ETV Bharat / automobile-and-gadgets

മൂന്ന് ഹൈറ്റ് സെറ്റിങ്‌സുമായി കാവസാക്കിയുടെ പുതിയ KLE500: ഡിസൈൻ കണ്ടോ...

സ്റ്റാൻഡേർഡ്, +27 മില്ലിമീറ്റർ, +55 മില്ലിമീറ്റർ എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് ഹൈറ്റ് സെറ്റിങ്‌സ് ഇതിലുണ്ട്. ഇതിന്‍റെ സീറ്റ് ഉയരം 858 മില്ലിമീറ്റർ ആണ്.

KAWASAKI 2026 MODELS KAWASAKI NEW MODEL KAWASAKI KLE500 PRICE കാവസാക്കി KLE500
2026 Kawasaki KLE500 Model Officially Unveils (Image credit: Kawasaki)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : October 26, 2025 at 5:16 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ഹൈദരാബാദ്: അങ്ങനെ കാത്തിരിപ്പിനൊടുവിൽ ജാപ്പനീസ് ഇരുചക്ര വാഹന നിർമാതാക്കളായ കാവസാക്കി തങ്ങളുടെ മിഡിൽവെയ്റ്റ് അഡ്വഞ്ചർ മോട്ടോർസൈക്കിളായ KLE500ന്‍റെ 2026 പതിപ്പിന്‍റെ ഡിസൈൻ വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ്. അന്താരാഷ്ട്ര മോട്ടോർസൈക്കിൾ, ആക്‌സസറീസ് പ്രദർശനത്തിലും ഇത് (EICMA) പ്രദർശിപ്പിച്ചിരുന്നു. കാവസാക്കിയുടെ വെർസിസ്-എക്‌സ് 300നും വെർസിസ് 650നും ഇടയിലാണ് പുതിയ KLE500 ഇടംപിടിക്കുക.

ഈ രണ്ട് മോഡലുകൾക്കിടയിലെ വിടവ് നികത്താൻ അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്‌ത KLE500ന് സാധിക്കുമെന്നാണ് കരുതുന്നത്. KLE500ന് കരുത്ത് പകരുന്നത് 451 സിസി ലിക്വിഡ്-കൂൾഡ് പാരലൽ-ട്വിൻ എഞ്ചിനാണ്. നിഞ്ച 500 പോലുള്ള മറ്റ് മോഡലുകളിലും ഇതേ എഞ്ചിനാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്.

KAWASAKI 2026 MODELS KAWASAKI NEW MODEL KAWASAKI KLE500 PRICE കാവസാക്കി KLE500
2026 Kawasaki KLE500 (Image credit: Kawasaki)

കാവസാക്കി ഇതുവരെ ഔദ്യോഗിക ഔട്ട്‌പുട്ട് കണക്കുകൾ പങ്കുവെച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും, നിഞ്ചയുടെ അതേ 50 ബിഎച്ച്‌പി പവറും, 42 എൻഎം ടോർക്കും അല്ലെങ്കിൽ അതിനു സമാനമായ പവർ ഔട്ട്‌പുട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം. ഇത് എഞ്ചിൻ 6-സ്‌പീഡ് ഗിയർബോക്‌സുമായാണ് ജോഡി ആയിരിക്കുന്നത്.

ഡ്യുവൽ പർപ്പസ് ടയറുകളുമായി ജോടിയാക്കിയ 21 ഇഞ്ച് ഫ്രണ്ട്, 17 ഇഞ്ച് റിയർ സ്‌പോക്ക് വീലുകളിലാണ് അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്‌ത KLE500 മോഡലിലുള്ളത്. മുൻവശത്ത് 210 മില്ലിമീറ്റർ ട്രാവൽ നൽകുന്ന KYB അപ്‌സൈഡ്-ഡൗൺ ഫോർക്കുകളും 200 മില്ലിമീറ്റർ ട്രാവൽ, പ്രീലോഡ് ക്രമീകരണമുള്ള മോണോഷോക്കും നൽകുന്നതാണ് സസ്‌പെൻഷൻ. 300 മില്ലിമീറ്റർ ഫ്രണ്ട് ഡിസ്‌കിൽ നിന്നും 230 മില്ലിമീറ്റർ റിയർ ഡിസ്‌കിൽ നിന്നുമാണ് സ്റ്റോപ്പിങ് പവർ ലഭിക്കുന്നത്. രണ്ടിലും ട്വിൻ-പിസ്റ്റൺ കാലിപ്പറുകളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്.

