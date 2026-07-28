ETV Bharat / automobile-and-gadgets

സ്കോഡ സ്ലാവിയയുടെ മുഖം മിനുക്കിയ മോഡൽ വരുന്നു, ലോഞ്ച് ഓഗസ്റ്റിൽ: എഞ്ചിനിലും ഡിസൈനിലും മാറ്റമോ?

പുതുക്കിയ സ്കോഡ കുഷാഖ് എസ്‌യുവിക്ക് സമാനമായ കോസ്‌മെറ്റിക് മാറ്റങ്ങളും പുതിയ സവിശേഷതകളും ചില മെക്കാനിക്കൽ മാറ്റങ്ങളും വരാനിരിക്കുന്ന സ്ലാവിയയിലും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

2026 SKODA SLAVIA FACELIFT 2026 SKODA SLAVIA DESIGN 2026 SKODA SLAVIA ENGINE സ്കോഡ സ്ലാവിയ ഫെയ്‌സ്‌ലിഫ്‌റ്റ്
2026 Skoda Slavia to Be Launched on August 18 (Photo - Skoda Auto India)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : July 28, 2026 at 8:14 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ഹൈദരാബാദ്: കാർ നിർമ്മാതാക്കളായ സ്കോഡ ഓട്ടോ ഇന്ത്യ പ്രീമിയം സെഡാനായ സ്കോഡ സ്ലാവിയയുടെ ഫെയ്‌സ്‌ലിഫ്റ്റ് ചെയ്‌ത പതിപ്പ് പുറത്തിറക്കാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ്. ഇതിന്‍റെ ലോഞ്ച് തീയതി പ്രഖ്യാപിച്ചു. 2026 ഓഗസ്റ്റ് 18ന് കമ്പനി പുതുക്കിയ സ്ലാവിയ സെഡാൻ അവതരിപ്പിക്കും.

അടുത്തിടെ പുറത്തിറക്കിയ പുതുക്കിയ സ്കോഡ കുഷാഖ് എസ്‌യുവിക്ക് സമാനമായ കോസ്‌മെറ്റിക് മാറ്റങ്ങളും പുതിയ സവിശേഷതകളും ചില മെക്കാനിക്കൽ മാറ്റങ്ങളും വരാനിരിക്കുന്ന സ്ലാവിയക്കും ലഭിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. വരാനിരിക്കുന്ന മോഡലിന്‍റെ എക്സ്റ്റീരിയറിലും ഇന്‍റീരിയറിലും പവർട്രെയിനിലും എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ ലഭിക്കുമെന്ന് പരിശോധിക്കാം.

എക്സ്റ്റീരിയറിൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന മാറ്റങ്ങൾ

സ്കോഡ സ്ലാവിയയുടെ പുതുക്കിയ ഫെയ്‌സ്‌ലിഫ്റ്റിന് ഷാർപ്പായ ഫ്രണ്ട്-എൻഡ് ഡിസൈൻ ലഭിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. അതിൽ പുതുക്കിയ ഗ്രിൽ, പുനർരൂപകൽപ്പന ചെയ്‌ത എൽഇഡി ഹെഡ്‌ലാമ്പുകൾ, പുതുക്കിയ ഫ്രണ്ട്, റിയർ ബമ്പറുകൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടാം. അപ്‌ഡേറ്റിനൊപ്പം പുതിയ അലോയ് വീൽ ഡിസൈനുകളും പുതുക്കിയ ടെയിൽ ലാമ്പ് ഡീറ്റെയിലിങും ഉൾപ്പെടാം. ഇത് സെഡാന് കൂടുതൽ ആധുനിക രൂപം നൽകുകയും പരിചിതമായ രൂപം നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യും.

ക്യാബിനിൽ കൂടുതൽ സവിശേഷതകൾ ലഭ്യമാകും. ഇന്‍റീരിരിയറിനെ ഡാഷ്‌ബോർഡ് ലേഔട്ട് മിക്കവാറും അതേപടി തുടരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. 10.25 ഇഞ്ച് പൂർണ്ണ ഡിജിറ്റൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്‍റ് ക്ലസ്റ്റർ, പുതുക്കിയ സീറ്റ് അപ്ഹോൾസ്റ്ററി, ഫ്രണ്ട് പാർക്കിംഗ് സെൻസറുകൾ തുടങ്ങിയ സവിശേഷതകൾ വാഗ്‌ദാനം ചെയ്തേക്കാം. ഈ വർഷം ആദ്യം ഫെയ്‌സ്‌ലിഫ്റ്റ് ചെയ്‌ത സ്കോഡ കുഷാഖിൽ ചേർത്ത പിൻ സീറ്റ് മസാജ് ഫീച്ചറും കമ്പനി ചേർത്തേക്കാം.

