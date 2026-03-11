ETV Bharat / automobile-and-gadgets

ലുക്കിലും സുരക്ഷയിലും മുൻപന്തിയിൽ: അടിമുടി മാറ്റവുമായി ഹ്യുണ്ടായുടെ പുതിയ വെർണ

പുതിയ ഹ്യുണ്ടായി വെർണ ഏഴ് കളർ ഓപ്ഷനുകളിലാണ് വരുന്നത്. 25,000 രൂപ ടോക്കൺ തുക നൽകി പ്രീ-ബുക്കിങ് ചെയ്യാനാവും.

2026 Hyundai Verna (Image Credit: Hyundai)
By ETV Bharat Tech Team

Published : March 11, 2026 at 5:26 PM IST

3 Min Read
ഹൈദരാബാദ്: ജനപ്രിയ സെഡാനായ വെർണയുടെ 2026 പതിപ്പുമായി ഹ്യുണ്ടായി ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ. നിരവധി എക്സ്റ്റീരിയർ, ഇന്‍റീരിയർ സവിശേഷതകളും സുരക്ഷാ സവിശേഷതകളുമായാണ് പുതിയ മോഡൽ പുറത്തിറത്തിയത്. അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്‌ത സെഡാന്‍റെ എക്സ്റ്റീരിയറിൽ ഡ്യുവൽ എൽഇഡി പ്രൊജക്‌ടർ ഹെഡ്‌ലാമ്പുകൾ, 16 ഇഞ്ച് ഡയമണ്ട്-കട്ട് അലോയ് വീലുകൾ, ബോൾഡ് റിയർ ബമ്പർ ഡിസൈൻ എന്നിവയുണ്ട്.

ഇതിൽ 8-സ്‌പീക്കർ സൗണ്ട് സിസ്റ്റവും 8-വേ ഇലക്ട്രിക് ഡ്രൈവർ സീറ്റും ഉണ്ട്. 7 എയർബാഗുകൾ, സറൗണ്ട് വ്യൂ മോണിറ്റർ (SVM), ഒരു ഡാഷ്‌ക്യാം എന്നീ സുരക്ഷാ ഫീച്ചറുകളും ഇതിലുണ്ട്. 2026 ഹ്യുണ്ടായി വെർണ ഏഴ് കളർ ഓപ്ഷനുകളിലാണ് വരുന്നത്. അതിൽ ഒന്ന് ഡ്യുവൽ-ടോൺ ഷേഡാണ്. മാനുവൽ, iVT, DCT ഗിയർബോക്സ് ഓപ്ഷനുകളുള്ള 1.5 ലിറ്റർ പെട്രോൾ എഞ്ചിനും ഇതിലുണ്ട്. പുതിയ വെർണ വാങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട സവിശേഷതകളും വിലയും പരിശോധിക്കാം.

2026 ഹ്യുണ്ടായി വെർണ: വില, ലഭ്യത, എതിരാളികൾ
HX2, HX4, HX6, HX6+, HX8, HX10 എന്നിവയുൾപ്പെടെ 2026 ഹ്യുണ്ടായി വെർണ ആറ് വേരിയന്‍റുകളിൽ ലഭ്യമാവും. മാനുവൽ ട്രാൻസ്‌മിഷനോടുകൂടിയ അടിസ്ഥാന ട്രിം HX2ന് 10.98 ലക്ഷം രൂപ (എക്‌സ്-ഷോറൂം) വിലയുണ്ട്. DCT ഗിയർബോക്‌സുള്ള ടോപ്പ്-സ്പെക്ക് HX10ന് 18.40 ലക്ഷം രൂപ (എക്‌സ്-ഷോറൂം) വരെ വിലവരും. ടൈറ്റാനിയം ബ്ലാക്ക്, അറ്റ്ലസ് വൈറ്റ്, ടൈറ്റാൻ ഗ്രേ, സ്റ്റാറി നൈറ്റ്, ടൈറ്റാൻ ഗ്രേ മാറ്റ്, ക്ലാസ്സി ബ്ലൂ എന്നിവയുൾപ്പെടെ ആറ് മോണോ-ടോൺ നിറങ്ങളിൽ ഇത് ലഭ്യമാണ്. ബ്ലാക്ക് റൂഫ് ഡ്യുവൽ-ടോൺ കളർ സ്കീമോടുകൂടിയ അറ്റ്ലസ് വൈറ്റിൽ വാഹനം ലഭ്യമാണ്.

