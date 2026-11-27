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6.7 സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ 100 കിലോമീറ്റർ വേഗത! വിപണി തൂക്കാൻ പുതിയ 'മിനി കൂപ്പർ എസ്ഇ'
എസി ചാർജർ ഉപയോഗിച്ച് ബാറ്ററി മുഴുവനായും ചാർജ് ചെയ്യാൻ 5.25 മണിക്കൂറും, ഡിസി ചാർജർ ഉപയോഗിച്ച് 10ൽ നിന്ന് 80 ശതമാനം വരെ ചാർജ് ചെയ്യാൻ 30 മിനിറ്റും സമയമെടുക്കും.
Published : November 27, 2026 at 6:02 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: പ്രീമിയം ഹാച്ച്ബാക്ക് നിർമ്മാതാക്കളായ മിനി ഇന്ത്യ തങ്ങളുടെ രണ്ടാം തലമുറ 'മിനി കൂപ്പർ എസ്ഇ' ഇലക്ട്രിക് ഹാച്ച്ബാക്ക് ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ അവതരിപ്പിച്ചു. 53.9 ലക്ഷം രൂപയാണ് പുതിയ ഇലക്ട്രിക് ഹാച്ച്ബാക്കിന്റെ വില. പൂർണ്ണമായും വിദേശത്ത് നിന്ന് ഇറക്കുമതി ചെയ്ത വാഹനം ഒരു വേരിയന്റിൽ മാത്രമേ ഇന്ത്യയിൽ ലഭ്യമാവൂ. ഇതിന്റെ ഡെലിവറി ഡിസംബർ മുതൽ ആരംഭിക്കും.
സാധാരണ മിനി കൂപ്പർ എസ്ഇയുടെ പുതുക്കിയ പതിപ്പിനൊപ്പം, ഡിസൈനിനും ശൈലിക്കും കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകിക്കൊണ്ടുള്ള 'പോൾ സ്മിത്ത് എഡിഷനും' കമ്പനി അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് രണ്ട് വാതിലുകളുള്ള ഇലക്ട്രിക് ഹാച്ച്ബാക്ക് ആയതിനാൽ, ഇന്ത്യയിൽ ഇതിന് നേരിട്ടുള്ള എതിരാളികളില്ല. പുതിയ മിനി കൂപ്പർ എസ്ഇയുടെ വിലയും സവിശേഷതകളും പരിശോധിക്കാം.
പുതിയ മിനി കൂപ്പർ എസ്ഇ: ബാറ്ററിയും റേഞ്ചും
പവർട്രെയിനിന്റെ കാര്യമെടുത്താൽ, 54.2kWh ബാറ്ററി പായ്ക്കാണ് ഇതിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. WLTP മാനദണ്ഡങ്ങൾ പ്രകാരം, ഒറ്റത്തവണ ചാർജ് ചെയ്താൽ ഈ വാഹനം 402 കിലോമീറ്റർ വരെ സഞ്ചരിക്കും. ഈ ബാറ്ററി പായ്ക്ക് മുൻവശത്തുള്ള ഇലക്ട്രിക് മോട്ടോറിന് കരുത്തേകുന്നു. ഇത് 218hp പവറും 330Nm ടോർക്കും ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നു. വെറും 6.7 സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ 0-ൽ നിന്ന് 100 കിലോമീറ്റർ വേഗത കൈവരിക്കാൻ ഈ കാറിന് കഴിയുമെന്ന് കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നു.
11 കിലോവാട്ട് വരെയുള്ള എസി ചാർജിങും 95kW വരെയുള്ള ഡിസി ചാർജിങും ഈ വാഹനം പിന്തുണയ്ക്കുന്നു. എസി ചാർജർ ഉപയോഗിച്ച് ബാറ്ററി 0 മുതൽ 100 ശതമാനം വരെ ചാർജ് ചെയ്യാൻ 5.25 മണിക്കൂർ സമയം വേണ്ടിവരും. അതേസമയം, ഡിസി ചാർജർ ഉപയോഗിച്ചാൽ 30 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ബാറ്ററി 10 മുതൽ 80 ശതമാനം വരെ ചാർജ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും.
മിനി കൂപ്പർ ഡിസൈൻ ശൈലി കൈവിടാതെ പുതിയ മോഡലും
പരിചിതമായ മിനി കൂപ്പർ ശൈലി തന്നെയാണ് ഇതിലും കാണാനാകുന്നത്. ഇതിൽ 'ക്ലോസ്ഡ് ഗ്രിൽ' നൽകിയിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ, മുൻവശത്തും പിൻവശത്തെ ടെയിൽഗേറ്റിലും മഞ്ഞ നിറത്തിലുള്ള 'S' ബാഡ്ജിംഗും കാണാം. ഇതുകൂടാതെ, വാഹനത്തിന്റെ ക്യാബിനിലും കാര്യമായ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഡിജിറ്റൽ ഇന്റർഫേസിൽ ഇലക്ട്രിക് വാഹനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഗ്രാഫിക്സുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയതാണ് ഇതിലെ പ്രധാന മാറ്റം.
ഇന്റീരിയർ
മിനി കൂപ്പറുകളിൽ കണ്ടുവരുന്ന വൃത്താകൃതിയിലുള്ള സെൻട്രൽ ഇൻഫോടെയ്ൻമെന്റ് ടച്ച്സ്ക്രീൻ ഇതിലുമുണ്ട്. ഇത് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ക്ലസ്റ്ററായും പ്രവർത്തിക്കുന്നു. കൂടാതെ, ഡാഷ്ബോർഡിലും ഡോർ പാനലുകളിലും പ്രത്യേക 'നിറ്റഡ്' മെറ്റീരിയൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു.
