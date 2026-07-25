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പുതിയ പവർട്രെയിൻ ഓപ്ഷനിൽ പുതുക്കിയ ബ്രെസ്സയുമായി മാരുതി: മുഖം മിനുക്കിയെത്തിയ പുതിയ ഫെയ്സ്ലിഫ്റ്റ് മോഡലിനെ പരിചയപ്പെടാം
നാല് വർഷത്തിനിപ്പുറമാണ് ബ്രെസ്സയ്ക്ക് അപ്ഡേറ്റ് ലഭിക്കുന്നത്. ഇന്റീരിയർ, എക്സ്റ്റീരിയർ മാറ്റങ്ങൾക്കൊപ്പം പുതിയ പവർട്രെയിൻ ഓപ്ഷനും കമ്പനി അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടുതലറിയാം..
Published : July 25, 2026 at 3:37 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ കാർ നിർമ്മാതാക്കളായ മാരുതി സുസുക്കി ജനപ്രിയ എസ്യുവിയായ മാരുതി ബ്രെസ്സയുടെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത ഫെയ്സ്ലിഫ്റ്റ് മോഡൽ ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ പുറത്തിറക്കി. 7.40 ലക്ഷം രൂപ (എക്സ്-ഷോറൂം) പ്രാരംഭവിലയിലാണ് പുറത്തിറക്കിയത്. ചെറിയ എക്സ്റ്റീരിയർ മാറ്റങ്ങളോടെയാണ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത ഫെയ്സ്ലിഫ്റ്റ് മോഡൽ വന്നിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഇന്റീരിയർ ഡിസൈനിൽ കാര്യമായ മാറ്റങ്ങളുണ്ട്. കൂടാതെ പുതിയ പവർട്രെയിനും ലഭിക്കുന്നു.
കഴിഞ്ഞ ഒരു ദശാബ്ദത്തിലേറെയായി ഇന്ത്യൻ വിപണിയിലുള്ള മോഡലാണ് ബ്രെസ്സ. കമ്പനിയുടെ പോർട്ട്ഫോളിയോയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിറ്റഴിക്കപ്പെടുന്ന കാറുകളിൽ ഒന്നാണ് ഈ എസ്യുവി. രണ്ടാം തലമുറ മാരുതി ബ്രെസ്സ 2022ലാണ് പുറത്തിറങ്ങിയത്. അപ്ഡേറ്റുകളൊന്നുമില്ലാതെ വിറ്റുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് നാല് വർഷത്തിനിപ്പുറം ഈ കാറിന് അപ്ഡേറ്റ് ലഭിക്കുന്നത്. പുതിയ ബ്രെസ്സയിൽ എന്തൊക്കെ നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പരിശോധിക്കാം.
2026 മാരുതി ബ്രെസ്സ: എക്സ്റ്റീരിയർ ഡിസൈൻ
പുതുക്കിയ ബ്രെസ്സ ഫെയ്സ്ലിഫ്റ്റിന് പുതിയ ഫ്രണ്ട് ബമ്പറും അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത ഗ്രില്ലും ഉൾപ്പെടെ ഒരു അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത രൂപം തന്നെ ലഭിക്കുന്നു. വേരിയന്റിനെ ആശ്രയിച്ച്, ഗ്രില്ലിന് പെയിന്റ് ചെയ്ത ഫിനിഷ്, സ്മോക്ക്ഡ് ക്രോം ഫിനിഷ് അല്ലെങ്കിൽ ചുവന്ന ആക്സന്റുകളുള്ള ഗ്ലോസ് ബ്ലാക്ക് ഫിനിഷ് എന്നിവ ലഭിക്കും. കാറിന്റെ സൈഡ് പ്രൊഫൈലിൽ സൈഡ് ക്ലാഡിംഗിലെ മാറ്റങ്ങളും പുതിയ അലോയ് വീൽ ഡിസൈനുകളും ഉണ്ട്. പിൻ പ്രൊഫൈലിൽ ബമ്പറിന്റെ സ്കിഡ് പ്ലേറ്റ് ഭാഗത്തും ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ട്.
