ETV Bharat / automobile-and-gadgets

മൂന്നാം നിരയിൽ കൂടുതൽ സ്ഥലം, പിൻസീറ്റിൽ കയറുന്നതും ഇറങ്ങുന്നതും എളുപ്പം: ജീപ്പ് മെറിഡിയന്‍റെ ഏറ്റവും പുതിയ പതിപ്പെത്തി

ജീപ്പ് മെറിഡിയന്‍റെ 2026 പതിപ്പിൽ ടോപ്‌ സ്‌പെക് മോഡലുകളിൽ ഇപ്പോൾ പുതിയ രണ്ടാം നിര സ്ലൈഡിങ് സീറ്റുകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

2026 JEEP MERIDIAN PRICE 2026 JEEP MERIDIAN FEATURES 2026 JEEP MERIDIAN SPECIFICATIONS NEW JEEP MERIDIAN
2026 Jeep Meridian Launched In India (Image Credit: Jeep India)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : January 22, 2026 at 2:58 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ഹൈദരാബാദ്: ജീപ്പ് മെറിഡിയൻ എസ്‌യുവിയുടെ ഏറ്റവും പുതിയ പതിപ്പ് പുറത്തിറക്കി. 2026 പതിപ്പിൽ ടോപ്‌ സ്‌പെക് മോഡലുകളായ ലിമിറ്റഡ് (O), ഓവർലാൻഡ് ട്രിമ്മുകളിൽ ഇപ്പോൾ പുതിയ രണ്ടാം നിര സ്ലൈഡിങ് സീറ്റുകൾ (second-row sliding seats) ലഭിക്കും. ഈ സീറ്റുകൾ 140/130 മില്ലീമീറ്റർ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ ഡിസ്‌പ്ലേസ്‌മെന്‍റിൽ ചരിക്കാനാവും. അതിനാൽ തന്നെ മൂന്നാം നിരയിൽ കൂടുതൽ സ്ഥലം ലഭിക്കും.

കൂടാതെ 23-ഡിഗ്രി ടോർസോ ആംഗിളിലുള്ള സീറ്റുകളാണ് 2026 ജീപ്പ് മെറിഡിയൻ എസ്‌യുവിയിലുള്ളത്. ഇത് 12 ഡിഗ്രി വരെ ചരിക്കാം. ഇത് രണ്ടാം നിരയിൽ 40-60 സീറ്റ് സ്പ്ലിറ്റ് നൽകും. 310mm (40 ശതമാനം), 290mm (60 ശതമാനം) സ്ലൈഡിംഗ് യാത്രയും 33 ഡിഗ്രി ഫോർവേഡ് ടിൽറ്റും ഉള്ളതിനാൽ പിൻ സീറ്റ് യാത്രക്കാർക്ക് കൂടുതൽ എളുപ്പത്തിൽ പ്രവേശിക്കാനും പുറത്തുകടക്കാനും കഴിയും. മറ്റെല്ലാം പഴയ മോഡലിന് സമാനമായി തന്നെയാണ് 2026 പതിപ്പിലും നൽകിയിരിക്കുന്നത്.

2026 ജീപ്പ് മെറിഡിയൻ: വില
2026 ജീപ്പ് മെറിഡിയൻ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിന് 23.33 ലക്ഷം രൂപയും, ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ് പ്ലസ് ട്രിമിന് 25.95 ലക്ഷം രൂപയും ആണ് എക്സ്-ഷോറൂം വില. അതേസമയം ടോപ്‌-സ്‌പെക് വേരിയന്‍റുകളായ ലിമിറ്റഡ് (O) ട്രിമ്മിന് 30.01 ലക്ഷം രൂപയും, ഓവർലാൻഡിന് 35.61 ലക്ഷം രൂപയും ആണ് എക്സ്-ഷോറൂം വില. വെൽവെറ്റ് റെഡ്, ടെക്നോ മെറ്റാലിക് ഗ്രീൻ, മഗ്നീഷ്യോ ഗ്രേ, പേൾ വൈറ്റ്, ബ്രില്യന്‍റ് ബ്ലാക്ക്, ഗാലക്‌സി ബ്ലൂ, സിൽവറി മൂൺ എന്നിങ്ങനെ ഏഴ്‌ നിറങ്ങളിലാണ് പുതിയ ജീപ്പ് മെറിഡിയൻ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ് ലഭ്യമാവുക. ഇവ എല്ലാ ട്രിമ്മുകളിലും ലഭ്യമാകും.

