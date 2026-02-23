ETV Bharat / automobile-and-gadgets
സാഹസികതയ്ക്ക് ഇവൻ മതി! ഓഫ് റോഡിങിൽ കരുത്ത് കാണിക്കാൻ ഇസുസു വി-ക്രോസ്
10.3 ഇഞ്ച് പുതിയ ടച്ച് സ്ക്രീൻ ആണ് ഇതിലെ എടുത്തുപറയേണ്ട സവിശേഷത. ഇതിനുപുറമെ, സ്റ്റാൻഡേർഡ് 4-വീൽ ഡ്രൈവും, ചില ഡിസൈൻ മാറ്റങ്ങളും ലഭിക്കും. വിശദമായി അറിയാം...
Published : February 23, 2026 at 4:10 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ഇന്ത്യയിൽ ലൈഫ്സ്റ്റൈൽ പിക്കപ്പ് ട്രക്ക് വിഭാഗത്തിൽ ആളുകളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട വാഹനമായ ഇസുസു വി-ക്രോസിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ പതിപ്പ് പുറത്തിറക്കി. പുതുക്കിയ എക്സ്റ്റീരിയർ ഡിസൈനും മെച്ചപ്പെടുത്തിയ ഇൻഫോടെയ്ൻമെന്റ് സിസ്റ്റവുമൊക്കെ 2026 പതിപ്പിലുണ്ട്. കൂടാതെ പുതിയ അപ്ഡേറ്റിനൊപ്പം 4x2 വേരിയന്റ് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ 4x4 ട്രിമ്മിൽ മാത്രമേ ലഭ്യമാകൂ. പുതിയ ഇസുസു വി-ക്രോസിന്റെ വിലയും ഫീച്ചറുകളും പരിശോധിക്കാം.
2026 ഇസുസു വി-ക്രോസ്: വില, വേരിയന്റുകൾ, കളർ ഓപ്ഷനുകൾ
2026 ഇസുസു വി-ക്രോസ് ആറ് വേരിയന്റുകളിൽ ലഭ്യമാണ്. -ക്രോസ് 4WD MT Z സ്റ്റാൻഡേർഡ്, 4WD MT Z പ്രീമിയം, 4WD MT Z പ്രസ്റ്റീജ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്, 4WD MT Z പ്രസ്റ്റീജ് പ്രീമിയം, 4WD AT Z പ്രസ്റ്റീജ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്, 4WD AT Z പ്രസ്റ്റീജ് പ്രീമിയം എന്നിവയാണ് ഇവ. അടിസ്ഥാന 4WD MT Z സ്റ്റാൻഡേർഡ് വേരിയന്റിന് 25.50 ലക്ഷം രൂപയാണ് കേരളത്തിലെ എക്സ്-ഷോറൂം വില. ഉയർന്ന സ്പെക്ക് 4WD AT Z പ്രസ്റ്റീജ് പ്രീമിയത്തിന് 30.28 ലക്ഷം രൂപയാണ് എക്സ്-ഷോറൂം വില.
|വേരിയന്റുകൾ
|വില (എക്സ്-ഷോറൂം, കേരളം)
|4WD MT Z Standard
|₹ 25,50,260
|4WD MT Z Premium
|₹ 25,78,630
|4WD MT Z Prestige Standard
|₹ 26,99,590
|4WD MT Z Prestige Premium
|₹ 27,28,000
|4WD AT Z Prestige Standard
|₹ 29,99,640
|4WD AT Z Prestige Premium
|₹ 30,28,110
2026 ഇസുസു വി-ക്രോസ്: എക്സ്റ്റീരിയർ
ഇസുസു വി-ക്രോസിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ പതിപ്പിലെ എക്സ്റ്റീരിയർ ഡിസൈനിലെ പ്രധാന മാറ്റം അതിന്റെ ഫ്രണ്ട് ബമ്പർ കവറിലാണ്. കട്ടിയുള്ള കറുത്ത ലോവർ ലിപ് ഉള്ള സ്ലീക്കർ സൗന്ദര്യാത്മക ഘടകങ്ങൾ ഇതിലുണ്ട്. ഫ്രണ്ട് ഗ്രില്ലിന്റെ താഴത്തെ ഭാഗത്ത് ഇപ്പോൾ ക്ലാഡിങ് കുറവാണ്. പഴയ പതിപ്പിൽ കാണപ്പെടുന്ന സിൽവർ ഫോക്സ് സ്കിഡ് പ്ലേറ്റ് നീക്കം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
പുതിയ 18 ഇഞ്ച് അലോയ് വീലുകളാണ് പുതിയ മോഡലിലുള്ളത്. ഇവയ്ക്കൊപ്പം, പൂർണ്ണമായും കറുത്ത റൂഫ് റെയിലുകൾ, തിളങ്ങുന്ന കറുത്ത സ്പോർട്ടി ഫോഗ് ലാമ്പ് ബെസൽ, ഫ്രണ്ട് കണക്റ്റഡ് സ്ട്രിപ്പുകൾ, എൽഇഡി ഹെഡ്ലൈറ്റുകളും ടെയിൽ ലൈറ്റുകളും, ഔട്ട്സൈഡ് റിയർ-വ്യൂ മിററുകളിൽ (ORVM-കൾ) LED ബ്ലിങ്കറുകൾ എന്നിവയും ഉണ്ട്.