KAWASAKI 2026 MODELS KAWASAKI NEW MODEL KAWASAKI KLE500 PRICE കാവസാക്കി KLE500
2026 Kawasaki KLE500 (Image credit: Kawasaki)

2026 കാവസാക്കി KLE500ന്‍റെ സീറ്റ് ഉയരം 858 മില്ലിമീറ്റർ ആണ്. ഇതിന്‍റെ ഇന്ധനടാങ്ക് 15.8 ലിറ്റർ ശേഷിയുള്ളതാണ്. വീതിയേറിയ ഹാൻഡിൽബാറുകളും ന്യൂട്രൽ ഫുട്പെഗ് പ്ലേസ്‌മെന്‍റും ഉള്ള KX ഡേർട്ട് ബൈക്കുകളാണ് റൈഡിങ് പൊസിഷനെ സ്വാധീനിച്ചതെന്ന് കവാസാക്കി പറയുന്നു. മുൻവശത്ത് റാലി-സ്റ്റൈൽ വിൻഡ്‌സ്‌ക്രീനും, മൂന്ന് ഹൈറ്റ് സെറ്റിങ്‌സും വാഗ്‌ദാനം ചെയ്യുന്നു.

സ്റ്റാൻഡേർഡ്, +27 മില്ലിമീറ്റർ, +55 മില്ലിമീറ്റർ എന്നിവയാണിവ. സ്റ്റാൻഡേർഡ് മോഡലിൽ സ്‌മാർട്ട്‌ഫോൺ കണക്റ്റിവിറ്റിയുള്ള LCD ഉണ്ട്. അതേസമയം SE വേരിയന്‍റിൽ 4.3 ഇഞ്ച് കളർ TFT ഡിസ്‌പ്ലേ, ഉയരം കൂടിയ സ്‌ക്രീൻ, വലിയ സ്‌കിഡ് പ്ലേറ്റ്, ഹാൻഡ് ഗാർഡുകൾ, LED ഇൻഡിക്കേറ്ററുകൾ എന്നിവയുണ്ട്.

KAWASAKI 2026 MODELS KAWASAKI NEW MODEL KAWASAKI KLE500 PRICE കാവസാക്കി KLE500
2026 Kawasaki KLE500 (Image credit: Kawasaki)

അമേരിക്കയിൽ, KLE500 ABSന് $6,599 ഉം(ഏകദേശം 5.80 ലക്ഷം രൂപ), SE ABSന് $7,499ഉം (ഏകദേശം 6.59 ലക്ഷം രൂപ) ആണ് വില. മറ്റ് വിപണികളിൽ കാവസാക്കി ഇതുവരെ ലഭ്യത സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല. എന്നാൽ 2026ഓടെ ഇത് ഇന്ത്യയിൽ പുറത്തിറങ്ങുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഇത് സമാനഫീച്ചറുകളുമായി പുറത്തിറക്കാനായാൽ ഹോണ്ട NX500 പോലുള്ള മറ്റ് മിഡിൽവെയ്റ്റ് അഡ്വഞ്ചർ ബൈക്കുകളുമായി മത്സരിക്കും.

Also Read:

  1. കളറിലും സ്റ്റൈലിലും മാറ്റം: പുതിയ പതിപ്പുമായി കാവസാക്കി Z900; വിലയറിഞ്ഞോ?
  2. ബുള്ളറ്റിനും കെടിഎമ്മിനും എതിരാളി; നിരത്ത് വാഴാന്‍ ടിവിഎസ്‌ അപ്പാച്ചെ RTX 300
  3. ഒറ്റയടിക്ക് വർധിച്ചത് 89,000 രൂപ: ജിഎസ്‌ടി പരിഷ്‌കരണത്തിന് പിന്നാലെ കാവസാക്കി വെർസിസ് 1100ന് വില കൂടി; പുതിയ വിലയറിയാം
  4. അമിതമായി ചാർജ് ചെയ്യല്ലേ.... പവർബാങ്ക് പൊട്ടിത്തെറിക്കും!! ഇക്കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടാൽ ഉടനടി മാറ്റുക, അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ

TAGGED:

KAWASAKI 2026 MODELS
KAWASAKI NEW MODEL
KAWASAKI KLE500 PRICE
കാവസാക്കി KLE500
2026 KAWASAKI KLE500

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

മഹാബോധി; ഇവിടെ രാഷ്‌ട്രീയമില്ല, ജനങ്ങളുടെ മനസിന് പകരുന്നത് ശാന്തി മാത്രം

ഇപിഎഫ് ചുരുങ്ങിയ പെന്‍ഷന്‍; വര്‍ദ്ധന വേണം, എല്ലാ വശങ്ങളും പഠിച്ച് തീരുമാനമെടുക്കാന്‍ ഒരു ജഡ്‌ജിയെ നിയോഗിക്കണം

ബിഹാര്‍ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്: സമസ്‌തിപൂരിന് അന്തസ് നല്‍കിയ കര്‍പ്പൂരി, തൊഴിലില്ലായ്‌മയും വികസനമില്ലായ്‌മയും ഇന്നും അസംതൃപ്‌തരാക്കിയ ജനത

ദീപങ്ങള്‍ തെളിച്ചും പടക്കം പൊട്ടിച്ചും ദീപാവലി ലഹരിയില്‍ രാജ്യം, അറിയാം ദീപാവലിയുടെ ഐതിഹ്യങ്ങളും ആചാരങ്ങളും

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.