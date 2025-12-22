ETV Bharat / automobile-and-gadgets

കെടിഎം അഡ്വഞ്ചർ 390 ആറിന്‍റെ 2026 മോഡൽ വരുന്നു, ലോഞ്ച് ജനുവരിയിലെന്ന് സൂചന; സ്ഥിരീകരിച്ച സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ

കെടിഎം 390 അഡ്വഞ്ചർ ആറിന്‍റെ 2026 പതിപ്പ് കൂടുതലായും ഓഫ്-റോഡിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാനാണ് സാധ്യത. ഇത് 2026 ജനുവരിയിലോ ഫെബ്രുവരിയിലോ പുറത്തിറക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം.

KTM 390 ADVENTURE R LAUNCH TIMELINE KTM 390 ADVENTURE R KTM 390 ADVENTURE R PRICE 2026 കെടിഎം 390 അഡ്വഞ്ചർ ആർ
2026 KTM 390 Adventure R Set To Be Launched Soon In India (Image Credit: KTM)
By ETV Bharat Tech Team

Published : December 22, 2025 at 5:13 PM IST

2 Min Read
ഹൈദരാബാദ്: കെടിഎം 390 അഡ്വഞ്ചർ ആറിന്‍റെ ഏറ്റവും പുതിയ പതിപ്പ് പുറത്തിറക്കാനൊരുങ്ങുന്നു. 2026 പതിപ്പ് 2026 ജനുവരിയിലോ ഫെബ്രുവരിയിലോ എത്തിയേക്കും. ഇത് സൂചന നൽകുന്ന ടീസറും കമ്പനി അടുത്തിടെ പുറത്തിറക്കിയിട്ടുണ്ട്. വരാനിരിക്കുന്ന പതിപ്പിന്‍റെ സ്ഥിരീകരിച്ച സ്പെസിഫിക്കേഷനുകളും ഫീച്ചറുകളും പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്. പരിശോധിക്കാം.

2026 കെടിഎം 390 അഡ്വഞ്ചർ ആർ: സ്ഥിരീകരിച്ച സ്പെസിഫിക്കേഷനുകളും ഫീച്ചറുകളും
കെടിഎമ്മിന്‍റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റ് അനുസരിച്ച്, വരാനിരിക്കുന്ന ബൈക്കിന് 398.7 സിസി ലിക്വിഡ്-കൂൾഡ് സിംഗിൾ-സിലിണ്ടർ 4-സ്ട്രോക്ക് എഞ്ചിനായിരിക്കും കരുത്ത് പകരുക. 44.38 ബിഎച്ച്പി പവറും 39 എൻഎം ടോർക്കും ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന എഞ്ചിനാണ് ഇത്. 6-സ്‌പീഡ് ഗിയർബോക്‌സുമായാണ് ഈ എഞ്ചിൻ ജോഡിയാക്കിയിരിക്കുന്നത്. വരാനിരിക്കുന്ന ബൈക്കിന് കിലോമീറ്ററിന് 79 ഗ്രാം (ഗ്രാം/കിമീ) കാർബൺ എമിഷൻ ഉണ്ടാകും. കൂടാതെ മോട്ടോറെക്‌സ് ഫോർമുല 4T 15W/50 എഞ്ചിൻ ഓയിലും ഉണ്ടാകും.

