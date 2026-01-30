ETV Bharat / automobile-and-gadgets

ഇന്‍റീരിയറിൽ വൻ അപ്‌ഡേറ്റുമായി മെഴ്‌സിഡസ്-ബെൻസ് എസ് ക്ലാസിന്‍റെ പുതിയ ഫെയ്‌സ്‌ലിഫ്റ്റ് പതിപ്പ്: ഡിസൈൻ കാണാം

പുതിയ മെഴ്‌സിഡസ്-ബെൻസ് എസ് ക്ലാസിന്‍റെ ഫെയ്‌സ്‌ലിഫ്റ്റ് പതിപ്പിന് ഏറ്റവും വലിയ അപ്‌ഡേറ്റ് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിന്‍റെ ഇന്‍റീരിയറിലാണ്. 2026 അവസാനമോ 2027ന്‍റെ ആരംഭത്തിലോ ഇത് ഇന്ത്യയിൽ അവതരിപ്പിച്ചേക്കും.

2026 Mercedes Benz S-Class Facelift Revealed (Photo - Mercedes-Benz)
By ETV Bharat Tech Team

Published : January 30, 2026 at 2:14 PM IST

ഹൈദരാബാദ്: 140-ാം വാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ച് ആഡംബര കാർ നിർമ്മാതാക്കളായ മെഴ്‌സിഡസ്-ബെൻസ് തങ്ങളുടെ W223 എസ് ക്ലാസിന് ഒരു മിഡ്-ലൈഫ് സൈക്കിൾ അപ്‌ഡേറ്റ് അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അടുത്ത തലമുറ സാങ്കേതികവിദ്യയും യൂറോ 7 എമിഷൻ മാനദണ്ഡങ്ങൾക്കുതകുന്ന നവീകരിച്ച പവർട്രെയിനും പുതിയ ഫെയ്‌സ്‌ലിഫ്റ്റ് പതിപ്പിലുണ്ട്. കൂടാതെ മെഴ്‌സിഡസ്-ബെൻസിന്‍റെ ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് ലിമോസിനിലും നിരവധി സൗന്ദര്യവർദ്ധക മാറ്റങ്ങളും വ്യക്തിഗതമാക്കിയ ചില ഓപ്ഷനുകളും നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

2026 മെഴ്‌സിഡസ്-ബെൻസ് എസ് ക്ലാസ്: ഇന്‍റീരിയർ
പുതിയ മെഴ്‌സിഡസ്-ബെൻസ് എസ് ക്ലാസിന്‍റെ ഫെയ്‌സ്‌ലിഫ്റ്റ് പതിപ്പ് 2026 അവസാനമോ 2027ന്‍റെ ആരംഭത്തിലോ ഇന്ത്യയിൽ അവതരിപ്പിച്ചേക്കും. ഇതിന് ഏറ്റവും വലിയ അപ്‌ഡേറ്റ് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിന്‍റെ ഇന്‍റീരിയറിലാണ്. നടുവിൽ ലംബമായ നൽകിയിരുന്ന ടച്ച്‌സ്‌ക്രീനുള്ള ഡാഷ്‌ബോർഡ് മാറ്റിസ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. സൂപ്പർസ്‌ക്രീൻ ഉൾപ്പെടെ മൂന്ന് സ്‌ക്രീനുകളുള്ള ഒരു ഗ്ലോസ് ബ്ലാക്ക് പാനലാണ് ഉള്ളത്.

12.3 ഇഞ്ച് ഡ്രൈവർ, ഫ്രണ്ട് പാസഞ്ചർ ഡിസ്‌പ്ലേയാണ് ഇതിന് ഉള്ളത്. ഇതിനെ വേറിട്ടു നിർത്തുന്നത് 14.4 ഇഞ്ച് സെൻട്രൽ ടച്ച്‌സ്‌ക്രീനാണ്. MB OS ആർക്കിടെക്ചറിലാണ് ഈ കാർ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിൽ ADAS ആയതും സ്റ്റാൻഡേർഡായി വരുന്നതുമായ MB ഡ്രൈവ് അസിസ്റ്റ് ഫങ്‌ഷൻ ഉൾപ്പെടുന്നു.

