന്നിൽ ദൃശ്യമാകുന്ന ഉയർന്ന വേരിയന്റുകളിൽ 10.25 ഇഞ്ച് ഡിജിറ്റൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ക്ലസ്റ്ററും ഉണ്ട്. സീറ്റുകൾ ഇലക്ട്രിക്കലി ക്രമീകരിക്കാവുന്നതും വായുസഞ്ചാരമുള്ളതുമാണ്. ക്യാബിന് വയർലെസ് ചാർജിംഗ് ഏരിയയും സബ്വൂഫറുള്ള ആറ്-സ്പീക്കർ ഓഡിയോ സിസ്റ്റവും ലഭിക്കുന്നു. അപ്ഡേറ്റിനൊപ്പം പിൻ-സീറ്റ് മസാജ് ഫംഗ്ഷനും ചേർത്തിട്ടുണ്ട്.
പുതിയ ഗിയർബോക്സ് ഓപ്ഷൻ
1.0 ലിറ്റർ, 1.5 ലിറ്റർ TSI ടർബോ-പെട്രോൾ എഞ്ചിനുകൾ ഇതിൽ തുടർന്നും ലഭിക്കും. 1.0 ലിറ്റർ TSI എഞ്ചിൻ 115 ബിഎച്ച്പി പവറും 178 Nm ടോർക്കും ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നു. 6-സ്പീഡ് മാനുവൽ ഗിയർബോക്സിൽ ഇത് തുടർന്നും ലഭ്യമാണ്. അതേസമയം ഈ ഫെയ്സ്ലിഫ്റ്റിൽ 6-സ്പീഡ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കിന് പകരമായി പുതിയ 8-സ്പീഡ് ടോർക്ക്-കൺവെർട്ടർ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഗിയർബോക്സ് അവതരിപ്പിക്കുന്നു.
അതേസമയം 1.5 ലിറ്റർ TSI പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ 147 ബിഎച്ച്പി പവറും 250 Nm ടോർക്കും ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നു. കൂടാതെ 7-സ്പീഡ് DSG ഓട്ടോമാറ്റിക് ഗിയർബോക്സുമായി ഇത് ജോടിയാക്കിയിരിക്കുന്നു. 1.5 ലിറ്റർ പതിപ്പിന് പിൻ ഡിസ്ക് ബ്രേക്കുകളും ലഭിക്കുന്നു.
പ്രീ-ബുക്കിങ് ആരംഭിച്ചു
സ്കോഡ സ്ലാവിയ ഫെയ്സ്ലിഫ്റ്റിനായുള്ള പ്രീ-ബുക്കിങുകൾ ഇന്ത്യയിലുടനീളം ആരംഭിച്ചു. വാങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് 15,000 രൂപ ടോക്കൺ തുക നൽകി മുൻകൂട്ടി ബുക്ക് ചെയ്യാം. ഔദ്യോഗിക സ്കോഡ ഡീലർഷിപ്പുകൾ വഴിയോ സ്കോഡ ഇന്ത്യയുടെ വെബ്സൈറ്റ് വഴിയോ നേരിട്ട് ബുക്കിങ് നടത്താം. ബുക്കിങ് പ്രക്രിയ ആരംഭിച്ചെങ്കിലും, പുതുക്കിയ സ്ലാവിയയുടെ വില കമ്പനി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ല. എങ്കിലും 11 ലക്ഷം രൂപ മുതൽ 18 ലക്ഷം രൂപ വരെ എക്സ്-ഷോറൂം വില പ്രതീക്ഷിക്കാം.
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