തോറ്റ് കൊടുക്കാൻ തയ്യാറല്ല! വമ്പൻ തിരിച്ചുവരവ്: ഇന്ത്യൻ നിരത്തുകളിൽ കരുത്ത് കാണിക്കാൻ പുതിയ ഡസ്റ്റർ
2012ൽ പുറത്തിറക്കിയ ഡസ്റ്ററിന് വലിയ സ്വീകാര്യത നേടാനായെങ്കിലും പതിയെ ഡിമാൻഡ് കുറഞ്ഞു. ഇതോടെ 2022ൽ നിർത്തലാക്കിയെങ്കിലും 2026 മാർച്ചിൽ വീണ്ടും റെനോ ഡസ്റ്റർ പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുകയാണ്. ജനുവരിയിൽ കമ്പനി ഇതിന്റെ ഡിസൈൻ വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.
Published : March 18, 2026 at 10:43 AM IST
ഹൈദരാബാദ്: ഫ്രഞ്ച് കാർ നിർമ്മാതാക്കളായ റെനോയുടെ മറക്കാൻ പറ്റാത്ത മിഡ്സൈസ് എസ്യുവി ആണ് ഡസ്റ്റർ. ഫൈവ് സീറ്റർ എസ്യുവിക്ക് പ്രചാരമേറിയത് ഇപ്പോഴാണെങ്കിലും, അതിനെല്ലാം മുൻപ് നിരത്ത് കീഴടക്കിയിരുന്ന ഹീറോ ആയിരുന്നു റെനോ ഡസ്റ്റർ. എന്നാൽ പുത്തൻ സാങ്കേതികവിദ്യകൾ വന്നതോടെ ഡസ്റ്ററിനെ മാറ്റിനിർത്തി.
ഇതോടെ റെനോ ഡസ്റ്റർ നിർത്തലാക്കേണ്ടി വന്നു. പിന്നീട് 2026 ജനുവരിയിൽ പുതിയ കാലത്തിനനുസരിച്ച് പുത്തൻ സാങ്കേതികവിദ്യകളും നിരവധി അപ്ഗ്രേഡുകളുമായി മുഖം മിനുക്കിയ റെനോ ഡസ്റ്റർ കമ്പനി വെളിപ്പെടുത്തി. പുതിയ മിഡ്സൈസ് എസ്യുവി ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. പുതിയ ഡസ്റ്ററിലൂടെ ഇന്ത്യയിലെ ജനപ്രിയ മിഡ്സൈസ് എസ്യുവി വിഭാഗത്തിലേക്ക് ഐക്കണിക് നെയിംപ്ലേറ്റിനെയും റെനോയെയും തിരികെ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുകയാണ്.
2026 റെനോ ഡസ്റ്റർ: വില
റെനോ മൂന്നാം തലമുറ ഡസ്റ്ററിന് 10.29 ലക്ഷം രൂപയാണ് (എക്സ്-ഷോറൂം) ഇന്ത്യയിലെ പ്രാരംഭ വില. 2022ൽ നിർത്തലാക്കിയ ഡസ്റ്റർ നെയിംപ്ലേറ്റിന്റെ തിരിച്ചുവരവിനെയാണ് പുതിയ എസ്യുവി അടയാളപ്പെടുത്തുന്നത്. റെനോയുടെ പുതിയ ആർജിഎംപി പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിർമ്മിച്ച ഏറ്റവും പുതിയ ഡസ്റ്ററിന് പുതിയ രൂപകൽപ്പനയും ടർബോ-പെട്രോൾ എഞ്ചിനുകളും വർഷാവസാനം എത്തുന്ന ശക്തമായ ഹൈബ്രിഡും ഉൾപ്പെടെ ഒന്നിലധികം പവർട്രെയിൻ ഓപ്ഷനുകളും ലഭിക്കുന്നു.