പുതുക്കിയ മെഴ്‌സിഡസ്-ബെൻസ് എസ് ക്ലാസിന് ചൈന, യുഎസ് തുടങ്ങിയ വിപണികളിൽ ഡ്രൈവ് അസിസ്റ്റ് പ്രോയും ലഭിക്കും. അത് ഫുൾ സെൽഫ് ഡ്രൈവിങ് (FSD) ആണ്. മുമ്പത്തെപ്പോലെ, മെഴ്‌സിഡസ്-ബെൻസ് എസ്-ക്ലാസിൽ അഡാപ്റ്റീവ് എയർ സസ്‌പെൻഷൻ സ്റ്റാൻഡേർഡായി ലഭ്യമാണ്. സജീവവും സെൽഫ്-ലെവലിങ് സസ്‌പെൻഷനും ഒരു ഓപ്ഷനായി ലഭ്യമാണ്. കൂടാതെ 10-ഡിഗ്രി റിയർ-ആക്‌സിൽ സ്റ്റിയറിങ് ഓപ്‌ഷണലായി തുടരുമ്പോൾ, ഒരു ചെറിയ 4.5-ഡിഗ്രി പതിപ്പ് ഇപ്പോൾ സ്റ്റാൻഡേർഡായി ലഭ്യമാണ്.

രണ്ട് 13.1 ഇഞ്ച് ടച്ച്‌സ്‌ക്രീനുകൾ അതേപടി തുടരും. അതേസമയം പിൻ കൺട്രോളർ ടാബ്‌ലെറ്റിന് പകരം വ്യക്തിഗത സ്മാർട്ട്‌ഫോണുകൾ പോലെ തോന്നിക്കുന്ന രണ്ട് ചെറിയ പ്രത്യേക ടച്ച് കൺട്രോളറുകൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.ഡാഷ്‌ബോർഡിന് മുകളിലുള്ള നാല് ചെറിയ എസി വെന്‍റുകൾ ഇപ്പോൾ എൽഇഡി ബാൻഡുകളുള്ള ഒരു നേർത്ത മെറ്റൽ സ്ട്രിപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് മാറ്റിസ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. പുതുക്കിയ മെഴ്‌സിഡസ്-ബെൻസ് എസ് ക്ലാസിൽ ആംബിയന്‍റ് ലൈറ്റിംഗുള്ള മെറ്റാലിക് റോട്ടറി വെന്‍റുകളും കാണാം. മെഴ്‌സിഡസ്-ബെൻസ് ഇ-ക്ലാസ് പോലെ, എല്ലാ എസി വെന്‍റുകളും പവർ ചെയ്യപ്പെടുന്നു. കൂടാതെ 'ഡിഫ്യൂസ്', 'ഫോക്കസ്' പോലുള്ള പ്രീസെറ്റുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഡിജിറ്റലായി ക്രമീകരിക്കാനും കഴിയും. കൂടാതെ മാനുവലായി ക്രമീകരിക്കാനും കഴിയും.

2026 Mercedes Benz S-Class Facelift (Photo - Mercedes-Benz)

2026 മെഴ്‌സിഡസ് എസ് ക്ലാസ്: എക്സ്റ്റീരിയർ ഡിസൈൻ
ഫെയ്‌സ്‌ലിഫ്റ്റഡ് എസ്-ക്ലാസിന്‍റെ എക്സ്റ്റീരിയർ അടുത്തിടെ വലിയ ഡിസൈൻ മാറ്റങ്ങൾക്ക് വിധേയമായിട്ടുണ്ട്. 0 ശതമാനം വലിയ ഗ്രിൽ, ചെറിയ ക്രോം സ്റ്റാർ, നേരിയ പ്രകാശമുള്ള ഫ്രെയിം എന്നിവയുമായി പുതിയ പതിപ്പ് കൂടുതൽ സ്റ്റൈലിഷ് ആയി കാണപ്പെടുന്നു. ഹെഡ്‌ലൈറ്റുകൾ വലുതാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഓരോ യൂണിറ്റിലും ഒരു ജോഡി ത്രീ-പോയിന്‍റ് സ്റ്റാർ ഡിആർഎല്ലുകളും ഉണ്ട്.

മെഴ്‌സിഡസ്-ബെൻസിന്‍റെ ഏറ്റവും പുതിയ മൈക്രോ-എൽഇഡി ഡിജിറ്റൽ ലൈറ്റ് സാങ്കേതികവിദ്യയാണ് കാർ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇത് ഭാരം കുറഞ്ഞതും കുറഞ്ഞ ഊർജ്ജം ഉപയോഗിക്കുന്നതും 40 ശതമാനം കൂടുതൽ പ്രകാശം നൽകുന്നതുമാണ്. സൈഡ് പ്രൊഫൈലിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ, ചെറിയ മാറ്റ6ൾ മാത്രമേ കാണാനാകൂ. കാസ്റ്റിങ് ടെക്നിക്കിൽ നിന്ന് നിർമ്മിച്ച സങ്കീർണ്ണമായ 50-സ്പോക്ക് യൂണിറ്റ് ഉൾപ്പെടെ പുതിയ വീൽ ഡിസൈനുകൾ കാണാം. പുതിയ സ്റ്റാൻഡേർഡ് പെയിന്‍റ് ഷേഡും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവയിൽ പലതും എക്‌സ്‌ക്ലൂസീവ് കാറ്റലോഗിൽ നിന്ന് എടുത്തതാണ്.

