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ബാറ്ററി തീർന്നാൽ പെട്രോൾ എഞ്ചിനിലേക്ക് മാറാം: പുതിയ എസ്-ക്ലാസുമായി മെഴ്സിഡസ് ബെൻസ്, വില കേട്ടാൽ ഞെട്ടും!
അത്യാധുനിക സാങ്കേതികവിദ്യയും അത്യുഗ്രൻ ഫീച്ചറുകളും ഒത്തുചേരുന്നതാണ് മെഴ്സിഡസ്-ബെൻസിന്റെ പുതിയ എസ്-ക്ലാസ് ഫെയ്സ്ലിഫ്റ്റ്. പ്ലഗ്-ഇൻ ഹൈബ്രിഡ് പവർട്രെയിനാണ് ഇതിന്റെ ഹൈലൈറ്റ്.
Published : June 16, 2026 at 4:31 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: അത്യാധുനിക സാങ്കേതികവിദ്യകളും വമ്പൻ ഫീച്ചറുകളുമായി മെഴ്സിഡസ്-ബെൻസ് ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ തങ്ങളുടെ എസ്-ക്ലാസ് ഫെയ്സ്ലിഫ്റ്റിന്റെ 2026 പതിപ്പ് ഔദ്യോഗികമായി പുറത്തിറക്കി. സ്റ്റൈലിങ്, സാങ്കേതികവിദ്യ, പവർട്രെയിൻ എന്നിവയിൽ കാര്യമായ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി ഒരു പ്ലഗ്-ഇൻ ഹൈബ്രിഡ് (PHEV) പവർട്രെയിനുമായാണ് ഈ ലക്ഷ്വറി സെഡാൻ വിപണിയിലെത്തുന്നത്.
കാറിന്റെ പകുതിയോളം പരിഷ്കരിച്ചതായി കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നു. പ്ലഗ്-ഇൻ ഹൈബ്രിഡ് (PHEV) പവർട്രെയിൻ തന്നെയാണ് ഇതിന്റെ പ്രധാന കൂട്ടിച്ചേർക്കൽ.
എന്താണ് പ്ലഗ്-ഇൻ ഹൈബ്രിഡ് (PHEV) പവർട്രെയിൻ?
പെട്രോൾ/ഡീസൽ ഇന്ധനത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു എഞ്ചിനും, ചാർജ് ചെയ്യാവുന്ന വലിയ ബാറ്ററിയടങ്ങുന്ന ഇലക്ട്രിക് മോട്ടോറും സംയോജിച്ചുള്ള പവർട്രെയിനിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സംവിധാനമാണ് പ്ലഗ്-ഇൻ ഹൈബ്രിഡ് ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾ (PHEV) പവർട്രെയിനിലേത്. സാധാരണയായി ഇലക്ട്രിക് പവട്രെയിനിൽ പ്രവർത്തിക്കാമെന്ന് മാത്രമല്ല, ബാറ്ററി തീരുമ്പോൾ, വാഹനം സ്വയമേവ ഹൈബ്രിഡ് മോഡിലേക്ക് മാറും. പിന്നീട് ഇന്ധനത്തിൽ എഞ്ചിൻ പ്രവർത്തിക്കും.
ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങളുടെയും പരമ്പരാഗത വാഹനങ്ങളുടെയും ഗുണങ്ങൾ ഒരേസമയം ലഭിക്കുമെന്നതാണ് ഇതിനെ സവിശേഷമാക്കുന്നത്. ദീർഘദൂര യാത്രകളിൽ ചാർജ് തീരുമെന്ന ഭയമില്ലാതെ യാത്ര ചെയ്യാമെന്നതാണ് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത.
