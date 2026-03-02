ETV Bharat / automobile-and-gadgets
യാത്രാ സൗകര്യങ്ങളേറെ! മെഴ്സിഡസ്-ബെൻസ് വി-ക്ലാസിന്റെ പുതിയ പതിപ്പെത്തി; ഈ ആഡംബര വാഹനത്തിന്റെ വില അറിഞ്ഞോ?
Published : March 2, 2026 at 8:22 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: മെഴ്സിഡസ്-ബെൻസ് വി-ക്ലാസിന്റെ 2026 പതിപ്പ് ഇന്ത്യയിൽ പുറത്തിറക്കി. നിരവധി എക്സ്റ്റീരിയർ, ഇന്റീരിയർ അപ്ഗ്രേഡുകളും പുതിയ പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ ഓപ്ഷനും ഈ ആഡംബര വാഹനത്തിലുണ്ട്. 2019നും 2022 നും ഇടയിൽ വിറ്റ മുൻ വി-ക്ലാസിന്റെ ഫെയ്സ്ലിഫ്റ്റ് പതിപ്പാണിത്. പുതിയ മെഴ്സിഡസ്-ബെൻസ് വി-ക്ലാസിന്റെ എക്സ്-ഷോറൂം വില 1.4 കോടി രൂപയാണ്. ടൊയോട്ട വെൽഫയർ, ബിഎംഡബ്ല്യു എക്സ്7, ഓഡി ക്യു7 തുടങ്ങിയ കാറുകളോട് മല്ലിടാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് പുതിയ വി-ക്ലാസ്.
2026 മെഴ്സിഡസ്-ബെൻസ് വി-ക്ലാസ്: ഡിസൈൻ
2026 മെഴ്സിഡസ്-ബെൻസ് വി-ക്ലാസിന് 5,370 എംഎം നീളവും 1,928 എംഎം വീതിയും 1,880 എംഎം ഉയരവുമുണ്ട്. ഇതിന് 3,430 എംഎം വീൽബേസാണ് ഉള്ളത്. ഇത് ഇന്ത്യയിൽ വിൽക്കുന്ന ഏതൊരു മെഴ്സിഡസ്-ബെൻസ് പാസഞ്ചർ വാഹനത്തിന്റെയും പോലെ ഏറ്റവും നീളമുള്ള വീൽബേസ് ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ്. ഇന്ത്യയിലെ ഏതൊരു മെഴ്സിഡസ് കാറിലും ഏറ്റവും നീളമുള്ള 3.4 മീറ്റർ എക്സ്ട്രാ-ലോങ്-വീൽബേസിലാണ് കാർ നിർമ്മാതാവ് വി-ക്ലാസ് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നത്.
ത്രീ-പോയിന്റഡ് സ്റ്റാർ-സ്റ്റഡ്ഡ് ഫ്രണ്ട് ഗ്രിൽ, ബ്ലാങ്ക്ഡ്-ഓഫ് എയർ ഡാമുകളിൽ സിഗ്നേച്ചർ മോട്ടിഫുകൾ, ഡിആർഎല്ലുകളുള്ള മൾട്ടി-ബീം എൽഇഡി ഹെഡ്ലാമ്പുകൾ, ഒരു പുതിയ ഫ്രണ്ട് ബമ്പർ എന്നിവ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന എഎംജി ലൈൻ സ്റ്റൈലിങ് പാക്കേജുമായി കാർ സ്റ്റാൻഡേർഡായി വരുന്നു. വശങ്ങളിൽ പ്ലെയിൻ, മിനുസമാർന്ന പ്രതലങ്ങളുള്ള ഒരു സാധാരണ ക്യാബ് പോലുള്ള രൂപകൽപ്പനയാണ് പുതിയ വി-ക്ലാസിലുള്ളത്. പിന്നിൽ വൈദ്യുതമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു വാതിലുമുണ്ട്. ഡ്യുവൽ-ടോൺ 18 ഇഞ്ച് അലോയ് വീലുകളിൽ പുതിയ വി-ക്ലാസ് സഞ്ചരിക്കുന്നു. പിൻഭാഗത്ത്, വൈദ്യുതപരമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ടെയിൽഗേറ്റും എൽഇഡി ടെയിൽലൈറ്റുകളും ഇതിലുണ്ട്.