സവിശേഷതകൾ
രണ്ടാം തലമുറ മിനി കൂപ്പർ എസ്ഇയിൽ പനോരമിക് ഗ്ലാസ് റൂഫ്, ഹീറ്റഡ് 'സ്പോർട്ട് വെസിൻ' സ്റ്റിയറിങ് വീൽ, ഇലക്ട്രിക്കലി ക്രമീകരിക്കാവുന്ന മുൻ സീറ്റുകൾ എന്നിവയുണ്ട്. ഡ്രൈവറുടെ സീറ്റിൽ മെമ്മറി ഫങ്ഷനും ആക്റ്റീവ് സീറ്റ് ഫീച്ചറും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. 9.4 ഇഞ്ച് വലിപ്പമുള്ള, പൂർണ്ണമായും ഡിജിറ്റലായ OLED ടച്ച്സ്ക്രീൻ ഡിസ്പ്ലേയാണ് ഇതിലുള്ളത്. ഇത് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ക്ലസ്റ്ററായും പ്രവർത്തിക്കുന്നു.
മിനി ഇന്ററാക്ഷൻ യൂണിറ്റിന്റെ ഭാഗമായി, ആപ്പിൾ കാർപ്ലേ, ആൻഡ്രോയിഡ് ഓട്ടോ, മിനി നാവിഗേഷൻ, ഇന്റലിജന്റ് പേഴ്സണൽ അസിസ്റ്റന്റ്, റിമോട്ട് സർവീസ്, ഡിജിറ്റൽ കീ പ്ലസ് എന്നീ സവിശേഷതകളും ഇതിൽ ലഭ്യമാണ്. ഹാർമാൻ കാർഡൺ സറൗണ്ട് സൗണ്ട് സിസ്റ്റം, ഹെഡ്-അപ്പ് ഡിസ്പ്ലേ, വയർലെസ് ചാർജിംഗ്, ഓട്ടോമാറ്റിക് ക്ലൈമറ്റ് കൺട്രോൾ, റിയർ-വ്യൂ ക്യാമറ എന്നിവയും ഈ കാറിലുണ്ട്.
കൂടാതെ ഇതിൽ നിരവധി സുരക്ഷാ സവിശേഷതകളും ഉണ്ട്. ലെവൽ-2 ADAS, ഫ്രണ്ട് കൊളിഷൻ വാർണിംഗ്, ലെയ്ൻ ഡിപ്പാർച്ചർ വാർണിംഗ്, ലെയ്ൻ ചേഞ്ച് വാർണിംഗ്, സ്പീഡ് വാർണിംഗ്, അറ്റൻറ്റീവ്നെസ് അസിസ്റ്റൻസ് എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. കൂടാതെ, റിയർ ക്രോസിംഗ് ട്രാഫിക് വാർണിംഗ്, എക്സിറ്റ് വാർണിംഗ്, റിയർ കൊളിഷൻ പ്രിവൻഷൻ, റിവേഴ്സിംഗ് അസിസ്റ്റൻസ്, ബ്രേക്ക് ഇന്റർവെൻഷൻ എന്നിവയും ഇതിലുണ്ട്. ഡ്രൈവർക്കും യാത്രക്കാർക്കുമായുള്ള എയർബാഗുകൾ, ABS, ഡൈനാമിക് സ്റ്റെബിലിറ്റി കൺട്രോൾ, ബ്രേക്ക് അസിസ്റ്റ്, കോർണറിംഗ് ബ്രേക്ക് കൺട്രോൾ, ടയർ പ്രഷർ മോണിറ്ററിംഗ് സിസ്റ്റം എന്നിവയും സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ബ്രിട്ടീഷ് റേസിംഗ് ഗ്രീൻ, ചിലി റെഡ്, ഓഷ്യൻ വേവ് ഗ്രീൻ എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് നിറങ്ങളിൽ പുതിയ മിനി കൂപ്പർ എസ്ഇ ലഭ്യമാണ്.
മിനി കൂപ്പർ പോൾ സ്മിത്ത് എഡിഷൻ
സ്റ്റാൻഡേർഡ് മിനി കൂപ്പർ എസ്ഇക്കൊപ്പം കൂപ്പർ പോൾ സ്മിത്ത് എഡിഷനും കമ്പനി പുറത്തിറക്കിയിട്ടുണ്ട്. കൂപ്പർ എസ്, കൂപ്പർ കൺവെർട്ടിബിൾ, മിനി കൂപ്പർ എസ്ഇ എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് മോഡലുകളിൽ ഈ പ്രത്യേക എഡിഷൻ ലഭ്യമാകും. മിനിയും പ്രശസ്ത ബ്രിട്ടീഷ് ഫാഷൻ ഡിസൈനർ പോൾ സ്മിത്തും ചേർന്നാണ് ഈ പ്രത്യേക എഡിഷൻ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പോൾ സ്മിത്തിന്റെ സവിശേഷമായ ഡിസൈനുകൾ, വർണ്ണാഭമായ സ്ട്രൈപ്പുകൾ, പ്രത്യേക ശൈലി എന്നിവ 'ക്ലാസിക് വിത്ത് എ ട്വിസ്റ്റ്' എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. 1998 മുതൽ ഇരുവരും സഹകരിക്കുന്നുണ്ട്.
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