ലെവൽ-2 ADAS

സ്കോഡ സ്ലാവിയ ഫെയ്‌സ്‌ലിഫ്റ്റിൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന മറ്റൊരു അപ്‌ഗ്രേഡ് ലെവൽ-2 അഡ്വാൻസ്ഡ് ഡ്രൈവർ അസിസ്റ്റൻസ് സിസ്റ്റം (ADAS) ആണ്. എന്നാൽ സ്കോഡ കുഷാഖ് ഫെയ്‌സ്‌ലിഫ്റ്റിലും കമ്പനി അഡാപ്റ്റീവ് ക്രൂയിസ് കൺട്രോൾ, ഓട്ടോണമസ് എമർജൻസി ബ്രേക്കിംഗ്, ലെയ്ൻ കീപ്പ് അസിസ്റ്റ് തുടങ്ങിയ ADAS സവിശേഷതകൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. അതിനാൽ സ്ലാവിയ ഫെയ്‌സ്‌ലിഫ്റ്റിൽ ലെവൽ-2 ADAS കൊണ്ടുവരാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ്. അതേസമയം സ്കോഡ സ്ലാവിയയുടെ എതിരാളികൾ ADAS വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നുവെന്നത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

പവർട്രെയിനിലും മാറ്റം

ഫെയ്‌സ്‌ലിഫ്റ്റഡ് മോഡലിന് എഞ്ചിൻ മാറ്റങ്ങൾ ലഭിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. നിലവിലുള്ള 7-സ്‌പീഡ് DSG ഗിയർബോക്‌സിനൊപ്പം 1.5 ലിറ്റർ TSI ടർബോ-പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ തുടർന്നും ലഭിക്കുമെങ്കിലും, 1.0 ലിറ്റർ TSI എഞ്ചിന് നിലവിലുള്ള 6-സ്പീഡ് ടോർക്ക് കൺവെർട്ടർ ഓട്ടോമാറ്റിക്കിന് പകരം പുതിയ 8-സ്പീഡ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ട്രാൻസ്മിഷൻ ലഭിച്ചേക്കാം. ഒരു മാനുവൽ ഗിയർബോക്‌സ് ഓപ്ഷനും നിലനിൽക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. പുതുക്കിയ സ്കോഡ സ്ലാവിയ വിപണിയിലെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഹ്യുണ്ടായി വെർണ, ഹോണ്ട സിറ്റി, ഫോക്സ്‌വാഗൺ വിർടസ്, മാരുതി സുസുക്കി സിയാസ് തുടങ്ങിയ കാറുകളുമായി മത്സരിക്കും.

Also Read:

  1. പിന്നിട്ടത് 85 വർഷങ്ങൾ: വാർഷിക സമ്മാനം ജീപ്പ് മെറിഡിയന്‍റെ എഐ വോയിസ് അസിസ്റ്റന്‍റുള്ള 85 ലിമിറ്റഡ് എഡിഷൻ എസ്‌യുവികൾ
  2. അന്നാ പേന കാത്തു... ആംസ്ട്രോങ്ങും ആള്‍ഡ്രിനും ചന്ദ്രനില്‍ കുടുങ്ങാതെ രക്ഷപ്പെട്ടതിങ്ങനെ
  3. ഹൈബ്രിഡ് എഞ്ചിനിൽ ഹോണ്ടയുടെ പുത്തൻ ഫ്ലാഗ്‌ഷിപ്പ് എസ്‌യുവി: ഡിസൈനും സവിശേഷതകളും

TAGGED:

2026 SKODA SLAVIA FACELIFT
2026 SKODA SLAVIA DESIGN
2026 SKODA SLAVIA ENGINE
സ്കോഡ സ്ലാവിയ ഫെയ്‌സ്‌ലിഫ്‌റ്റ്
2026 SKODA SLAVIA LAUNCH DATE

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.