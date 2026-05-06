കോസ്മെറ്റിക് മാറ്റവും ഫീച്ചർ അപ്ഡേറ്റുകളുമായി ക്യുജെ മോട്ടോറിന്റെ പുതുക്കിയ SRV 300 ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ
Published : May 6, 2026 at 11:47 AM IST
ഹൈദരാബാദ്: ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ പുതുക്കിയ SRV 300 മോഡലുമായി ക്യുജെ മോട്ടോർ. 3.29 ലക്ഷം രൂപ എക്സ്-ഷോറൂം വിലയിലാണ് 2026 മോഡൽ പുറത്തിറക്കിയത്. മുൻ മോഡലുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ, അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത പതിപ്പിന് 32,000 രൂപ വർധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.
2026 ക്യുജെ മോട്ടോർ SRV 300: പുതിയതെന്ത്?
അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത മോഡലിൽ മെക്കാനിക്കൽ സവിശേഷതകൾ മുൻ മോഡലിന് സമാനമായി തുടരുന്നു. അതേസമയം നിരവധി കോസ്മെറ്റിക് മാറ്റവും ഫീച്ചർ അപ്ഡേറ്റുകളും പുതുക്കിയ മോഡലിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. 296cc, V-ട്വിൻ എഞ്ചിനാണ് ക്യുജെ മോട്ടോർ SRV 300ൽ നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഇത് 9,000 ആർപിഎമ്മിൽ 29.9 bhp പവറും 5,000 ആർപിഎമ്മിൽ 26 Nm പീക്ക് ടോർക്കും ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നു. ഈ എഞ്ചിൻ 6-സ്പീഡ് ട്രാൻസ്മിഷനും സ്ലിപ്പർ ക്ലച്ചും ഉപയോഗിച്ച് ജോടിയാക്കിയിരിക്കുന്നു.
പുതിയ ക്യുജെ മോട്ടോർ SRV 300ന് പുതിയ ഡ്യുവൽ-എക്സ്ഹോസ്റ്റ് ഡിസൈൻ, അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത ഡെക്കലുകൾ, പുതിയ കളർ ഓപ്ഷനുകൾ, പുതുക്കിയ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് കൺസോൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള കോസ്മെറ്റിക് അപ്ഡേറ്റുകൾ ലഭിക്കുന്നു. ഇത് മാറ്റ് ബ്ലാക്ക്, ഗ്ലോസി റെഡ് എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് കളർ ഓപ്ഷനുകളിൽ ലഭ്യമാണ്. ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ മാറ്റം പുതിയ SRV 300ന് ലഭിച്ച പുതിയ ഡ്യുവൽ-എക്സ്ഹോസ്റ്റ് സിസ്റ്റം ആണ്. ഇത് ബൈക്കിന്റെ ഡിസൈൻ കൂടുതൽ ആകർഷകമാക്കുന്നു.
ബ്രേക്കിങ് ഡ്യൂട്ടികൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനായി 280 എംഎം സിംഗിൾ ഡിസ്ക് അപ്പ് ഫ്രണ്ട്, 240 എംഎം സിംഗിൾ റിയർ ഡിസ്ക്, ഡ്യുവൽ-ചാനൽ എബിഎസ് എന്നിവ സംയോജിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് കാണാം. സസ്പെൻഷനിൽ അപ്സൈഡ് ഫ്രണ്ട് ഫോർക്കും പിന്നിൽ ട്വിൻ കോയിൽ സ്പ്രിംഗ് ഓയിൽ ഡാംപ്ഡ് ഷോക്കുകളും ഉൾപ്പെടുന്നു.
164 കിലോഗ്രാം കെർബ് വെയ്റ്റ്, 160 എംഎം ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസ്, 700 എംഎം സീറ്റ് ഉയരം, 14 ലിറ്റർ ഇന്ധന ടാങ്ക് ഉൾപ്പെടെയുള്ള അളവുകൾ മുൻ മോഡലിന് സമാനമായി കമ്പനി നിലനിർത്തുന്നു. 16 ഇഞ്ച് ഫ്രണ്ട്, 15 ഇഞ്ച് റിയർ വീൽ കോമ്പിനേഷനിലാണ് ബൈക്ക് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്.
