കളറിലും സ്റ്റൈലിലും മാറ്റം: പുതിയ പതിപ്പുമായി കാവസാക്കി Z900; വിലയറിഞ്ഞോ?

10 ലക്ഷം രൂപയിൽ താഴെ വിലയിലാണ് കാവസാക്കി Z900 മോഡലിന്‍റെ പുതിയ പതിപ്പ് പുറത്തിറക്കിയത്. അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്‌ത മോഡലിലെ മാറ്റങ്ങളറിയാം.

2026 KAWASAKI Z900 PRICE 2026 KAWASAKI Z900 SPECIFICATIONS KAWASAKI BIKES കാവസാക്കി
The 2026 Kawasaki Z900 features several subtle updates in tuning and aesthetics. (Image Credit: Kawasaki)
By ETV Bharat Tech Team

Published : October 18, 2025 at 6:17 PM IST

ഹൈദരാബാദ്: ജാപ്പനീസ് സ്‌പോർട്‌സ് ബൈക്ക് നിർമ്മാതാക്കളായ കാവസാക്കി തങ്ങളുടെ Z900 മോഡലിന്‍റെ പുത്തൻ പതിപ്പ് ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുകയാണ്. മുൻ മോഡലിന്‍റെ ആകർഷകത തെല്ലും കുറയ്‌ക്കാതെയാണ് ഈ നേക്കഡ് സ്ട്രീറ്റ് മോട്ടോർസൈക്കിൾ കമ്പനി പുറത്തിറക്കിയത്. 9.99 ലക്ഷം രൂപ എക്‌സ്-ഷോറൂം വിലയിലാണ് Z900ന്‍റെ 2026 പതിപ്പ് വന്നിരിക്കുന്നത്.

മുൻ മോഡലിലെ ചില കാര്യങ്ങൾ അതേപടി നിലനിർത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ട്യൂണിങ്, സ്റ്റൈലിങ്, സ്ഥാനനിർണ്ണയം എന്നിവയിൽ നിരവധി സൂക്ഷ്‌മമായ അപ്‌ഡേറ്റുകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ജിഎസ്‌ടി 2.0 പരിഷ്‌കരണത്തിന് ശേഷം, 350 സിസിയിൽ കൂടുതൽ എഞ്ചിനുകളുള്ള മോട്ടോർസൈക്കിളുകളുടെ നികുതി നിരക്കുകൾ 31 ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് 40 ശതമാനമായി വർധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് 9.52 ലക്ഷം രൂപയായിരുന്ന 2025 കാവസാക്കി Z900ന്‍റെ വില 10.18 ലക്ഷം രൂപയാക്കി ഉയർത്തി.

The 2026 Kawasaki Z900 features a refined “Sugomi” styling. (Image Credit: Kawasaki)

എന്നാൽ കാവസാക്കിയുടെ ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിറ്റഴിക്കപ്പെടുന്ന മോട്ടോർസൈക്കിളുകളിൽ ഒന്നാണ് Z900. അതിനാൽ 2026 മോഡലിന്‍റെ വില 10 ലക്ഷം രൂപയിൽ താഴെയായി നിലനിർത്താൻ വിൽപ്പനതന്ത്രത്തിന്‍റെ ഭാഗമായി കമ്പനി ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. Z900ന്‍റെ 2026 പതിപ്പിൽ വരുത്തിയ മാറ്റങ്ങൾ എന്തൊക്കെയെന്ന് പരിശോധിക്കാം.

2026 കാവസാക്കി Z900: പുതിയതെന്ത്?
ഈ നേക്കഡ് സ്‌പോർട്‌സ് ബൈക്കിന് അഗ്രസ്സിവ് ലുക്ക് കൊടുക്കാൻ പരിഷ്‌ക്കരിച്ച "സുഗോമി" സ്റ്റൈലിങ് ഉണ്ട്. ഇത് കാൻഡി ലൈം ഗ്രീൻ/മെറ്റാലിക് കാർബൺ ഗ്രേ, മെറ്റാലിക് മാറ്റ് ഗ്രാഫെനെസ്റ്റീൽ ഗ്രേ/മെറ്റാലിക് ഫ്ലാറ്റ് സ്പാർക്ക് ബ്ലാക്ക് എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് കളർ ഓപ്ഷനുകളിൽ ലഭ്യമാണ്. മുൻ മോഡലിലെ കളർ വേരിയന്‍റിൽ ഫ്രണ്ട് കൗൾ, ഫ്യുവൽ ടാങ്ക്, പിൻഭാഗം എന്നിവയിൽ ബ്രാൻഡിന്‍റെ സിഗ്നേച്ചർ ലൈം ഗ്രീൻ പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ബാക്കിയുള്ള പ്രതലങ്ങൾ മിക്കവാറും പൂർണ്ണമായും കറുത്ത നിറത്തിൽ മൂടപ്പെട്ടിരുന്നു. രണ്ടാമത്തെ കളർ വേരിയന്‍റ് മാറ്റ് ബ്ലാക്ക് ഫിനിഷിലാണ് വരുന്നത്.

