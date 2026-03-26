ക്രൂയിസ് കൺട്രോളും, ട്രാക്ഷൻ കൺട്രോളും: ഇത്തവണ കൂടുതൽ കരുത്തൻ; റോയൽ എൻഫീൽഡിന്‍റെ പുതുക്കിയ ഗറില്ല 450 വരുന്നു

പുതിയ ഇലക്ട്രോണിക് സവിശേഷതകൾ, പുതിയ കളർ ഓപ്ഷനുകൾ, ക്രൂയിസ് കൺട്രോൾ, ട്രാക്ഷൻ കൺട്രോൾ, ക്വിക്ക്ഷിഫ്റ്റർ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി പരിഷ്‌ക്കരണങ്ങൾ റോയൽ എൻഫീൽഡിന്‍റെ പുതുക്കിയ ഗറില്ല 450ൽ പ്രതീക്ഷിക്കാം.

NEW GUERRILLA 450 INDIA LAUNCH DATE 2026 ROYAL ENFIELD GUERRILLA 450 2026 റോയൽ എൻഫീൽഡ് ഗറില്ല 450 NEW GUERRILLA 450 EXPECTED PRICE
Royal Enfield Guerrilla 450 launch date revealed (Photo - Royal Enfield)
Published : March 26, 2026 at 4:29 PM IST

ഹൈദരാബാദ്: ജനപ്രിയ മോട്ടോർസൈക്കിൾ നിർമ്മാതാക്കളായ റോയൽ എൻഫീൽഡിന്‍റെ പുതുക്കിയ ഗറില്ല 450 മോഡൽ നാളെ (മാർച്ച് 27) വിപണിയിലെത്തും. 2026 റോയൽ എൻഫീൽഡ് ഗറില്ല 450 പുതിയ ഇലക്ട്രോണിക് സവിശേഷതകൾ ഉൾപ്പെടുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഇത് ശരിയാണെങ്കിൽ അതിന്‍റെ ജനപ്രീതി കൂടുതൽ വർധിക്കുമെന്നതിൽ സംശയമില്ല.

മോഡൽ ശ്രേണിയെ കാലികമായി നിലനിർത്തുന്നതിനായി കമ്പനി പുതിയ വകഭേദവും പുതിയ കളർ ഓപ്ഷനുകളും ഉപയോഗിച്ച് തങ്ങളുടെ നിര വിപുലീകരിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ബൈക്ക് നിർമ്മാതാവ് അടുത്തിടെ വരാനിരിക്കുന്ന മോട്ടോർസൈക്കിളിന്‍റെ ഒരു ടീസർ പുറത്തിറക്കിയിരുന്നു. ഇതിലാണ് 2026 മാർച്ച് 27ന് അനാച്ഛാദനം ചെയ്യുമെന്ന് ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥിരീകരിച്ചത്.

2026 റോയൽ എൻഫീൽഡ് ഗറില്ല 450: പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന അപ്‌ഡേറ്റുകൾ
ക്രൂയിസ് കൺട്രോൾ, ട്രാക്ഷൻ കൺട്രോൾ തുടങ്ങിയ സവിശേഷതകളും ഇത്തവണ പുതുക്കിയ പതിപ്പിൽ കമ്പനി ഉൾപ്പെടുത്തുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ക്ലച്ച് അമർത്താതെ തന്നെ ഗിയർ മാറ്റങ്ങൾ അനുവദിക്കുന്ന ഒരു ക്വിക്ക്ഷിഫ്റ്ററും മോട്ടോർസൈക്കിളിൽ സജ്ജീകരിച്ചേക്കാം. ദൈനംദിന യാത്രകൾ കൂടുതൽ എളുപ്പമാക്കുന്ന ഇത്തരം ഫീച്ചറുകളാണ് 2026 മോഡലിൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.

