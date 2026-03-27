മുമ്പത്തേക്കാളും വില കുറവ്! ആരാധകരുടെ മനം കവരാൻ റോയൽ എൻഫീൽഡ്, പുതിയ വേരിയന്റും കളർ ഓപ്ഷനുമായി പുതുക്കിയ ഗറില്ല 450 എത്തി
പുതിയ അപെക്സ് ട്രിം ഉൾപ്പെടുത്തിയതിനൊപ്പം പുതുക്കിയ ഗറില്ല 450ൽ മുൻ എൻട്രി ലെവൽ അനലോഗ് വേരിയന്റ് നിർത്തലാക്കി. അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത ടയറുകൾ, എർഗണോമിക് മാറ്റങ്ങൾ, പുതിയ കളർ ഓപ്ഷനുകൾ എന്നിവയാണ് പ്രധാന മാറ്റങ്ങൾ.
Published : March 27, 2026 at 5:59 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ജനപ്രിയ മോട്ടോർസൈക്കിൾ നിർമ്മാതാക്കളായ റോയൽ എൻഫീൽഡിന്റെ ഗറില്ല 450യുടെ 2026 മോഡൽ ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ പുറത്തിറക്കി. 2.49 ലക്ഷം എക്സ്-ഷോറൂം വിലയിലാണ് പുതിയ ഗറില്ല 450 പുറത്തിറക്കിയത്. പുതുക്കിയ വേരിയന്റ് പുതിയ ലൈനപ്പിലാണ് ഇത് വരുന്നത്.
പുതിയ അപെക്സ് ട്രിം ആണ് കമ്പനി ഉൾപ്പെടുത്തിയത്. അതേസമയം മുൻ എൻട്രി ലെവൽ അനലോഗ് വേരിയന്റ് നിർത്തലാക്കി. ഇതിനു പുറമെ, അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത പതിപ്പിൽ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത ടയറുകൾ, പുതിയ ട്രിമ്മുകളിലെ എർഗണോമിക് മാറ്റങ്ങൾ, പുതിയ കളർ ഓപ്ഷനുകൾ എന്നിവ കാണാം. പുതിയ മോഡലിൽ എന്തൊക്കെ പുതുതായി നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പരിശോധിക്കാം.
2026 റോയൽ എൻഫീൽഡ് ഗറില്ല 450: മാറ്റങ്ങൾ
ഗറില്ല 450ന്റെ കൂടുതൽ റോഡ് ഫോക്കസ്ഡ് പതിപ്പായിട്ടാണ് പുതിയ അപെക്സ് ട്രിം സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. റോഡ്-ബയേസ്ഡ് 17 ഇഞ്ച് വ്രെഡെസ്റ്റീൻ സെന്റുറോ എസ്ടി ടയറുകൾ ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു. കൂടാതെ അതിന്റെ എർഗണോമിക്സിലും മാറ്റങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നു. സ്റ്റാൻഡേർഡ് വേരിയന്റുകളെ അപേക്ഷിച്ച് 55 എംഎം താഴെയും 57 എംഎം മുന്നോട്ടും സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പുതിയ, ഫ്ലാറ്റർ അലുമിനിയം ഹാൻഡിൽബാറിലൂടെയാണ് ഈ മാറ്റം കൈവരിക്കുന്നത്. ഇത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് വേരിയന്റുകളെ അപേക്ഷിച്ച് അൽപ്പം കൂടുതൽ 'കമ്മിറ്റഡ്' റൈഡിങ് നൽകുന്നു.
2026 റോയൽ എൻഫീൽഡ് ഗറില്ല 450: ഡിസൈൻ, വില
ഈ മോട്ടോർസൈക്കിളിന്റെ പുതിയ അപെക്സ് ട്രിമിൽ ഹെഡ്ലൈറ്റ് കൗൾ, മോട്ടോർസൈക്കിളിന്റെ നിറവുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്ന പില്യൺ കൗൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെ ചില പ്രത്യേക വ്യത്യസ്ത ഘടകങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. 2.49 ലക്ഷം വിലയുള്ള ചുവപ്പും കറുപ്പും നിറത്തിലുള്ള കോമ്പിനേഷൻ, ചാരനിറവും ചുവപ്പും ഹൈലൈറ്റുകളുള്ള മാറ്റ് കറുപ്പ് നിറം, പച്ച നിറം എന്നിവ ഉൾപ്പെടെ മൂന്ന് കളർ ഓപ്ഷനുകളിലാണ് ഇത് ലഭ്യമാവുക. അവസാനത്തെ രണ്ടിന്റെയും വില 2.56 ലക്ഷം രൂപയാണ്.
