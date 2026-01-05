ETV Bharat / automobile-and-gadgets
കിയ സെൽറ്റോസിന്റെ ഏത് വേരിയന്റ് വാങ്ങുമെന്ന് കൺഫ്യൂഷനുണ്ടോ? വേരിയന്റ് തിരിച്ചുള്ള ഫീച്ചറുകൾ നോക്കൂ....
ആവശ്യമായ ഫീച്ചറുകളടങ്ങുന്ന വേരിയന്റുകൾ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കാവുന്നതാണ്. പുതിയ കിയ സെൽറ്റോസിന്റെ ഓരോ വേരിയന്റിലും ലഭ്യമാകുന്ന ഫീച്ചറുകൾ ചുവടെ നൽകുന്നു. പരിശോധിക്കാം.
ഹൈദരാബാദ്: ദക്ഷിണ കൊറിയൻ വാഹന നിർമാതാക്കളായ കിയ 2025 ഡിസംബറിലാണ് ഏറ്റവും പുതിയ കിയ സെൽറ്റോസ് ആഗോള വിപണിയിൽ പുറത്തിറക്കിയത്. ഒരു മാസത്തിന് ശേഷം ജനപ്രിയ എസ്യുവി ആയ സെൽറ്റോസിന്റെ രണ്ടാം തലമുറ വാഹനമായ 'കിയ സെൽറ്റോ 2026' ഇന്ത്യൻ വിപണിയിലും പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുകയാണ് കമ്പനി. പുതിയ ഡിസൈൻ, കൂടുതൽ വലിപ്പം, കൂടുതൽ സാങ്കേതികവിദ്യകൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയ ക്യാബിൻ, ലെവൽ 2 ADAS (അഡ്വാൻസ്ഡ് ഡ്രൈവർ അസിസ്റ്റൻസ് സിസ്റ്റംസ്) എന്നിങ്ങനെ ഏറ്റവും പുതിയ കിയ സെൽറ്റോസിൽ നിരവധി കൂട്ടിച്ചേർക്കലുകൾ കാണാം.
പുതിയ കെ3 പ്ലാറ്റ്ഫോമിലാണ് കാർ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. പുതിയ മോഡലിന് വലുപ്പവും മുമ്പത്തേക്കാൾ കൂടുതലാണ്. എന്നിരുന്നാലും, മെക്കാനിക്കലായി മാറ്റങ്ങളൊന്നും നൽകിയിട്ടില്ല. പഴയ മോഡലിന്റെ അതേ മൂന്ന് എഞ്ചിൻ ഓപ്ഷനുകളാണ് ഇതിന് ലഭിക്കുന്നത്. തിൽ രണ്ട് പെട്രോളും ഒരു ഡീസൽ എഞ്ചിനും ഉൾപ്പെടുന്നു. അതേസമയം ഒരു പെട്രോൾ-ഹൈബ്രിഡ് പവർട്രെയിൻ പിന്നീട് കൊണ്ടുവരുമെന്ന് കമ്പനി സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ ഹ്യുണ്ടായി ക്രെറ്റ, ടാറ്റ സിയറ, മാരുതി ഗ്രാൻഡ് വിറ്റാര, ഹോണ്ട എലിവേറ്റ് തുടങ്ങിയ മോഡലുകളുമായാണ് പുതിയ കിയ സെൽറ്റോസ് മത്സരിക്കുക. പുതിയ കിയ സെൽറ്റോസിന് ഇന്ത്യയിൽ 10.99 ലക്ഷം രൂപ (എക്സ്-ഷോറൂം) പ്രാരംഭ വിലയുണ്ട്. HTE, HTK, HTX, GTX എന്നിങ്ങനെ നാല് പ്രധാന ട്രിം ലെവലുകളിലാണ് ഈ എസ്യുവി വിൽക്കുക. 2025 ഡിസംബർ 11 മുതൽ ഇതിന്റെ ബുക്കിങ് ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. വരും ആഴ്ചകളിൽ ഡെലിവറി ആരംഭിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
പുതിയ കിയ സെൽറ്റോസ് വാങ്ങണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുടെ പ്രധാന പ്രശ്നം ഏത് വേരിയന്റ് തെരഞ്ഞെടുക്കണമെന്നതായിരിക്കും. വേരിയന്റുകൾക്കനുസരിച്ച് ലഭ്യമാകുന്ന ഫീച്ചറിലും മാറ്റം വരും. നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ ഫീച്ചറുകളടങ്ങുന്ന വേരിയന്റുകൾ തെരഞ്ഞെടുക്കാവുന്നതാണ്. കിയ സെൽറ്റോസിന്റെ പുതിയ മോഡലിൽ ഓരോ വേരിയന്റിലും ലഭ്യമാകുന്ന ഫീച്ചറുകൾ ലഭ്യമാകുമെന്നും ചുവടെ നൽകുന്നു. പരിശോധിക്കാം.