'ആർ പാസ്' വഴിയുള്ള പ്രീ-ബുക്കിങുകൾ നേരത്തെ 21,000 രൂപയ്ക്ക് ആരംഭിച്ചിരുന്നു. മാർച്ച് 31 വരെ സാധുതയുണ്ട്. ടർബോ-പെട്രോൾ വേരിയന്റുകളുടെ ഡെലിവറികൾ ഏപ്രിലിൽ ആരംഭിക്കും. ശക്തമായ-ഹൈബ്രിഡ് പതിപ്പ് പിന്നീട് വരും.
|മാനുവൽ വേരിയന്റ്
|എക്സ്-ഷോറൂം
വില
|Authentic 1.0L (with R-Pass)
|Rs 10.29 lakh
|Authentic 1.0L
|Rs 10.49 lakh
|Evolution 1.0L (with R-Pass)
|Rs 11.39 lakh
|Evolution 1.0L
|Rs 11.69 lakh
|Evolution 1.3L (with R-Pass)
|Rs 12.69 lakh
|Evolution 1.3L
|Rs 12.99 lakh
|Techno 1.0L (with R-Pass)
|Rs 13.19 lakh
|Techno 1.0L
|Rs 13.49 lakh
|Techno 1.3L
|Rs 14.49 lakh
|Techno+ 1.3L
|Rs 15.29 lakh
|Iconic 1.3L (with R-Pass)
|Rs 16.59 lakh
|Iconic 1.3L
|Rs 16.99 lakh
|DCT വേരിയന്റ്
|എക്സ്-ഷോറൂം
വില
|Evolution 1.3L (with R-Pass)
|Rs 13.99 lakh
|Evolution 1.3L
|Rs 14.49 lakh
|Techno 1.3L (with R-Pass)
|Rs 15.49 lakh
|Techno 1.3L
|Rs 15.89 lakh
|Techno+ 1.3L (with R-Pass)
|Rs 16.29 lakh
|Techno+ 1.3L
|Rs 16.69 lakh
|Iconic 1.3L
|Rs 18.09 lakh
|Iconic 1.3L (with R-Pass)
|Rs 18.49 lakh
2026 റെനോ ഡസ്റ്റർ: എക്സ്റ്റീരിയർ ഡിസൈൻ
ഗ്ലോബൽ-സ്പെക്ക് മോഡലിനെ അപേക്ഷിച്ച് 2026 റെനോ ഡസ്റ്ററിന് പുതിയ ഹെഡ്ലൈറ്റുകളും ടെയിൽലൈറ്റുകളും ലഭിക്കുന്നു. സിലൗറ്റ് മൂന്നാം തലമുറ ഗ്ലോബൽ-സ്പെക്ക് മോഡലിന് സമാനമാണെങ്കിലും, വ്യത്യസ്തമായി കാണപ്പെടുന്നതിനായി റെനോ ഇന്ത്യൻ മോഡലിൽ ചില മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഗ്രിൽ ഡിസൈനും വ്യത്യസ്തമാണ്. കൂടാതെ ഡസ്റ്റർ ബാഡ്ജും ഉണ്ട്. മുൻ തലമുറ മോഡലിനെപ്പോലെ ഒരു നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന സിൽവർ സറൗണ്ട് ഫ്രണ്ട് ബമ്പറിൽ ഉണ്ട്. ബമ്പറിന്റെ ഇരുവശത്തും പിക്സൽ ആകൃതിയിലുള്ള ഫോഗ് ലാമ്പുകൾ ഉണ്ട്.