അതേസമയം അടിസ്ഥാന വേരിയന്‍റായ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിൽ മിനിമൽ ഗ്രേ എന്ന അധിക കളർ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. ജീപ്പ് മെറിഡിയൻ ട്രെയിൽ എഡിഷൻ ട്രിം 29.12 ലക്ഷം രൂപ എക്സ്-ഷോറൂം വിലയ്‌ക്ക് ലഭ്യമാവും. ഇത് ടെക്നോ മെറ്റാലിക് ഗ്രീൻ, ബ്രില്യന്‍റ് ബ്ലാക്ക്, പേൾ വൈറ്റ്, ഗ്രിജിയോ മഗ്നീഷ്യോ നിറങ്ങളിൽ ലഭ്യമാണ്.

2026 JEEP MERIDIAN PRICE 2026 JEEP MERIDIAN FEATURES 2026 JEEP MERIDIAN SPECIFICATIONS NEW JEEP MERIDIAN
Jeep Meridian Trail Edition (Image Credit: ETV Bharat via Jeep India)

2026 ജീപ്പ് മെറിഡിയൻ: ഫീച്ചറുകൾ
2026 ജീപ്പ് മെറിഡിയനിൽ 10.1 ഇഞ്ച് ടച്ച്‌സ്‌ക്രീൻ ഡിസ്‌പ്ലേ R1 ഹൈ, യുകണക്‌ട് കണക്റ്റഡ് കാർ സർവീസ്, ആൻഡ്രോയിഡ് ഓട്ടോ, ആപ്പിൾ കാർപ്ലേ, മുന്നിലും പിന്നിലും യുഎസ്ബി പോർട്ട്, 12V പവർ ഔട്ട്‌ലെറ്റ്, 9-സ്‌പീക്കർ ആൽപൈൻ ഓഡിയോ സിസ്റ്റം (ഉയർന്ന-സ്പെക്ക് വേരിയന്‍റുകൾക്ക്), 6-സ്‌പീക്കർ ഓഡിയോ സിസ്റ്റം (താഴ്ന്ന വേരിയന്‍റുകൾക്ക്), ഇന്‍റഗ്രേറ്റഡ് നാവിഗേഷൻ, വോയ്‌സ് കമാൻഡുകൾ, മെമ്മറി ഫംഗ്ഷനോടുകൂടിയ 8-വേ പവർഡ് ഡ്രൈവർ സീറ്റ്, 8-വേ പവർഡ് പാസഞ്ചർ സീറ്റ്, ഡ്യുവൽ-സോൺ ഓട്ടോമാറ്റിക് ക്ലൈമറ്റ് കൺട്രോൾ, ഓട്ടോ-ഫോൾഡിംഗ്, ഇലക്ട്രിക്കലി ക്രമീകരിക്കാവുന്ന ഡോർ മിററുകൾ, ഓൾ-സീസൺ ടയറുകൾ, ഫ്രീക്വൻസി സെലക്ടീവ് ഡാംപിങ് സസ്‌പെൻഷൻ, ഡൈനാമിക് സ്റ്റിയറിംഗ് ടോർക്ക് (DST) തുടങ്ങിയവ ഫീച്ചറുകൾ ഉൾപ്പെടുന്നു.

ഇലക്ട്രോണിക് പാർക്കിംഗ് ബ്രേക്ക് (EPB), ഓൾ-സ്പീഡ് ട്രാക്ഷൻ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം (TCS), ഇലക്ട്രോണിക് സ്റ്റെബിലിറ്റി കൺട്രോൾ (ESC), ആന്റിലോക്ക് ബ്രേക്ക് സിസ്റ്റം (ABS), ഇലക്ട്രോണിക് ബ്രേക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ (EBD) എന്നിവയുൾപ്പെടെ നിരവധി സുരക്ഷാ സവിശേഷതകളും ഇതിലുണ്ട്.