2026 കിയ സെൽറ്റോസ്: വേരിയന്റ് തിരിച്ചുള്ള ഫീച്ചറുകൾ
HTE വേരിയന്റിന്റെ സവിശേഷതകൾ (വില: 10.99 ലക്ഷം രൂപ മുതൽ 12.59 ലക്ഷം രൂപ വരെ)
- 6 എയർബാഗുകൾ
- ടയർ-പ്രഷർ മോണിറ്റർ
- ABS
- ESC
- ഹിൽ-സ്റ്റാർട്ട് അസിസ്റ്റ്
- ഓൾ-വീൽ ഡിസ്ക് ബ്രേക്ക്
- എല്ലാ സീറ്റുകൾക്കും 3-പോയിന്റ് സീറ്റ് ബെൽറ്റുകൾ
- ഇൻഡിക്കേറ്ററുള്ള ഫ്രണ്ട് പാസഞ്ചർ എയർബാഗ് ഓൺ/ഓഫ് സ്വിച്ച്
- റിയർവ്യൂ ക്യാമറ
- LED ഹെഡ്ലൈറ്റുകളും ഡേടൈം റണ്ണിങ് ലാമ്പുകളും (DRL)
- LED ടെയിൽ-ലൈറ്റുകൾ
- കവറുകൾ ഉള്ള 16-ഇഞ്ച് സ്റ്റീൽ വീലുകൾ
- ഉയർന്ന-മൗണ്ടഡ് സ്റ്റോപ്പ് ലാമ്പുള്ള റിയർ സ്പോയിലർ
- ഫ്ലഷ്-ഫിറ്റിങ് ഡോർ ഹാൻഡിൽ (മാനുവൽ ഓപ്പറേഷൻ)
- കറുപ്പും ഗ്രേയും ചേർന്ന നിറത്തിലുള്ള അപ്ഹോൾസ്റ്ററി
- ഡ്രൈവർ സീറ്റിനുള്ള മാനുവൽ സീറ്റ് ഉയര ക്രമീകരണം
- സ്റ്റിയറിങ്-മൗണ്ടഡ് കൺട്രോൾ
- ക്രൂയിസ് കൺട്രോൾ
- 12-ഇഞ്ച് ഡ്രൈവർ ഡിസ്പ്ലേ
- വയർലെസ് ആൻഡ്രോയിഡ് ഓട്ടോ, ആപ്പിൾ കാർപ്ലേ എന്നിവയുള്ള 10.25-ഇഞ്ച് ടച്ച്സ്ക്രീൻ
- USB-C ചാർജിംഗ് പോർട്ട്: 2 ഫ്രണ്ട്, 2 റിയർ
- കീ-ലെസ് എൻട്രി
- ആംറെസ്റ്റുള്ള സെന്റർ കൺസോൾ കപ്പ് ഹോൾഡറും
- മാനുവൽ എസി
- പിൻ എസി വെന്റുകൾ
- ഇലക്ട്രിക്കലി ക്രമീകരിക്കാവുന്ന ഔട്ട്സൈഡ് റിയർവ്യൂ മിററുകൾ (ORVM)
HTE (O) വേരിയന്റിന്റെ സവിശേഷതകൾ (വില: 12.09 ലക്ഷം മുതൽ 14.99 ലക്ഷം വരെ)
HTE വേരിയന്റിനേക്കാൾ അധികമായി എന്തൊക്കെ ഫീച്ചറുകൾ ലഭിക്കുമെന്ന് പരിശോധിക്കാം.