പുതിയ ഡസ്റ്ററിൽ വീൽ ആർച്ചുകൾക്കും ബോഡിയുടെ താഴത്തെ ഭാഗത്തിന് മുകളിൽ ഒരു കറുത്ത ക്ലാഡിങും ഉണ്ട്. പിൻ ഡോർ ഹാൻഡിലുകൾ സി-പില്ലറിൽ ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ഫങ്ഷണൽ ബ്ലാക്ക് റൂഫ് റെയിലുകളും ഇതിലുണ്ട്. ഗ്ലോബൽ-സ്പെക്ക് മോഡലിൽ ഇല്ലാത്ത ഒരു എൽഇഡി ലൈറ്റ് ബാർ ഉപയോഗിച്ച് പിൻ ടെയിൽലൈറ്റുകൾ ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. റിയർ വൈപ്പറും വാഷറും റൂഫിൽ ഘടിപ്പിച്ച സ്പോയിലറും റെനോ ഇതിൽ സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. സിൽവർ കളറിലുള്ള സറൗണ്ട് കറുത്ത പിൻ ബമ്പറിൽ ഉണ്ട്. സൺസെറ്റ് റെഡ്, പേൾ വൈറ്റ്, റിവർ ബ്ലൂ, മൂൺലൈറ്റ് സിൽവർ, സ്റ്റെൽത്ത് ബ്ലാക്ക്, ജേഡ് മൗണ്ടൻ ഗ്രീൻ എന്നീ ആറ് നിറങ്ങളിൽ 2026 റെനോ ഡസ്റ്റർ വിൽപ്പനയ്ക്കെത്തും.
2026 റെനോ ഡസ്റ്റർ: ഇന്റീരിയർ ഡിസൈൻ
പുതിയ റെനോ ഡസ്റ്ററിന്റെ സീറ്റുകളിലും ഡാഷ്ബോർഡിലും ഡോർ പാനലുകളിലും ലെതറെറ്റ് മെറ്റീരിയൽ ആണ് ഉപയോഗിച്ചത്. സീറ്റുകളിലും ഡാഷ്ബോർഡിലും ഡോർ ട്രിമ്മുകളിലും കൂടുതൽ പ്രീമിയം ലെതറെറ്റ് മെറ്റീരിയലുകളുടെ ഉപയോഗം ഒഴികെ, ഇന്ത്യ-സ്പെക്കിന് ആഗോളതലത്തിൽ ലഭ്യമായ മോഡലിന്റെ അതേ ക്യാബിൻ ഡിസൈനിൽ വരുന്നു. ഇത് കറുപ്പ് നിറത്തിൽ പൂർത്തിയാക്കിയിരിക്കുന്നു. കൂടാതെ ചില പച്ച ആക്സന്റുകളും സ്റ്റിച്ചിംഗും ഉണ്ട്.
ഡ്രൈവർ-ഫോക്കസ്ഡ് ഡാഷ്ബോർഡിൽ മൗണ്ടഡ് കൺട്രോളുകളുള്ള 3-സ്പോക്ക് സ്റ്റിയറിംഗ് വീൽ, ഒരു ഫ്രീ-സ്റ്റാൻഡിംഗ് ടച്ച്സ്ക്രീൻ, ഒരു ഡിജിറ്റൽ ഡ്രൈവർ ഡിസ്പ്ലേ എന്നിവയുണ്ട്. എസി വെന്റുകളിൽ ക്രോമിൽ പൂർത്തിയാക്കിയ Y-ആകൃതിയിലുള്ള പാറ്റേണുകൾ ഉണ്ട്. സെന്റർ കൺസോൾ വൃത്തിയായി കാണപ്പെടുന്നു. കുറഞ്ഞ ബട്ടണുകൾ, ഒരു ചെറിയ ഗിയർ ഷിഫ്റ്റർ, സീറ്റ് വെന്റിലേഷനുള്ള ബട്ടണുകൾ എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് അധിക കോൺട്രാസ്റ്റിനായി ഒരു സിൽവർ സറൗണ്ട് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഫ്രണ്ട് ആംറെസ്റ്റ് സ്ലൈഡ്-അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അതേസമയം പിൻ സെന്റർ ആംറെസ്റ്റിൽ രണ്ട് കപ്പ്ഹോൾഡറുകൾ ഉണ്ട്.