ടോപ്പ്-സ്പെക്ക് വേരിയന്‍റായ ഓവർലാൻഡിന് 4x4 കാപ്പബിലിറ്റീസും ADAS ലെവൽ-2 സുരക്ഷാ സവിശേഷതകളും ഉണ്ട്. 4x4 കഴിവുകളിൽ 4x4 സിസ്റ്റം, ജീപ്പ് ആക്ടീവ് ഡ്രൈവ്, സെലെക്-ടെറൈൻ, 4x4 ഓട്ടോമാറ്റിക് ട്രാൻസ്മിഷൻ വേരിയന്‍റിനുള്ള ഹിൽ ഡിസെന്റ് കൺട്രോൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. അതേസമയം, ADAS ലെവൽ-2 സുരക്ഷാ സവിശേഷതകളിൽ അഡാപ്റ്റീവ് ക്രൂയിസ് കൺട്രോൾ, ഇന്‍റലിജന്‍റ് സ്പീഡ് അസിസ്റ്റ്, ഫുൾ-സ്പീഡ് ഫോർവേഡ് കൊളീഷൻ വാണിംഗ്, കൊളീഷൻ മിറ്റിഗേഷൻ ബ്രേക്കിംഗ്, ലെയ്ൻ ഡിപ്പാർച്ചർ വാണിംഗ്, ലെയ്ൻ കീപ്പ് അസിസ്റ്റ്, ട്രാഫിക്-സൈൻ റെക്കഗ്നിഷൻ, സറൗണ്ട് വ്യൂ മോണിറ്റർ, സ്മാർട്ട് ബീം അസിസ്റ്റ്, ബ്ലൈൻഡ് സ്പോട്ട് ഡിറ്റക്ഷൻ, ഡ്രൈവർ അറ്റൻഷൻ അലേർട്ട് എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു.

2026 ജീപ്പ് മെറിഡിയൻ: സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ
പുതിയ മെറിഡിയന്‍റെ മെക്കാനിക്കൽ സവിശേഷതകൾ പഴയ മോഡലിന് സമാനമായി തുടരും. 2.0 ലിറ്റർ മൾട്ടിജെറ്റ് II ഡീസൽ എഞ്ചിനാണ് ഇതിന് കരുത്ത് പകരുക. 168 bhp പവറും 350 Nm ടോർക്കും ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന എഞ്ചിനാണ് ഇത്. 6-സ്പീഡ് മാനുവൽ അല്ലെങ്കിൽ 9-സ്പീഡ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ട്രാൻസ്മിഷനുമായാണ് ഈ എഞ്ചിൻ ജോടിയാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഓൺ, ഓഫ്-റോഡ് കഴിവുകളുള്ള 4x2, 4x4 ഡ്രൈവ്ട്രെയിൻ ഓപ്ഷനുകളിൽ ഈ എസ്‌യുവി ലഭിക്കും.


Also Read:

  1. രണ്ട് പുതിയ വേരിയന്‍റുകളുമായി സ്കോഡ കൈലാഖ്: വിലയും സവിശേഷതകളും അറിയാം
  2. പുതിയ ഹെഡ്‌ലൈറ്റും ഇൻഡിക്കേറ്ററും: അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്‌ത പൾസർ 125 പുറത്തിറക്കി: വില അറിയാം
  3. ഡിസൈനിലും പവർട്രെയിനിലും മാറ്റം: സ്കോഡ കുഷാഖിന്‍റെ ഫെയ്‌സ്‌ലിഫ്റ്റ് പതിപ്പ് വെളിപ്പെടുത്തി; ഡിസൈൻ കാണാം
  4. ടൊയോട്ടയുടെ ആദ്യ ഇലക്ട്രിക് എസ്‌യുവി: ഒറ്റച്ചാർജിൽ 543 കിലോമീറ്റർ വരെ റേഞ്ച്; സവിശേഷതകളറിയാം

TAGGED:

2026 JEEP MERIDIAN PRICE
2026 JEEP MERIDIAN FEATURES
2026 JEEP MERIDIAN SPECIFICATIONS
NEW JEEP MERIDIAN
2026 JEEP MERIDIAN

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.