25,000 രൂപ ടോക്കൺ തുക നൽകി 2026 ഹ്യുണ്ടായി വെർണയുടെ ബുക്കിങ് നടത്താം. ഹ്യുണ്ടായിയുടെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് (hyundai.co.in) വഴി ബുക്ക് ചെയ്യാനാവും. വാഹന ബുക്കിങ് ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യുന്നതിന് ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് അവരുടെ അടുത്തുള്ള ഹ്യുണ്ടായി ഡീലർഷിപ്പ് സന്ദർശിക്കാനും കഴിയും. ഇന്ത്യയിൽ, 2026 ഹ്യുണ്ടായി വെർണ, ഹോണ്ട സിറ്റി, ഫോക്‌സ്‌വാഗൺ വിർടസ്, സ്കോഡ സ്ലാവിയ എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള മറ്റ് പ്രീമിയം സെഡാനുകളുമായി ഇത് മത്സരിക്കും.

എഞ്ചിൻവേരിയന്‍റ്ട്രാൻസ്‌മിഷൻ തരംവില (എക്‌സ്‌-ഷോറൂം)
1.5 ലിറ്റർ MPi
പെട്രോൾ		HX2Manual (MT)Rs 10,98,400
HX4MTRs 12,25,400
HX6MTRs 13,19,400
HX6 (ഡ്യുവൽ-ടോൺ)MTRs 13,34,400
HX6+MTRs 13,81,400
HX6+ (ഡ്യുവൽ-ടോൺ)MTRs 13,96,400
HX6ഇന്റലിജന്റ് വേരിയബിൾ ട്രാൻസ്മിഷൻ(iVT)Rs 14,40,400
HX6 (ഡ്യുവൽ-ടോൺ)iVTRs 14,55,400
HX8MTRs 14,88,400
HX6+iVTRs 15,02,400
HX8 (ഡ്യുവൽ-ടോൺ)MTRs 15,03,400
HX8iVTRs 16,09,400
HX8 (ഡ്യുവൽ-ടോൺ)iVTRs 16,24,400
HX10iVTRs 17,15,400
HX10iVTRs 17,30,400
1.5 ലിറ്റർ ടർബോ
GDi പെട്രോൾ		HX6+ (ഡ്യുവൽ-ടോൺ)iVTRs 15,17,400
HX8MTRs 16,28,400
HX8 (ഡ്യുവൽ-ടോൺ)MTRs 16,43,400
HX8ഡ്യുവൽ ക്ലച്ച് ട്രാൻസ്മിഷൻ (DCT)Rs 17,62,400
HX8 (ഡ്യുവൽ-ടോൺ)DCTRs 17,77,400
HX10DCTRs 18,25,400
HX10 (ഡ്യുവൽ-ടോൺ)DCTRs 18,40,400

2026 ഹ്യുണ്ടായി വെർണ: പുതിയതെന്ത്?
2026 ഹ്യുണ്ടായി വെർണയുടെ പുറംഭാഗത്ത് ഡ്യുവൽ എൽഇഡി പ്രൊജക്ടർ ഹെഡ്‌ലാമ്പുകൾ, കറുത്ത ക്രോം റേഡിയേറ്റർ ഗ്രിൽ, 16 ഇഞ്ച് ഡയമണ്ട് കട്ട് അലോയ് വീലുകൾ, ബോൾഡ് റിയർ ബമ്പർ ഡിസൈൻ തുടങ്ങിയ പുതിയ അപ്‌ഡേറ്റുകൾ ഉൾപ്പെടുന്നു. 10.25 ഇഞ്ച് ഇൻഫോടെയ്ൻമെന്‍റ് ഡിസ്‌പ്ലേയും 10.25 ഇഞ്ച് ഡിജിറ്റൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്‍റ് ക്ലസ്റ്ററും ഉൾപ്പെടെ ഡ്യുവൽ 20.49 ഇഞ്ച് ഇന്‍റഗ്രേറ്റഡ് ഡിസ്‌പ്ലേയാണ് ഇതിലുള്ളത്. സെഗ്‌മെന്‍റിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഡ്യുവൽ ഇന്‍റഗ്രേറ്റഡ് ഡിസ്‌പ്ലേയാണ് ഇതെന്ന് ഹ്യുണ്ടായി അവകാശപ്പെടുന്നു. അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്‌ത സെഡാനിൽ പുതിയ ഡി-കട്ട് സ്റ്റിയറിങ് വീലും ഉണ്ട്.

