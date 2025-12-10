158 bhp എഞ്ചിൻ കരുത്ത്, ചീറിപ്പായും; വിപണി കീഴടക്കാൻ വരുന്നു 'കിയ സെൽറ്റോ 2026'

ETV Bharat / automobile-and-gadgets
ഹൈദരാബാദ്: ദക്ഷിണ കൊറിയൻ വാഹന നിർമാതാക്കളായ 'കിയ' ഇന്ത്യയ്ക്കും മറ്റ് ആഗോള വിപണികൾക്കുമായി തങ്ങളുടെ ജനപ്രിയ ബ്രാൻഡായ സെൽറ്റോ എസ്യുവിൻ്റെ രണ്ടാം തലമുറ വാഹനമായ 'കിയ സെൽറ്റോ 2026' പുറത്തിറക്കി. പുത്തൻ ഡിസൈൻ, ക്യാബിൻ തുടങ്ങി നിരവധി സവിശേഷതകളുമായാണ് കാർ വിപണിയിൽ എത്തുന്നത്.
അലൂമിനിയം, മഗ്നീഷ്യം എന്നിവ കൊണ്ട് നിർമിച്ച ഭാരം കുറഞ്ഞ ചക്രങ്ങളാണ് വാഹനത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. പുതിയ ടെയിൽഗേറ്റ് ഡിസൈനാണ് കാറിന് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. 4,460 മീറ്ററാണ് കാറിൻ്റെ നീളം. ആദ്യ തലമുറ എസ്യുവിനേക്കാളും 95 മീറ്റർ അധിക നീളമുണ്ട് ഇതിന്. തങ്ങളുടെ വാഹനങ്ങളിൽ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ എസ്യുവി ഇതാണെന്ന് വാഹന നിർമ്മാതാക്കൾ അവകാശപ്പെടുന്നു.
ഹ്യൂണ്ടായി ക്രെറ്റ, ടാറ്റ സിയറ, മാരുതി സുസുക്കി വിക്ടോറിസ്, ഹോണ്ട എലിവേറ്റ്, ടൊയോട്ട അർബൻ ക്രൂയിസർ ഹൈറൈഡർ, ഇന്ത്യയിൽ വരാനിരിക്കുന്ന റെനോ ഡസ്റ്റർ, നിസാൻ ടെക്ടൺ തുടങ്ങിയ എതിരാളികളുമായി കിയ സെൽറ്റോസിന് ഇനി മത്സരിക്കേണ്ടി വരും. പുതിയ സെൽറ്റോസിനായുള്ള ബുക്കിങുകൾ ഇന്ന് രാത്രി അർദ്ധരാത്രിയോടെ കിയയുടെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റിലോ അടുത്തുള്ള ഡീലർ ഷോപ്പുകളിലോ ലഭ്യമാവുന്നതായിരിക്കും. 2026 ജനുവരി പകുതിയോടെ വാഹന ഡെലിവറികൾ ആരംഭിക്കും.
2026 കിയ സെൽറ്റോസ്: ഡിസൈൻ
രണ്ടാം തലമുറ സെൽറ്റോസിൻ്റെ നീളം 4,460 മില്ലീമീറ്ററും വീതി 1,830 മില്ലീമീറ്ററുമാണ്, ആദ്യ മോഡലിനേക്കാൾ 95 മില്ലീമീറ്റർ അധിക നീളവും 30 മില്ലീമീറ്റർ അധിക വീതിയും ഇതിനുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇത് 2,690 മില്ലീമീറ്റർ വീൽബേസുമായി വരുന്നു, മുൻപത്തേക്കാൾ 80 മില്ലീമീറ്റർ അധികം നീളവുമായി. കറുത്ത ഹൈ-ഗ്ലോസ് ഫിനിഷിങുമായി ഇരുണ്ട ഗൺമെറ്റൽ ആക്സൻ്റുകളുള്ള പുതിയ ഡിജിറ്റൽ ടൈഗർ ഫെയ്സ് ഗ്രില്ലോടു കൂടിയ പുതിയ ഡിസൈനാണ് എസ്യുവിയിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഐസ്-ക്യൂബ് പ്രൊജക്ടർ ഹെഡ്ലാമ്പുകളും പിൻവശത്ത്, പുനർരൂപകൽപ്പന ചെയ്ത ടെയിൽഗേറ്റിൽ ടേൺ സിഗ്നലുകളെ സംയോജിപ്പിക്കുന്ന കണക്റ്റഡ് എൽഇഡി സ്റ്റാർമാപ്പ് ടെയിൽലാമ്പുകളും വാഹനത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഇൻ്റീരിയറും സവിശേഷതകളും
ഈ വർഷം ആദ്യം പുറത്തിറക്കിയ കാരൻസ് ക്ലാവിസിന് സമാനമായ തരത്തിലാണ് സെൽറ്റോസിൻ്റെ അകത്തെ ക്യാബിൻ ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതേ കളർ സ്കീമും ലേഔട്ടും. 12.3 ഇഞ്ച് ഡ്യുവൽ ഡിസ്പ്ലേ, പുതിയ ത്രീ-സ്പോക്ക് കിയ സ്റ്റിയറിങ് വീൽ, പനോരമിക് സൺറൂഫ്, 60:40 സ്പ്ലിറ്റ് രണ്ടാം നിര സീറ്റ് എന്നിവയാണ് പ്രധാന സവിശേഷതകൾ. 447 ലിറ്റർ ബൂട്ട് സ്പേസും വാഹനം നൽകുന്നു. ഡ്യുവൽ-സോൺ ക്ലൈമറ്റ് കൺട്രോൾ, ബോസ് സൗണ്ട് സിസ്റ്റം, ലെവൽ-2 ADAS, ആംബിയൻ്റ് ലൈറ്റിങ്, ഹെഡ്സ് അപ്പ്-ഡിസ്പ്ലേ (HUD) തുടങ്ങിയവയും കാണാം.
എഞ്ചിൻ പ്രത്യേകതകൾ
പുതിയ മൂന്ന് എഞ്ചിനുകളാണ് വാഹനത്തിൽ ഉള്ളത്. 1.5 ലിറ്റർ നാച്ചുറലി ആസ്പിറേറ്റഡ് എഞ്ചിൻ 113 bhp പവറും 144 Nm ടോർക്കും നൽകുന്നു. കൂടാതെ ഇത് 6-സ്പീഡ് മാനുവൽ ട്രാൻസ്മിഷനും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. 1.5 ലിറ്റർ ടർബോചാർജ്ഡ് പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ 158 bhp കരുത്തും 253 Nm ടോർക്കും നൽകുന്നു. 7-സ്പീഡ് CVT ഗിയർബോക്സുകളാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. 1.5 ലിറ്റർ ഡീസൽ എഞ്ചിൻ 118 bhp കരുത്തും 260 Nm ടോർക്കും നൽകുന്നു.
