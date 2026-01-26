ETV Bharat / automobile-and-gadgets
തോറ്റ് പിന്മാറില്ല! റിപ്പബ്ലിക് ദിനത്തിൽ വൻ തിരിച്ചുവരവ്: നിരത്ത് കീഴടക്കാൻ വീണ്ടും റെനോ ഡസ്റ്റർ
2012ൽ പുറത്തിറക്കിയ ഡസ്റ്ററിന് വലിയ സ്വീകാര്യത നേടാനായെങ്കിലും പതിയെ ഡിമാൻഡ് കുറഞ്ഞു. ഇതോടെ 2022ൽ നിർത്തലാക്കിയെങ്കിലും 2026 ജനുവരിയിൽ വീണ്ടും റെനോ ഡസ്റ്റർ പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുകയാണ്.
Published : January 26, 2026 at 9:03 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ഫ്രഞ്ച് കാർ നിർമ്മാതാക്കളായ റെനോയുടെ മറക്കാൻ പറ്റാത്ത മിഡ്സൈസ് എസ്യുവി ആണ് ഡസ്റ്റർ. ഫൈവ് സീറ്റർ എസ്യുവിക്ക് പ്രചാരമേറിയത് ഇപ്പോഴാണെങ്കിലും, അതിനെല്ലാം മുൻപ് നിരത്ത് കീഴടക്കിയിരുന്ന ഹീറോ ആയിരുന്നു റെനോ ഡസ്റ്റർ. എന്നാൽ പുത്തൻ സാങ്കേതികവിദ്യകൾ വന്നതോടെ ഡസ്റ്റർ മാറ്റിനിർത്തപ്പെട്ടു. ഇതോടെ റെനോ ഡസ്റ്റർ നിർത്തലാക്കേണ്ടി വന്നു.
എന്നാൽ തോറ്റുപിന്മാറാൻ തയ്യാറാവാതെ പോയതിലും പതിന്മടങ്ങ് ശക്തനായി റിപബ്ലിക് ദിനത്തില് തിരിച്ചെത്തിയിരിക്കുകയാണ് റെനോ ഡസ്റ്റർ. ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത റെനോ ഡസ്റ്റർ അനാച്ഛാദനം ചെയ്തു. പുതിയ കാലത്തിനനുസരിച്ച് പുത്തൻ സാങ്കേതികവിദ്യകളും നിരവധി അപ്ഗ്രേഡുകളുമായാണ് മുഖം മിനുക്കിയ റെനോ ഡസ്റ്റർ വെളിപ്പെടുത്തിയത്.
2026 റെനോ ഡസ്റ്റർ: എക്സ്റ്റീരിയർ ഡിസൈൻ
ഗ്ലോബൽ-സ്പെക്ക് മോഡലിനെ അപേക്ഷിച്ച് 2026 റെനോ ഡസ്റ്ററിന് പുതിയ ഹെഡ്ലൈറ്റുകളും ടെയിൽലൈറ്റുകളും ലഭിക്കുന്നു. സിലൗറ്റ് മൂന്നാം തലമുറ ഗ്ലോബൽ-സ്പെക്ക് മോഡലിന് സമാനമാണെങ്കിലും, വ്യത്യസ്തമായി കാണപ്പെടുന്നതിനായി റെനോ ഇന്ത്യൻ മോഡലിൽ ചില മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഗ്രിൽ ഡിസൈനും വ്യത്യസ്തമാണ്. കൂടാതെ ഡസ്റ്റർ ബാഡ്ജും ഉണ്ട്. മുൻ തലമുറ മോഡലിനെപ്പോലെ ഒരു നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന സിൽവർ സറൗണ്ട് ഫ്രണ്ട് ബമ്പറിൽ ഉണ്ട്. ബമ്പറിന്റെ ഇരുവശത്തും പിക്സൽ ആകൃതിയിലുള്ള ഫോഗ് ലാമ്പുകൾ ഉണ്ട്.
പുതിയ ഡസ്റ്ററിൽ വീൽ ആർച്ചുകൾക്കും ബോഡിയുടെ താഴത്തെ ഭാഗത്തിന് മുകളിൽ ഒരു കറുത്ത ക്ലാഡിങും ഉണ്ട്. പിൻ ഡോർ ഹാൻഡിലുകൾ സി-പില്ലറിൽ ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ഫങ്ഷണൽ ബ്ലാക്ക് റൂഫ് റെയിലുകളും ഇതിലുണ്ട്. ഗ്ലോബൽ-സ്പെക്ക് മോഡലിൽ ഇല്ലാത്ത ഒരു എൽഇഡി ലൈറ്റ് ബാർ ഉപയോഗിച്ച് പിൻ ടെയിൽലൈറ്റുകൾ ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. റിയർ വൈപ്പറും വാഷറും റൂഫിൽ ഘടിപ്പിച്ച സ്പോയിലറും റെനോ ഇതിൽ സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. സിൽവർ കളറിലുള്ള സറൗണ്ട് കറുത്ത പിൻ ബമ്പറിൽ ഉണ്ട്.