അഡ്വഞ്ചർ ബൈക്കിന് മുന്നിൽ ബൈബ്രെ ആക്‌സിയൽ ഫ്ലോട്ടിങ് കാലിപ്പറുകൾ (രണ്ട് പിസ്റ്റണുകൾ) ഉള്ള 320 എംഎം ഡിസ്‌ക് ബ്രേക്കും പിന്നിൽ ബൈബ്രെ ഫ്ലോട്ടിങ് കാലിപ്പർ (ഒരു പിസ്റ്റൺ) ഉള്ള 240 എംഎം ഡിസ്‌ക് ബ്രേക്കും ഉണ്ടാകും. 520 എക്‌സ്-റിങ് ബൈക്ക് ചെയിനും ഇതിനുണ്ടാകും. 2026 കെടിഎം 390 അഡ്വഞ്ചർ ആറിന് പൗഡർ കോട്ടിങുള്ള സ്റ്റീൽ ട്രെല്ലിസ് ഫ്രെയിം ഉണ്ടാകും. 110 എംഎം ട്രെയിലും 1,481 എംഎം വീൽബേസും ഉണ്ടായിരിക്കും. കൂടാതെ മുൻവശത്ത് 43mm WP അപെക്‌സ് ഓപ്പൺ കാട്രിഡ്‌ജ് സസ്‌പെൻഷനും പിൻവശത്ത് WP അപെക്‌സ് സ്പ്ലിറ്റ് പിസ്റ്റൺ സസ്‌പെൻഷനും ഉണ്ടാകും. മുന്നിലും പിന്നിലും 230mm ക്രമീകരിക്കാവുന്ന സസ്‌പെൻഷനും ഉണ്ടായിരിക്കും.

അഡ്വഞ്ചർ ആറിന് 870mm സീറ്റ് ഉയരവും 272mm ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസും ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇതിന് 21 ഇഞ്ച് ഫ്രണ്ട്, 18 ഇഞ്ച് റിയർ മിറ്റാസ് എൻഡ്യൂറോ ട്രെയിൽ E07+ ടയറുകൾ ഉണ്ടാകും. പൂർണ്ണമായും ഇന്ധനം നിറയ്ക്കുമ്പോൾ കെടിഎം 390 അഡ്വഞ്ചർ ആറിന്‍റെ ഏറ്റവും പുതിയ പതിപ്പിന്‍റെ ഭാരം 176 കിലോഗ്രാമും, ശൂന്യമാകുമ്പോൾ 165 കിലോഗ്രാമും ആയിരിക്കും. കൂടാതെ ഇതിന് 14 ലിറ്റർ ഇന്ധന ടാങ്ക് ശേഷിയാണുള്ളത്.

2026 കെടിഎം 390 അഡ്വഞ്ചർ ആറിൽ 5 ഇഞ്ച് ടിഎഫ്‌ടി ഡിസ്പ്ലേയും സ്റ്റാൻഡേർഡായി യുഎസ്ബി ടൈപ്പ്-സി പോർട്ടും നൽകും. എൽഇഡി ഹെഡ്‌ലൈറ്റുകൾ, വിൻഡ്ഷീൽഡ്, കോർണറിങ് മോട്ടോർസൈക്കിൾ ട്രാക്ഷൻ കൺട്രോൾ (എംടിസി), കോർണറിങ് ആന്‍റിലോക്ക് ബ്രേക്കിങ് സിസ്റ്റം (എബിഎസ്), ഓഫ്‌റോഡ് എബിഎസ്, ക്രൂയിസ് കൺട്രോൾ തുടങ്ങിയവയാണ് മറ്റ് സവിശേഷതകൾ. ഓഫ്-റോഡ് മോഡ് ലഭിക്കുന്നതിനാൽ തന്നെ ചെളി നിറഞ്ഞ ഇടങ്ങളിലൂടെ ഓഫ്‌റോഡ് എബിഎസ് സജീവമാക്കി കൊണ്ട് പോവാൻ 2026 കെടിഎം 390 അഡ്വഞ്ചർ ആറിനെ സഹായിക്കും. കെടിഎം കണക്റ്റ് ഉപയോഗിച്ച്, ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ഫോൺ വിളിക്കാനും സംഗീതം കേൾക്കാനും ടിഎഫ്‌ടി ഡിസ്പ്ലേ വഴി നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഓപ്ഷണൽ ടേൺ-ബൈ-ടേൺ നാവിഗേഷൻ ആപ്പ് ഉപയോഗിക്കാനും കഴിയും.

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

