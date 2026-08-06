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540-ഡിഗ്രി ക്യാമറ, പനോരമിക് സൺറൂഫ്: എസ്‌യുവി പ്രേമികൾക്കായി പുത്തൻ സവിശേഷതകളുമായി പുതിയ മഹീന്ദ്ര സ്കോർപിയോ-എൻ

മഹീന്ദ്ര സ്‌കോർപിയോ എൻ 2026 പതിപ്പിന്‍റെ വിവിധ വേരിയന്‍റുകൾക്ക് ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ എത്ര രൂപ വില വരുമെന്നും ഡിസൈൻ, സവിശേഷതകൾ, പവർട്രെയിൻ എന്നിവയെ കുറിച്ചുള്ള വിശദാംശങ്ങളും പരിശോധിക്കാം.

2026 MAHINDRA SCORPIO N PRICE MAHINDRA SCORPIO N FEATURES 2026 മഹീന്ദ്ര സ്‌കോർപിയോ എൻ MAHINDRA SCORPIO N ENGINE
2026 Mahindra Scorpio-N Launched In India (Image Credit: Mahindra)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : August 6, 2026 at 4:11 PM IST

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ഹൈദരാബാദ്: ജനപ്രിയ എസ്‌യുവി ആയ മഹീന്ദ്ര സ്‌കോർപിയോ എൻ പുത്തൻ മാറ്റങ്ങളുമായി ഇന്ത്യൻ വിപണിയിലെത്തി. 2026 പതിപ്പിന് 13.69 ലക്ഷം രൂപ എക്‌സ്-ഷോറൂം പ്രാരംഭവിലയുണ്ട്. 540-ഡിഗ്രി ക്യാമറ സിസ്റ്റം, മുകളിലെ ട്രിമ്മുകളിൽ പനോരമിക് സൺറൂഫ് തുടങ്ങിയ ശ്രദ്ധേയമായ അപ്‌ഡേറ്റുകളും എക്സ്റ്റീരിയർ, ഇന്‍റീരിയർ പരിഷ്‌ക്കാരങ്ങളും പുതുക്കിയ മോഡലിൽ ലഭിക്കും.

മഹീന്ദ്ര സ്‌കോർപിയോ എൻ 2026 പതിപ്പിന്‍റെ വിവിധ വേരിയന്‍റുകൾക്ക് ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ എത്ര രൂപ വില വരുമെന്നും ഡിസൈൻ, സവിശേഷതകൾ, പവർട്രെയിൻ എന്നിവയുടെ വിശദാംശങ്ങളും പരിശോധിക്കാം.

2026 മഹീന്ദ്ര സ്‌കോർപിയോ എൻ: വില

വേരിയന്‍റുകൾപെട്രോൾ MT 4x2പെട്രോൾ AT 4x2ഡീസൽ MT 4x2ഡീസൽ AT 4x2ഡീസൽ MT 4x4ഡീസൽ AT 4x4
Z213.69 ലക്ഷം---14.19 ലക്ഷം---------
Z415.57 ലക്ഷം17.16 ലക്ഷം16.12 ലക്ഷം17.68 ലക്ഷം18.03 ലക്ഷം---
Z6------17.17 ലക്ഷം18.82 ലക്ഷം------
Z8 S17.79 ലക്ഷം19.26 ലക്ഷം18.79 ലക്ഷം19.89 ലക്ഷം------
Z8------19.86 ലക്ഷം21.41 ലക്ഷം------
Z8 T20.38 ലക്ഷം21.75 ലക്ഷം20.65 ലക്ഷം22.25 ലക്ഷം22.86 ലക്ഷം24.39 ലക്ഷം
Z8 L 7-സീറ്റർ21.31 ലക്ഷം22.87 ലക്ഷം21.99 ലക്ഷം23.49 ലക്ഷം24.25 ലക്ഷം25.49 ലക്ഷം
Z8 L 6-സീറ്റർ21.69 ലക്ഷം23.05 ലക്ഷം22.47 ലക്ഷം23.80 ലക്ഷം------

2026 മഹീന്ദ്ര സ്കോർപിയോ എൻ: എക്സ്റ്റീരിയറും ഇന്‍റീരിയറും

പുതിയ സ്കോർപിയോ-എൻ മോഡലിന് അതേ സിലൗറ്റ് മഹീന്ദ്ര നിലനിർത്തുന്നു. മിഡ്‌സൈസ് എസ്‌യുവിയായി കമ്പനി ഇതിനെ സ്ഥാപിക്കുന്നു. മൊത്തത്തിലുള്ള ഡിസൈനും സ്റ്റൈലിങും മുൻ മോഡലിന് സമാനമായി നിലനിർത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതിനാൽ എക്‌സ്റ്റീരിയറിൽ ചെറിയ തോതിൽ മാത്രമേ മാറ്റങ്ങളുള്ളൂ എന്ന് പറയാം.