2026 റെനോ ഡസ്റ്റർ: ഇന്റീരിയർ ഡിസൈൻ
പുതിയ റെനോ ഡസ്റ്ററിന്റെ സീറ്റുകളിലും ഡാഷ്ബോർഡിലും ഡോർ പാനലുകളിലും ലെതറെറ്റ് മെറ്റീരിയൽ ആണ് ഉപയോഗിച്ചത്. സീറ്റുകളിലും ഡാഷ്ബോർഡിലും ഡോർ ട്രിമ്മുകളിലും കൂടുതൽ പ്രീമിയം ലെതറെറ്റ് മെറ്റീരിയലുകളുടെ ഉപയോഗം ഒഴികെ, ഇന്ത്യ-സ്പെക്കിന് ആഗോളതലത്തിൽ ലഭ്യമായ മോഡലിന്റെ അതേ ക്യാബിൻ ഡിസൈനിൽ വരുന്നു. ഇത് കറുപ്പ് നിറത്തിൽ പൂർത്തിയാക്കിയിരിക്കുന്നു. കൂടാതെ ചില പച്ച ആക്സന്റുകളും സ്റ്റിച്ചിംഗും ഉണ്ട്.
ഡ്രൈവർ-ഫോക്കസ്ഡ് ഡാഷ്ബോർഡിൽ മൗണ്ടഡ് കൺട്രോളുകളുള്ള 3-സ്പോക്ക് സ്റ്റിയറിംഗ് വീൽ, ഒരു ഫ്രീ-സ്റ്റാൻഡിംഗ് ടച്ച്സ്ക്രീൻ, ഒരു ഡിജിറ്റൽ ഡ്രൈവർ ഡിസ്പ്ലേ എന്നിവയുണ്ട്. എസി വെന്റുകളിൽ ക്രോമിൽ പൂർത്തിയാക്കിയ Y-ആകൃതിയിലുള്ള പാറ്റേണുകൾ ഉണ്ട്. സെന്റർ കൺസോൾ വൃത്തിയായി കാണപ്പെടുന്നു. കുറഞ്ഞ ബട്ടണുകൾ, ഒരു ചെറിയ ഗിയർ ഷിഫ്റ്റർ, സീറ്റ് വെന്റിലേഷനുള്ള ബട്ടണുകൾ എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് അധിക കോൺട്രാസ്റ്റിനായി ഒരു സിൽവർ സറൗണ്ട് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഫ്രണ്ട് ആംറെസ്റ്റ് സ്ലൈഡ്-അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അതേസമയം പിൻ സെന്റർ ആംറെസ്റ്റിൽ രണ്ട് കപ്പ്ഹോൾഡറുകൾ ഉണ്ട്.
2026 റെനോ ഡസ്റ്റർ: സുരക്ഷാ സവിശേഷതകൾ
പുതിയ റെനോ ഡസ്റ്ററിൽ വയർലെസ് ആൻഡ്രോയിഡ് ഓട്ടോ, ആപ്പിൾ കാർപ്ലേ എന്നിവയുള്ള 10.1 ഇഞ്ച് ടച്ച്സ്ക്രീൻ, 10.25 ഇഞ്ച് ഡിജിറ്റൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ക്ലസ്റ്റർ, പനോരമിക് സൺറൂഫ്, വയർലെസ് ഫോൺ ചാർജർ, ഡ്യുവൽ-സോൺ ക്ലൈമറ്റ് കൺട്രോൾ എന്നിവ സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. പവർഡ് ടെയിൽഗേറ്റ്, 6-വേ പവർഡ്, വെന്റിലേറ്റഡ് ഫ്രണ്ട് സീറ്റുകൾ എന്നിവയും ഇതിന് ലഭിക്കുന്നു. ആറ് എയർബാഗുകൾ (സ്റ്റാൻഡേർഡായി), 360-ഡിഗ്രി ക്യാമറ, ഫ്രണ്ട്, റിയർ പാർക്കിങ് സെൻസറുകൾ, ടയർ പ്രഷർ മോണിറ്ററിങ് സിസ്റ്റം (TPMS), ലെവൽ 2 ADAS, ഇലക്ട്രോണിക് പാർക്കിങ് ബ്രേക്ക്, നാല് വീലുകളിലും ഡിസ്ക് ബ്രേക്കുകൾ എന്നിവ ഇതിന്റെ സുരക്ഷാ സ്യൂട്ടിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.
