809 കിലോമീറ്റർ റേഞ്ചിൽ മെഴ്സിഡസ് ബെൻസിന്റെ പുതിയ EQS ഇലക്ട്രിക് എസ്യുവി: വിലയും ഫീച്ചറുകളും
EQS 450, EQS 580 എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് വേരിയന്റുകളായാണ് മെഴ്സിഡസ്-ബെൻസ് EQS ഇലക്ട്രിക് എസ്യുവി ലഭ്യമാവുക. വിലയും ഫീച്ചറുകളും ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക്...
Published : January 15, 2026 at 5:47 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ആഡംബര കാർ നിർമ്മാതാക്കളായ മെഴ്സിഡസ്-ബെൻസ് തങ്ങളുടെ പുതിയ മെഴ്സിഡസ്-ബെൻസ് EQS ഇലക്ട്രിക് എസ്യുവി ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ അവതരിപ്പിച്ചു. അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത മെഴ്സിഡസ്-ബെൻസ് EQS രണ്ട് വേരിയന്റുകളിലാണ് ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ ലഭ്യമാവുക. EQS 450, EQS 580 എന്നിവയാണ് ഇതിലെ വേരിയന്റുകൾ.
ഇതിൽ 5 സീറ്റർ കോൺഫിഗറേഷനിലാണ് മെഴ്സിഡസ്-ബെൻസ് EQS 450 വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നത്. 7 സീറ്റർ കോൺഫിഗറേഷനിലാണ് അതേസമയം EQS 580 പുറത്തിറക്കിയത്. EQS 450ന് 1.34 കോടി രൂപയാണ് എക്സ്-ഷോറൂം വില. അതേസമയം EQS 580ന് 1.48 കോടി രൂപയാണ് എക്സ്-ഷോറൂം വില. മെഴ്സിഡസ്-ബെൻസ് EQS ഇന്ത്യൻ ഇലക്ട്രിക് വാഹന വിപണിയിൽ കമ്പനിയുടെ ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് എസ്യുവിയായി തന്നെ തുടരുന്നു. കൂടാതെ മെഴ്സിഡസ്-ബെൻസിന്റെ മറ്റ് ഇവികളെക്കാൾ മുകളിലാണ് ഇത് സ്ഥാനം പിടിച്ചിരിക്കുന്നത്.
മെഴ്സിഡസ്-ബെൻസ് EQS 450: പവർട്രെയിൻ
265 kW പീക്ക് പവറും 800 Nm ടോർക്കും ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഇലക്ട്രിക് മോട്ടോർ ആണ് ഇതിൽ സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. 5 സീറ്റർ ലേഔട്ടിലാണ് ഇത് വരുന്നത്. കൂടാതെ മെഴ്സിഡസ് ബെൻസിന്റെ 4MATIC ഓൾ-വീൽ-ഡ്രൈവ് സിസ്റ്റം സ്റ്റാൻഡേർഡായി ലഭിക്കുന്നു. ഈ എസ്യുവിക്ക് ARAI സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ 775 കിലോമീറ്റർ റേഞ്ച് ലഭിക്കും. ഇതിന്റെ പരമാവധി വേഗത മണിക്കൂറിൽ 210 കിലോമീറ്ററാണ്.
6.2 സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ 0 മുതൽ 100 കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗത കൈവരിക്കാൻ ഈ എസ്യുവിക്ക് സാധിക്കും. കൂടാതെ EQS 450 AIRMATIC എയർ സസ്പെൻഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു. 200 kW വരെ DC ഫാസ്റ്റ് ചാർജിംഗിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന 122 kWh ബാറ്ററി പായ്ക്കാണ് ഇതിലുള്ളത്. 10 മുതൽ 80 ശതമാനം വരെ ചാർജ് ചെയ്യാൻ 31 മിനിറ്റ് സമയം മതി.
മെഴ്സിഡസ്-ബെൻസ് EQS 450: ഫീച്ചറുകൾ
മെഴ്സിഡസ്-ബെൻസ് EQS 450 വേരിയന്റിന്റെ ഫീച്ചർ പട്ടികയും മെച്ചപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. മുമ്പ് EQS 580 മോഡലിൽ മാത്രം ലഭ്യമായിരുന്ന AMG ലൈൻ പാക്കേജ് ഇപ്പോൾ EQS 450 ലും ലഭ്യമാണ്. 21 ഇഞ്ച് AMG ലൈറ്റ്-അലോയ് വീലുകളും ക്രോം ആക്സന്റുകളുള്ള AMG-നിർദ്ദിഷ്ട ഫ്രണ്ട്, റിയർ ആപ്രണുകളും കാറിൽ ലഭ്യമാണ്.
ഇതിനുപുറമെ, ഉയർന്ന ഗ്ലോസ് ബ്ലാക്ക് ഫിനിഷുള്ള എയറോഡൈനാമിക്കായി ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്ത അലോയ് വീലുകൾ പോലുള്ള സവിശേഷതകൾ ഇതിന് ലഭിക്കുന്നു. മുമ്പ് EQS 580 മോഡലിൽ മാത്രം ലഭ്യമായിരുന്ന പിൻ സീറ്റുകളിലെ വെന്റിലേഷൻ ഇപ്പോൾ EQS 450 മോഡലിലും ലഭിക്കും. പിൻ ക്യാബിനിൽ ഒരു MBUX ടാബ്ലെറ്റും ലഭ്യമാണ്. ഇത് യാത്രക്കാർക്ക് സുഖസൗകര്യങ്ങളും ഇൻഫോടെയ്ൻമെന്റ് പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണവും നൽകുന്നു.
മെഴ്സിഡസ്-ബെൻസ് EQS 580: സാങ്കേതിക സവിശേഷതകൾ
മെഴ്സിഡസ് EQS 580 മോഡൽ സ്ഥാനം പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് EQS 450ന് മുകളിലാണ്. ഇത് ഏഴ് സീറ്റർ കോൺഫിഗറേഷനിൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. 400 kW പീക്ക് പവറും 858 Nm ടോർക്കും ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഇലക്ട്രിക് മോട്ടോറാണ് ഇതിലുള്ളത്. ഇത് 4.8 സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ പൂജ്യത്തിൽ നിന്ന് 100 km/h വേഗത കൈവരിക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നു.
EQS 580ന് ARAI- സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ 809 കിലോമീറ്റർ റേഞ്ച് ലഭിക്കും. ഇത് മണിക്കൂറിൽ 210 km/h പരമാവധി വേഗത നൽകും. 4MATIC ഓൾ-വീൽ ഡ്രൈവ്, AIRMATIC എയർ സസ്പെൻഷൻ, 200 kW DC ഫാസ്റ്റ് ചാർജിംഗ് ശേഷിയുള്ള 122 kWh ബാറ്ററി എന്നിവ ഇതിലുണ്ട്. 10 മുതൽ 80 ശതമാനം വരെ ചാർജ് ചെയ്യാൻ ഇതിന് 31 മിനിറ്റ് സമയം മതി.