Exactly where you belong. At home in the new S-Class. #SClass #MercedesBenzIndia pic.twitter.com/giJGRRWMeR— Mercedes-Benz India (@MercedesBenzInd) June 15, 2026
2026 മെഴ്സിഡസ്-ബെൻസ് എസ്-ക്ലാസ്: വില, ഡെലിവറികൾ, കളർ ഓപ്ഷനുകൾ
മെഴ്സിഡസ്-ബെൻസ് എസ്-ക്ലാസിന്റെ 2026 പതിപ്പിന് 2.20 കോടി രൂപ മുതലാണ് എക്സ്-ഷോറൂം വില ആരംഭിക്കുന്നത്. സ്റ്റാൻഡേർഡ് വേരിയന്റ് വെർഡെ സിൽവർ, ഒബ്സിഡിയൻ ബ്ലാക്ക്, വെൽവെറ്റ് ബ്രൗൺ, എമറാൾഡ് ഗ്രീൻ, മനുഫക്തൂർ ഒപലൈറ്റ് വൈറ്റ് എന്നീ നിറങ്ങളിൽ ലഭ്യമാണ്. എഎംജി ലൈൻ പതിപ്പിൽ മനുഫക്തൂർ എക്സ്ക്ലൂസീവ് കാർണിയോൾ റെഡ് മെറ്റാലിക്, മനുഫക്തൂർ എക്സ്ക്ലൂസീവ് സിൽവർ മെറ്റാലിക്, മനുഫക്തൂർ എക്സ്ക്ലൂസീവ് ക്രോമൈറ്റ് ബ്ലാക്ക് മെറ്റാലിക്, മനുഫക്തൂർ എക്സ്ക്ലൂസീവ് അലനൈറ്റ് ഗ്രീൻ മെറ്റാലിക് ഷേഡുകൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു.
എസ്-ക്ലാസിന്റെ കളർ പാലറ്റ് കമ്പനി വിപുലീകരിച്ചത് കാണാം. മുമ്പ് കസ്റ്റമൈസ്ഡ് 'മനുഫക്തർ' കസ്റ്റമൈസേഷൻ പ്രോഗ്രാമിൽ മാത്രമായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന നിരവധി ഷേഡുകൾ ഇപ്പോൾ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2026 നാലാം പാദത്തോടെ പുതുക്കിയ മോഡലിന്റെ ഡെലിവറികൾ ആരംഭിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
2026 മെഴ്സിഡസ്-ബെൻസ് എസ്-ക്ലാസ്: എക്സ്റ്റീരിയർ ഡിസൈൻ
2026 എസ്-ക്ലാസ് അതിന്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള ഡിസൈൻ അതേപടി നിലനിർത്തുന്നു. മുൻഗാമിയിൽ നിന്ന് വേർതിരിക്കുന്ന ചില ദൃശ്യ മാറ്റങ്ങൾ ഇതിന് ലഭിക്കും. കാറിന്റെ മുൻവശത്ത് ഒന്നിലധികം ത്രീ-പോയിന്റ് സ്റ്റാർ മോട്ടിഫുകൾ കൊണ്ട് അലങ്കരിച്ച ഒരു പ്രമുഖ ഗ്രിൽ കാണാം.
അതേസമയം ഹെഡ്ലാമ്പുകൾ മെഴ്സിഡസ്-ബെൻസിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ ത്രീ-പോയിന്റ് സ്റ്റാർ എൽഇഡി ഡേടൈം റണ്ണിങ് ലൈറ്റ് സിഗ്നേച്ചർ അവതരിപ്പിക്കുന്നു. കൂടുതൽ പ്രീമിയം രൂപത്തിനായി ബമ്പറുകൾ അധിക ക്രോം വിശദാംശങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് പുനർരൂപകൽപ്പന ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ അപ്ഡേറ്റ് അലോയ് വീൽ ഡിസൈനുകളുടെ പുതിയ തിരഞ്ഞെടുപ്പാണ്. പുതിയ ഹൈ-പ്രഷർ കാസ്റ്റിങ് പ്രക്രിയ ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിച്ച സങ്കീർണ്ണമായ 50-സ്പോക്ക് വീലുകൾ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. പിൻഭാഗത്ത്, സ്ലിം ടെയിൽ-ലാമ്പുകൾ ഫ്രണ്ട് ലൈറ്റിങ് തീമും ഉണ്ട്. ത്രീ-പോയിന്റ് സ്റ്റാർ ഗ്രാഫിക്സും ഇതിൽ കാണാം.