2026 റെനോ ഡസ്റ്റർ: പവർട്രെയിൻ
പുതിയ ഡസ്റ്റർ AWD സജ്ജീകരണം ഇല്ലാതെ രണ്ട് ടർബോ-പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ ഓപ്ഷനുകൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. ഇത് ഇരട്ട ഇലക്ട്രിക് മോട്ടോറുകളുള്ള പുതിയ 1.8 ലിറ്റർ സ്ട്രോങ്-ഹൈബ്രിഡ് പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ ഓപ്ഷനുമായാണ് വരുന്നത്. മാരുതി വിക്ടോറിസ്, ഗ്രാൻഡ് വിറ്റാര, ടൊയോട്ട ഹൈറൈഡർ എന്നിവയെ പോലെ ശക്തമായ ഹൈബ്രിഡ് എഞ്ചിൻ നൽകുന്ന കാറാണ് പുതിയ ഡസ്റ്റർ. എന്നാൽ ഈ എഞ്ചിൻ ഉള്ള ഡസ്റ്റർ 2026 ദീപാവലി സമയത്താകും പുറത്തിറക്കുക.
നിലവിൽ 163hp പവറും 280Nm ടോർക്കും ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന 1.3 ലിറ്റർ ടർബോ-പെട്രോൾ എഞ്ചിനും, 100bhp പവറും 160Nm ടോർക്കും ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന 1.0 ലിറ്റർ ടർബോ-പെട്രോൾ എഞ്ചിനും ഇതിന് ലഭിക്കും. വലിയ ടർബോചാർജ്ഡ് എഞ്ചിൻ 6-സ്പീഡ് DCT യുമായി ജോടിയാക്കിയിരിക്കുന്നു. അതേസമയം ചെറിയ എഞ്ചിൻ 6-സ്പീഡ് മാനുവൽ ഗിയർബോക്സുമായി ജോടിയാക്കിയിരിക്കുന്നു.
2026 റെനോ ഡസ്റ്റർ: വില, ബുക്കിങ്
പുതിയ റെനോ ഡസ്റ്ററിന്റെ വില 2026 മാർച്ചിലായിരിക്കും കമ്പനി ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിക്കുക. 10 മുതൽ 20 ലക്ഷം രൂപ വരെ വില പ്രതീക്ഷിക്കാം. ഹ്യുണ്ടായി ക്രെറ്റ, ടാറ്റ സിയറ, മാരുതി സുസുക്കി വിക്ടോറിസ്, കിയ സെൽറ്റോസ്, ടൊയോട്ട ഹൈറൈഡർ, സ്കോഡ കുഷാഖ് തുടങ്ങിയ ജനപ്രിയ ഇടത്തരം എസ്യുവികളുമായി പുതിയ റെനോ ഡസ്റ്റർ മത്സരിക്കും. അതേസമയം വില വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവന്നാലെ പുതിയ ഡസ്റ്ററിന്റെ ഇന്ത്യൻ വിപണിയിലെ യഥാർത്ഥ എതിരാളികൾ ആരൊക്കെയെന്ന് പറയാനാകൂ.
അതേസമയം പുതിയ റെനോ ഡസ്റ്ററിന്റെ പ്രീ-ബുക്കിങ് ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. താത്പര്യമുള്ളവർക്ക് 21,000 രൂപ ടോക്കൺ തുക നൽകി റെനോ ഇന്ത്യയുടെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് വഴി പ്രീ ബുക്ക് ചെയ്യാനാകും.
തിരിച്ചുവരവ്
2012ലാണ് റെനോ ഡസ്റ്റര് ഇന്ത്യയില് ആദ്യമായി പുറത്തിറക്കിയത്. ഇത് എസ്യുവി വിപണിയെ മാറ്റിമറിച്ച ഒരു എൻട്രി ആയിരുന്നു. ഇന്നത്തെ പാസഞ്ചര് വാഹന വിപണിയുടെ നാലിലൊന്ന് കരസ്ഥമാക്കാൻ അന്ന് റെനോ ഡസ്റ്ററിന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പിന്നീട് പ്രതാപം കുറഞ്ഞതോടെ നിർത്തലാക്കിയെങ്കിലും, നാല് വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് ഈ പുതിയ തലമുറ മിഡ്സൈസ് എസ്യുവി പുറത്തിറങ്ങുന്നത്. ഇത് ഇന്ത്യയിലെ ജനപ്രിയ മിഡ്സൈസ് എസ്യുവി വിഭാഗത്തിലേക്ക് ഐക്കണിക് നെയിംപ്ലേറ്റിനെയും റെനോയെയും തിരികെ കൊണ്ടുവരും.
റെനോയുടെ 'ഇന്റര്നാഷണല് ഗെയിം പ്ലാന് 2027'ന്റെ ഭാഗമായാണ് പുതിയ ഡസ്റ്റര് പുറത്തിറക്കുന്നത്. ഇന്ത്യ കേന്ദ്രീകരിച്ച് കമ്പനി നടപ്പാക്കുന്ന 'റെനോള്ട്ട്. റീത്തിങ്ക്' പദ്ധതിയുടെ ഭാഗം കൂടിയാണീ വാഹനം. ഈ വർഷം ആദ്യം കമ്പനി ഫെയ്സ്ലിഫ്റ്റഡ് റെനോ ട്രൈബറും പിന്നീട് റെനോ കൈഗറും പുറത്തിറക്കിയിരുന്നു.
