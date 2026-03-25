നിരവധി ഫീച്ചറുകളുമായി പുതിയ മേബാക്ക് എസ്-ക്ലാസ് വരുന്നു; ഡിസൈൻ കാണാം

പുതിയ മേബാക്ക് എസ്-ക്ലാസ് സെഡാനിൽ നിരവധി പുതിയ സാങ്കേതികവിദ്യകളും സവിശേഷതകളും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. സ്റ്റൈലിങിൽ ചില ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ കാണാം.

2026 MAYBACH S CLASS FEATURES 2026 MAYBACH S CLASS DESIGN 2026 MAYBACH S CLASS ENGINE 2026 മെഴ്‌സിഡസ് മേബാക്ക് എസ് ക്ലാസ്
2026 Mercedes-Maybach S-Class (Photo - Mercedes-Benz)
Published : March 25, 2026 at 5:42 PM IST

ഹൈദരാബാദ്: അടുത്തിടെയാണ് ആഡംബര കാർ നിർമ്മാതാക്കളായ മെഴ്‌സിഡസ്-ബെൻസ് അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്‌ത സ്റ്റാൻഡേർഡ് എസ്-ക്ലാസ് വെളിപ്പെടുത്തിയത്. ഇതിന് മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഇപ്പോൾ 2026 മേബാക്ക് എസ്-ക്ലാസിന്‍റെ ഡിസൈനും വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഈ മുൻനിര ആഡംബര ലിമോസിൻ അതിന്‍റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് മോഡലിനെപ്പോലെ തന്നെ ചില ചെറിയ സ്റ്റൈലിങ് മാറ്റങ്ങളുമായാണ് വരുന്നത്.

ഇതോടൊപ്പം, സാങ്കേതികവിദ്യയുടെയും സവിശേഷതകളുടെയും കാര്യത്തിൽ നിരവധി അപ്‌ഗ്രേഡുകളും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. കാറിൽ ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ ശക്തമായ V8 എഞ്ചിൻ ഉണ്ട്. അതേസമയം S 680 ട്രിം V12 എഞ്ചിൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് തുടരുകയും ചെയ്യുന്നു. തിരഞ്ഞെടുത്ത വിപണികളിൽ മാത്രമായി പുതിയ മേബാക്ക് എസ്-ക്ലാസ് പരിമിതപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

2026 Mercedes-Maybach S-Class Rear Profile (Photo - Mercedes-Benz)

2026 മെഴ്‌സിഡസ്-മേബാക്ക് എസ്-ക്ലാസ്: എക്സ്റ്റീരിയർ ഡിസൈൻ
പുതുതായി അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്‌ത മേബാക്ക് എസ്-ക്ലാസിന്‍റെ പുറംഭാഗത്തെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ, അതിന്‍റെ സ്റ്റൈലിങിൽ ചില ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. മുൻ ഗ്രിൽ ഇപ്പോൾ 20 ശതമാനം വലുതാണെന്ന് കാണാം. കൂടാതെ ചുറ്റും ഒരു സ്ട്രിപ്പ് ലൈറ്റുകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. മേബാക്ക് ലെറ്ററിങ്, സി-പില്ലർ എംബ്ലം, ബോണറ്റിലെ മെഴ്‌സിഡസ് ബെൻസ് നക്ഷത്രം എന്നിവയാണ് മറ്റ് പ്രകാശിത ഘടകങ്ങൾ കാണാനാവുന്നത്.

കാറിന്‍റെ ഹെഡ്‌ലാമ്പുകളിൽ ഇപ്പോൾ റോസ്-ഗോൾഡ് ഡീറ്റെയിലിംഗുള്ള ട്രൈ-സ്റ്റാർ എൽഇഡി ലൈറ്റ് സിഗ്നേച്ചർ ഉണ്ട്. അതേസമയം കാറിന്‍റെ ടെയിൽ-ലാമ്പുകളിലും അതേ ത്രീ-പോയിന്‍റഡ് സ്റ്റാർ ഡിസൈൻ ഉണ്ട്. മെഴ്‌സിഡസ്-മേബാക്ക് പുതിയ ഫോർജ്‌ഡ് അലോയ് വീൽ ഡിസൈനുകളും അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. വാഹനമോടിക്കുമ്പോൾ മെഴ്‌സിഡസ്-ബെൻസ് ലോഗോ എപ്പോഴും നിവർന്നുനിൽക്കുന്ന സെൽഫ്-ലെവലിങ് സെന്‍റർ ക്യാപ്പുകളുള്ള യൂണിറ്റുകൾ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. നൈറ്റ് സീരീസ് പാക്കേജിനുള്ള നോട്ടിക്കൽ ബ്ലൂ മെറ്റാലിക് ഉൾപ്പെടെ വിപുലീകരിച്ച മാനുഫാക്ചർ പ്രോഗ്രാമിന്‍റെ ഭാഗമായി പുതിയ പെയിന്‍റ് ഓപ്ഷനുകളും ചേർത്തിട്ടുണ്ട്.