2026 മെഴ്സിഡസ്-ബെൻസ് എസ്-ക്ലാസ്: ഇന്റീരിയർ ഡിസൈൻ
പുതുക്കിയ മെഴ്സിഡസ്-ബെൻസ് എസ്-ക്ലാസിന്റെ ഇന്റീരിയറിലേക്ക് വരുമ്പോൾ, പുതിയ സൂപ്പർസ്ക്രീൻ സജ്ജീകരണത്തെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ക്യാബിനിൽ സമഗ്രമായ നവീകരണം നടത്തിയത് കാണാം. ഇതിൽ 14.4 ഇഞ്ച് സെൻട്രൽ ടച്ച്സ്ക്രീൻ, ഒരു ഡിജിറ്റൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ക്ലസ്റ്റർ, മുൻ യാത്രക്കാർക്കായി രണ്ട് 12.3 ഇഞ്ച് ഡിസ്പ്ലേകൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഏറ്റവും പുതിയ MB.OS സോഫ്റ്റ്വെയർ ആർക്കിടെക്ചർ ഓവർ-ദി-എയർ അപ്ഡേറ്റുകളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു.
മെച്ചപ്പെട്ട വോയ്സ് അസിസ്റ്റന്റ്, ഗൂഗിൾ മാപ്സ് അധിഷ്ഠിത നാവിഗേഷൻ, വെഹിക്കിൾ-ടു-എവരിതിങ് (V2X) കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്നിവയുൾപ്പെടെ AI- പവർ ചെയ സവിശേഷതകളുടെ ഒരു സ്യൂട്ട് പുതിയ സജ്ജീകരണത്തെ പിന്തുടരുന്നു. ഡാഷ്ബോർഡ് ലേഔട്ട് ലളിതമാക്കിയിരിക്കുന്നതായി കാണാം. ഡ്രൈവിങ് സമയത്ത് എളുപ്പത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനായി സ്റ്റിയറിങ് വീലിൽ ഒരു പുതിയ സ്ക്രോൾ വീലും ടോഗിൾ സ്വിച്ചുകളും മെഴ്സിഡസ് ബെൻസ് നിലനിർത്തിയിട്ടുണ്ട്.
വൈദ്യുതമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന, ഡിജിറ്റൽ രീതിയിൽ ക്രമീകരിക്കാവുന്ന എയർ കണ്ടീഷനിങ് വെനന്റുകളും ഇതിലുണ്ടാകും. ഇതിൽ മാനുവൽ ക്രമീകരണം ഇപ്പോഴും ലഭ്യമാണ്. പിൻസീറ്റ് യാത്രക്കാർക്ക് 13.1 ഇഞ്ച് രണ്ട് എന്റർടെയ്ൻമെന്റ് സ്ക്രീനുകൾ തുടർന്നും ലഭിക്കും.
2026 മെഴ്സിഡസ് ബെൻസ് എസ്-ക്ലാസ്: സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ
2026 എസ്-ക്ലാസിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അപ്ഡേറ്റ് പ്ലഗ്-ഇൻ ഹൈബ്രിഡ് പവർട്രെയിൻ ആണ്. ഇന്ത്യയിൽ ഈ മോഡലിന് ആണ് ആദ്യമായി പ്ലഗ്-ഇൻ ഹൈബ്രിഡ് പവർട്രെയിൻ ലഭിക്കുന്നത്. S 450e-യെപ്പോലെ, പുതിയ S-ക്ലാസും 3.0 ലിറ്റർ, 6 സിലിണ്ടർ ടർബോചാർജ്ഡ് പെട്രോൾ എഞ്ചിനും ഇലക്ട്രിക് മോട്ടോറും 21.96 kWh ബാറ്ററി പായ്ക്കും ജോടിയാക്കുന്നു. ഇലക്ട്രിക്-ഓൺലി മോഡിൽ, സിസ്റ്റം പൂർണ്ണ ചാർജിൽ 117 കിലോമീറ്റർ വരെ ക്ലെയിം ചെയ്ത റേഞ്ച് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. അതേസമയം സംയോജിത ഇന്ധനക്ഷമത 32.3 kmpl (WLTP) ആയി റേറ്റുചെയ്യുന്നു. 60 kW DC ഫാസ്റ്റ് ചാർജർ ഉപയോഗിച്ച് വെറും 20 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ബാറ്ററി 10 മുതൽ 80 ശതമാനം വരെ ചാർജ് ചെയ്യാൻ കഴിയും.
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