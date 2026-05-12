സുരക്ഷ മുഖ്യം! അഡാസ് സംവിധാനവുമായി പുതുക്കിയ സ്കോഡ കൊഡിയാക്: മാറ്റങ്ങൾ എന്തൊക്കെ?

ലെവൽ-2 അഡ്വാൻസ്‌ഡ് ഡ്രൈവർ അസിസ്റ്റൻസ് സിസ്റ്റം ആണ് പുതുക്കിയ മോഡലിന്‍റെ പ്രധാന ഹൈലൈറ്റ്. 5-സീറ്റർ കോൺഫിഗറേഷനുള്ള എൻട്രി-ലെവൽ ലോഞ്ച് ട്രിമിന് അപ്‌ഡേറ്റുകളൊന്നും ലഭിക്കുന്നില്ല.

2026 SKODA KODIAQ PRICE 2026 SKODA KODIAQ FEATURES 2026 സ്കോഡ കൊഡിയാക് 2026 SKODA KODIAQ ENGINE
2026 Skoda Kodiaq Launched In India With Level-2 ADAS (Image Credit: Skoda)
Published : May 12, 2026 at 1:44 PM IST

ഹൈദരാബാദ്: ജനപ്രിയ ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് എസ്‌യുവിയായ കൊഡിയാക്കിന്‍റെ 2026 പതിപ്പ് സ്കോഡ ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ പുറത്തിറക്കി. സ്‌പോർട്‌ലൈൻ (മിഡിൽ ട്രിം), സെലക്ഷൻ എൽ & കെ (ടോപ്പ്-ടയർ) വേരിയന്‍റുകളിലുടനീളം ലെവൽ-2 അഡ്വാൻസ്‌ഡ് ഡ്രൈവർ അസിസ്റ്റൻസ് സിസ്റ്റംസ് (ADAS) സ്യൂട്ട് അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് അപ്‌ഡേറ്റിൽ ലഭിച്ച പ്രധാന കൂട്ടിച്ചേർക്കലായി പറയുന്നത്.

അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്‌ത കൊഡിയാക്കിനെ ADAS പാക്കേജ് വാഗ്‌ദാനം ചെയ്യുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ഏക സ്കോഡ കാറാക്കി മാറ്റുന്നു. മാത്രമല്ല, ഈ അപ്‌ഡേറ്റ് ഇന്ത്യയിലെ D-സെഗ്‌മെന്‍റിൽ പ്രീമിയം എസ്‌യുവിയെ മത്സരാധിഷ്‌ഠിതമാക്കുന്നു. സ്‌പോർട്‌ലൈൻ, സെലക്ഷൻ എൽ & കെ വേരിയന്‍റിൽ ഉടനീളം പുതിയ കൊഡിയാക്കിന് മറ്റ് സവിശേഷതകൾ ലഭിക്കുന്നുണ്ട്.

എന്നാൽ 5-സീറ്റർ കോൺഫിഗറേഷനുള്ള എൻട്രി-ലെവൽ ലോഞ്ച് ട്രിമിന് അപ്‌ഡേറ്റുകളൊന്നും ലഭിക്കുന്നില്ല. പുതിയ കൊഡിയാക്കിന്‍റെ വിവിധ വേരിയന്‍റുകളുടെ വിലയും കളർ ഓപ്‌ഷനുകളും അപ്‌ഡേറ്റിന് ശേഷമുള്ള മാറ്റവും പരിശോധിക്കാം.

2026 Skoda Kodiaq: Key Convenience Features (Image Credit: Skoda)

2026 സ്കോഡ കൊഡിയാക്: വില, കളർ ഓപ്‌ഷനുകൾ
അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്‌ത കൊഡിയാക്കിന്‍റെ ലോഞ്ച് (Lounge) വേരിയന്‍റിന് 36.99 ലക്ഷം രൂപയാണ് എക്‌സ്-ഷോറൂം വില. അതേസമയം മിഡ്-സ്പെക്ക് വേരിയന്‍റായ സ്പോർട്‌ലൈനിന് 44.99 ലക്ഷം രൂപ എക്‌സ്-ഷോറൂം വില വരും. ടോപ്പ്-ടയർ സീൽക്ഷൻ എൽ & കെയ്ക്ക് 46.99 ലക്ഷം രൂപയും എക്‌സ്-ഷോറൂം വിലയുണ്ട്. ബ്രോങ്ക്സ് ഗോൾഡ്, വെൽവെറ്റ് റെഡ്, റേസ് ബ്ലൂ, ബ്ലാക്ക് മാജിക്, മൂൺ വൈറ്റ്, ഗ്രാഫൈറ്റ് ഗ്രേ എന്നീ നിറങ്ങളിൽ ഇവ ലഭ്യമാകും. അപ്‌ഡേറ്റിൽ കളർ പാലറ്റിൽ മാറ്റങ്ങളൊന്നും കമ്പനി വരുത്തിയിട്ടില്ല.

