ETV Bharat / automobile-and-gadgets

മെച്ചപ്പെട്ട സവിശേഷതകളും ഇന്‍റീരിയർ മാറ്റങ്ങളുമായി പുത്തൻ ട്രൈബർ എംപിവി: വിലയറിയാം

റെനോ ഇന്ത്യ പുതിയ സവിശേഷതകളും മെച്ചപ്പെടുത്തലുകളും ഉൾപ്പെടുത്തി ട്രൈബർ എംപിവിയെ അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്തു. മോഡലിന് ഇപ്പോൾ പൂർണ്ണമായും മടക്കാവുന്ന രണ്ടാം നിര സീറ്റും മെച്ചപ്പെട്ട സൗകര്യ സവിശേഷതകളും ലഭിക്കുന്നു.

New Renault Triber MPV Launched (Photo - Renault India)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : April 30, 2026 at 3:32 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ഹൈദരാബാദ്: പുതിയ സവിശേഷതകളും മെച്ചപ്പെടുത്തലുകളുമായി അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്‌ത ട്രൈബർ എംപിവി പുറത്തിറക്കി റെനോ ഇന്ത്യ. മെച്ചപ്പെടുത്തിയ സവിശേഷതകൾക്കൊപ്പം മികച്ച പ്രായോഗികതയും അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്‌ത ജനപ്രിയ കോം‌പാക്റ്റ് എംപിവിയായ ട്രൈബറിലുണ്ട്. ബജറ്റ് വിലയിൽ മികച്ച സവിശേഷതകളുള്ള എംപിവി തിരയുന്ന ഉപഭോക്താക്കളെ ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് ഇത്.

2026 റെനോ ട്രൈബർ എംപിവി: വില, വേരിയന്‍റ്
ഓതന്‍റിക്, എവല്യൂഷൻ, ടെക്നോ, ഇമോഷൻ എന്നിങ്ങനെ നാല് വകഭേദങ്ങളിലാണ് പുതുക്കിയ ട്രൈബർ വരുന്നത്. അടിസ്ഥാന വേരിയന്‍റായ ഓതന്‍റിക്കിന് 5.80 ലക്ഷം രൂപയിൽ നിന്നാണ് വില ആരംഭിക്കുന്നത്. ഉയർന്ന വേരിയന്‍റായ ഇമോഷൻ ട്രിമിന് 8.48 ലക്ഷം രൂപ വരെ എക്‌സ്-ഷോറൂം വിലയുണ്ട്. റെനോ എൻട്രി, മിഡ്-ലെവൽ ട്രിമ്മുകൾക്ക് മൂല്യം വർധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ വിലനിർണ്ണയം സബ്-4m MPV സെഗ്‌മെന്‍റിൽ ട്രൈബറിനെ മത്സരക്ഷമതയുള്ളതായി നിലനിർത്തുന്നു. സഹോദര വാഹനമായ നിസ്സാൻ ഗ്രാവൈറ്റായിരിക്കും ഇതിന്‍റെ ഇന്ത്യൻ വിപണിയിലെ പ്രധാന എതിരാളി.

2026 Renault Triber Front Profile (Photo - Renault India)
വേരിയന്‍റ്പുതിയ വില
(എക്‌സ്‌-ഷോറൂം)		പഴയ വില
(എക്‌സ്‌-ഷോറൂം)		വ്യത്യാസം
ഓതന്‍റിക് MT5.81 lakhs5.76 lakhsRs. 5,000
എവല്യൂഷൻ MT6.70 lakhs 6.63 lakhsRs. 7,000
ടെക്നോ MT7.39 lakhs7.32 lakhsRs. 7,000
ഇമോഷൻ MT8.00 lakhs7.91 lakhsRs. 9,000
ഇമോഷൻ AMT8.48 lakhs8.39 lakhsRs. 9,000
Interior of 2026 Renault Triber (Photo - Renault India)

പ്രധാന ഇന്‍റീരിയർ അപ്‌ഡേറ്റുകൾ
അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്‌ത ട്രൈബർ എംപിവിയുടെ ഇന്‍റീരിയർ സവിശേഷതകൾ മിക്കതും പഴയപോലെ തുടരുന്നു. എന്നാൽ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ കാണാം. കാറിൽ ഇപ്പോൾ ഡ്യുവൽ-ടോൺ ഡാഷ്‌ബോർഡും വയർലെസ് ആൻഡ്രോയിഡ് ഓട്ടോ, ആപ്പിൾ കാർപ്ലേ പിന്തുണയുള്ള ഫ്ലോട്ടിംഗ് 8 ഇഞ്ച് ടച്ച്‌സ്‌ക്രീനും ഉണ്ട്. പുനർരൂപകൽപ്പന ചെയ്‌ത സെന്‍റർ കൺസോൾ ദൈനംദിന ഡ്രൈവുകൾക്കുള്ള ഉപയോഗക്ഷമത മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നു.

Side-rear profile of 2026 Renault Triber (Photo - Renault India)

വകഭേദങ്ങൾ തിരിച്ചുള്ള കൂട്ടിച്ചേർക്കലുകൾ
അപ്‌ഡേറ്റിനൊപ്പം കമ്പനി എം‌പി‌വിയുടെ സവിശേഷതകളുടെ പട്ടികയും വിപുലീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്റ്റിയറിങ് മൗണ്ടഡ് കൺട്രോളുകൾ, ഒരു ഡേ/നൈറ്റ് ഐ‌ആർ‌വി‌എം, ഒരു റിയർ ക്യാബിൻ ലാമ്പ് എന്നിവ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന എവല്യൂഷൻ വേരിയന്‍റിലെ സവിശേഷതകളുടെ രൂപത്തിലാണ് ഇത് വരുന്നത്. അതേസമയം, ടെക്നോ വേരിയന്‍റിൽ ഡ്രൈവർ ആംറെസ്റ്റ്, ഉയരം ക്രമീകരിക്കാവുന്ന സീറ്റ്, റിയർ ഡീഫോഗർ, മൂന്നാം-വരി പവർ സോക്കറ്റ്, ഫ്രണ്ട് ട്വീറ്ററുകൾ, പവർഡ് ഒ‌ആർ‌വി‌എമ്മുകൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. മുകളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ, ഇമോഷൻ ട്രിം സെഗ്‌മെന്‍റ്-ഫസ്റ്റ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ക്ലൈമറ്റ് കൺട്രോൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നു. ഈ കൂട്ടിച്ചേർക്കലുകൾ വലിയ വില വർധനവില്ലാതെ ഉയർന്ന വേരിയന്‍റുകളെ കൂടുതൽ ആകർഷകമാക്കുന്നു.

2026 റെനോ ട്രൈബർ എംപിവി: എഞ്ചിൻ
മാറ്റമില്ലാത്ത 1.0 ലിറ്റർ മൂന്ന് സിലിണ്ടർ പെട്രോൾ എഞ്ചിനിൽ നിന്നാണ് പവർ വരുന്നത്. ഇത് 72 bhp പവറും 96 Nm പീക്ക് ടോർക്കും ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നു. ടോപ്പ് വേരിയന്‍റിൽ 5-സ്‌പീഡ് മാനുവൽ അല്ലെങ്കിൽ AMT ഗിയർബോക്സുമായി ഇത് ജോടിയാക്കിയിരിക്കുന്നു.

TAGGED:

2026 RENAULT TRIBER MPV PRICE
2026 RENAULT TRIBER MPV FEATURES
2026 RENAULT TRIBER MPV ENGINE
2026 റെനോ ട്രൈബർ എംപിവി
2026 RENAULT TRIBER MPV LAUNCHED

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.