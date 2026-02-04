ETV Bharat / automobile-and-gadgets
Published : February 4, 2026 at 4:29 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ജനപ്രിയ സ്കൂട്ടറായ സുസുക്കി ആക്സസ് 125ന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ പതിപ്പുമായി ഇരുചക്ര വാഹന നിർമ്മാതാക്കളായ സുസുക്കി മോട്ടോർസൈക്കിൾ ഇന്ത്യ. 92,328 രൂപ എക്സ്-ഷോറൂം വിലയിലാണ് കമ്പനി പുതിയ ആക്സസ് 125 പുറത്തിറക്കിയത്. എബിഎസ് ഫീച്ചർ ഉൾപ്പെടെ പുതിയ ഫീച്ചറുകളും അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത പതിപ്പിൽ കാണാം.
ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിറ്റഴിക്കപ്പെടുന്ന 125 സിസി സ്കൂട്ടറുകളിൽ ഒന്നാണ് സുസുക്കി ആക്സസ് 125. സിംഗിൾ-ചാനൽ എബിഎസുള്ള റൈഡ് കണക്റ്റ്, റൈഡ് കണക്റ്റ് ടിഎഫ്ടി എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് വേരിയന്റുകളിൽ ഇത് ലഭിക്കും. പുതിയ സവിശേഷത സുസുക്കി ആക്സസിനെ സിംഗിൾ-ചാനൽ എബിഎസ് ഓപ്ഷൻ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന ആദ്യത്തെ മാസ്-മാർക്കറ്റ് 125 സിസി സ്കൂട്ടറുകളിൽ ഒന്നാക്കി മാറ്റുന്നു. മുൻപ് ഓപ്ഷണൽ എബിഎസ് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന ഒരേയൊരു 125 സിസി ഇരുചക്ര വാഹനം ഹീറോ എക്സ്ട്രീം 125R ആയിരുന്നു.
സുസുക്കി ആക്സസ് 125: ഡിസൈൻ
സുസുക്കി ആക്സസ് 125 ചില ചെറിയ സൗന്ദര്യവർദ്ധക മാറ്റങ്ങളോടെ കഴിഞ്ഞ വർഷം അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. കൂടുതൽ സവിശേഷതകളും കൂടുതൽ ബൂട്ട് സ്പെയ്സും ഉൾപ്പെടെയുള്ള സവിശേഷതകളോടെയായിരുന്നു ഈ മോഡൽ പുറത്തിറക്കിയത്. ഡിസൈഷ കമ്പനി അതേപടി തന്നെ നിലനിർത്തിയിരുന്നു. സുസുക്കി ആക്സസ് 125 എബിഎസ് പതിപ്പിന്റെ ഡിസൈൻ ഇപ്പോഴും നേരത്തെ പോലെ തന്നെ തുടരുന്നു.
സുസുക്കി ആക്സസ് 125: എഞ്ചിൻ
പുതിയ എബിഎസ് സവിശേഷതയുള്ള സുസുക്കി ആക്സസ് 125ന്റേത് 124 സിസി സിംഗിൾ-സിലിണ്ടർ, എയർ-കൂൾഡ് എഞ്ചിൻ ആണ്. OBD-2B ആവശ്യകതകൾ നിറവേറ്റുന്നതിനായി കഴിഞ്ഞ വർഷം ഈ എഞ്ചിൻ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. ഈ എഞ്ചിൻ 6,500 ആർപിഎമ്മിൽ 8.3 bhp പവറും 5,000 ആർപിഎമ്മിൽ പരമാവധി 10.2 Nm ടോർക്കും ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നു.
സുസുക്കി ആക്സസ് 125: വില, കളർ ഓപ്ഷൻ
സുസുക്കി ആക്സസ് റൈഡ് കണക്റ്റ് എബിഎസ് എഡിഷന്റെ എക്സ്-ഷോറൂം വില 92,328 രൂപയാണ്. ആകെ അഞ്ച് കളർ ഓപ്ഷനുകളിൽ ഇത് ലഭ്യമാവും. മെറ്റാലിക് മാറ്റ് ബ്ലാക്ക് നമ്പർ-2, മെറ്റാലിക് മാറ്റ് സ്റ്റെല്ലാർ ബ്ലൂ, പേൾ ഗ്രേസ് വൈറ്റ്, സോളിഡ് ഐസ് ഗ്രീൻ, പേൾ ഷൈനി ബീജ് എന്നിവയാണ് കളർ ഓപ്ഷനുകൾ.
അതേസമയം സുസുക്കി ആക്സസ് കണക്റ്റ് ടിഎഫ്ടി എബിഎസ് എഡിഷന്റെ എക്സ്-ഷോറൂം വില 98,378 രൂപയാണ്. ആകെ അഞ്ച് കളർ ഓപ്ഷനുകളിൽ ഇത് ലഭ്യമാകും. മെറ്റാലിക് മാറ്റ് ബ്ലാക്ക് നമ്പർ-2, മെറ്റാലിക് മാറ്റ് സ്റ്റെല്ലാർ ബ്ലൂ, പേൾ ഗ്രേസ് വൈറ്റ്, സോളിഡ് ഐസ് ഗ്രീൻ, പേൾ മാറ്റ് അക്വാ സിൽവർ എന്നിവയാണ് കളർ ഓപ്ഷനുകൾ.
ആന്റി-ലോക്ക് ബ്രേക്കിങ് സിസ്റ്റം
സുസുക്കി ആക്സസ് 125ന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഹൈലൈറ്റ് ആന്റി-ലോക്ക് ബ്രേക്കിങ് സിസ്റ്റം (ABS) ആണ്. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും താങ്ങാനാവുന്ന വിലയിൽ ABS ഓപ്ഷനുള്ള ഇരുചക്ര വാഹനമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് സുസുക്കി ആക്സസ്. ശക്തമായി ബ്രേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ചക്രങ്ങൾ ലോക്ക് ചെയ്യുന്നത് തടയുന്ന ഒരു സുരക്ഷാ സവിശേഷതയാണ് എബിഎസ്.
സുസുക്കി ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിറ്റഴിക്കപ്പെടുന്ന മോഡലിലാണ് ഈ സവിശേഷത അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. നിലവിൽ, ഇന്ത്യയിൽ 125 സിസി ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങളിൽ ABS നിർബന്ധമല്ല. നിലവിലെ നിയന്ത്രണങ്ങൾ പ്രകാരം 125 സിസി ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങൾക്ക് കംബൈൻഡ് ബ്രേക്കിംഗ് സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ CBS മാത്രമേ നിർബന്ധമുള്ളൂ.