- ഓട്ടോ ഹോൾഡ് ഫംഗ്ഷനോടുകൂടിയ ഇലക്ട്രോണിക് പാർക്കിങ് ബ്രേക്ക് (ഓട്ടോമാറ്റിക് മാത്രം)
- 16 ഇഞ്ച് സ്റ്റൈൽഡ് സ്റ്റീൽ വീലുകൾ
- കണക്റ്റഡ് LED ടെയിൽ-ലൈറ്റുകൾ
- കറുപ്പും ഗ്രേയും നിറത്തിലുള്ള ഭാഗിക ലെതറെറ്റ് അപ്ഹോൾസ്റ്ററി
- ട്രാക്ഷൻ കൺട്രോൾ മോഡുകൾ: സാൻഡ്/മാഡ്/സ്നോ (ഓട്ടോമാറ്റിക് മാത്രം)
- ഡ്രൈവ് മോഡുകൾ: ഇക്കോ/നോർമൽ/സ്പോർട്ട് (ഓട്ടോമാറ്റിക് മാത്രം)
- പാഡിൽ ഷിഫ്റ്ററുകൾ (ഓട്ടോമാറ്റിക് മാത്രം)
- ഡ്രൈവർ, പാസഞ്ചർ-സൈഡ് സീറ്റ്ബാക്ക് പോക്കറ്റുകൾ
- സെന്റർ ആംറെസ്റ്റും കപ്പ് ഹോൾഡറുകളും ഉള്ള 60:40 സ്പ്ലിറ്റ് റിയർ സീറ്റുകൾ
- ബീച്ച് പാസഞ്ചർ സീറ്റ് ഹെഡ്റെസ്റ്റ്
HTK വേരിയന്റിന്റെ സവിശേഷതകൾ (വില: 13.09 ലക്ഷം രൂപ മുതൽ 15.99 ലക്ഷം രൂപ വരെ)
HTE (O) വേരിയന്റിനേക്കാൾ അധികമായി എന്തൊക്കെ ഫീച്ചറുകൾ ലഭിക്കുമെന്ന് പരിശോധിക്കാം.
- 17 ഇഞ്ച് അലോയ് വീലുകൾ
- 16 ഇഞ്ച് സ്റ്റൈൽഡ് സ്റ്റീൽ വീലുകൾ (NA മാനുവലിന് മാത്രം)
- ORVM-കൾക്കുള്ള ഓട്ടോ ഫോൾഡ് ഫങ്ഷൻ
- റിയർ വൈപ്പറും ഡീഫോഗറും
- ഫ്ലഷ്-ഫിറ്റിങ് ഡോർ ഹാൻഡിൽ (ഓട്ടോമാറ്റിക് ഓപ്പറേഷൻ)
- പ്രോക്സിമിറ്റി അൺലോക്ക് ഫങ്ഷനോടുകൂടിയ സ്മാർട്ട് കീ
- ടിൽറ്റ്, ടെലിസ്കോപ്പിക് സ്റ്റിയറിങ് വീൽ
- പുഷ്-ബട്ടൺ സ്റ്റാർട്ട്/സ്റ്റോപ്പ്
- പിൻവാതിലിൽ സൺഷെയ്ഡ്
- റിയർ പാഴ്സൽ ട്രേ
HTK (O)വേരിയന്റിന്റെ സവിശേഷതകൾ (വില: 14.19 ലക്ഷം മുതൽ 17.09 ലക്ഷം വരെ)
HTK വേരിയന്റിനേക്കാൾ അധികമായി എന്തൊക്കെ ഫീച്ചറുകൾ ലഭിക്കുമെന്ന് പരിശോധിക്കാം.
