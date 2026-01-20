ETV Bharat / automobile-and-gadgets

ഡിസൈനിലും പവർട്രെയിനിലും മാറ്റം: സ്കോഡ കുഷാഖിന്‍റെ ഫെയ്‌സ്‌ലിഫ്റ്റ് പതിപ്പ് വെളിപ്പെടുത്തി; ഡിസൈൻ കാണാം

എക്സ്റ്റീരിയർ സ്റ്റൈലിങ്, ഇന്‍റീരിയർ സവിശേഷതകൾ, പവർട്രെയിൻ ഓപ്ഷനുകൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി ഡിസൈൻ ഘടകങ്ങളിൽ മാറ്റങ്ങൾ കാണാം.

2026 Skoda Kushaq facelift revealed (Photos - Skoda Auto India)
By ETV Bharat Tech Team

Published : January 20, 2026 at 6:07 PM IST

ഹൈദരാബാദ്: സ്കോഡ കുഷാഖിന്‍റെ ഫെയ്‌സ്‌ലിഫ്റ്റ് പതിപ്പ് വെളിപ്പെടുത്തി ജർമ്മൻ കാർ നിർമ്മാതാക്കളായ സ്കോഡ ഓട്ടോ. ഡിസൈനിലും സ്റ്റൈലിങിലും പ്രധാന അപ്‌ഡേറ്റുകളോടെയാണ് സ്കോഡ കുഷാഖ് പുറത്തിറക്കിയത്. കൂടാതെ എക്‌സ്റ്റീരിയറിൽ ചില ആധുനിക ഡിസൈൻ ഘടകങ്ങളും ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. വരും ആഴ്‌ചകളിൽ ഇതിന്‍റെ വില പ്രഖ്യാപനവും ഔദ്യോഗിക ലോഞ്ചും പ്രതീക്ഷിക്കാം.

മിഡ്-സൈക്കിൾ അപ്‌ഡേറ്റ് ലഭിക്കുന്ന ഫോക്‌സ്‌വാഗന്‍റെ ഇന്ത്യ 2.0 സ്‌കീമിന് കീഴിലുള്ള ആദ്യത്തെ മോഡലാണ് സ്കോഡ കുഷാഖ്. വരും വർഷത്തിൽ സ്കോഡ സ്ലാവിയ, ഫോക്‌സ്‌വാഗൺ ടിഗ്വാൻ, ഫോക്‌സ്‌വാഗൺ വിർടസ് മോഡലുകൾക്കും ഫെയ്‌സ്‌ലിഫ്റ്റ് പതിപ്പുകൾ ലഭിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം.

2026 സ്കോഡ കുഷാഖ് ഫെയ്‌സ്‌ലിഫ്റ്റ്: ഡിസൈൻ
സ്കോഡ കുഷാഖിൽ പുതുക്കിയ ഫ്രണ്ട് ഫാസിയ കാണാം. കമ്പനിയുടെ ട്രേഡ്‌മാർക്ക് ബട്ടർഫ്ലൈ ഗ്രിൽ കൂടുതൽ നിവർന്നുനിൽക്കുന്നതാണ്. സ്ലീക്ക് എൽഇഡി ഹെഡ്‌ലാമ്പുകൾ വശങ്ങളിലായി കാണാം. ഗ്രില്ലിൽ ക്രോം ഫിനിഷുള്ള ലംബ സ്ലാറ്റുകളും ഉണ്ട്. എംബഡഡ് ലൈറ്റ്ബാറാണ് എടുത്തുപറയേണ്ട ഒരു സ്റ്റൈലിങ് ഘടകം. ഇത് ഹെഡ്‌ലാമ്പുകൾക്കുള്ളിൽ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന ഡേടൈം റണ്ണിംഗ് ലൈറ്റുകളിലേക്ക് പോകുന്നത് കാണാം. ഉയർന്ന ഫോഗ് ലാമ്പുകളും താഴെ സ്ലീക്കർ ക്ലാഡിംഗും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പുതിയ വിപരീത എൽ-ആകൃതിയിലുള്ള സൈഡ് വെന്റുകളും ഒരു ഫോക്സ് സിൽവർ സ്‌കിഡ് പ്ലേറ്റും ഉപയോഗിച്ച് ബമ്പർ ഡിസൈൻ പരിഷ്‌ക്കരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

