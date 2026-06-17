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E20 പെട്രോളിലും പ്രവർത്തിക്കും, പുതിയ 'കാവസാക്കി നിഞ്ച 500' എത്തി: വില അൽപ്പം കൂടും
പുതുക്കിയ ബൈക്കിന് E20 പെട്രോളിലും പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയും. ഡിസൈനിന് ലഭിക്കുന്ന ആകെയുള്ള വ്യത്യാസം കമ്പനിയുടെ സിഗ്നേച്ചർ പച്ച നിറമാണ്. മുൻ മോഡലിനെ അപേക്ഷിച്ച് വിലയും കൂടുതലാണ്.
Published : June 17, 2026 at 8:55 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി പ്രീമിയം ഇരുചക്ര വാഹന നിർമ്മാതാക്കളായ കാവസാക്കിയുടെ നിഞ്ച 500 ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ നിർത്തലാക്കുമെന്ന അഭ്യൂഹങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. E20 നിലവാരം പാലിക്കാത്തതിനാലും ഉയർന്ന വിലയും വിൽപ്പന കുറവുമൊക്കെയാണ് കാരണമായി പറയപ്പെട്ടത്. എന്നാൽ ഇത്തരം വിവരങ്ങളൊക്കെയും തള്ളിക്കളഞ്ഞുകൊണ്ട് 2026 നിഞ്ച 500 ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ പുറത്തിയിരിക്കുകയാണ്.
5.76 ലക്ഷം രൂപ എക്സ്-ഷോറൂം വിലയിലാണ് പുതിയ മോഡൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. മെക്കാനിക്കൽ സവിശേഷതകൾ മുൻ മോഡലിന് സമാനമാണെങ്കിലും E20 ഇന്ധന ഉപയോഗത്തിനായി കമ്പനി വാഹനത്തെ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. സിഗ്നേച്ചർ പച്ച നിറം നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. പുതുക്കിയ മോഡലിന്റെ ഡിസൈനും എഞ്ചിനും സ്പെസിഫിക്കേഷനുകളും ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ പരിശോധിക്കാം.
2026 കാവസാക്കി നിഞ്ച 500: എഞ്ചിൻ, ഡിസൈൻ, ഫീച്ചറുകൾ
10,000 ആർപിഎമ്മിൽ 45hp പവറും 7,500 ആർപിഎമ്മിൽ 42.6Nm ടോർക്കും ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന 451cc ലിക്വിഡ്-കൂൾഡ്, ട്വിൻ-സിലിണ്ടർ എഞ്ചിൻ ആണ് പുതുക്കിയ കാവസാക്കി നിഞ്ച 500ന് ലഭിക്കുന്നത്. സ്ലിപ്പ്/അസിസ്റ്റ് ക്ലച്ച് ഉള്ള 6-സ്പീഡ് ഗിയർബോക്സുമായി ഈ എഞ്ചിൻ ജോഡിയാക്കിയിരിക്കുന്നു. സ്റ്റീൽ ട്രെല്ലിസ് ഫ്രെയിമിലാണ് എഞ്ചിൻ ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. മുന്നിൽ ടെലിസ്കോപ്പിക് ഫോർക്ക് (120mm ട്രാവൽ) ഉം പിന്നിൽ മോണോഷോക്ക് (130mm ട്രാവൽ) സസ്പെൻഷനും ഉണ്ട്.
യുഎസ്ഡി ഫോർക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന മിക്ക എതിരാളികളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി, കാവസാക്കി നിഞ്ച 'right way up' ഫോർക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നു. സ്ലിപ്പ്/അസിസ്റ്റ് ക്ലച്ച്, ബ്ലൂടൂത്ത്-അനുയോജ്യമായ നെഗറ്റീവ് എൽസിഡി ഡിസ്പ്ലേ എന്നിവയാണ് എടുത്തുപറയേണ്ട സവിശേഷതകൾ. കാവസാക്കിയുടെ പുതിയ നിഞ്ച 500ൽ ഒരു റൈഡർ-അസിസ്റ്റൻസ് സവിശേഷതയുണ്ട്. അതിൽ ഡ്യുവൽ-ചാനൽ എബിഎസ് ഉൾപ്പെടുന്നു. ഈ സിസ്റ്റം ഓഫ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. പിൻ ചക്രം ചലിക്കുമ്പോൾ പോലും ഇത് സ്റ്റാൻഡേർഡായി സജീവമായി തുടരും.