- 4 ഫ്രണ്ട് പാർക്കിങ് സെൻസറുകൾ
- കറുപ്പും ഗ്രേ നിറത്തിലുമുള്ള ലെതറെറ്റ് അപ്ഹോൾസ്റ്ററി
- മുൻവശത്തെ വെന്റിലേറ്റഡ് സീറ്റുകൾ (ഓട്ടോമാറ്റിക് മാത്രം)
- 8-വേ ഇലക്ട്രിക്കലി ക്രമീകരിക്കാവുന്ന ഡ്രൈവർ സീറ്റ് (ഓട്ടോമാറ്റിക് മാത്രം)
- ലെതറെറ്റ് പൊതിഞ്ഞ സ്റ്റിയറിങ് വീൽ
- വയർലെസ് ചാർജിങ് പാഡ്
- പനോരമിക് സൺറൂഫ്
HTX വേരിയന്റിന്റെ സവിശേഷതകൾ (വില: 15.59 ലക്ഷം രൂപ മുതൽ 18.49 ലക്ഷം രൂപ വരെ)
HTK (O) വേരിയന്റിനേക്കാൾ അധികമായി എന്തൊക്കെ ഫീച്ചറുകൾ ലഭിക്കുമെന്ന് പരിശോധിക്കാം.
- ഫ്രണ്ട് ഗ്രിൽ, ഗ്ലോസി ബ്ലാക്ക് ഫിനിഷിലുള്ള ORVM
- LED ഫ്രണ്ട് ഫോഗ് ലാമ്പ്
- സൈഡ് ഡോർ ഗാർണിഷ്
- തവിട്ട്, ഗ്രേ നിറത്തിലുള്ള അപ്ഹോൾസ്റ്ററി
- ലെതറെറ്റ് ഡാഷ്ബോർഡ് സെന്റർ ഗാർണിഷ്, ഫ്രണ്ട് ഡോർ ട്രിമ്മുകൾ
- ആംബിയന്റ് ലൈറ്റുകൾ
- 12.3-ഇഞ്ച് ടച്ച്സ്ക്രീൻ
- OTA സോഫ്റ്റ്വെയർ അപ്ഡേറ്റ്
- 5-ഇഞ്ച് HVAC ടച്ച്സ്ക്രീൻ
- ഇന്റീരിയർ റിയർവ്യൂ മിററിനായി (IRVM) ഓട്ടോ ഡേ/നൈറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്.
- ഫ്രണ്ട് വെന്റിലേറ്റഡ് സീറ്റുകൾ
- 8-സ്പീക്കർ ബോസ് സൗണ്ട് സിസ്റ്റം
- 8-വേ ഇലക്ട്രിക്കലി ക്രമീകരിക്കാവുന്ന ഡ്രൈവർ സീറ്റ് (ഓട്ടോമാറ്റിക് മാത്രം)
HTX (A) വേരിയന്റിന്റെ സവിശേഷതകൾ (വില: 16.69 ലക്ഷം രൂപ മുതൽ 19.59 ലക്ഷം രൂപ വരെ)
HTX വേരിയന്റിനേക്കാൾ അധികമായി എന്തൊക്കെ ഫീച്ചറുകൾ ലഭിക്കുമെന്ന് പരിശോധിക്കാം.