2026 മെഴ്സിഡസ്-ബെൻസ് വി-ക്ലാസ്: ഇന്റീരിയർ
2026 മെഴ്സിഡസ്-ബെൻസ് വി-ക്ലാസ് നാലോ ആറോ സീറ്റർ കോൺഫിഗറേഷനുകളിലാണ് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നത്. ഈ നാല് സീറ്റർ വേരിയന്റിൽ പിൻ നിരയിൽ ഒരു ജോടി ക്യാപ്റ്റൻ കസേരകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നു. ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് യാത്രാനുഭവത്തിനായി നീട്ടാവുന്ന ലെഗ്റെസ്റ്റ്, ഹീറ്റിങ്, കൂളിങ്, മസാജ് ഫങ്ഷനുകൾ എന്നിവ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. ആറ് സീറ്റർ മോഡൽ രണ്ട് മധ്യ-വരി ലേഔട്ട് ചോയ്സുകൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. ഒരു പരമ്പരാഗത ഫോർവേഡ്-ഫേസിങ് ക്രമീകരണം, അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാം നിര സീറ്റുകൾ മൂന്നാം നിരയെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ഒരു ബദൽ സജ്ജീകരണം തുടങ്ങി നിരവധി ഇന്റീരിയർ സവിശേഷതകളും ഇതിലുണ്ട്.
2026 മെഴ്സിഡസ്-ബെൻസ് വി-ക്ലാസ്: സവിശേഷതകൾ
2026 മെഴ്സിഡസ്-ബെൻസ് വി-ക്ലാസിൽ 12 ഇഞ്ച് ടച്ച്സ്ക്രീൻ ഇൻഫോടെയ്ൻമെന്റ് സിസ്റ്റം, വയർലെസ് ആൻഡ്രോയിഡ് ഓട്ടോ, കാർപ്ലേ, 12.3 ഇഞ്ച് ഡിജിറ്റൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ക്ലസ്റ്റർ, അഡാപ്റ്റീവ് ഡാമ്പിങുള്ള എയർമാറ്റിക് എയർ സസ്പെൻഷൻ, 15 സ്പീക്കറുകളുള്ള 650W ബർമസ്റ്റർ ഓഡിയോ സിസ്റ്റം, ഡോൾബി അറ്റ്മോസ് പിന്തുണ എന്നിങ്ങനെ നിരവധി ഫീച്ചറുകൾ ഇതിലുണ്ട്. കൂടാതെ, പിൻ യാത്രക്കാർക്ക് വിൻഡോ സൺഷെയ്ഡുകളുടെ പ്രയോജനം ലഭിക്കുന്നു. കൂടാതെ മുൻ സീറ്റുകൾ പവർ ചെയ്തതും വായുസഞ്ചാരമുള്ളതുമാണ്.
2026 മെഴ്സിഡസ്-ബെൻസ് വി-ക്ലാസ്: സുരക്ഷാ ഫീച്ചറുകൾ
പുതിയ വി-ക്ലാസിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡായി സമഗ്രമായ സുരക്ഷാ പാക്കേജ് ലഭ്യമാണ്. ഇതിൽ 7 എയർബാഗുകൾ, 360-ഡിഗ്രി സറൗണ്ട്-വ്യൂ ക്യാമറ, ടയർ പ്രഷർ മോണിറ്ററിങ്, ഹിൽ സ്റ്റാർട്ട് അസിസ്റ്റ്, ഓട്ടോ-ഡിമ്മിങ് ഇന്റീരിയർ റിയർ-വ്യൂ മിറർ, ഓട്ടോ ഹോൾഡുള്ള ഇലക്ട്രോണിക് പാർക്കിങ് ബ്രേക്ക് എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. അപകടങ്ങൾ തടയുന്നതിന് സഹായിക്കുന്ന ഡ്രൈവർ മോണിറ്ററിങ് ക്യാമറയും അഡ്വാൻസ്ഡ് ഡ്രൈവർ അസിസ്റ്റൻസ് സിസ്റ്റംസ് (ADAS) സ്യൂട്ടും നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
2026 മെഴ്സിഡസ്-ബെൻസ് വി-ക്ലാസ്: സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ
2026 വി-ക്ലാസ് രണ്ട് പവർട്രെയിൻ ഓപ്ഷനിൽ ലഭ്യമാകും. ആദ്യത്തേത് 227.84 ബിഎച്ച്പി ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന 2.0 ലിറ്റർ നാല് സിലിണ്ടർ ടർബോചാർജ്ഡ് പെട്രോൾ എഞ്ചിനാണ്. കാര്യക്ഷമത മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് മൈൽഡ്-ഹൈബ്രിഡ് സഹായത്തോടെ ഇത് ജോടിയാക്കിയിരിക്കുന്നു. രണ്ടാമത്തേത് 233.75 ബിഎച്ച്പി ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന 2.0 ലിറ്റർ നാല് സിലിണ്ടർ ടർബോചാർജ്ഡ് ഡീസൽ എഞ്ചിനാണ്. ദീർഘദൂര സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് മുൻഗണന നൽകുന്നവർക്ക് ഇത് കൂടുതൽ അനുയോജ്യമാണ്. രണ്ട് എഞ്ചിനുകളും 9-സ്പീഡ് ടോർക്ക് കൺവെർട്ടർ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഗിയർബോക്സുമായി ജോടിയാക്കിയിരിക്കുന്നു.