വേരിയന്‍റ്വില (എക്‌സ്‌-ഷോറൂം)കളർ ഓപ്‌ഷനുകൾ
LoungeRs 36.99 lakhബ്രോങ്ക്സ് ഗോൾഡ്, മൂൺ വൈറ്റ്,
റേസ് ബ്ലൂ, വെൽവെറ്റ് റെഡ്,
ഗ്രാഫൈറ്റ് ഗ്രേ, ബ്ലാക്ക് മാജിക്
SportlineRs 44.99 lakh
Selection L&KRs 46.99 lakh

2026 സ്കോഡ കൊഡിയാക്: അപ്‌ഡേറ്റിന് ശേഷമുള്ള മാറ്റങ്ങൾ
2026 സ്കോഡ കൊഡിയാക്കിന്‍റെ ലെവൽ- 2 ADAS സ്യൂട്ടിൽ സ്പോർട്‌ലൈൻ, സെലക്ഷൻ എൽ & കെ ട്രിമ്മുകളിലുടനീളം ലെയ്ൻ കീപ്പ് അസിസ്റ്റ്, അഡാപ്റ്റീവ് ക്രൂയിസ് കൺട്രോൾ, ഓട്ടോണമസ് എമർജൻസി ബ്രേക്കിങ്, ബ്ലൈൻഡ് സ്പോട്ട് മോണിറ്ററിങ് തുടങ്ങിയ സംവിധാനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്നു. ജംഗ്ഷൻ ടേൺ സംഭവങ്ങൾ തടയാനും വാതിൽ തുറക്കുമ്പോൾ റോഡരികിലെ ഗതാഗതം അടുക്കുമ്പോൾ യാത്രക്കാരെ അറിയിക്കാനും കൊഡിയാക് ഉടമകളെ സഹായിക്കുന്ന ടേൺ അസിസ്റ്റ്, ക്രോസ്റോഡ് അസിസ്റ്റ്, എക്‌സിറ്റ് വാണിങ് തുടങ്ങിയ സഹായ പ്രവർത്തനങ്ങളും അവയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.

9 എയർബാഗുകൾ, ഇലക്ട്രോണിക് സ്റ്റെബിലിറ്റി കൺട്രോൾ (ESC), മൾട്ടി-കൊളീഷൻ ബ്രേക്ക്, ഹിൽ-ഡിസെന്‍റ് കൺട്രോൾ, അഡാപ്റ്റീവ് ഹെഡ്‌ലൈറ്റുകൾ എന്നിവ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സുരക്ഷാ സവിശേഷതകളായി, പ്രീ-അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്‌ത പതിപ്പിലും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. 2026 സ്കോഡ കൊഡിയാക് സ്പോർട്‌ലൈൻ, സെലക്ഷൻ എൽ & കെ വേരിയന്‍റുകളിൽ ഒരു ഇല്യുമിനേറ്റഡ് എൽഇഡി ഗ്രിൽ സ്ട്രിപ്പും ഉൾപ്പെടുന്നു.

2026 സ്കോഡ കൊഡിയാക്: സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ
പുതുക്കിയ സ്കോഡ കൊഡിയാക് മുൻ മോഡലിന്‍റെ അതേ എഞ്ചിൻ സ്പെസിഫിക്കേഷനുകളുമായാണ് പുറത്തിറക്കിയത്. എല്ലാ മോഡലുകളിലും 2.0 ലിറ്റർ 4-സിലിണ്ടർ ടർബോ-പെട്രോൾ എഞ്ചിനാണ് ഇതിന് കരുത്ത് പകരുന്നത്. ഈ എഞ്ചിൻ 201.20 ബിഎച്ച്‌പി പവറും 320 എൻഎം പീക്ക് ടോർക്കും ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നു. ഇത് 7-സ്‌പീഡ് ഡയറക്‌ട്-ഷിഫ്റ്റ് ഗിയർബോക്‌സുമായാണ് (DSG) ജോഡിയാക്കിയിരിക്കുന്നത്.

