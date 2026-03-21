ETV Bharat / automobile-and-gadgets
മസാജ് സീറ്റും സൺറൂഫും: ഓട്ടോമാറ്റിക് ഗിയർബോക്സിൽ സ്കോഡ കുഷാഖിന്റെ ഫെയ്സ്ലിഫ്റ്റ് പതിപ്പ് പുറത്തിറക്കി
Published : March 21, 2026 at 4:38 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ഇടത്തരം എസ്യുവിയായ സ്കോഡ കുഷാഖിന്റെ പുതുക്കിയ ഫെയ്സ്ലിഫ്റ്റ് പതിപ്പ് പുറത്തിറക്കി ജർമ്മൻ കാർ നിർമ്മാതാക്കളായ സ്കോഡ ഓട്ടോ. 10.69 ലക്ഷം രൂപ എക്സ്-ഷോറൂം വിലയിലാണ് ഇത് പുറത്തിറക്കിയത്. ഡിസൈനിലും സ്റ്റൈലിങിലും പ്രധാന അപ്ഡേറ്റുകളോടെയാണ് സ്കോഡ കുഷാഖ് പുറത്തിറക്കിയത്. കൂടാതെ എക്സ്റ്റീരിയറിൽ ചില ആധുനിക ഡിസൈൻ ഘടകങ്ങളും ചേർത്തിട്ടുണ്ട്.
ഫീച്ചറുകളിലും മാറ്റമുണ്ട്. 1 ലിറ്റർ ടർബോ പെട്രോൾ എഞ്ചിനുമായി ജോടിയാക്കിയ പുതിയ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഗിയർബോക്സ് ഒഴികെ, ഫെയ്സ്ലിഫ്റ്റിൽ മെക്കാനിക്കലായി മാറ്റങ്ങളൊന്നുമില്ല. പുതിയ കളർ ഓപ്ഷനുകളും കാണാം. മിഡ്-സൈക്കിൾ അപ്ഡേറ്റ് ലഭിക്കുന്ന ഫോക്സ്വാഗന്റെ ഇന്ത്യ 2.0 സ്കീമിന് കീഴിലുള്ള ആദ്യത്തെ മോഡലാണ് സ്കോഡ കുഷാഖ്.
2026 സ്കോഡ കുഷാഖ് ഫെയ്സ്ലിഫ്റ്റ്: വിലയും വേരിയന്റുകളും
സ്കോഡ കുഷാഖ് ഫെയ്സ്ലിഫ്റ്റിന്റെ എക്സ്-ഷോറൂം വില 10.69 ലക്ഷം രൂപയിൽ നിന്നാണ് ആരംഭിക്കുന്നത്. സ്കോഡ കുഷാഖ് ഫെയ്സ്ലിഫ്റ്റിന്റെ വില 10.69 ലക്ഷം രൂപയിൽ നിന്ന് (എക്സ്-ഷോറൂം) പ്രഖ്യാപിച്ചു. അഞ്ച് വേരിയന്റുകളിലാണ് ഇത് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നത്. അവ രണ്ട് എഞ്ചിൻ ഓപ്ഷനുകളിൽ ലഭ്യമാവും. മാനുവൽ, ഓട്ടോമാറ്റിക് ട്രാൻസ്മിഷൻ ഓപ്ഷനുകളിൽ ലഭ്യമാണ്. വിശദമായ വില വിവരങ്ങൾ ചുവടെ നൽകുന്നു.
|വേരിയന്റ്
|1-ലിറ്റർ TSI
ടർബോ പെട്രോൾ
|1.5-ലിറ്റർ TSI
ടർബോ പെട്രോൾ
|MT
|AT
|DCT
|ക്ലാസിക്+
|Rs 10.69 lakh
|Rs 12.69 lakh
|-
|സിഗ്നേച്ചർ
|Rs 14.59 lakh
|Rs 15.59 lakh
|-
|സ്പോർട്ലൈൻ
|Rs 14.74 lakh
|Rs 15.74 lakh
|-
|പ്രെസ്റ്റിജ്
|Rs 16.79 lakh
|Rs 17.59 lakh
|Rs 18.79 lakh
|മോണ്ടെ കാർലോ
|-
|Rs 17.89 lakh
|Rs 18.99 lakh
2026 സ്കോഡ കുഷാഖ് ഫെയ്സ്ലിഫ്റ്റ്: എക്സ്റ്റീരിയർ ഡിസൈൻ
സ്കോഡ കുഷാഖിൽ പുതുക്കിയ ഫ്രണ്ട് ഫാസിയ കാണാം. കമ്പനിയുടെ ട്രേഡ്മാർക്ക് ബട്ടർഫ്ലൈ ഗ്രിൽ കൂടുതൽ നിവർന്നുനിൽക്കുന്നതാണ്. സ്ലീക്ക് എൽഇഡി ഹെഡ്ലാമ്പുകൾ വശങ്ങളിലായി കാണാം. ഗ്രില്ലിൽ ക്രോം ഫിനിഷുള്ള ലംബ സ്ലാറ്റുകളും ഉണ്ട്. എംബഡഡ് ലൈറ്റ്ബാറാണ് എടുത്തുപറയേണ്ട ഒരു സ്റ്റൈലിങ് ഘടകം. ഇത് ഹെഡ്ലാമ്പുകൾക്കുള്ളിൽ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന ഡേടൈം റണ്ണിംഗ് ലൈറ്റുകളിലേക്ക് പോകുന്നത് കാണാം. ഉയർന്ന ഫോഗ് ലാമ്പുകളും താഴെ സ്ലീക്കർ ക്ലാഡിംഗും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പുതിയ വിപരീത എൽ-ആകൃതിയിലുള്ള സൈഡ് വെന്റുകളും ഒരു ഫോക്സ് സിൽവർ സ്കിഡ് പ്ലേറ്റും ഉപയോഗിച്ച് ബമ്പർ ഡിസൈൻ പരിഷ്ക്കരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
