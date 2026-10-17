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അത്യാധുനിക ലൈറ്റിങ് സാങ്കേതികവിദ്യ, ഇന്റീരിയറിലും എക്സ്റ്റീരിയറിലും നിറയെ മാറ്റങ്ങൾ: പുതിയ 'ഔഡി ക്യു3' എത്തി
മുൻഗാമിയേക്കാൾ കൂടുതൽ ആകർഷകമായ എക്സ്റ്റീരിയർ രൂപകൽപ്പനയാണ് പുതിയ ഔഡി ക്യു3 മോഡലിന് ലഭിക്കുന്നത്. ക്യാബിനിലും വലിയ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
Published : October 17, 2026 at 1:32 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ജര്മന് ആഡംബര കാര് നിര്മാതാക്കളായ ഔഡിയുടെ എസ്യുവിയുടെ മൂന്നാം തലമുറ മോഡലായ ക്യു3 ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ പുറത്തിറക്കി. എക്സ്റ്റീരിയറിലും ഇന്റീരിയറിലും നിരവധി മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിക്കൊണ്ടാണ് പുതിയ ക്യു3 വിപണിയിലെത്തിയിരിക്കുന്നത്. നോവ, സെനിത്ത് എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് വകഭേദങ്ങളിൽ ഇത് ലഭ്യമാണ്. 51.99 ലക്ഷം രൂപ മുതലാണ് പുതിയ ക്യു3-യുടെ വില ആരംഭിക്കുന്നത്.
2026 ഓഗസ്റ്റിലാണ് പുതിയ തലമുറ ഔഡി ക്യു3 ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ വെളിപ്പെടുത്തിയത്. മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ഛത്രപതി സംഭാജിനഗറിലുള്ള 'സ്കോഡ ഓട്ടോ ഫോക്സ്വാഗൺ ഇന്ത്യ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്' പ്ലാന്റിലാണ് ഇത് അസംബിൾ ചെയ്യുന്നത്. ഇതിന്റെ ഡിസൈനും സവിശേഷതകളും പരിശോധിക്കാം.
2026 ഔഡി ക്യു3: എക്സ്റ്റീരിയർ
മുൻഗാമിയേക്കാൾ കൂടുതൽ ആകർഷകമായ രൂപകൽപ്പനയാണ് പുതിയ ഔഡി ക്യു3 മോഡലിന് ലഭിക്കുന്നത്. ഇതിൽ കൂടുതൽ വീതിയേറിയ ഫ്രണ്ട് ഗ്രില്ലും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ആഗോള വിപണിയിൽ ലഭ്യമായ മോഡലിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ് ഇന്ത്യൻ പതിപ്പിലെ ഗ്രിൽ ഡിസൈൻ. എങ്കിലും, കമ്പനിയുടെ ലോഗോ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത് അന്താരാഷ്ട്ര മോഡലിലേതുപോലെ തന്നെയാണ്.
മുൻവശത്തെ ബമ്പറിന്റെ താഴെയായി ഹണികോമ്പ് മാതൃകയിലുള്ള എയർ ഇൻടേക്കും സിൽവർ നിറത്തിലുള്ള സ്കിഡ് പ്ലേറ്റും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം വശങ്ങളിൽ വരുത്തിയ മാറ്റങ്ങൾ അത്ര പ്രകടമല്ല. മൊത്തത്തിലുള്ള ആകൃതി പഴയതുപോലെ തന്നെയാണെങ്കിലും, ബോഡി കളർ ക്ലാഡിങ്, ഡ്യുവൽ-ടോൺ അലോയ് വീലുകൾ, റൂഫ് റെയിലുകൾ, ജനലുകൾക്ക് ചുറ്റും ക്രോം സ്ട്രിപ്പ് എന്നിവ പുതിയ ഔഡി Q3-ൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
പിൻഭാഗത്തായി ഒരു എൽഇഡി ലൈറ്റ് ബാറിലൂടെ പരസ്പരം ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന സ്പ്ലിറ്റ് ടെയിൽ-ലാമ്പുകൾ കാണാം. മധ്യഭാഗത്തായി തിളങ്ങുന്ന ഔഡി ലോഗോയും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ടാതെ, വലിയൊരു റൂഫ് സ്പോയിലറും ഇതിലുണ്ട്. ആകർഷകമായ പിൻ ബമ്പറിൽ കൃത്രിമ എയർ ഔട്ട്ലെറ്റുകളും സിൽവർ സ്കിഡ് പ്ലേറ്റും നൽകിയിരിക്കുന്നു. മിത്തോസ് ബ്ലാക്ക്, ടാംബോറ ഗ്രേ, നവാര ബ്ലൂ, സേജ് ഗ്രീൻ, ഗ്ലേഷ്യർ വൈറ്റ് എന്നിങ്ങനെ അഞ്ച് നിറങ്ങളിൽ ഈ വാഹനം ലഭ്യമാണ്.