2026 Mercedes-Maybach S-Class Front Profile (Photo - Mercedes-Benz)

2026 മെഴ്‌സിഡസ്-മേബാക്ക് എസ്-ക്ലാസ്: ഇന്‍റീരിയർ ഡിസൈൻ
മെഴ്‌സിഡസ്-ബെൻസ് മേബാക്കിന്‍റെ സിഗ്നേച്ചർ ശൈലിക്ക് അനുസൃതമായി, പിൻസീറ്റ് യാത്രക്കാരുടെ സുഖസൗകര്യങ്ങൾക്ക് അതിന്‍റെ ക്യാബിൻ ഇപ്പോഴും മുൻഗണന നൽകുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, ഉപയോഗിച്ച മെറ്റീരിയലുകളിലും അതിന്‍റെ ലേഔട്ടിലും ചില മെച്ചപ്പെടുത്തലുകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ, MBUX ഇൻഫോടെയ്ൻമെന്‍റ് സിസ്റ്റത്തിന്‍റെ ഏറ്റവും പുതിയ തലമുറയുമായി ജോടിയാക്കിയ ഈ അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്ത മോഡലിനൊപ്പം ഒരു മേബാക്കിൽ ആദ്യമായി പുതിയ മെഴ്‌സിഡസ്-ബെൻസ് ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റവും (MB.OS) അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.

MBUX സൂപ്പർസ്‌ക്രീനിൽ മധ്യഭാഗത്തെയും പാസഞ്ചർ ഡിസ്‌പ്ലേകളെയും ഒരൊറ്റ ഗ്ലാസ് പാനലിനു കീഴിൽ സംയോജിപ്പിക്കുന്നു. കൂടാതെ മെയ്‌ബാക്ക്-നിർദ്ദിഷ്‌ട ഗ്രാഫിക്‌സും റോസ്-ഗോൾഡ് ആക്‌സന്‍റുകളുമുള്ളതാണ്. പിൻ യാത്രക്കാർക്ക് രണ്ട് 13.1 ഇഞ്ച് ഡിസ്‌പ്ലേകളും എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് സീറ്റിങ്, കൂളർ കമ്പാർട്ട്‌മെന്‍റ്, സിൽവർ പൂശിയ ഷാംപെയ്ൻ ഫ്ലൂട്ട് തുടങ്ങിയ പ്രത്യേക ടച്ചുകളും ലഭിക്കും.

Interior of 2026 Mercedes-Maybach S-Class (Photo - Mercedes-Benz)

കമ്പനി പുതിയ കാറിനായി പുതിയ ഇന്‍റീരിയർ തീമുകളും അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ഓപ്പൺ-പോർ വുഡ് ട്രിമ്മുകളും ഈടുനിൽക്കുന്ന വസ്തുക്കളാൽ നിർമ്മിച്ച ലെതർ അപ്ഹോൾസ്റ്ററിയും ഉൾപ്പെടുന്നു. നിരവധി തീമുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ആംബിയന്‍റ് ലൈറ്റിങ് അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ കാറിനുള്ളിലെ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി കൂടുതൽ മികച്ച രീതിയിൽ സംയോജിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.

2026 Mercedes-Maybach S-Class Seats (Photo - Mercedes-Benz)

പുതുതായി അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്‌ത മെഴ്‌സിഡസ്-ബെൻസ് എസ്-ക്ലാസിൽ MB.OS ഉണ്ട്. ഇത് AI- അധിഷ്ഠിത പ്രവർത്തനക്ഷമതയോടെ കൂടുതൽ നൂതന ഡിജിറ്റൽ അനുഭവം നൽകുമെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നു. പുതിയ വെർച്വൽ അസിസ്റ്റന്‍റ് കൂടുതൽ സ്വാഭാവിക ശബ്ദ ഇടപെടലുകളെ പിന്തുണയ്ക്കുകയും നിരവധി സംയോജിത സേവനങ്ങൾ ആക്‌സസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുകയും ചെയ്യും. ഇതിനുപുറമെ, കാറിന്‍റെ പാർക്കിങ് സംവിധാനവും അപ്‌ഗ്രേഡ് ചെയ്‌തു. അതിൽ ആംഗിൾ പാർക്കിംഗിനുള്ള പിന്തുണയും മികച്ച 360-ഡിഗ്രി വിഷ്വലൈസേഷനും ഉൾപ്പെടുന്നു.

