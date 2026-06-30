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പുതുക്കിയ ബ്രെസ്സ വരുന്നു: മുഖം മിനുക്കിയെത്തുന്ന പുതിയ ഫെയ്സ്ലിഫ്റ്റ് മോഡലിന് വില കൂടുമോ?
പുതുക്കിയ മാരുതി ബ്രെസ്സ ജൂലൈ 23ന് ഇന്ത്യയിൽ പുറത്തിറക്കിയേക്കുമെന്നാണ് സൂചന. അപ്ഡേറ്റിനൊപ്പം കാറിൽ പുതുക്കിയ രൂപവും കൂടുതൽ സവിശേഷതകളും പുതിയ എഞ്ചിൻ ഓപ്ഷനും കൊണ്ടുവരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
Published : June 30, 2026 at 10:31 AM IST
ഹൈദരാബാദ്: രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ കാർ നിർമ്മാതാക്കളായ മാരുതി സുസുക്കി ഈ വർഷത്തെ കമ്പനിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ലോഞ്ചുകളിൽ ഒന്നിനായുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ്. ജനപ്രിയ എസ്യുവിയായ മാരുതി ബ്രെസ്സയുടെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത ഫെയ്സ്ലിഫ്റ്റ് മോഡൽ ആണ് പുറത്തിറക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇത് ജൂലൈ 23ന് ഇന്ത്യയിൽ അവതരിപ്പിച്ചേക്കുമെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
കഴിഞ്ഞ ഒരു ദശാബ്ദത്തിലേറെയായി ഇന്ത്യൻ വിപണിയിലുള്ള മോഡലാണ് ബ്രെസ്സ. കമ്പനിയുടെ പോർട്ട്ഫോളിയോയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിറ്റഴിക്കപ്പെടുന്ന കാറുകളിൽ ഒന്നാണ് ഈ എസ്യുവി. രണ്ടാം തലമുറ മാരുതി ബ്രെസ്സ 2022ലാണ് പുറത്തിറങ്ങിയത്. കഴിഞ്ഞ നാല് വർഷമായി ഈ കാർ അപ്ഡേറ്റുകളൊന്നുമില്ലാതെ വിറ്റുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.
ഒരു പ്രധാന മിഡ്-ലൈഫ് അപ്ഡേറ്റാണ് ബ്രെസ്സയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ ലഭിക്കാനിരിക്കുന്നത്. പുതിയ അപ്ഡേറ്റ് വാഹനത്തിൽ പുതുക്കിയ രൂപവും കൂടുതൽ സവിശേഷതകളും പുതിയ എഞ്ചിൻ ഓപ്ഷനും കൊണ്ടുവരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. പുതിയ ബ്രെസ്സയിൽ എന്തൊക്കെ പ്രതീക്ഷിക്കാമെന്ന് പരിശോധിക്കാം.
2026 മാരുതി ബ്രെസ്സ ഫെയ്സ്ലിഫ്റ്റിൽ എന്തൊക്കെ പ്രതീക്ഷിക്കാം?
2026 മാരുതി ബ്രെസ്സ: എക്സ്റ്റീരിയർ ഡിസൈൻ
ഈ സബ്കോംപാക്റ്റ് എസ്യുവി വലിയ വിജയകരമായി പോകുന്നതിനാൽ, 2026 ബ്രെസ്സയിൽ വലിയ സ്റ്റൈലിങ് മാറ്റങ്ങളൊന്നും വരുത്തിയില്ലെന്ന് വരാം. ഈ മിഡ്ലൈഫ് അപ്ഡേറ്റിൽ ഒരുപക്ഷേ ചെറുതായി പരിഷ്കരിച്ച ഫ്രണ്ട് എൻഡ്, റീസ്റ്റൈൽ ചെയ്ത അലോയ് വീലുകൾ, പുതിയ എക്സ്റ്റീരിയർ കളർ ഓപ്ഷനുകൾ എന്നിവ മാത്രമേ ഉൾപ്പെടുത്തിയേക്കൂ.
2026 മാരുതി ബ്രെസ്സ: ഇന്റീരിയർ ഡിസൈൻ
എന്നിരുന്നാലും, മാരുതി സുസുക്കി ബ്രെസ്സയിൽ നിരവധി പുതിയ ഇന്റീരിയർ അപ്ഡേറ്റുകൾ അവതരിപ്പിച്ചേക്കാം. ഇത് എതിരാളികളുമായി വലിയ മത്സരം കാഴ്ച്ചവെയ്ക്കാൻ പുതുക്കിയ ബ്രെസ്സയെ അനുവദിക്കും. ഇതിൽ ഫ്രണ്ട് സീറ്റ് വെന്റിലേഷനും മറ്റ് നിരവധി സവിശേഷതകളും ഉൾപ്പെടാം.
2026 മാരുതി ബ്രെസ്സ: എഞ്ചിൻ
പത്ത് വർഷത്തിനിടെ രണ്ട് വ്യത്യസ്ത എഞ്ചിൻ ഓപ്ഷനുകളോടെയാണ് മാരുതി ബ്രെസ്സ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നത്. ആദ്യ ഓപ്ഷൻ കമ്പനിയുടെ വിശ്വസനീയമായ 1.5 ലിറ്റർ K15B പെട്രോൾ എഞ്ചിനായിരിക്കുമെങ്കിലും, ഇതിന് 1.0 ലിറ്റർ ടർബോ-പെട്രോൾ എഞ്ചിനും ലഭിക്കും. സ്വാഭാവികമായും ആസ്പിറേറ്റഡ് പെട്രോൾ എഞ്ചിനേക്കാൾ കൂടുതൽ പ്രകടനം ആഗ്രഹിക്കുന്ന വാങ്ങുന്നവരെ ലക്ഷ്യം വച്ച് ഈ പുതിയ എഞ്ചിൻ ഓപ്ഷൻ കൊണ്ടുവരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം.
മാരുതി ബ്രെസ്സ സിഎൻജിയുടെ പവർട്രെയിനിൽ മറ്റൊരു പ്രധാന മാറ്റം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. എസ്യുവിയുടെ സിഎൻജി പതിപ്പിൽ ആവശ്യമായ ബൂട്ട് സ്പേസ് നൽകുന്ന മാരുതി വിക്ടോറിസിന് സമാനമായ അണ്ടർബോഡി സിഎൻജി ടാങ്ക് ലേഔട്ട് സ്വീകരിക്കാൻ മാരുതി പദ്ധതിയിടുന്നു.
2026 മാരുതി ബ്രെസ്സ: വില
അപ്ഡേറ്റിനൊപ്പം 2026 മാരുതി ബ്രെസ്സ ഫെയ്സ്ലിഫ്റ്റിന വില വർധിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. നിലവിൽ, ഈ സബ്കോംപാക്റ്റ് എസ്യുവിയുടെ വില ₹8.26 ലക്ഷം മുതൽ ₹13.01 ലക്ഷം വരെയാണ്. പുതിയ അപ്ഡേറ്റുകൾക്കൊപ്പം, മാരുതി ബ്രെസ്സ ഫെയ്സ്ലിഫ്റ്റിന് ₹8.50 ലക്ഷം മുതൽ ₹13.50 ലക്ഷം വരെ (എക്സ്-ഷോറൂം) പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ടാറ്റ നെക്സോൺ, കിയ സോനെറ്റ്, ഹ്യുണ്ടായി വെന്യു, സ്കോഡ കൈലാഖ് എന്നിവയുമായി 2026 മാരുതി ബ്രെസ്സ മത്സരിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
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