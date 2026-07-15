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മുഖം മിനുക്കിയ 'ബ്രെസ്സ' വരുന്നു, എഞ്ചിനിൽ അടിമുടി മാറ്റം: വില കൂടുമോ?

ബ്രെസ്സയ്‌ക്ക് പ്രധാന മിഡ്-ലൈഫ് അപ്‌ഡേറ്റ് തന്നെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. താത്‌പ്പര്യമുള്ള ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് 11,000 രൂപ നൽകി ബ്രെസ്സയുടെ അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്‌ത ഫെയ്‌സ്‌ലിഫ്റ്റ് മോഡൽ മുൻകൂട്ടി ബുക്ക് ചെയ്യാം.

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2026 Maruti Suzuki Brezza Facelift Booking Opens Ahead of Launch (Image credit: X/@MSArenaOfficial)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : July 15, 2026 at 3:33 PM IST

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ഹൈദരാബാദ്: രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ കാർ നിർമ്മാതാക്കളായ മാരുതി സുസുക്കി ജനപ്രിയ എസ്‌യുവിയായ മാരുതി ബ്രെസ്സയുടെ അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്‌ത ഫെയ്‌സ്‌ലിഫ്റ്റ് മോഡൽ പുറത്തിറക്കാനിരിക്കുകയാണ്. മുഖം മിനുക്കിയെത്തുന്ന പുതിയ ബ്രെസ്സ ജൂലൈ 23ന് പുറത്തിറക്കും. കമ്പനിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ലോഞ്ചുകളിൽ ഒന്നാണ് വരാനിരിക്കുന്നത്.

ലോഞ്ചിന് മുൻപ് തന്നെ കമ്പനി ബുക്കിങും ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. താൽപ്പര്യമുള്ള ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് 11,000 രൂപ നൽകി മുൻകൂട്ടി ബുക്ക് ചെയ്യാം. ഇന്ത്യൻ വിപണിയിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചിട്ട് ഒരു ദശാബ്‌ദത്തിലേറെയായ ബ്രെസ്സ കമ്പനിയുടെ പോർട്ട്‌ഫോളിയോയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിറ്റഴിക്കപ്പെടുന്ന കാറുകളിൽ ഒന്നാണ്.

കഴിഞ്ഞ നാല് വർഷമായി അപ്‌ഡേറ്റുകളൊന്നുമില്ലാതെ വിറ്റുകൊണ്ടിരുന്ന മോഡലിൽ പ്രധാന മിഡ്-ലൈഫ് അപ്‌ഡേറ്റ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. പുതിയ അപ്‌ഡേറ്റ് വാഹനത്തിൽ പുതുക്കിയ രൂപവും കൂടുതൽ സവിശേഷതകളും പുതിയ എഞ്ചിൻ ഓപ്ഷനും കൊണ്ടുവരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. എന്തൊക്കെ പ്രതീക്ഷിക്കാമെന്ന് പരിശോധിക്കാം.

2026 മാരുതി ബ്രെസ്സ ഫെയ്‌സ്‌ലിഫ്റ്റിൽ എന്തൊക്കെ പ്രതീക്ഷിക്കാം?

മാരുതി സുസുക്കി പുറത്തുവിട്ട ആദ്യ ടീസർ അനുസരിച്ച്, വരാനിരിക്കുന്ന മോഡലിന്‍റെ ആകൃതി അതേപടി തുടരുമെങ്കിലും മുൻവശത്ത് സ്റ്റൈലിങ് മാറ്റങ്ങൾ ലഭിച്ചതായി തോന്നിക്കുന്നു. പുനർരൂപകൽപ്പന ചെയ്ത അലോയ് വീലുകൾ, അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്ത ഫ്രണ്ട്, റിയർ ബമ്പറുകൾ, പുതുക്കിയ എൽഇഡി ലൈറ്റിങ് ഘടകങ്ങൾ എന്നിവയും ഉണ്ടായിരിക്കും. കൂടാതെ, കാറിന്‍റെ ക്യാബിനിൽ പുതിയ സവിശേഷതകൾ ചേർത്തേക്കാം.

പുതുതായി എന്തൊക്കെ ചേർക്കുമെന്ന് കമ്പനി വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിലും, അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്‌ത മാരുതി ബ്രെസ്സയുടെ ഉയർന്ന വേരിയന്‍റുകളിൽ വെന്‍റിലേറ്റഡ് ഫ്രണ്ട് സീറ്റുകളും പവർഡ് ഡ്രൈവർ സീറ്റും ഉണ്ടായിരിക്കാം. ഇലക്ട്രിക് സൺറൂഫ്, ഹെഡ്-അപ്പ് ഡിസ്‌പ്ലേ, 360-ഡിഗ്രി ക്യാമറ, ടച്ച്‌സ്‌ക്രീൻ ഇൻഫോടെയ്ൻമെന്‍റ് സിസ്റ്റം തുടങ്ങിയ നിലവിലുള്ള സവിശേഷതകൾ തുടരുമെന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

മാരുതി ബ്രെസ്സ ഫെയ്‌സ്‌ലിഫ്റ്റിന്‍റെ എഞ്ചിനിലും വലിയ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയേക്കാം. നിലവിലുള്ള നാച്ചുറലി ആസ്പിറേറ്റഡ് 1.5 ലിറ്റർ പെട്രോൾ എഞ്ചിന് പകരമായി പുതിയ ടർബോ-പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ കമ്പനി നൽകിയേക്കാം. പുതിയ എഞ്ചിൻ മാനുവൽ, ഓട്ടോമാറ്റിക് ട്രാൻസ്മിഷൻ ഓപ്ഷനുകളുമായി വരാം.

പവർട്രെയിനിനെ കുറിച്ച് കമ്പനി ഇതുവരെ ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥിരീകരണങ്ങളൊന്നും നടത്തിയില്ലെങ്കിലും , പുതിയ ബ്രെസ്സയുടെ സിഎൻജി പതിപ്പ് മാരുതി സുസുക്കി തുടർന്നും വാഗ്ദാനം ചെയ്തേക്കാം. എസ്‌യുവിയുടെ സിഎൻജി പതിപ്പിൽ ആവശ്യമായ ബൂട്ട് സ്‌പേസ് നൽകുന്ന മാരുതി വിക്ടോറിസിന് സമാനമായ അണ്ടർബോഡി സിഎൻജി ടാങ്ക് ലേഔട്ട് സ്വീകരിച്ചേക്കാം.

അപ്‌ഡേറ്റിനൊപ്പം 2026 മാരുതി ബ്രെസ്സ ഫെയ്‌സ്‌ലിഫ്റ്റിന വില വർധിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. നിലവിൽ, ഈ സബ്‌കോംപാക്റ്റ് എസ്‌യുവിയുടെ വില ₹8.26 ലക്ഷം മുതൽ ₹13.01 ലക്ഷം വരെയാണ്. പുതിയ അപ്‌ഡേറ്റുകൾക്കൊപ്പം, മാരുതി ബ്രെസ്സ ഫെയ്‌സ്‌ലിഫ്റ്റിന് ₹8.50 ലക്ഷം മുതൽ ₹13.50 ലക്ഷം വരെ (എക്സ്-ഷോറൂം) പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ടാറ്റ നെക്‌സോൺ, കിയ സോനെറ്റ്, ഹ്യുണ്ടായി വെന്യു, സ്കോഡ കൈലാഖ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള മോഡലുകളുമായി 2026 മാരുതി ബ്രെസ്സ മത്സരിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

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