വശത്ത് നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ, ഫെയ്‌സ്‌ലിറ്റ് പതിപ്പ് മുൻ മോഡലുകൾക്ക് സമാനമാണ്. എന്നിരുന്നാലും പുതിയ അലോയ് വീലുകൾ വ്യത്യസ്‌തമായ ഡിസൈൻ നൽകുന്നു. പിൻ പ്രൊഫൈലിലെ ഏറ്റവും വലിയ മാറ്റം പുതിയ ഫോക്‌സ് ലൈറ്റ്ബാർ-ഡിസൈൻ ടെയിൽലാമ്പുകളാണ്. ഇത് പ്രകാശിപ്പിക്കുന്ന സ്കോഡ വേഡ്‌മാർക്ക് അവതരിപ്പിക്കുന്നു. പിൻ ബമ്പർ ഡിസൈനും അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഇത് എസ്‌യുവിക്ക് അൽപ്പം കൂടുതൽ മസ്കുലർ ലുക്ക് നൽകുന്നു.

2026 Skoda Kushaq facelift cockpit (Photos - Skoda Auto India)

2026 സ്കോഡ കുഷാഖ് ഫെയ്‌സ്‌ലിഫ്റ്റ്: ഇന്‍റീരിയർ
ഫെയ്‌സ്‌ലിറ്റ് പതിപ്പിന്‍റെ ക്യാബിനിൽ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ട്. മുൻ എസ്‌യുവിയിൽ നിന്ന് മൊത്തത്തിലുള്ള ഡാഷ്‌ബോർഡ് ഡിസൈൻ മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുന്നു. എന്നിരുന്നാലും കട്ടിയുള്ള ഗ്ലോസ് ബ്ലാക്ക് പ്ലാസ്റ്റിക് ഒരു മാറ്റ്-ഫിനിഷ് പാനൽ ഉപയോഗിച്ച് മാറ്റിസ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത് കാണാം. സെന്‍റർ കൺസോളിലും അതേ ഘടകങ്ങൾ ദൃശ്യമാണ്. കൂടാതെ ഇത്തവണ ഡ്യുവൽ-ടോൺ കറുപ്പും ചാരനിറത്തിലുള്ള ക്യാബിൻ ഡിസൈനിൽ നിന്ന് മാറി കറുപ്പും ബീജും നിറത്തിലുള്ള തീം തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിനുപുറമെ, മുൻ എസ്‌യുവിയിൽ നിന്ന് പകർത്തിയ രണ്ട്-സ്‌പോക്ക് സ്റ്റിയറിംഗ് ഡിസൈൻ ഉൾപ്പെടെ, ബാക്കിയുള്ള ക്യാബിൻ മിക്കതും അതേപടി നിലനിർത്തിയിട്ടുണ്ട്.

2026 Skoda Kushaq facelift dashboard (Photos - Skoda Auto India)

2026 സ്കോഡ കുഷാഖ് ഫെയ്‌സ്‌ലിഫ്റ്റ്: സവിശേഷതകൾ
കുഷാഖിന്‍റെ ഫെയ്‌സ്‌ലിഫ്‌റ്റ് പതിപ്പിൽ സ്കോഡ ഓട്ടോ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫീച്ചറുകൾ വർധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ LED ഹെഡ്‌ലാമ്പുകളും ടെയിൽലാമ്പുകളും, ഓട്ടോ ഹെഡ്‌ലൈറ്റുകളും വൈപ്പറുകളും, ഒരു സൺറൂഫ്, ഒരു റിയർ വൈപ്പർ, ഒരു റിയർ ഡീഫോഗർ, ഒരു ഓട്ടോ-ഡിമ്മിംഗ് IRVM, ഓട്ടോ ക്ലൈമറ്റ് കൺട്രോൾ, അലോയ് വീലുകൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