10 ക്യാമറകൾ, അഞ്ച് റഡാറുകൾ, 12 അൾട്രാസോണിക് സെൻസറുകൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെ ഇതിൽ കൂടുതൽ സെൻസറുകൾ ഉണ്ട്. നവീകരിച്ച ADAS സാങ്കേതികവിദ്യയാണ് ഇത് സാധ്യമാക്കുന്നത്. പിൻഭാഗത്ത് പ്രധാന മാറ്റം കാണുന്നത് നേർത്ത ടെയിൽ-ലാമ്പുകളിലാണ്. ഇ-ക്ലാസ് പോലെ, ഇപ്പോൾ സിഗ്നേച്ചർ ത്രീ-പോയിന്‍റഡ് സ്റ്റാർ LED മോട്ടിഫ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

2026 മെഴ്‌സിഡസ് എസ് ക്ലാസ്: എഞ്ചിൻ
2026 മെഴ്‌സിഡസ് എസ് ക്ലാസിൽ പുതിയ എഞ്ചിനുകളൊന്നും ചേർത്തിട്ടില്ലെങ്കിലും, വരാനിരിക്കുന്ന യൂറോ 7 എമിഷൻ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കുന്നതിനായി മുഴുവൻ ശ്രേണിയും അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്‌തിരിട്ടുണ്ട്. ഈ അപ്‌ഡേറ്റുകൾ കാരണം ആറ് സിലിണ്ടർ ഡീസലും പെട്രോൾ V8 ഉം നിലനിർത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇവ രണ്ടും ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ പുറത്തിറക്കും.

മുമ്പത്തെപ്പോലെ, എല്ലാ എഞ്ചിനുകളും 48V മൈൽഡ് ഹൈബ്രിഡ് സിസ്റ്റവും 17kW ഇന്‍റഗ്രേറ്റഡ് സ്റ്റാർട്ടർ ജനറേറ്ററും (ISG) ഉപയോഗിച്ചാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഇവ മുമ്പത്തേക്കാൾ ശക്തമായ ബൂസ്റ്റ് നൽകുന്നതിനും കോസ്റ്റിങിനും എഞ്ചിൻ പവറിനും ഇടയിലുള്ള പരിവർത്തനം സുഗമമാക്കുന്നതിനും അപ്‌ഗ്രേഡ് ചെയ്‌തിരിക്കുന്നു.

കമ്പനി ഇതിന് M177 Evo എന്നാണ് പേരിട്ടത്. ഇത് 3982cc ട്വിൻ-ടർബോചാർജ്ഡ് V8 എഞ്ചിനാണ്. കൂടാതെ ഒരു പുതിയ ഫയറിങ് ഓർഡറുള്ള ഒരു ഫ്ലാറ്റ്-പ്ലെയിൻ ക്രാങ്ക് ഡിസൈൻ ഉണ്ട്. വൈബ്രേഷൻ കുറയ്ക്കാൻ ഒരു ഡ്യുവൽ ബാലൻസർ ഷാഫ്റ്റും ഉപയോഗിക്കുന്നു.

പുതിയ എസ്-ക്ലാസ് 580ൽ, ഈ എഞ്ചിൻ 537 എച്ച്പി പവറും 750 എൻഎം വരെ ടോർക്കും നൽകുന്നു. വരാനിരിക്കുന്ന നിരവധി എഎംജി മോഡലുകളിൽ ഇത് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഇത് കൂടുതൽ പവർ ഔട്ട്‌പുട്ട് നൽകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം. 6 സിലിണ്ടർ പെട്രോളിനൊപ്പം ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്ത ഇൻടേക്ക്, എക്‌സ്‌ഹോസ്റ്റ് പോർട്ടുകൾ, പുതുക്കിയ ഇൻടേക്ക് ക്യാംഷാഫ്റ്റ്, മെച്ചപ്പെട്ട ഇൻസുലേഷൻ എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് ഈ എഞ്ചിൻ നവീകരിക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട്.

