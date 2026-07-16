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സ്ലിപ്പ് ആൻഡ് അസിസ്റ്റ് ക്ലച്ച് സംവിധാനത്തോടെ റോയൽ എൻഫീൽഡിന്റെ പുത്തൻ 'ക്ലാസിക് 350': റെട്രോ ഡിസൈൻ തുടരുമോ?
സ്ലിപ്പ് ആൻഡ് അസിസ്റ്റ് ക്ലച്ച് സംവിധാനവും, ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് ഉള്ള യുഎസ്ബി ടൈപ്പ്-സി പോർട്ടും ആണ് റോയൽ എൻഫീൽഡിന്റെ പുതുക്കിയ ക്ലാസിക് 350 മോഡലിലെ പുതിയ ഫീച്ചറുകൾ.
Published : July 16, 2026 at 8:04 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: റോയൽ എൻഫീൽഡ് ആരാധകരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അന്നും ഇന്നും എന്നും ജനപ്രിയമാണ് ക്ലാസിക് 350. മികച്ച റെട്രോ ഡിസൈനും കരുത്തുറ്റ എഞ്ചിനുമൊക്കെയാണ് ഇതിനെ ജനപ്രിയ വാഹനമാക്കുന്നത്. ക്ലാസിക് 350ന്റെ 2026 മോഡൽ പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുകയാണ് റോയൽ എൻഫീൽഡ് ഇപ്പോൾ.
രണ്ട് പുതിയ റൈഡർ കേന്ദ്രീകൃത ഫീച്ചറുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് ക്ലാസിക് 350 പുതുക്കിയത്. സ്ലിപ്പ്-ആൻഡ്-അസിസ്റ്റ് ക്ലച്ചും ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് ഉള്ള യുഎസ്ബി ടൈപ്പ്-സി ചാർജിങ് പോർട്ടും പുതിയ മോഡലിൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഐക്കണിക് ഡിസൈനിൽ മാറ്റങ്ങളൊന്നും വരുത്താതെ തന്നെ ഉപയോക്താക്കൾ ഉപകാരപ്പെടും വിധം ദൈനംദിന ഉപയോഗക്ഷമത മെച്ചപ്പെടുത്താനാണ് അപ്ഡേറ്റിലൂടെ കമ്പനി ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നത്.
1,87,434 രൂപയാണ് പുതുക്കിയ ക്ലാസിക് 350-യുടെ പ്രാരംഭ വില(എക്സ്-ഷോറൂം). അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത ക്ലാസിക് 350 ഇപ്പോൾ അംഗീകൃത റോയൽ എൻഫീൽഡ് ഡീലർഷിപ്പുകളിൽ എല്ലാ ഡ്യുവൽ-ചാനൽ എബിഎസ് വേരിന്റുകളിലും ലഭ്യമാണ്. ആകെ ഒമ്പത് കളർ ഓപ്ഷനുകളിലാണ് ഇത് ലഭ്യമാവുക.
പുതിയ അപ്ഗ്രേഡുകൾ
സ്ലിപ്പ്-ആൻഡ്-അസിസ്റ്റ് ക്ലച്ച്
റോയൽ എൻഫീൽഡിന്റെ ക്ലാസിക് 350ന് ലഭിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ മെക്കാനിക്കൽ അപ്ഡേറ്റ് അതിലെ സ്ലിപ്പ്-ആൻഡ്-അസിസ്റ്റ് ക്ലച്ചാണ്. പുതിയ സിസ്റ്റം ക്ലച്ച് ലിവർ പ്രയത്നം കുറയ്ക്കുന്നു. ഇത് മോട്ടോർസൈക്കിളിനെ സ്റ്റോപ്പ്-ആൻഡ്-ഗോ ട്രാഫിക്കിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എളുപ്പമാക്കുന്നു. ദീർഘദൂര യാത്രകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ക്ഷീണം കുറയ്ക്കാൻ ഇത് സഹായിക്കുന്നു.