2026 മാരുതി ബ്രെസ്സ: ഇന്റീരിയർ ഡിസൈൻ, സവിശേഷതകൾ
പുതിയ 10.1 ഇഞ്ച് ടച്ച്സ്ക്രീൻ, ഡാഷ്ബോർഡിലെ പുതിയ ട്രിം ഫിനിഷുകൾ, പുതിയ എയർ-കണ്ടീഷണർ നിയന്ത്രണങ്ങൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രധാന ഇന്റീരിയർ മാറ്റങ്ങൾ ഇതിൽ കാണാം. വെന്റിലേറ്റഡ് ഫ്രണ്ട് സീറ്റുകൾ, ബ്ലൈൻഡ് സ്പോട്ട് വാണിങ്, റിയർ ക്രോസ്-ട്രാഫിക് അലേർട്ട്, ഫ്രണ്ട് പാർക്കിങ് സെൻസറുകൾ, വയർലെസ് ആൻഡ്രോയിഡ് ഓട്ടോ, ആപ്പിൾ കാർപ്ലേ എന്നിവ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പുതിയ സവിശേഷതകളും പുതിയ ബ്രെസ്സയിലുണ്ട്. കൂടാതെ ഓട്ടോ ക്ലൈമറ്റ് കൺട്രോൾ, ഒരു HUD, വയർലെസ് ഫോൺ ചാർജർ, ഓട്ടോ എൽഇഡി ഹെഡ്ലാമ്പുകൾ, 360-ഡിഗ്രി ക്യാമറ, ഉൾപ്പെടെയുള്ള മറ്റ് നിരവധി സവിശേഷതകളും ലഭിക്കുന്നു.
2026 മാരുതി ബ്രെസ്സ: പവർട്രെയിൻ
പുതിയ മാരുതി ബ്രെസ്സ ഫെയ്സ്ലിഫ്റ്റിലെ ഏറ്റവും വലിയ മാറ്റം അതിന്റെ പവർട്രെയിൻ ഓപ്ഷനുകളാണ്. 6-സ്പീഡ് മാനുവൽ ഗിയർബോക്സുമായി ജോടിയാക്കിയ 1.0 ലിറ്റർ ബൂസ്റ്റർജെറ്റ് ടർബോ-പെട്രോൾ എഞ്ചിനാണ് കാറിന് കരുത്ത് പകരുന്നത്. ഇത് 108.5 ബിഎച്ച്പി പവറും 170 എൻഎം ടോർക്കും ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നു. അതേസമയം മാരുതി ഫ്രോങ്ക്സിൽ ഈ എഞ്ചിൻ 99 ബിഎച്ച്പി പവറും 146 എൻഎം ടോർക്കും ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നു.
കൂടാതെ, 1.5 ലിറ്റർ നാച്ചുറലി ആസ്പിറേറ്റഡ് പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ തുടർന്നും ലഭ്യമാകും. ഇപ്പോൾ സിഎൻജി വേരിയന്റുകൾ ഒഴികെയുള്ള എല്ലാ വേരിയന്റുകളിലും മൈൽഡ് ഹൈബ്രിഡ് സാങ്കേതികവിദ്യ സ്റ്റാൻഡേർഡായി ലഭ്യമാകും. ടർബോ-പെട്രോൾ എഞ്ചിനിൽ മൈൽഡ് ഹൈബ്രിഡ് സാങ്കേതികവിദ്യയും ലഭ്യമാണ്.
മുമ്പത്തെ 5-സ്പീഡ് മാനുവൽ ഗിയർബോക്സിന് പകരമായി ഇപ്പോൾ 6-സ്പീഡ് മാനുവൽ ഗിയർബോക്സ് സ്റ്റാൻഡേർഡായി ലഭ്യമാണ്. എന്നിരുന്നാലും, 6-സ്പീഡ് ടോർക്ക് കൺവെർട്ടർ ഗിയർബോക്സ് ഇപ്പോഴും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഇത് 1.5 പെട്രോൾ എഞ്ചിനിൽ മാത്രമേ ലഭ്യമാകൂ.
പുതിയ കാർ പഴയ മോഡലിനേക്കാൾ മികച്ച ഇന്ധനക്ഷമത നൽകുന്നു. 1.5 ലിറ്റർ പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ ഇപ്പോൾ മാനുവൽ ഗിയർബോക്സിൽ 21.09 കിലോമീറ്ററും ഓട്ടോമാറ്റിക്കിൽ 20.17 കിലോമീറ്ററും നൽകുന്നു എന്ന് കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നു. അതേസമയം, സിഎൻജി മോഡലിന് 26.90 കിലോമീറ്റർ/കിലോഗ്രാം മൈലേജും ടർബോ-പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ 20.47 കിലോമീറ്റർ മൈലേജും നൽകുന്നു.
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