വശത്ത് നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ, ഫെയ്സ്ലിറ്റ് പതിപ്പ് മുൻ മോഡലുകൾക്ക് സമാനമാണ്. എന്നിരുന്നാലും പുതിയ അലോയ് വീലുകൾ വ്യത്യസ്തമായ ഡിസൈൻ നൽകുന്നു. പിൻ പ്രൊഫൈലിലെ ഏറ്റവും വലിയ മാറ്റം പുതിയ ഫോക്സ് ലൈറ്റ്ബാർ-ഡിസൈൻ ടെയിൽലാമ്പുകളാണ്. ഇത് പ്രകാശിപ്പിക്കുന്ന സ്കോഡ വേഡ്മാർക്ക് അവതരിപ്പിക്കുന്നു. പിൻ ബമ്പർ ഡിസൈനും അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഇത് എസ്യുവിക്ക് അൽപ്പം കൂടുതൽ മസ്കുലർ ലുക്ക് നൽകുന്നു.
The new Škoda Kushaq.— Škoda India (@SkodaIndia) March 21, 2026
Where everything around you shifts and every moment feels bigger, lighter and effortlessly Easy to love.
Book a Test Drive- https://t.co/KUdvepSBWj#SkodaKushaq #EasyToLove #SkodaIndia pic.twitter.com/tiRtz1fSOe
2026 സ്കോഡ കുഷാഖ് ഫെയ്സ്ലിഫ്റ്റ്: ഇന്റീരിയർ ഡിസൈൻ
ഫെയ്സ്ലിറ്റ് പതിപ്പിന്റെ ക്യാബിനിൽ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ട്. മുൻ എസ്യുവിയിൽ നിന്ന് മൊത്തത്തിലുള്ള ഡാഷ്ബോർഡ് ഡിസൈൻ മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുന്നു. എന്നിരുന്നാലും കട്ടിയുള്ള ഗ്ലോസ് ബ്ലാക്ക് പ്ലാസ്റ്റിക് ഒരു മാറ്റ്-ഫിനിഷ് പാനൽ ഉപയോഗിച്ച് മാറ്റിസ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത് കാണാം. സെന്റർ കൺസോളിലും അതേ ഘടകങ്ങൾ ദൃശ്യമാണ്. കൂടാതെ ഇത്തവണ ഡ്യുവൽ-ടോൺ കറുപ്പും ചാരനിറത്തിലുള്ള ക്യാബിൻ ഡിസൈനിൽ നിന്ന് മാറി കറുപ്പും ബീജും നിറത്തിലുള്ള തീം തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിനുപുറമെ, മുൻ എസ്യുവിയിൽ നിന്ന് പകർത്തിയ രണ്ട്-സ്പോക്ക് സ്റ്റിയറിംഗ് ഡിസൈൻ ഉൾപ്പെടെ, ബാക്കിയുള്ള ക്യാബിൻ മിക്കതും അതേപടി നിലനിർത്തിയിട്ടുണ്ട്.
2026 സ്കോഡ കുഷാഖ് ഫെയ്സ്ലിഫ്റ്റ്: സവിശേഷതകൾ
കുഷാഖിന്റെ ഫെയ്സ്ലിഫ്റ്റ് പതിപ്പിൽ സ്കോഡ ഓട്ടോ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫീച്ചറുകൾ വർധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ LED ഹെഡ്ലാമ്പുകളും ടെയിൽലാമ്പുകളും, ഓട്ടോ ഹെഡ്ലൈറ്റുകളും വൈപ്പറുകളും, ഒരു സൺറൂഫ്, ഒരു റിയർ വൈപ്പർ, ഒരു റിയർ ഡീഫോഗർ, ഒരു ഓട്ടോ-ഡിമ്മിംഗ് IRVM, ഓട്ടോ ക്ലൈമറ്റ് കൺട്രോൾ, അലോയ് വീലുകൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
ഇതിനുപുറമെ, 8.0 ഇഞ്ച് ഡിജിറ്റൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ക്ലസ്റ്റർ, ടയർ പ്രഷർ മോണിറ്ററിങ്, കീലെസ് എൻട്രി ആൻഡ് ഗോ, ക്രൂയിസ് കൺട്രോൾ, വയർലെസ് ചാർജിംഗ് പാഡ്, കൂൾഡ് ഗ്ലൗബോക്സ് തുടങ്ങിയ സവിശേഷതകൾ മിഡ്-സ്പെക്ക് വേരിയന്റുകളിൽ ലഭ്യമാണ്. ടോപ്പ്-സ്പെക്ക് വേരിയന്റിൽ ഇപ്പോൾ പുതിയ 10.25 ഇഞ്ച് ഡിജിറ്റൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ക്ലസ്റ്റർ ഉണ്ട്.