2026 റെനോ ഡസ്റ്റർ: സുരക്ഷാ സവിശേഷതകൾ
പുതിയ റെനോ ഡസ്റ്ററിൽ വയർലെസ് ആൻഡ്രോയിഡ് ഓട്ടോ, ആപ്പിൾ കാർപ്ലേ എന്നിവയുള്ള 10.1 ഇഞ്ച് ടച്ച്സ്ക്രീൻ, 10.25 ഇഞ്ച് ഡിജിറ്റൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ക്ലസ്റ്റർ, പനോരമിക് സൺറൂഫ്, വയർലെസ് ഫോൺ ചാർജർ, ഡ്യുവൽ-സോൺ ക്ലൈമറ്റ് കൺട്രോൾ എന്നിവ സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. പവർഡ് ടെയിൽഗേറ്റ്, 6-വേ പവർഡ്, വെന്റിലേറ്റഡ് ഫ്രണ്ട് സീറ്റുകൾ എന്നിവയും ഇതിന് ലഭിക്കുന്നു. ആറ് എയർബാഗുകൾ (സ്റ്റാൻഡേർഡായി), 360-ഡിഗ്രി ക്യാമറ, ഫ്രണ്ട്, റിയർ പാർക്കിങ് സെൻസറുകൾ, ടയർ പ്രഷർ മോണിറ്ററിങ് സിസ്റ്റം (TPMS), ലെവൽ 2 ADAS, ഇലക്ട്രോണിക് പാർക്കിങ് ബ്രേക്ക്, നാല് വീലുകളിലും ഡിസ്ക് ബ്രേക്കുകൾ എന്നിവ ഇതിന്റെ സുരക്ഷാ സ്യൂട്ടിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.
2026 റെനോ ഡസ്റ്റർ: പവർട്രെയിൻ
പുതിയ ഡസ്റ്റർ AWD സജ്ജീകരണം ഇല്ലാതെ രണ്ട് ടർബോ-പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ ഓപ്ഷനുകൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. ഇത് ഇരട്ട ഇലക്ട്രിക് മോട്ടോറുകളുള്ള പുതിയ 1.8 ലിറ്റർ സ്ട്രോങ്-ഹൈബ്രിഡ് പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ ഓപ്ഷനുമായാണ് വരുന്നത്. മാരുതി വിക്ടോറിസ്, ഗ്രാൻഡ് വിറ്റാര, ടൊയോട്ട ഹൈറൈഡർ എന്നിവയെ പോലെ ശക്തമായ ഹൈബ്രിഡ് എഞ്ചിൻ നൽകുന്ന കാറാണ് പുതിയ ഡസ്റ്റർ. എന്നാൽ ഈ എഞ്ചിൻ ഉള്ള ഡസ്റ്റർ 2026 ദീപാവലി സമയത്താകും പുറത്തിറക്കുക.
നിലവിൽ 163hp പവറും 280Nm ടോർക്കും ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന 1.3 ലിറ്റർ ടർബോ-പെട്രോൾ എഞ്ചിനും, 100bhp പവറും 160Nm ടോർക്കും ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന 1.0 ലിറ്റർ ടർബോ-പെട്രോൾ എഞ്ചിനും ഇതിന് ലഭിക്കും. വലിയ ടർബോചാർജ്ഡ് എഞ്ചിൻ 6-സ്പീഡ് DCT യുമായി ജോടിയാക്കിയിരിക്കുന്നു. അതേസമയം ചെറിയ എഞ്ചിൻ 6-സ്പീഡ് മാനുവൽ ഗിയർബോക്സുമായി ജോടിയാക്കിയിരിക്കുന്നു.
2026 റെനോ ഡസ്റ്റർ: എതിരാളികൾ
ഹ്യുണ്ടായി ക്രെറ്റ, കിയ സെൽറ്റോസ്, മാരുതി സുസുക്കി ഗ്രാൻഡ് വിറ്റാര, ടൊയോട്ട ഹൈറൈഡർ, ഹോണ്ട എലിവേറ്റ്, മാരുതി വിക്ടോറിസ്, ടാറ്റ സിയറ, ഫോക്സ്വാഗൺ ടൈഗൺ, സ്കോഡ കുഷാഖ് തുടങ്ങിയ മോഡലുകളുമായി മിഡ്സൈസ് എസ്യുവി വിഭാഗത്തിൽ പുതിയ ഡസ്റ്റർ മത്സരിക്കും.