കാര്യത്തിൽ, 2026 വെർണയിൽ പുതിയ റെയിൻ സെൻസിങ് വൈപ്പറുകൾ ചേർക്കുന്നു. അത് മഴയെ യാന്ത്രികമായി കണ്ടെത്തി സെഡാന്‍റ് വിൻഡ്‌ഷീൽഡ് പ്രവർത്തിക്കുകയും ഒപ്റ്റിമൽ ദൃശ്യപരത ഉറപ്പാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. സെഗ്‌മെന്‍റിൽ ഒന്നാമതാണെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന 7 എയർബാഗുകളും ഡാഷ്‌ക്യാമും വാഹനത്തിലുണ്ട്.

പ്രധാന ഹൈലൈറ്റുകൾ
ഡ്യുവൽ 20.49-ഇഞ്ച് (10.25-ഇഞ്ച് + 10.25-ഇഞ്ച്)
ഇന്‍റഗ്രേറ്റഡ് ഡിസ്‌പ്ലേകൾ (ഇൻഫോടൈൻമെന്‍റ്, ക്ലസ്റ്റർ)		സെഗ്‌മെന്‍റിലെ ഏറ്റവും വലുത്
ഡി-കട്ട് സ്റ്റിയറിങ് വീൽപുതിയത്
ബോസ് പ്രീമിയം സൗണ്ട് 8 സ്പീക്കർ സിസ്റ്റംസെഗ്‌മെന്‍റിലെ ആദ്യത്തേത്
സറൗണ്ട് വ്യൂ മോണിറ്റർ (SVM)സെഗ്‌മെന്‍റിലെ ആദ്യത്തേത്
8-വേ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്‍റും മെമ്മറി ഫങ്‌ഷനുമുള്ള
ഇലക്ട്രിക് ഡ്രൈവർ സീറ്റ്		സെഗ്‌മെന്‍റിലെ ആദ്യത്തേത്
ഡാഷ്‌ക്യാംസെഗ്‌മെന്‍റിലെ ആദ്യത്തേത്
7 എയർബാഗുകൾ
(ഡ്രൈവർ, പാസഞ്ചർ, സൈഡ്, കർട്ടൻ, മധ്യഭാഗം)		സെഗ്‌മെന്‍റിലെ ആദ്യത്തേത്
ഡ്യുവൽ എൽഇഡി പ്രൊജക്ടർ ഹെഡ്‌ലാമ്പുകൾപുതിയത്

2026 ഹ്യുണ്ടായി വെർണ: സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ
പുതിയ ഹ്യുണ്ടായി വെർണ മുൻഗാമിയുടെ അതേ 1.5 ലിറ്റർ പെട്രോൾ എഞ്ചിനുകൾ നിലനിർത്തുന്നു. 1.5 ലിറ്റർ MPi നാച്ചുറലി ആസ്പിറേറ്റഡ് (NA) പെട്രോൾ എഞ്ചിനും ഉണ്ട്. ഇത് 6,300 ആർപിഎമ്മിൽ 113.18 bhp പവറും 4,500 ആർപിഎമ്മിൽ 143.8 Nm പീക്ക് ടോർക്കും ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നു. ഇത് 6-സ്പീഡ് മാനുവൽ, 6-സ്പീഡ് iVT ഗിയർബോക്സുകളുമായി ജോഡിയാക്കുന്നു. 1.5 ലിറ്റർ ടർബോ GDi (ടർബോ പെട്രോൾ) എഞ്ചിൻ 5,500 ആർപിഎമ്മിൽ 157.57 bhp പവറും 1,500-3,500 ആർപിഎമ്മിൽ 253 Nm പീക്ക് ടോർക്കും ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നു. ഇത് 6-സ്പീഡ് മാനുവൽ, 6-സ്പീഡ് iVT, 7-സ്പീഡ് DCT ഗിയർബോക്സ് ഓപ്ഷനുകളുമായി എഞ്ചിനുമായി ജോടിയാക്കിയിരിക്കുന്നു.