2026 ഇസുസു വി-ക്രോസ്: ഇന്റീരിയർ ഡിസൈൻ, ഫീച്ചർ
വയർലെസ് ആൻഡ്രോയിഡ് ഓട്ടോ, ആപ്പിൾ കാർപ്ലേ എന്നിവയുള്ള 10.3 ഇഞ്ച് ഫ്ലോട്ടിങ് ടച്ച്സ്ക്രീൻ എന്റർടെയ്ൻമെന്റ് സിസ്റ്റമാണ് പുതിയ ഇസുസു വി-ക്രോസിന്റെ പ്രധാന ഹൈലൈറ്റ്. 8-സ്പീക്കർ സൗണ്ട് സിസ്റ്റം, 360-ഡിഗ്രി സറൗണ്ട് വ്യൂ ക്യാമറ, ഇലക്ട്രോണിക് ആയി ക്രമീകരിക്കാവുന്ന ഡ്രൈവർ സീറ്റ്, ടൈപ്പ്-സി ചാർജിങ് പോർട്ട്, ഇലക്ട്രോണിക് ആയി ക്രമീകരിക്കാവുന്നതും പിൻവലിക്കാവുന്നതുമായ ORVM-കൾ എന്നിവയും ഇതിലുണ്ട്.
6 എയർബാഗുകൾ, ടയർ പ്രഷർ മോണിറ്ററിങ് സിസ്റ്റം (TPMS), ബ്ലൈൻഡ് സ്പോട്ട് മോണിറ്ററിങ് ക്യാമറ സിസ്റ്റം, ആന്റി -ലോക്ക് ബ്രേക്കിങ് സിസ്റ്റം (ABS), ഇലക്ട്രോണിക് ബ്രേക്ക് ഫോഴ്സ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ (EBS), ട്രാക്ഷൻ കൺട്രോൾ, ഹിൽ ഡിസെന്റ് കൺട്രോൾ, ഹിൽ സ്റ്റാർട്ട് അസിസ്റ്റ് തുടങ്ങിയ സുരക്ഷാ സവിശേഷതകളും ഇതിലുണ്ട്.
2026 ഇസുസു വി-ക്രോസ്: എഞ്ചിൻ
2.0 ലിറ്റർ, 4-സിലിണ്ടർ, കോമൺ റെയിൽ, VGS ടർബോ ഇന്റർകൂൾഡ് ഡീസൽ എഞ്ചിനാണ് 2026 ഇസുസു വി-ക്രോസിന് കരുത്ത് പകരുന്നത്. BSVI സ്റ്റേജ് 2 കംപ്ലയൻസും ഇതിലുണ്ട്. 3,600 ആർപിഎമ്മിൽ 160.77 bhp പവറും, 2,000 - 2,500 ആർപിഎമ്മിൽ 360 Nm ടോർക്കും ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഈ എഞ്ചിൻ. 6-സ്പീഡ് മാനുവൽ അല്ലെങ്കിൽ 6-സ്പീഡ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ട്രാൻസ്മിഷൻ ഓപ്ഷനുകളുമായി ഇത് ജോഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. V-ക്രോസിന് 4x4 ഡ്രൈവ്ട്രെയിൻ ആണ് ഉള്ളത്. ഓഫ്-റോഡിങിൽ കുറഞ്ഞ ഗ്രിപ്പ് സാഹചര്യങ്ങളിൽ വാഹനത്തിന് കൂടുതൽ ട്രാക്ഷൻ നേടാൻ അനുവദിക്കുന്ന ഒരു ഓട്ടോ ഡിഫറൻഷ്യൽ ലോക്ക് ഇതിലുണ്ട്.