റോയൽ എൻഫീൽഡ് മീറ്റിയോർ 350-ൽ ഇതിനകം തന്നെ സ്ലിപ്പർ അസിസ്റ്റ് ക്ലച്ച് ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് റൈഡിങിൽ കാര്യമായ സ്വാധീനം ചെലുത്തിയത് കണ്ടതാണ്. വാഹനം പെട്ടന്ന് താഴേക്ക് പോകുമ്പോൾ പിൻ ചക്രം ചാടുന്നത് തടയാനും ഗിയർ മാറ്റങ്ങൾ എളുപ്പമാക്കാനും റൈഡിങ് സാഹചര്യങ്ങൾ ഏതായാലും റൈഡറിന്റെ ആത്മവിശ്വാസം മെച്ചപ്പെടുത്താനും സ്ലിപ്പർ അസിസ്റ്റ് ക്ലച്ച് സഹായിക്കും.
USB ടൈപ്പ്-സി ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് പോർട്ട്
റോയൽ എൻഫീൽഡ് പുതിയ ക്ലാസിക് 350-ൽ ഒരു USB ടൈപ്പ്-സി ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് പോർട്ടും ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. യാത്രയ്ക്കിടെ റൈഡർമാർക്ക് സ്മാർട്ട്ഫോണുകളും മറ്റ് ഉപകരണങ്ങളും ചാർജ് ചെയ്യാൻ ഇത് അനുവദിക്കുന്നു. ദൈനംദിന യാത്രയും ദീർഘദൂര യാത്രകളും ഒരുപോലെ കൂടുതൽ സുഗമവും പ്രായോഗികവുമാക്കുന്ന സവിശേഷതകളാണ് ഇത്.
എഞ്ചിനിൽ മാറ്റമുണ്ടോ?
പുതുക്കിയ ക്ലാസിക് 350ന്റെ മെക്കാനിക്കൽ സവിശേഷതകൾ മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുന്നു. പുതിയ ക്ലാസിക് 350 അതേ 349 സിസി, സിംഗിൾ-സിലിണ്ടർ, എയർ-ഓയിൽ-കൂൾഡ് ജെ-സീരീസ് എഞ്ചിൻ നിലനിർത്തുന്നു. സുഗമമായ പവർ ഡെലിവറി, ശക്തമായ ലോ-എൻഡ് ടോർക്ക്, മികച്ച പെർഫോമൻസ് എന്നിവയ്ക്കൊക്കെ പേരുകേട്ട എഞ്ചിനാണ് ഇത്.
5 സ്പീഡ് ഗിയർബോക്സുമായാണ് ഈ എഞ്ചിൻ ജോടിയാക്കിയിരിക്കുന്നത്. നേരായ റൈഡിങ് പൊസിഷൻ, നന്നായി ബാലൻസ് ചെയ്ത ചേസിസ്, തിരഞ്ഞെടുത്ത വേരിയന്റുകളിൽ ഡ്യുവൽ-ചാനൽ ABS സജ്ജീകരണം എന്നിവയുമുണ്ട്. റോയൽ എൻഫീൽഡിന്റെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിറ്റഴിക്കപ്പെടുന്ന മോട്ടോർസൈക്കിളുകളിൽ ഒന്നാക്കി ക്ലാസിക് 350നെ മാറ്റിയത് അതിന്റെ സുഗമമായ റൈഡിങ് അനുഭവം ആണ്. ഇത് പുതുക്കിയ മോഡലിലും വാഗ്ദാനം ചെയ്യും.
ഡിസൈൻ മാറിയോ?
2026 റോയൽ എൻഫീൽഡ് ക്ലാസിക് 350ന്റെ ഡിസൈനിൽ മാറ്റമൊന്നും വരുത്തിയിട്ടില്ല. വർഷങ്ങളായി ക്ലാസിക് നിരയ്ക്ക് നൽകിപ്പോന്ന റെട്രോ-സ്റ്റൈലിങ്, ടിയർഡ്രോപ്പ് ആകൃതിയിലുള്ള ഫ്യുവൽ ടാങ്ക്, സിഗ്നേച്ചർ റൗണ്ട് ഹെഡ്ലാമ്പ്, ക്രോം ഡീറ്റെയിലിങ് എന്നിവ നിലനിർത്തിയിട്ടുണ്ട്. കാലാതീതമായി കൊണ്ടുനടക്കുന്ന സ്റ്റൈലിങും മെക്കാനിക്കൽ സവിശേഷതയും നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് ആധുനിക സവിശേഷതകൾ ചേർക്കാനാണ് റോയൽ എൻഫീൽഡ് പുതിയ അപ്ഡേറ്റിലൂടെ ലക്ഷ്യമിട്ടത്.
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