2026 കവസാക്കി Z650RS ഇന്ത്യയിൽ പുറത്തിറക്കി; 14000 രൂപ കൂടുതൽ മുടക്കണം, വിലയും സവിശേഷതകളും അറിയാം

പവർട്രെയിനിൽ മാറ്റങ്ങളൊന്നും വരുത്തിയിട്ടില്ല. പുത്തൻ നിറത്തിനാണ് വില കൂടുതല്‍. റേസിങ് ലൈവറിയും മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുന്നുണ്ട്.

The 2026 Kawasaki Z650RS is powered by a 649cc, liquid-cooled, 4-stroke, parallel twin engine (Kawasaki)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : December 30, 2025 at 2:55 PM IST

2 Min Read
ഹൈദരാബാദ്: ന്യൂജന്‍ പിള്ളേരുടെ മനം മയക്കുന്ന കവസാക്കി 2026 മോഡല്‍ Z650RS ഇന്ത്യയിൽ പുറത്തിറക്കി. സ്‌പോർട് ബൈക്കിങ് സാങ്കേതികവിദ്യയുള്ള റെട്രോ സ്റ്റൈലിങ് മോഡല്‍ ബൈക്കാണിത്. 2025 മോഡലിനേക്കാൾ 14,000 രൂപ കൂടുതലാണ് പുതിയ മോഡലിന്.

നിലവിലെ എക്‌സ്-ഷോറൂം വില 7.83 ലക്ഷം രൂപയാണ്. നിയോ-റെട്രോ സ്‌പോർട്/സ്‌ക്രാംബ്ലർ-സ്റ്റൈൽ മോട്ടോർ സൈക്കിളിൽ മെറ്റാലിക് ഓഷ്യൻ ബ്ലൂ എന്ന പുതിയ കളർ കോമ്പിനേഷനാണ് ഉള്ളത്. E20-കംപ്ലയിൻ്റ് എഞ്ചിനുമുണ്ട്.

ക്ലാസിക് റൗണ്ട് എൽഇഡി ഹെഡ്‌ലൈറ്റ് ഉള്‍പ്പെടെ 2025 മോഡലില്‍ നിന്ന് വ്യത്യസ്‌തമായ നിരവധി സ്റ്റൈലിങ് ഘടകങ്ങള്‍ ഇതിലുണ്ട്. 70കളിലെ ബോഡി വർക്കിൽ നിന്നും നിറങ്ങളിൽ നിന്നും പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ടാണ് പുതിയ കവസാക്കി ഡിസൈന്‍ ചെയ്‌തിരിക്കുന്നത്. Z650RS ൽ ഒരു ഇരട്ട സിലിണ്ടർ എഞ്ചിൻ ഉണ്ട്. നിയോ-റെട്രോ ബൈക്ക് മിഡിൽവെയ്റ്റും റൈഡർ-ഫ്രണ്ട്‌ലിയുമാണ്.

2026 Kawasaki Z650RS rides on 17-inch tyres at the front and rear (Kawasaki)

2026 കാവസാക്കി Z650RS: സവിശേഷതകൾ

2026 കവസാക്കി Z650RS-ൽ 2 മോഡുകളുള്ള കാവസാക്കി ട്രാക്ഷൻ കൺട്രോൾ ആണ് ഉള്ളത്. അസിസ്റ്റ് ആൻഡ് സ്ലിപ്പർ ക്ലച്ച്, ഡ്യുവൽ ത്രോട്ടിൽ വാൽവുകൾ, ഹൊറിസോണ്ടൽ ബാക്ക്-ലിങ്ക് റിയർ സസ്‌പെൻഷൻ, ഇക്കണോമിക്കൽ റൈഡിങ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ, ആൻ്റി-ലോക്ക് ബ്രേക്കിങ് സിസ്റ്റം (ABS) തുടങ്ങിയ സവിശേഷതകളുണ്ട്.

2026 കാവസാക്കി Z650RS: സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ

ഏറ്റവും പുതിയ കവസാക്കി Z650RS ന് 649 സിസിയാണ്. ലിക്വിഡ്-കൂൾഡ്, 4-സ്ട്രോക്ക്, പാരലൽ ട്വിൻ, ഡിഒഎച്ച്സി, ഡ്യുവൽ ത്രോട്ടിൽ ഫ്യുവൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ ഉള്ള 8-വാൽവ് എഞ്ചിൻ കരുത്ത് എന്നിവ നല്‍കുന്നു.

ഇതിന് സെമി-ഡ്രൈ സമ്പ് ഫോഴ്‌സ്‌ഡ് ലൂബ്രിക്കേഷൻ, ഇലക്ട്രിക് സ്റ്റാർട്ടിങ് സിസ്റ്റം, ബാറ്ററി, കോയിൽ ഇഗ്നിഷൻ സിസ്റ്റം എന്നിവയുണ്ട്. എഞ്ചിൻ 8,000 ആർപിഎമ്മിൽ 67.06 ബിഎച്ച്പി പവറും 6,700 ആർപിഎമ്മിൽ 62.1 Nm ടോര്‍ക്യൂവും ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നു. റിട്ടേൺ ഷിഫ്റ്റുള്ള 6-സ്‌പീഡും ചെയിൻ-ഡ്രൈവണും ഇതിനുണ്ട്.

കവസാക്കി Z650RS ഉയർന്ന ടെൻസൈൽ സ്റ്റീൽ കൊണ്ട് നിർമിച്ച ട്യൂബുലാർ ഡയമണ്ട് ഫ്രെയിമാണ് പണികഴിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. മുന്നിൽ 125mm വീൽ ട്രാവൽ, പിന്നിൽ 130mm വീൽ ട്രാവൽ, 100mm ട്രെയിൽ എന്നിവയുണ്ട്. നിയോ-റെട്രോ മോട്ടോർസൈക്കിൾ മുന്നിലും പിന്നിലും 17 ഇഞ്ച് ടയറുകളിലാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത്.

പുതിയ Z650RS-ന് 2,065mm നീളവും 800mm വീതിയും 1,115mm ഉയരവും 1,405mm വീൽബേസും ഉണ്ട്. സീറ്റ് ഉയരം 800mm ഉം ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസ് 125mm ആണ്. 12 ലിറ്റർ ഉള്‍ക്കൊള്ളുന്ന ഇന്ധന ടാങ്കും 192 കിലോഗ്രാം കർബ് ഭാരവുമുണ്ട്.

മുന്നിൽ ഡ്യുവൽ പിസ്റ്റണുള്ള 300mm ഡ്യുവൽ ഡിസ്‌ക് ബ്രേക്കുകളും പിന്നിൽ സിംഗിൾ പിസ്റ്റണുള്ള 220mm സിംഗിൾ ഡിസ്‌ക് ബ്രേക്കുമുണ്ട്. കവസാക്കി Z650RS-ന് മുന്നിൽ 41mm ടെലിസ്കോപ്പിക് ഫോർക്ക് സസ്പെൻഷനും പിന്നിൽ ബാക്ക്-ലിങ്ക് സ്വിംഗാർ സസ്പെൻഷനുമുണ്ട്.