Z8T ഉൾപ്പെടെയുള്ള തിരഞ്ഞെടുത്ത വകഭേദങ്ങളിൽ മാത്രം കാണപ്പെടുന്ന പുതുതായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത 18 ഇഞ്ച് അലോയ് വീലുകളാണ് പുതുക്കിയ പതിപ്പിന്‍റെ പ്രധാന വ്യത്യാസം. പുനർരൂപകൽപ്പന ചെയ്ത ഡാഷ്‌ബോർഡിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഫ്രീ-സ്റ്റാൻഡിങ് സെൻട്രൽ ടച്ച്‌സ്‌ക്രീനും പുനഃസ്ഥാപിച്ച എയർ കണ്ടീഷനിങ് വെന്‍റുകളും ഉണ്ട്.

ഇന്‍റീരിയറിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ, ഉയർന്ന സ്‌പെസിഫിക്കേഷൻ മോഡലുകൾക്ക് പുതിയ ഡിജിറ്റൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്‍റ് ക്ലസ്റ്റർ ലഭിക്കുന്നു. അതേസമയം സ്വിച്ച് ഗിയറും സീറ്റിങ് ലേഔട്ടും അടിസ്ഥാനപരമായി മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുന്നു.

2026 മഹീന്ദ്ര സ്കോർപിയോ എൻ: സവിശേഷതകൾ

പുതുക്കിയ മഹീന്ദ്ര സ്കോർപിയോ എൻ മോഡലിന്‍റെ ഫീച്ചറിലെ കൂട്ടിച്ചേർക്കലുകൾ അതിന്‍റെ ഓരോ വേരിയന്‍റിനെയും ആശ്രയിച്ച് വ്യത്യാസപ്പെടുന്നു. താഴ്ന്ന ട്രിമ്മുകൾ മുൻ മോഡലിന്‍റെ ഉപകരണ നിലവാരം നിലനിർത്തുന്നു. 10.2 ഇഞ്ച് ഡിജിറ്റൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്‍റ് ക്ലസ്റ്ററുമായി ജോടിയാക്കിയ 12.3 ഇഞ്ച് ടച്ച്‌സ്‌ക്രീൻ ഇൻഫോടെയ്ൻമെന്‍റ് സിസ്റ്റം അവതരിപ്പിക്കുന്ന Z8S-ൽ അർത്ഥവത്തായ അപ്‌ഡേറ്റുകൾ കാണാം. ഈ ട്രിമ്മിൽ മുന്നിലും പിന്നിലും യാത്ര ചെയ്യുന്നവർക്ക് 65W ടൈപ്പ്-സി ഫാസ്റ്റ്-ചാർജിങ് പോർട്ടുകളും വിൻഡോകൾക്കായി UV, IR-കട്ട് ഗ്ലാസും ഉൾപ്പെടുന്നു. മുൻ മോഡൽ രണ്ടാം നിര യാത്രക്കാർക്ക് മാത്രം ഉയർന്ന പവർ ചാർജിങ് വാഗ്‌ദാനം ചെയ്‌തിരുന്നുള്ളൂ. പുതിയ ക്രമീകരണം എല്ലാ യാത്രക്കാർക്കും സൗകര്യം നൽകുന്നു.

Z8 പ്രധാന കൂട്ടിച്ചേർക്കലുകളില്ലാതെ അതേ സ്‌ക്രീൻ, ക്ലസ്റ്റർ, ചാർജിംഗ് അപ്‌ഗ്രേഡുകൾ എന്നിവയോടെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നു. അതേസമയം Z8T ഇതിനകം സൂചിപ്പിച്ച പുതിയ 18 ഇഞ്ച് അലോയ് വീലുകൾ ചേർക്കുന്നു.Z8L-നാണ് പനോരമിക് സൺറൂഫ്, 540-ഡിഗ്രി ക്യാമറ സിസ്റ്റം എന്നിങ്ങനെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഹാർഡ്‌വെയർ ലഭിക്കുന്നത്. ലെവൽ 2 അഡ്വാൻസ്ഡ് ഡ്രൈവർ-അസിസ്റ്റൻസ് സിസ്റ്റങ്ങൾ (ADAS) ഈ മുൻനിര ട്രിമിന് മാത്രമായി തുടരുന്നു.

2026 മഹീന്ദ്ര സ്കോർപിയോ എൻ: പവർട്രെയിനുകൾ

നിലവിലുള്ള പവർട്രെയിൻ ഓപ്ഷനുകൾ തന്നെയാണ് പുതുക്കിയ സ്കോർപിയോ N-ലും മഹീന്ദ്ര നിലനിർത്തുന്നത്. വാങ്ങുന്നവർക്ക് 2.0 ലിറ്റർ ടർബോ-പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ അല്ലെങ്കിൽ 2.2 ലിറ്റർ ഡീസൽ എഞ്ചിൻ തിരഞ്ഞെടുക്കാം. രണ്ടാമത്തേത് ട്രിം അനുസരിച്ച് രണ്ട് പവർ ഔട്ട്പുട്ടുകളിൽ ലഭ്യമാണ്. രണ്ട് എഞ്ചിനുകളും മാനുവൽ, ഓട്ടോമാറ്റിക് ട്രാൻസ്മിഷനുകളോടെ ലഭ്യമാവും.

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