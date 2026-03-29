ഓഫ്-റോഡിന് മികച്ചത്, ഉയർന്ന പെർഫോമൻസ്: കെടിഎം 890 അഡ്വഞ്ചർ ആർ റാലിയുടെ ലിമിറ്റഡ് എഡിഷൻ വരുന്നു
കെടിഎം 890 അഡ്വഞ്ചർ ആർ റാലിയിൽ 889 സിസി പാരലൽ-ട്വിൻ എഞ്ചിനിൽ പുറത്തിറക്കുമെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. ദീർഘദൂര യാത്രകളിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് ഓഫ് റോഡ് ടൂറുകൾക്ക് മികച്ചതായിരിക്കും വരാനിരിക്കുന്ന 2026 കെടിഎം 890 അഡ്വഞ്ചർ ആർ റാലി.
Published : March 29, 2026 at 1:23 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ഓസ്ട്രിയൻ ഇരുചക്ര വാഹന നിർമ്മാതാക്കളായ കെടിഎം തങ്ങളുടെ കെടിഎം 890 അഡ്വഞ്ചർ ആർ റാലിയുടെ പുതിയ പതിപ്പ് വെളിപ്പെടുത്തി. ഫാക്ടറി റേസിങിന്റെ ഡാക്കർ വിജയിച്ച മെഷീനുകളിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ട ഒരു ലിമിറ്റഡ് എഡിഷൻ മോട്ടോർസൈക്കിളാണിത്. ഫാക്ടറിയിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് റാലി-ട്യൂൺ ചെയ്ത, പ്രൊഫഷണൽ-ഗ്രേഡ് സസ്പെൻഷനും എർഗണോമിക്സും ആവശ്യമുള്ള റൈഡർമാർക്കായി പുതിയ കെടിഎം 890 അഡ്വഞ്ചർ ആർ റാലി പതിപ്പ് രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് കമ്പനി പറയുന്നു.
പരുക്കൻ റോഡുകൾക്കായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ മോഡൽ മികച്ച പെർഫോമൻസ് ഉറപ്പാക്കാൻ പ്രത്യേക ഹാർഡ്വെയറും ഉപയോഗിക്കുന്നു. 2026 കെടിഎം 890 അഡ്വഞ്ചർ ആർ റാലി എഞ്ചിൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സവിശേഷതകൾ പരിശോധിക്കാം.
കെടിഎം 890 അഡ്വഞ്ചർ ആർ റാലി: സസ്പെൻഷൻ
പുതിയ കെടിഎം 890 അഡ്വഞ്ചർ ആർ റാലിയുടെ പ്രധാന സവിശേഷതകളിലൊന്ന് പ്രൊഫഷണൽ റേസിങ് ഇവന്റുകളിൽ നിന്നെടുത്ത റേസ് സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിക്കുന്ന WP പ്രോ കമ്പോണന്റ്സ് സസ്പെൻഷൻ സജ്ജീകരണമാണ്. കോൺ വാൽവ് സാങ്കേതികവിദ്യയുള്ള ഭാരം കുറഞ്ഞ WP എക്സ്പ്ലോർ പ്രോ ഫോർക്ക്, പൊരുത്തപ്പെടുന്ന പിൻ ഷോക്ക് എന്നിവ 270mm യാത്ര നൽകുന്നു. ഈ സസ്പെൻഷൻ സജ്ജീകരണം ഡാംപിംഗ്, ബോട്ടമിംഗ് പ്രതിരോധം നൽകുന്നു. ഇത് ഉയർന്ന വേഗതയിൽ പോലും ബൈക്കിനെ നിയന്ത്രണം നൽകും.
ദീർഘദൂര യാത്രകളിൽ ഒരു യാത്രക്കാരനോ ഭാരമുള്ള ലഗേജോ ബൈക്കിൽ വച്ചാൽ പോലും, സ്ഥിരത നിലനിർത്തുകയും സുഖകരമായ യാത്ര തുടരുകയും ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് ഇത് രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.
കെടിഎം 890 അഡ്വഞ്ചർ ആർ റാലി: എഞ്ചിൻ
പുതിയ കെടിഎം 890 അഡ്വഞ്ചർ ആർ റാലിയിൽ 889 സിസി പാരലൽ-ട്വിൻ എഞ്ചിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഈ എഞ്ചിൻ 104.55 ബിഎച്ച്പി പവറും 100 എൻഎം ടോർക്കും നൽകുന്നു. ഇതിനുപുറമെ, ഓഫ്-റോഡ് എബിഎസ്, മോട്ടോർ സ്ലിപ്പ് റെഗുലേഷൻ, റാലി മോഡ് ഉൾപ്പെടെ ഒന്നിലധികം റൈഡ് മോഡുകൾ എന്നിവ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന ഒരു അഡ്വാൻസ്ഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് സ്യൂട്ടും ഈ അഡ്വഞ്ചർ-റാലി ബൈക്കിലുണ്ട്.
ബൈക്കിന്റെ 5 ഇഞ്ച് ടിഎഫ്ടി ഡിസ്പ്ലേയിലൂടെ ഇതിന്റെ ക്രമീകരണങ്ങൾ മാറ്റാൻ കഴിയും. ഇതിൽ സംയോജിത നാവിഗേഷനും കണക്റ്റിവിറ്റിയും ഉൾപ്പെടുന്നു. റെഡ് ബുൾ-പ്രചോദിത ലിവറി, അക്രപോവിച്ച് സ്ലിപ്പ്-ഓൺ എക്സ്ഹോസ്റ്റ് എന്നിവയുള്ള ഇതിന്റെ ഭൗതിക രൂപകൽപ്പന റേസിങിനെ കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നു. ഈ ബൈക്കിന് കമ്പനി പ്രീമിയം വാറന്റിയും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇത് നാല് വർഷം വരെ കവറേജ് നൽകും.