2026 മെഴ്‌സിഡസ്-മേബാക്ക് എസ്-ക്ലാസ്: പവർട്രെയിൻ
പുതിയ 2026 മേബാക്ക് എസ്-ക്ലാസ് നിരയിൽ ഹൈബ്രിഡ് സഹായത്തോടെയുള്ള ആറ്, എട്ട് സിലിണ്ടർ എഞ്ചിനുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. മെയ്‌ബാക്ക് എസ് 580-ൽ 530 ബിഎച്ച്പി ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന പരിഷ്കരിച്ച 4.0 ലിറ്റർ വി8 എഞ്ചിനാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. അധിക ബൂസ്റ്റ് നൽകുന്ന മൈൽഡ്-ഹൈബ്രിഡ് സിസ്റ്റവും ഇതിൽ ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അധിക ഇലക്ട്രിക് ബൂസ്റ്റിനൊപ്പം പീക്ക് ടോർക്ക് ഔട്ട്‌പുട്ട് 750 എൻഎമ്മിൽ കൂടുതലാണ്. കൂടാതെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് 4 മാറ്റിക് സിസ്റ്റം വഴി അതിന്‍റെ പവർ നാല് ചക്രങ്ങളിലേക്കും എത്തിക്കുന്നു.

പ്ലഗ്-ഇൻ ഹൈബ്രിഡ് എസ് 580 ഇ ആറ് സിലിണ്ടർ പെട്രോൾ എഞ്ചിനും ഇലക്ട്രിക് മോട്ടോറും സംയോജിപ്പിക്കുന്നു. ഇത് ഇലക്ട്രിക്-ഒൺലി മോഡിൽ 100 ​​കിലോമീറ്റർ വരെ റേഞ്ച് നൽകുന്നു. റേഞ്ച്-ടോപ്പിങ് മോഡലായ എസ് 680, തിരഞ്ഞെടുത്ത വിപണികളിൽ 6.0 ലിറ്റർ ട്വിൻ-ടർബോ വി12 എഞ്ചിനാണ് നൽകുന്നത്. 600 ബിഎച്ച്പിയിൽ കൂടുതൽ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നു. കൂടാതെ ബോണറ്റിന് കീഴിൽ വി12 എഞ്ചിൻ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ലോകത്തിലെ ചുരുക്കം ചില ആഡംബര സെഡാനുകളിൽ ഒന്നാണിത്.

2026 മെഴ്‌സിഡസ്-മേബാക്ക് എസ്-ക്ലാസ്: ഇന്ത്യയിൽ എപ്പോൾ ലോഞ്ച് ചെയ്യും?
2026 മാർച്ച് 25 മുതൽ തിരഞ്ഞെടുത്ത യൂറോപ്യൻ വിപണികളിൽ പുതിയ മേബാക്ക് എസ്-ക്ലാസ് ഓർഡർ ചെയ്യാൻ ലഭ്യമാകും. പുതുക്കിയ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എസ്-ക്ലാസിന് ശേഷം ഫെയ്‌സ്‌ലിഫ്റ്റ് ചെയ്ത മേബാക്ക് എസ്-ക്ലാസ് ഇന്ത്യയിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്യുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. 2027ൽ ആയിരിക്കും ഇന്ത്യയിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്യുകയെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം.

Also Read:

  1. 15 മിനിറ്റ് ചാർജ് ചെയ്‌താൽ 670 കിലോമീറ്റർ വരെ സഞ്ചരിക്കാം: ഷവോമിയുടെ പുതിയ SU7 സെഡാൻ വരുന്നു
  2. പുതിയ ഫിയർലെസ്‌പ്ലസ് ക്യുഡബ്ല്യുഡി വേരിയന്‍റുമായി ടാറ്റ ഹാരിയർ ഇവി: വിലയറിഞ്ഞോ?
  3. ബിഎംഡബ്ല്യു ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആഡംബര കാറുകൾക്ക് വില കൂടും: ഏപ്രിൽ 1 മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ
  4. മസാജ് സീറ്റും സൺറൂഫും: ഓട്ടോമാറ്റിക് ഗിയർബോക്‌സിൽ സ്കോഡ കുഷാഖിന്‍റെ ഫെയ്‌സ്‌ലിഫ്റ്റ് പതിപ്പ് പുറത്തിറക്കി
  5. പുതുക്കിയ ഡിസൈനും, അലോയ് വീലുകളും; പുതിയ കളർ ഓപ്‌ഷനുകളിൽ ഹ്യുണ്ടായി എക്‌സ്‌റ്ററിന്‍റെ ഫെയ്‌സ്‌ലിഫ്റ്റ് പതിപ്പ്