ബ്രേക്കിങിനായി, മോട്ടോർസൈക്കിളിന് മുന്നിൽ 310mm ഡിസ്ക് ബ്രേക്കും ആക്സിയൽ-മൗണ്ടഡ് കാലിപ്പറും പിന്നിൽ 220mm ഡിസ്ക് ബ്രേക്കും ഉണ്ട്. പുതിയ നിഞ്ച 500-ൽ ഡൺലോപ്പ് സ്പോർട്മാക്സ് ടയറുകൾ (വലുപ്പം 110/70-R17 / 150/60-R17 - ഫ്രണ്ട്/റിയർ) ഘടിപ്പിച്ച 17 ഇഞ്ച് റിമ്മുകളാണ് ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.
മിക്ക സ്പോർട്സ് ബൈക്കുകളുടെയും റൈഡിങ് പൊസിഷൻ ചരിഞ്ഞതായി സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് കാണാമെങ്കിലും പുതിയ നിഞ്ച 500ൽ വളരെ സുഖകരവും നിവർന്നുനിൽക്കുന്നതുമായ ത്രികോണാകൃതിയിലുള്ള റൈഡിങ് പൊസിഷൻ ലഭിക്കുന്നു. കൂടാതെ അൽപ്പം സ്പോർട്ടി ഫീലും തോന്നും. ഈ ബൈക്കിന്റെ സീറ്റ് ഉയരം 785mm ആയി നിലനിർത്തിയിരിക്കുന്നു. ഇത് ഉപയോഗം കുറച്ച് കൂടെ എളുപ്പമാക്കും.
171 കിലോഗ്രാം ഭാരമുള്ള മോട്ടോർസൈക്കിളിൽ 14 ലിറ്റർ ഇന്ധന ടാങ്ക് ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് നിഞ്ച 500 വളരെ ഭാരം കുറഞ്ഞ ബൈക്കാക്കി മാറ്റുന്നു എന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ്. എന്നാൽ 2025 മോഡലിലും നിഞ്ച സമാന ഭാരവും ഡിസൈനുമാണ് വരുന്നത്. 2026 മോഡലിലെ ഡിസൈനിലെ ആകെയുള്ള വ്യത്യാസം കമ്പനിയുടെ സിഗ്നേച്ചർ പച്ച നിറമാണ് ഇതിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്നാണ്. കൂടാതെ ബൈക്കിന് E20 പെട്രോളിലും പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയും.
2026 കാവസാക്കി നിഞ്ച 500: വില
5.76 ലക്ഷം രൂപ എക്സ്-ഷോറൂം വിലയിലാണ് പുതിയ കാവസാക്കി നിഞ്ച 500 പുറത്തിറക്കിയത്. ഇതിന് നിഞ്ച 500ന്റെ 2025 മോഡലിനേക്കാൾ 10,000 രൂപ അധിക വില നൽകണം. നിഞ്ച 500-യുടെ വിപണിയിലെ നേരിട്ടുള്ള എതിരാളിയായ അപ്രീലിയ RS 457 നേക്കാൾ വളരെ വിലയേറിയതാണ് പുതിയ നിഞ്ച 500. 4.22 ലക്ഷം മുതൽ 4.37 ലക്ഷം രൂപ വരെയാണ് അപ്രീലിയ RS 457ന് വില വരുന്നത്. ഇന്ത്യയിൽ CKD (കംപ്ലീറ്റ്ലി ബിൽറ്റ് ആയി സെപ്പറേറ്റ് പാർട്സ്) യൂണിറ്റുകളായി വരുന്ന കാവസാക്കിയുടെ മറ്റ് മിക്ക ബൈക്കുകളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി, കാവസാക്കി നിഞ്ച രു CBU (കംപ്ലീറ്റ്ലി ബിൽറ്റ്) യൂണിറ്റായിട്ടാണ് വരുന്നത്.
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