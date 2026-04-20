കുറഞ്ഞ വിലയിൽ പോലും പ്രീമിയം സവിശേഷതകൾ! കിയ സിറോസിന്റെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത പതിപ്പെത്തി; എസ്യുവി പ്രേമികൾക്ക് കോളടിച്ചു
HTE, HTE(O), HTK+(O), HTX(O എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള പുതിയ വകഭേദങ്ങൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത കിയ സിറോസിലുണ്ട്. പുനർരൂപകൽപ്പന ചെയ്ത ബമ്പർ മുതൽ പുതിയ എൽഇഡി ഹൈ-മൗണ്ടഡ് സ്റ്റോപ്പ് ലാമ്പ് വരെ കമ്പനി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
Published : April 20, 2026 at 3:43 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ഏറ്റവും പുതിയ ഡിസൈനും പ്രീമിയം സവിശേഷതകളിലേക്കുള്ള മെച്ചപ്പെട്ട ആക്സസബിലിറ്റിയുമൊക്കെ ഒരു കാർ വാങ്ങുമ്പോൾ ആദ്യം പരിഗണിക്കുന്ന ചില ഘടകങ്ങളായിരിക്കുമല്ലോ... ഇവയെല്ലാം ഉള്ള കിയ സിറോസിന്റെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത MY26 പതിപ്പ് ആകർഷക ഡിസൈനിൽ ഇന്ത്യൻ വിപണിയിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. 8.39 ലക്ഷം രൂപയിലാണ് പുതുക്കിയ വേരിയന്റുകളുടെ എക്സ്-ഷോറൂം വില ആരംഭിക്കുന്നത്.
HTE, HTE(O), HTK+(O), HTX(O എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള പുതിയ വകഭേദങ്ങളുമായാണ് കമ്പനി എത്തിയത്. HTK+ ട്രിം മുതൽ ഇപ്പോൾ ലഭ്യമായ ഓട്ടോമാറ്റിക് ട്രാൻസ്മിഷൻ ഉള്ള ഡീസൽ ഉപഭോക്താക്കൾക്കായി കമ്പനി ഓട്ടോമാറ്റിക് ഓപ്ഷനുകളും വിപുലീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. MY26 അപ്ഡേറ്റിൽ കാറിന്റെ മുൻവശത്ത് ഡിസൈനിൽ കാര്യമായ മെച്ചപ്പെടുത്തലും കാണാം.
2026 കിയ സിറോസ്: ഡിസൈൻ
പുനർരൂപകൽപ്പന ചെയ്ത ബമ്പർ, ബോഡി-കളർ എയ്റോ ഇൻസേർട്ടുകൾ, എൽഇഡി ഫോഗ് ലാമ്പുകളുമായി സംയോജിപ്പിച്ച ഗ്ലോസി ബ്ലാക്ക് സ്കിഡ് പ്ലേറ്റുകൾ എന്നിവ മുൻവശത്തെ ഫാസിയയ്ക്ക് കൂടുതൽ സ്പോർട്ടിയും പ്രാധാന്യവും നൽകുന്നു. പിൻവശത്ത്, ബമ്പർ പുനർനിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ട്. പുതിയ എൽഇഡി ഹൈ-മൗണ്ടഡ് സ്റ്റോപ്പ് ലാമ്പും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
ഗ്ലോസ് ബ്ലാക്ക് റൂഫ് റെയിലുകൾ, ഒആർവിഎമ്മുകൾ, ബോഡി-കളർ സൈഡ് ഗാർണിച്ചുകൾ എന്നിവ സൈഡ് പ്രൊഫൈലിനെ കൂടുതൽ ഷാർപ്പായി കാണിക്കുന്നു. പുതിയ വകഭേദങ്ങളുടെ വില പരിശോധിക്കാം.