2026 ഔഡി ക്യു3: ഇന്റീരിയർ
മുൻ മോഡലുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ, പുതിയ ഔഡി ക്യു3 -യുടെ ക്യാബിനിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഡാഷ്ബോർഡിൽ ഇപ്പോൾ പനോരമിക് ഡിസ്പ്ലേ സജ്ജീകരണമാണുള്ളത്. ഇതിൽ 11.9 ഇഞ്ച് ഡിജിറ്റൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ക്ലസ്റ്ററും 12.8 ഇഞ്ച് ടച്ച്സ്ക്രീനും ഉൾപ്പെടുന്നു. ആൻഡ്രോയിഡ് ഓട്ടോമോട്ടീവ് ഒഎസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഇതിന്റെ ഇൻഫോടെയ്ൻമെന്റ് സിസ്റ്റം ഡ്രൈവർക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പാകത്തിൽ ഡ്രൈവർക്ക് അഭിമുഖമായാണ് ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.
കമ്പനിയുടെ വലിയ മോഡലുകളിൽ കാണാറുള്ളതുപോലെ, മുൻവശത്തെ യാത്രക്കാരനായി പ്രത്യേകം സ്ക്രീൻ ഇതിൽ നൽകിയിട്ടില്ല. ഗിയർ സെലക്ടർ സെന്റർ കൺസോളിൽ നിന്ന് മാറ്റി സ്റ്റിയറിങ് വീലിന് പിന്നിലായി സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇത് മുൻ സീറ്റുകൾക്കിടയിൽ കൂടുതൽ സ്ഥലം ലഭിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു. സ്റ്റിയറിങ് വീലിന്റെ മറുവശത്തായാണ് ലൈറ്റിങ്, വൈപ്പർ കൺട്രോളുകൾ കാണാനാകുന്നത്.
2026 ഔഡി ക്യു3: സവിശേഷതകൾ
ഇതിന്റെ ഉയർന്ന വേരിയന്റായ സെനിത്തിൽ, 12 സ്പീക്കറുകളുള്ള 420W SONOS സൗണ്ട് സിസ്റ്റം, ഹെഡ്-അപ്പ് ഡിസ്പ്ലേ, എല്ലാ നിരകളിലും വേഗത്തിൽ ചാർജ് ചെയ്യാവുന്ന USB പോർട്ടുകൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ, ഡിജിറ്റൽ മാട്രിക്സ് LED ഹെഡ്ലൈറ്റുകൾ, ലെയ്ൻ/ഓറിയന്റേഷൻ ലൈറ്റിങ്, മുൻവശത്തെ ലൈറ്റുകൾക്കായി ഇഷ്ടാനുസൃതമാക്കാവുന്ന ഡിജിറ്റൽ ലൈറ്റ് സിഗ്നേച്ചർ എന്നിവയും ഇതിലുണ്ട്. വാഹനത്തിനടുത്തേക്ക് വരുമ്പോഴും പോകുമ്പോഴും ലൈറ്റുകൾ തെളിയുകയും അണയുകയും ചെയ്യുന്ന 'കമിങ്-ഹോം', 'ലീവിങ്-ഹോം' സവിശേഷതകൾക്കായി ഇവ ഉപയോഗിക്കുന്നു.
ഇതിനുപുറമെ, മുകളിലും താഴെയും പരന്ന ആകൃതിയിലുള്ള ട്വിൻ-സ്പോക്ക് ഡിസൈനിലുള്ള സ്പോർട്ടി ലെതർ സ്റ്റിയറിങ് വീലും നൽകിയിരിക്കുന്നു. ഇന്റീരിയർ കളർ ഓപ്ഷനുകളിൽ 'ടാമറിൻഡ് ബ്രൗൺ', 'പെർഗമെന്റ് ബീജ്' എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു.
2026 ഔഡി ക്യു3: പവർട്രെയിൻ
ഇതിലെ രണ്ട് വേരിയന്റുകൾക്കും 2.0 ലിറ്റർ ടർബോ-പെട്രോൾ എഞ്ചിനാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഇത് 201 bhp പവറും 320 Nm ടോർക്കും ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നു. ഈ എഞ്ചിനോടൊപ്പം 7-സ്പീഡ് ഡ്യുവൽ-ക്ലച്ച് ഓട്ടോമാറ്റിക് ഗിയർബോക്സും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. കമ്പനിയുടെ 'ക്വാട്രോ' ) സിസ്റ്റം വഴി എഞ്ചിൻ കരുത്ത് നാല് ചക്രങ്ങളിലേക്കും എത്തിക്കുന്നു. ഈ സംവിധാനം എല്ലാ മോഡലുകളിലും സ്റ്റാൻഡേർഡായി ലഭ്യമാണ്. വെറും 7.1 സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ പൂജ്യത്തിൽ നിന്ന് മണിക്കൂറിൽ 100 കിലോമീറ്റർ വേഗത കൈവരിക്കാനും, പരമാവധി 229 kmph വേഗതയിൽ സഞ്ചരിക്കാനും പുതിയ ഓഡി Q3-ക്ക് കഴിയുമെന്ന് കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നു.
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