കൂടാതെ, നിലവിലുള്ള ഡാഷ്, ഫ്ലാഷ് വേരിയന്റുകൾ അപ്ഡേറ്റുകളോടെ അതേപടി തുടരുന്നു. പുതിയ സിയറ്റ് ഗ്രിപ്പ് എക്സ്എൽ ടയറുകൾ അവർ ഇതിൽ കാണാം. ഇത് 8 ശതമാനം മികച്ച ഡ്രൈ ഗ്രിപ്പും 17 ശതമാനം മികച്ച വെറ്റ് ഗ്രിപ്പും നൽകും. ഡാഷ് വേരിയന്റ് പുതിയ നീല കളർ ഓപ്ഷനിലും വരുന്നു. ഇതിന് 2.49 ലക്ഷം രൂപയാണ് വില. അതേസമയം ഷാഡോ ആഷ്, ബ്രോൺസ്, സിൽവർ തുടങ്ങിയ നിലവിലുള്ള ഷേഡുകൾ 2.67 ലക്ഷം വിലയിൽ ലഭ്യമാവും. ടോപ്പ്-സ്പെക്ക് ഫ്ലാഷ് ട്രിം ബ്രാവ ബ്ലൂ ഫിനിഷിൽ 2.72 ലക്ഷം വിലയ്ക്ക് ലഭ്യമാണ്.
2026 റോയൽ എൻഫീൽഡ് ഗറില്ല 450: ഫീച്ചറുകൾ
ഈ ബൈക്കിൽ ഹെഡ്ലൈറ്റ് ഗ്രില്ലും നക്കിൾ ഗാർഡുകളും ഉണ്ട്. ഇവ ഈ ട്രിമ്മിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡാണ്. ഫീച്ചറുകളുടെ കാര്യത്തിൽ, അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത ടയറുകൾക്ക് പുറമേ, പുതിയ സജ്ജീകരണത്തിന് അനുയോജ്യമായ രീതിയിൽ റോയൽ എൻഫീൽഡ് എബിഎസും റീകാലിബ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സ്ട്രീറ്റ്, സ്പോർട്ട് എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് റൈഡിങ് മോഡുകൾ പുതിയ ഗറില്ല 450ൽ ഉണ്ട്. കമ്പനി അടിസ്ഥാന അനലോഗ് ട്രിം നിർത്തലാക്കിയെങ്കിലും, ഗറില്ല 450ന്റെ എല്ലാ വേരിയന്റുകളിലും ഇപ്പോൾ ഗൂഗിൾ മാപ്സ് പവർ നാവിഗേഷൻ ഉള്ള ഒരു റൗണ്ട് 4 ഇഞ്ച് ടിഎഫ്ടി ഡിസ്പ്ലേയുണ്ട്.
2026 റോയൽ എൻഫീൽഡ് ഗറില്ല 450: എഞ്ചിൻ
2026 ഗറില്ല 450ന്റെ എഞ്ചിൻ മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുന്നു. മുമ്പത്തെപ്പോലെ തന്നെ 452 സിസി, ലിക്വിഡ്-കൂൾഡ് ഷെർപ്പ എഞ്ചിനാണ് ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഈ എഞ്ചിൻ 40 ബിഎച്ച്പി പവറും 40 എൻഎം പീക്ക് ടോർക്കും ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നു. ഇത് 6 സ്പീഡ് ഗിയർബോക്സുമായി ജോടിയാക്കിയിരിക്കുന്നു. റോയൽ എൻഫീൽഡ് ഗറില്ല 450ന്റെ വില മുമ്പ് 2.56 ലക്ഷം മുതൽ 2.72 ലക്ഷം വരെയായിരുന്നു. അപ്ഡേറ്റിന് ശേഷം ഉയർന്ന മോഡലുകളുടെ വില മാറ്റമില്ലാതെ അതേപടി തുടരുന്നു. അതേസമയം ബേഡ് മോഡലിന്റെ വില മുൻ മോഡലിനേക്കാൾ 7,000 രൂപ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.
