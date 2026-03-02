ETV Bharat / automobile-and-gadgets

റെട്രോ പ്രേമികൾക്കായി യമഹയുടെ പുത്തൻ സമ്മാനം: കറുപ്പഴകിൽ തിളങ്ങി പുതിയ XSR155

പുതിയ മെറ്റാലിക് ബ്ലാക്ക് നിറത്തിലാണ് അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്‌ത യമഹ XSR155 പുറത്തിറക്കിയത്. നിലവിൽ മോഡൽ ആകെ അഞ്ച് കളർ ഓപ്‌ഷനുകളിൽ ലഭ്യമാവും.

2026 YAMAHA XSR155 PRICE 2026 YAMAHA XSR155 FEATURES 2026 YAMAHA XSR155 COLORS യമഹ
2026 Yamaha XSR155 launched in new colour options (Photos - Yamaha Motor India)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : March 2, 2026 at 6:21 PM IST

2 Min Read
ഹൈദരാബാദ്: ഇരുചക്ര വാഹന നിർമ്മാതാക്കളായ യമഹ മോട്ടോർ ഇന്ത്യ പുതിയ വർഷത്തിൽ അപ്‌ഡേറ്റുമായി എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. കമ്പനി പുതിയ യമഹ XSR155 പുറത്തിറക്കി. പുതിയ കളർ ഓപ്ഷനിലാണ് XSR155ന്‍റെ 2026 മോഡൽ പുറത്തിറക്കിയത്. മെറ്റാലിക് ബ്ലാക്ക് നിറത്തിൽ പുറത്തിറക്കിയ പുതിയ യമഹ XSR155 നിയോ-റെട്രോ ഡിസൈൻ ഭാഷയാണ് സ്വീകരിച്ചത്.

മെറ്റാലിക് ബ്ലാക്ക് നിറത്തിനൊപ്പം അപ്‌സൈഡ്-ഡൌൺ ഫ്രണ്ട് ഫോർക്കുകൾ സ്വർണ്ണ നിറത്തിലാണ് പൂർത്തിയാക്കിയത്. 1.59 ലക്ഷം എക്‌സ്-ഷോറൂം വിലയിലാണ് കമ്പനി ഈ പുതിയ കളർ ഓപ്ഷൻ പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഇതിന്‍റെ ഡിസൈനും എഞ്ചിനും ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ പരിശോധിക്കാം.

2026 യമഹ XSR155 ഡിസൈൻ
പുതിയ മെറ്റാലിക് ബ്ലാക്ക് നിറത്തിന് പുറമേ യമഹ XSR155 മെറ്റാലിക് ഗ്രേ, വിവിഡ് റെഡ്, ഗ്രേയിഷ് ഗ്രീൻ മെറ്റാലിക്, മെറ്റാലിക് ബ്ലൂ എന്നീ നിറങ്ങളിലും ലഭ്യമാണ്. ഈ ഷേഡുകളെല്ലാം ഇതിന്‍റെ വൃത്താകൃതിയിലുള്ള എൽഇഡി ഹെഡ്‌ലാമ്പ്, ടിയർഡ്രോപ്പ് ആകൃതിയിലുള്ള ഇന്ധന ടാങ്ക്, സിംഗിൾ-പീസ് സ്‌ക്രാംബ്ലർ-സ്റ്റൈൽ സീറ്റ് എന്നിവയ്‌ക്ക് ഇണങ്ങിയതാണ്. പാലറ്റിലെ ഏറ്റവും ലളിതമായ നിറമാണ് മെറ്റാലിക് ഗ്രേ കളർ ഓപ്‌ഷൻ. ഇതിലെ കുറഞ്ഞ ബോഡി വർക്കുകൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ലുക്ക് നൽകുന്നു.

2026 യമഹ XSR155: വില

യമഹ XSR155 വിലപുതിയ വില (എക്‌സ്-ഷോറൂം)
മെറ്റാലിക് ബ്ലൂRs 1.50 lakh
വിവിഡ് റെഡ്Rs 1.53 lakh
മെറ്റാലിക് ഗ്രേRs 1.57 lakh
മെറ്റാലിക് ഗ്രേയിഷ് ഗ്രീൻRs 1.59 lakh
മെറ്റാലിക് ബ്ലാക്ക്Rs 1.59 lakh

2026 യമഹ XSR155: എഞ്ചിൻ
പുതിയ യമഹ XSR155ന് 155 സിസി, ലിക്വിഡ്-കൂൾഡ്, 4-വാൽവ് എഞ്ചിൻ, VVA അല്ലെങ്കിൽ വേരിയബിൾ വാൽവ് ആക്ച്വേഷൻ എന്നിവയുണ്ട്. ഈ എഞ്ചിൻ 18.10 bhp പവറും 14.2 Nm പീക്ക് ടോർക്കും ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നു. ഇത് 6-സ്പീഡ് ഗിയർബോക്സുമായി ജോടിയാക്കിയിരിക്കുന്നു.

പുതിയ യമഹ XSR155 മോട്ടോർസൈക്കിളിന്‍റെ ലോഞ്ചിനെക്കുറിച്ച് അഭിപ്രായപ്പെട്ടുകൊണ്ട്, യമഹ മോട്ടോർ ഇന്ത്യ ഗ്രൂപ്പ് ചെയർമാൻ ഹാജിം അയോട്ട പറഞ്ഞു, "മെറ്റാലിക് ബ്ലാക്ക് യമഹ XSR155 മോഡൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ ഞങ്ങൾ ലക്ഷ്യം വെയ്‌ക്കുന്നത് പുതിയ കളർ ഓപ്‌ഷൻ മാത്രമല്ല. അതിശയകരമായ പാക്കേജിൽ ഐഡന്‍റിറ്റി, പ്രകടനം, സ്റ്റൈലിങ് എന്നിവ ആഗ്രഹിക്കുന്ന റൈഡറുകളുമായുള്ള ഞങ്ങളുടെ ബന്ധം കൂടുതൽ ആഴത്തിലാക്കുക എന്നതാണ്. ഉടമസ്ഥതയുടെ അഭിമാനവും റൈഡിങ് ആവേശവും നൽകുന്ന വാഹനങ്ങൾ നൽകാൻ ഞങ്ങൾ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരാണ്."