മുമ്പത്തെ 8 ഇഞ്ച് യൂണിറ്റ്, പനോരമിക് സൺറൂഫ്, സെഗ്മെന്റ്-ഫസ്റ്റ് മസാജിംഗ് റിയർ സീറ്റുകൾ എന്നിവയേക്കാൾ കൂടുതലാണ്. അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത 10 ഇഞ്ച് ടച്ച്സ്ക്രീൻ, വെന്റിലേറ്റഡ് പവർഡ് ഫ്രണ്ട് സീറ്റുകൾ, ഫ്രണ്ട് പാർക്കിങ് സെൻസറുകൾ, ഗൂഗിൾ ഓട്ടോമോട്ടീവ് AI- പവർഡ് വോയ്സ് അസിസ്റ്റന്റ് എന്നിവയുൾപ്പെടെ അനേകം ഫീച്ചറുകൾ ഇതിലുണ്ട്.
2026 സ്കോഡ കുഷാഖ് ഫെയ്സ്ലിഫ്റ്റ്: പവർട്രെയിൻ ഓപ്ഷനുകൾ
സ്കോഡ കുഷാഖ് ഫെയ്സ്ലിഫ്റ്റിൽ നിലവിലുള്ള മോഡലിന്റെ അതേ എഞ്ചിൻ ഓപ്ഷനുകൾ തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. 1 ലിറ്റർ, 1.5 ലിറ്റർ ടർബോ-പെട്രോൾ ടിഎസ്ഐ എഞ്ചിനുകൾ ഈ ഓപ്ഷനുകളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. 1 ലിറ്റർ ടർബോ പെട്രോൾ എഞ്ചിന് പുതുതായി 8 സ്പീഡ് ടോർക്ക് കൺവെർട്ടർ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഗിയർബോക്സ് ലഭിക്കുന്നു. ഇത് പഴയ കാറിലെ 6 സ്പീഡ് യൂണിറ്റിന് പകരമാണ്. 1.5 ലിറ്റർ ടർബോ പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ 7 സ്പീഡ് ഡിസിടി ഗിയർബോക്സിനൊപ്പം മാത്രമായി ലഭ്യമാണ്. ഇത് വാഹനപ്രേമികൾക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമാണ്.
|എഞ്ചിൻ
|1-ലിറ്റർ ടിഎസ്ഐ
ടർബോ-പെട്രോൾ
|1.5-ലിറ്റർ ടിഎസ്ഐ
ടർബോ-പെട്രോൾ
|പവർ (PS)
|115 PS
|150 PS
|ടോർക്ക് (Nm)
|178 Nm
|250 Nm
|ട്രാൻമിഷൻ
|6 സ്പീഡ് MT/
8 സ്പീഡ് AT
|7 സ്പീഡ് DSG
2026 സ്കോഡ കുഷാഖ് ഫെയ്സ്ലിഫ്റ്റ്: എതിരാളികൾ
റെനോ ഡസ്റ്റർ, കിയ സെൽറ്റോസ്, ടാറ്റ സിയറ, ഹ്യുണ്ടായി ക്രെറ്റ, മാരുതി വിക്ടോറിസ്, ഗ്രാൻഡ് വിറ്റാര, ടൊയോട്ട അർബൻ ക്രൂയിസർ ഹൈറൈഡർ, ഹോണ്ട എലിവേറ്റ്, സിട്രോൺ എയർക്രോസ്, എംജി ആസ്റ്റർ തുടങ്ങിയ ശക്തമായ എതിരാളികളാണ് സ്കോഡ കുഷാഖ് ഫെയ്സ്ലിഫ്റ്റിനെ കാത്തിരിക്കുന്നത്. വരും മാസങ്ങളിൽ ഫോക്സ്വാഗൺ ടൈഗണിന് ഒരു ഫെയ്സ്ലിഫ്റ്റ് ലഭിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. എങ്കിൽ കുഷാഖിന് ഫോക്സ്വാഗൺ ടൈഗണിൽ നിന്നും ശക്തമായ മത്സരം നേരിടേണ്ടിവരും.