ഇതിനുപുറമെ, 8.0 ഇഞ്ച് ഡിജിറ്റൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്‍റ് ക്ലസ്റ്റർ, ടയർ പ്രഷർ മോണിറ്ററിങ്, കീലെസ് എൻട്രി ആൻഡ് ഗോ, ക്രൂയിസ് കൺട്രോൾ, വയർലെസ് ചാർജിംഗ് പാഡ്, കൂൾഡ് ഗ്ലൗബോക്‌സ് തുടങ്ങിയ സവിശേഷതകൾ മിഡ്-സ്പെക്ക് വേരിയന്‍റുകളിൽ ലഭ്യമാണ്. ടോപ്പ്-സ്പെക്ക് വേരിയന്‍റിൽ ഇപ്പോൾ പുതിയ 10.25 ഇഞ്ച് ഡിജിറ്റൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്‍റ് ക്ലസ്റ്റർ ഉണ്ട്.

മുമ്പത്തെ 8 ഇഞ്ച് യൂണിറ്റ്, പനോരമിക് സൺറൂഫ്, സെഗ്‌മെന്‍റ്-ഫസ്റ്റ് മസാജിംഗ് റിയർ സീറ്റുകൾ എന്നിവയേക്കാൾ കൂടുതലാണ്. അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്‌ത 10 ഇഞ്ച് ടച്ച്‌സ്‌ക്രീൻ, വെന്‍റിലേറ്റഡ് പവർഡ് ഫ്രണ്ട് സീറ്റുകൾ, ഫ്രണ്ട് പാർക്കിങ് സെൻസറുകൾ, ഗൂഗിൾ ഓട്ടോമോട്ടീവ് AI- പവർഡ് വോയ്‌സ് അസിസ്റ്റന്‍റ് എന്നിവയുൾപ്പെടെ അനേകം ഫീച്ചറുകൾ ഇതിലുണ്ട്.

2026 Skoda Kushaq facelift rear profile (Photos - Skoda Auto India)

2026 സ്കോഡ കുഷാഖ് ഫെയ്‌സ്‌ലിഫ്റ്റ്: പവർട്രെയിൻ
സ്കോഡ കുഷാഖിന്‍റെ ഫെയ്‌സ്‌ലിഫ്‌റ്റ് പതിപ്പിൽ 1.0 ലിറ്റർ TSI, 1.5 ലിറ്റർ TSI ടർബോ-പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ എന്നിവ കാണാം. ഏറ്റവും വലിയ മാറ്റം 1.0 ലിറ്റർ TSI യുടെ ഗിയർബോക്‌സാണ്. ഈ എഞ്ചിൻ സ്റ്റാൻഡേർഡായി 6-സ്പീഡ് മാനുവൽ ഗിയർബോക്‌സുമായി ജോഡിയാക്കിയിരിക്കുന്നു. പഴയ 6-സ്പീഡ് ടോർക്ക് കൺവെർട്ടർ ഓട്ടോമാറ്റിക്കിന് പകരം പുതിയ 8-സ്പീഡ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ടോർക്ക് കൺവെർട്ടർ യൂണിറ്റ് കൂടെ നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

2026 സ്കോഡ കുഷാഖ് ഫെയ്‌സ്‌ലിഫ്റ്റ്: ബുക്കിങ്, ഡെലിവറി
സ്കോഡ ഓട്ടോ പുതിയ കുഷാഖിനായുള്ള ബുക്കിങ് ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. 15,000 രൂപ ബുക്കിങ് തുക നൽകി മുൻകൂട്ടി ബുക്ക് ചെയ്യാം. 2026 മാർച്ച് അവസാനത്തോടെ ഡെലിവറി ആരംഭിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. വരും ആഴ്‌ചകളിൽ ഇതിന്‍റെ വില പ്രഖ്യാപിച്ചേക്കും.