2026 Kawasaki Z900 colour options (Image Credit: ETV Bharat & Kawasaki)

Z900ന്‍റെ 2026 പതിപ്പിന് കരുത്ത് പകരുന്നത് 948 സിസി, ലിക്വിഡ്-കൂൾഡ്, ഇൻലൈൻ ഫോർ-സിലിണ്ടർ എഞ്ചിൻ ആണ്. ഇത് 9,500 ആർപിഎമ്മിൽ 123.29 ബിഎച്ച്‌പി പവറും 7,700 ആർപിഎമ്മിൽ 98.6 എൻഎം ടോർക്കും ഉത്‌പാദിപ്പിക്കും. ബൈ-ഡയറക്ഷണൽ ക്വിക്ക് ഷിഫ്റ്ററുള്ള 6-സ്‌പീഡ് ഗിയർബോക്‌സുമായാണ് ഇത് ജോഡിയാക്കിയത്. അതേസമയം 2025 മോഡൽ 122.30 ബിഎച്ച്‌പി പവറും 97.4 എൻഎം ടോർക്കുമാണ് ഉത്‌പാദിപ്പിക്കുന്നത്. 2025 മോഡലിനേക്കാൾ 1 കിലോഗ്രാം ഭാരം കുറവായതിനാൽ, പുതിയ Z900 പവർ-ടു-വെയ്റ്റ് അനുപാതത്തിൽ വർധനവ് കാണിക്കും.

The 2026 Kawasaki Z900 retains the same feature list as the 2025 iteration. (Image Credit: Kawasaki)

2026 കാവസാക്കി Z900: സവിശേഷതകൾ
പുതിയ Z900ന്‍റ സവിശേഷതകൾ 2025 പതിപ്പിന് സമാനമായി തുടരുന്നു. 5 ഇഞ്ച് TFT ഡിസ്പ്ലേ, നൂതന IMU തുടങ്ങിയ സവിശേഷതകൾ ഇതിലുണ്ട്. കാവസാക്കി കോർണറിങ് മാനേജ്മെന്‍റ് ഫങ്‌ഷൻ (KCMF), ഇലക്ട്രോണിക് ക്രൂയിസ് കൺട്രോൾ, പവർ മോഡുകൾ, 3-മോഡ് കാവസാക്കി ട്രാക്ഷൻ കൺട്രോൾ (KTRC), ഇലക്ട്രോണിക് ത്രോട്ടിൽ വാൽവുകൾ, അസിസ്റ്റ് ആൻഡ് സ്ലിപ്പർ ക്ലച്ച്, കാവസാക്കി ക്വിക്ക് ഷിഫ്റ്റർ, ഇക്കണോമിക് റൈഡിങ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ, ഡ്യുവൽ-ചാനൽ ABS തുടങ്ങിയ സവിശേഷതകൾ ഇതിലുണ്ട്.

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വീതിയുള്ള ഒറ്റത്തൂൺ മേൽപ്പാലം കേരളത്തിൽ; ദേശീയപാത ആദ്യ റീച്ച് ഫുൾ ഫിറ്റ്‌, പ്രവൃത്തിയേയും വെല്ലുവിളികളെയും കുറിച്ച് ഊരാളുങ്കൽ എഞ്ചിനീയർ ഇടിവി ഭാരതിനോട്

കഫ് സിറപ്പിന് "മധുരമേകുന്ന" വില്ലൻ, കുഞ്ഞുങ്ങള്‍ക്ക് ഇനി ഇത് നല്‍കരുത്; കാരണം വിശദീകരിച്ച് ഡോക്‌ടര്‍

ഒരു വീട് നിറയെ സംഗീതോപകരണങ്ങള്‍; റഹ്മാനും ഇളയരാജയും ഇഷ്‌ടപ്പെട്ട അപൂർവ വാദ്യോപകരണങ്ങളുടെ 'നിധിശേഖരം'

രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ ആനകളുള്ള സംസ്ഥാനം ഏതെന്ന് അറിയാമോ? കേരളം നാലാമത്