Royal Enfield Guerrilla 450 (Photo - Royal Enfield)

കൂടാതെ ഇതിന്‍റെ പിൻ സസ്‌പെൻഷൻ പരിഷ്‌ക്കരണങ്ങൾ പരുക്കൻ റോഡുകളിലെ റൈഡ് നിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്തും. ഫ്രണ്ട് സസ്‌പെൻഷൻ സജ്ജീകരണത്തിലും ചില മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയേക്കാം. അതിൽ അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്‌ത ഹാൻഡിൽബാറുകൾ അല്ലെങ്കിൽ അപ്‌സൈഡ്-ഡൌൺ ഫോർക്കുകൾ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഇത് കൂടുതൽ കൃത്യമായ ഹാൻഡ്‌ലിങും മെച്ചപ്പെട്ട ഫീഡ്‌ബാക്കും നൽകാൻ ലക്ഷ്യമിടുന്നു.

എങ്കിലും ഈ മോട്ടോർസൈക്കിളിന്‍റെ മൊത്തത്തിലുള്ള ഹാർഡ്‌വെയർ ലേഔട്ട് അതേപടി തുടരാനാണ് സാധ്യത. പക്ഷേ അതിൽ കൂടുതൽ റോഡ് ഫോക്കസ്‌ഡ് ടയറുകൾ ഉൾപ്പെടുത്താം. 17 ഇഞ്ച് അലോയ് വീലുകൾ തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധ്യത. എന്നാൽ നിലവിലെ ഡ്യുവൽ പർപ്പസ് സജ്ജീകരണവുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ പുതിയ ടയറുകൾ പാകിയ റോഡുകളിൽ മികച്ച ഗ്രിപ്പും സ്ഥിരതയും നൽകും.

2026 റോയൽ എൻഫീൽഡ് ഗറില്ല 450ന്‍റെ മെക്കാനിക്കൽ സവിശേഷകൾ മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം. അതേ 452 സിസി, സിംഗിൾ-സിലിണ്ടർ, ലിക്വിഡ്-കൂൾഡ് എഞ്ചിൻ ആയിരിക്കും ഇതിലും ഉപയോഗിക്കുക. ഈ എഞ്ചിൻ 8,000 ആർപിഎമ്മിൽ 39.5 bhp കരുത്തും 5,500 ആർപിഎമ്മിൽ 40 Nm ടോർക്കും ഉത്പാദിപ്പിക്കും. 6-സ്‌പീഡ് ഗിയർബോക്സുമായി ആണ് ഈ എഞ്ചിൻ ജോടിയാക്കിയിരിക്കുന്നത്.

ഈ എഞ്ചിൻ ഒരു സ്റ്റീൽ ട്വിൻ-സ്പാർ ഫ്രെയിമിലാണ് സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. മുൻവശത്ത് ടെലിസ്കോപ്പിക് ഫോർക്കുകളും പിന്നിൽ പ്രീലോഡ്-അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്ന മോണോഷോക്കും പിന്തുണയ്ക്കുന്നു. രണ്ട് ചക്രങ്ങളിലും ഡിസ്ക് ബ്രേക്കുകളാണ് ബ്രേക്കിങ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്. ഇവ രണ്ടും ഡ്യുവൽ-ചാനൽ ABS പിന്തുണയ്ക്കുന്നു. വരാനിരിക്കുന്ന അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്‌ത മോഡലിന്‍റെ സവിശേഷതകൾ കുറച്ച് സമയം കൂടെ കാത്തിരുന്നാൽ ലോഞ്ചിന് ശേഷം അറിയാം.

2026 റോയൽ എൻഫീൽഡ് ഗറില്ല 450: പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന വില
പുതുക്കിയ റോയൽ എൻഫീൽഡിന്‍റെ ഗറില്ല 450ന് നിലവിലെ മോഡലിനേക്കാൾ ഏകദേശം 5,000 മുതൽ 7,000 രൂപ വരെ വില കൂടുതലായിരിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. എങ്കിലും ഇത് പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ മാത്രമേ ഔദ്യോഗിക വില അറിയാനാകൂ.

TAGGED:

NEW GUERRILLA 450 INDIA LAUNCH DATE
2026 ROYAL ENFIELD GUERRILLA 450
2026 റോയൽ എൻഫീൽഡ് ഗറില്ല 450
NEW GUERRILLA 450 EXPECTED PRICE
2026 GUERRILLA 450 LAUNCH DATE

