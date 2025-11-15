ETV Bharat / automobile-and-gadgets
പുതിയ Z1100 സൂപ്പർനേക്കഡ് ബൈക്കുമായി കാവസാക്കി; വിലയും സവിശേഷതകളും
ഒറൊറ്റ സ്റ്റാൻഡേർഡ് വേരിയന്റിൽ മാത്രമേ പുതിയ Z1100 ലഭ്യമാവൂ. മൂന്ന് ലെവൽ ട്രാക്ഷൻ കൺട്രോൾ, തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്ന രണ്ട് പവർ മോഡുകൾ, ക്രൂയിസ് കൺട്രോൾ, ബൈഡയറക്ഷണൽ ക്വിക്ക്ഷിഫ്റ്റർ, ഡ്യുവൽ-ചാനൽ ABS എന്നിങ്ങനെ നിരവധി സവിശേഷതകൾ ഇതിലുണ്ട്.
Published : November 15, 2025 at 3:22 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: പ്രീമിയം ബൈക്ക് നിർമ്മാതാക്കളായ കാവസാക്കി തങ്ങളുടെ Z1100 മോഡലിന്റെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത പതിപ്പ് പുറത്തിറക്കി. സൂപ്പർനേക്കഡ് മോഡലിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ഈ മോട്ടോർസൈക്കിൾ കമ്പനിയുടെ സുഗോമി ഡിസൈൻ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെയാണ് പുറത്തിറക്കിയത്. വലിയ എഞ്ചിൻ, നൂതന ഇലക്ട്രോണിക്സ്, മെച്ചപ്പെടുത്തിയ അണ്ടർപിന്നിങ്സ് എന്നിവ ഇതിലുണ്ടാകും.
പുതിയ കാവസാക്കി Z1100ന് 12.79 ലക്ഷം രൂപയാണ് (എക്സ്-ഷോറൂം) വില. എബണി/മെറ്റാലിക് കാർബൺ ഗ്രേ എന്നീ നിറത്തിൽ ഇത് ലഭ്യമാകും. എസ്ഇ വേരിയന്റ് ഇല്ലാതെ ഒറൊറ്റ സ്റ്റാൻഡേർഡ് വേരിയന്റിൽ മാത്രമേ ഇത് ലഭ്യമാവൂ. ഈ സ്ട്രീറ്റ്ഫൈറ്റർ മോട്ടോർസൈക്കിൾ ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ ഹോണ്ട CB1000 ഹോർനെറ്റ് SPയുമായി നേരിട്ട് മത്സരിക്കുന്നു. കാവസാക്കി Z1100ന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ പതിപ്പിലെ സവിശേഷതകൾ പരിശോധിക്കാം.
2026 കാവസാക്കി Z1100: ഡിസൈൻ
2026 കാവസാക്കി Z1100ന് ബോൾഡ് മസ്കുലാർ ഡിസൈനാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. മുൻ മോഡലിൽ നിന്നും പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ട ഡിസൈനാണിത്. ട്വിൻ-പോഡ് എൽഇഡി ഹെഡ്ലാമ്പുകൾ, ശിൽപരൂപത്തിലുള്ള ഇന്ധന ടാങ്ക്, ഷാർപ്പ്ലി ഡിഫൈൻ ചെയ്ത ടെയിൽലൈറ്റ് എന്നിവ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നതാണ് ഡിസൈൻ. അഗ്രസ്സിവ് ലുക്ക് അതേപടി നിലനിർത്താനും കമ്പനി ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. കാവസാക്കിയുടെ നേക്കഡ് ലൈനപ്പിലുടനീളം തുടരുന്ന കമ്പനിയുടെ സുഗോമി ഡിസൈൻ ഭാഷയിൽ ഇത് കൂടുതൽ കാണാം.
2026 കാവസാക്കി Z1100: സവിശേഷതകൾ
2026 കാവസാക്കി Z1100ൽ കാലത്തിനൊത്ത പുതിയ സവിശേഷതകൾ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. 5 ഇഞ്ച് TFT ഡിസ്പ്ലേ, ബ്ലൂടൂത്ത് കണക്റ്റിവിറ്റി, ടേൺ-ബൈ-ടേൺ നാവിഗേഷൻ, കോൾ, മെസേജ് അലേർട്ടുകൾ, അഞ്ച്-ആക്സിസ് IMU അധിഷ്ഠിത റൈഡർ അസിസ്റ്റൻസ് സിസ്റ്റം, മൂന്ന് ലെവൽ ട്രാക്ഷൻ കൺട്രോൾ, തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്ന രണ്ട് പവർ മോഡുകൾ, ക്രൂയിസ് കൺട്രോൾ, ബൈഡയറക്ഷണൽ ക്വിക്ക്ഷിഫ്റ്റർ, ഡ്യുവൽ-ചാനൽ ABS തുടങ്ങി നിരവധി സവിശേഷതകൾ ഇതിലുണ്ട്.
2026 കാവസാക്കി Z1100: സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ, മെക്കാനിക്കൽ സവിശേഷതകൾ
1,099 സിസി, ലിക്വിഡ്-കൂൾഡ്, 4-സ്ട്രോക്ക്, 16 വാൽവുകളുള്ള ഇൻ-ലൈൻ ഫോർ DOHC എഞ്ചിനാണ് പുതിയ സൂപ്പർനേക്കഡ് ബൈക്കിന് കരുത്ത് പകരുന്നത്. ഇത് 9,000 ആർപിഎമ്മിൽ 134.10 ബിഎച്ച്പി പവറും 7,600 ആർപിഎമ്മിൽ 113 എൻഎം ടോർക്കും ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നു. ഇത് കാവസാക്കി ക്വിക്ക്ഷിഫ്റ്ററുമായി (KQS) 6-സ്പീഡ് ട്രാൻസ്മിഷനുമായി ജോടിയാക്കിയിരിക്കുന്നു. ഇത് ട്വിൻ-ട്യൂബ് അലുമിനിയം ഫ്രെയിമിലാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. 17 ഇഞ്ച് ടയറുകളാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്.
പുതിയ കാവസാക്കി Z1100ന് 1,440 മില്ലീമീറ്റർ വീൽബേസും 125 മില്ലീമീറ്റർ ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസും ഉണ്ട്. കൂടാതെ 815 മില്ലീമീറ്റർ വീൽബേസും 125 മില്ലീമീറ്റർ ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസും ഉണ്ട്. 221 കിലോഗ്രാം കെർബ് ഭാരവുള്ള ബൈക്കിന് മികച്ച സീറ്റ് ഉയരവും ലഭിക്കും. സൂപ്പർനേക്കഡ് ബൈക്കിന് 17 ലിറ്റർ ഇന്ധന ടാങ്ക് ശേഷിയുണ്ട്. ബ്രേക്കിങിനായി മുൻവശത്ത് 310mm ഡ്യുവൽ സെമി-ഫ്ലോട്ടിങ് ഡിസ്ക് ബ്രേക്കുകളും പിൻവശത്ത് 260mm സിംഗിൾ ഡിസ്ക് ബ്രേക്കും ഉണ്ട്. മുൻവശത്തും പിൻവശത്തും പൂർണ്ണമായും ക്രമീകരിക്കാവുന്ന ഷോവ സസ്പെൻഷൻ യൂണിറ്റുകൾ ഇതിലുണ്ട്.