2026 കിയ സിറോസ്: വില
കിയ സിറോസ് MY26 ശ്രേണിയുടെ അടിസ്ഥാന പെട്രോൾ മാനുവൽ വേരിയന്റിന് 8.39 ലക്ഷം രൂപയിൽ വില ആരംഭിക്കുന്നു. അതേസമയം ടോപ്പ്-സ്പെക്ക് ഡീസൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ട്രിമിന് 15.79 ലക്ഷം രൂപ വരെ വിലയുണ്ട്. 1.0 ലിറ്റർ ടർബോ പെട്രോൾ ഓപ്ഷനുകളിൽ മാനുവൽ, 7DCT ഗിയർബോക്സുകൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഇതിന്റെ വില 8.39 ലക്ഷം മുതൽ 14.99 ലക്ഷം രൂപ വരെയാണ്. അതേസമയം, 1.5 ലിറ്റർ ഡീസൽ ലൈനപ്പ് മാനുവലിന് 9.99 ലക്ഷം രൂപയിൽ ആരംഭിച്ച് ഓട്ടോമാറ്റിക്കിന് 15.79 ലക്ഷം രൂപ വരെ വിലവരും.
|പവർട്രെയിൻ / ട്രിം
|വില (Rs)
|G1.0 MT – HTE
|8,39,900
|G1.0 MT – HTE(O)
|9,19,900
|G1.0 MT – HTK(EX)
|9,79,900
|G1.0 MT – HTK+
|10,73,900
|G1.0 MT – HTX
|11,99,900
|G1.0 7DCT – HTK+
|11,93,900
|G1.0 7DCT – HTX
|13,19,900
|G1.0 7DCT – HTX(O)
|13,99,900
|G1.0 7DCT – (Top Trim)
|14,99,900
|D1.5 6MT – HTE(O)
|9,99,900
|D1.5 6MT – HTK(EX)
|10,59,900
|D1.5 6MT – HTK+
|11,53,900
|D1.5 6MT – HTX
|12,79,900
|D1.5 6AT – HTK+
|12,73,900
|D1.5 6AT – HTX
|13,99,900
|D1.5 6AT – HTX(O)
|14,79,900
|D1.5 6AT – (ഉയർന്ന വേരിയന്റ്)
|15,79,900
2026 കിയ സിറോസ്: സവിശേഷതകൾ
ടോപ്-സ്പെക് HTX, HTX(O) ട്രിമ്മുകൾക്ക് ഇപ്പോൾ പുതുതായി ഡിസൈൻ ചെയ്ത 17 ഇഞ്ച് ക്രിസ്റ്റൽ-കട്ട് അലോയ് വീലുകളാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ആകർഷകമായ നിയോൺ ബ്രേക്ക് കാലിപ്പറുകൾ ഇതിൽ കാണാം. മാഗ്മ റെഡ്, ഐവറി സിൽവർ മാറ്റ്, ഐവറി സിൽവർ ഗ്ലോസ് എന്നിവയുൾപ്പെടെ പുതിയ കളർ ഓപ്ഷനുകളും നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
അകത്തളത്തിൽ, ഇൻഫോടെയ്ൻമെന്റ്, ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷൻ എന്നിവ സംയോജിപ്പിച്ച് കണക്റ്റഡ് നാവിഗേഷൻ, ഡ്യുവൽ-പാനൽ പനോരമിക് സൺറൂഫ്, വെന്റിലേറ്റഡ് ഫ്രണ്ട്, റിയർ സീറ്റുകൾ, 60:40 സ്പ്ലിറ്റ് കോൺഫിഗറേഷനോടുകൂടിയ സ്ലൈഡിംഗ്, റീക്ലൈനിങ് രണ്ടാം നിര സീറ്റുകൾ എന്നിവ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു വലിയ 30 ഇഞ്ച് പനോരമിക് ഡിസ്പ്ലേ സജ്ജീകരണം അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത മോഡലിന്റെ സവിശേഷതയാണ്. സമഗ്രമായ സുരക്ഷാ സ്യൂട്ടും ഇതിൽ സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.
കിയ സിറോസിന് ഇതിനകം തന്നെ 5 സ്റ്റാർ BNCAP സുരക്ഷാ റേറ്റിങ് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ 80-ലധികം കണക്റ്റഡ് കാർ സവിശേഷതകൾ, OTA അപ്ഡേറ്റുകൾ, കിയ കണക്റ്റ് ഡയഗ്നോസ്റ്റിക്സ് എന്നിവയുമുണ്ട്. മെക്കാനിക്കൽ സവിശേഷതകളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ, എഞ്ചിൻ ഓപ്ഷനുകൾ മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുന്നത് കാണാം. ഡീസൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് വേരിയന്റുകൾ ഇപ്പോൾ 12.73 ലക്ഷം രൂപ എക്സ്-ഷോറൂം വിലയിലാണ് ആരംഭിക്കുന്നത്.