- ലെവൽ-2 ADAS
- പാർക്കിങ് കൊളീഷൻ അവോയിഡൻസ് അസിസ്റ്റ് (ഓട്ടോമാറ്റിക് മാത്രം)
- സ്റ്റോപ്പ് & ഗോ ഉള്ള സ്മാർട്ട് ക്രൂയിസ് കൺട്രോൾ (ഓട്ടോമാറ്റിക് മാത്രം)
- റിവേഴ്സ് പാർക്കിങ് കൊളീഷൻ അവോയിഡൻസ് അസിസ്റ്റ് (ഓട്ടോമാറ്റിക് മാത്രം)
- 2 സൈഡ് പാർക്കിങ് സെൻസറുകൾ
- 360-ഡിഗ്രി ക്യാമറ
- 12.3-ഇഞ്ച് ഡ്രൈവർ ഡിസ്പ്ലേ
- GTX വേരിയന്റിന്റെ സവിശേഷതകൾ
- HTX വേരിയന്റിൽ നിന്നുള്ള അധിക സവിശേഷതകൾ
- പാർക്കിങ് കൊളീഷൻ അവോയിഡൻസ് അസിസ്റ്റ്
- സ്റ്റോപ്പ് ആൻഡ് ഗോ ഉള്ള സ്മാർട്ട് ക്രൂയിസ് കൺട്രോൾ
- റിവേഴ്സ് പാർക്കിങ് കൊളീഷൻ അവോയിഡൻസ് അസിസ്റ്റ്
- LED പ്രൊജക്ടർ ഹെഡ്ലൈറ്റുകൾ
- DRL-ൽ സംയോജിത ടേൺ ഇൻഡിക്കേറ്റർ
- ഗ്ലോസി ബ്ലാക്ക് ഫിനിഷിൽ ഫ്രണ്ട് ബമ്പറും ക്ലാഡിംഗും
- ബോഡി-കളർ ആക്സന്റുകളുള്ള സൈഡ് ഡോർ ഗാർണിഷ്
- 18-ഇഞ്ച് അലോയ് വീലുകൾ
- നിയോൺ-കളർ ഡിസ്ക് ബ്രേക്ക് കാലിപ്പറുകൾ
- LED റിവേഴ്സ് ലാമ്പ്
- കറുപ്പും വെളുപ്പും അപ്ഹോൾസ്റ്ററി
- 10-വേ ഇലക്ട്രിക്കലി ക്രമീകരിക്കാവുന്ന ഡ്രൈവർ സീറ്റ്
- ഡ്രൈവർ സീറ്റ്, ORVM-കൾക്കുള്ള മെമ്മറി ഫംഗ്ഷൻ
GTX (A) വേരിയന്റിന്റെ സവിശേഷതകൾ
GTX വേരിയന്റിൽ നിന്നുള്ള അധിക സവിശേഷതകൾ
- പാർക്കിങ് കൊളിഷൻ അവോയിഡൻസ് അസിസ്റ്റ്
- സ്റ്റോപ്പ് ആൻഡ് ഗോ സഹിതമുള്ള സ്മാർട്ട് ക്രൂയിസ് കൺട്രോൾ
- റിവേഴ്സ് പാർക്കിങ് കൊളിഷൻ അവോയിഡൻസ് അസിസ്റ്റ്
- X-Line സ്റ്റൈലിങ് പായ്ക്ക്
അധിക ചെലവില്ലാതെ GTX/GTX (A) നൽകുന്ന ഓപ്ഷണൽ സവിശേഷതകൾ
- ഗ്ലോസി ബ്ലാക്ക് ഫിനിഷുള്ള ഫ്രണ്ട്, റിയർ ഫോക്സ് സ്കിഡ് പ്ലേറ്റുകൾ
- ഡാർക്ക് ഗൺമെറ്റൽ ആക്സന്റുകളുള്ള സൈഡ് ഡോർ ഗാർണിഷ്
- സാറ്റിൻ മെറ്റൽ ആക്സന്റുകളുള്ള കറുപ്പും പച്ചയും അപ്ഹോൾസ്റ്ററി
- കറുപ്പും ഹണ്ടർ ഗ്രീൻ ലെതർ സീറ്റുകൾ
- കറുത്ത ഫിനിഷുള്ള 18 ഇഞ്ച് അലോയ് വീലുകൾ
- അറോറ ബ്ലാക്ക് പേൾ, എക്സ്ക്ലൂ സീവ് മാറ്റ് ഗ്രാഫൈറ്റ് എക്സ്റ്റീരിയർ കളർ ഓപ്ഷൻ
