ETV Bharat / automobile-and-gadgets

ആകർഷക ഡിസൈൻ, സൗകര്യങ്ങളുമേറെ: മെച്ചപ്പെട്ട സുരക്ഷാ സവിശേഷതകളുമായി പുതിയ ഹ്യുണ്ടായി വെന്യു നൈറ്റ് എഡിഷൻ

വ്യത്യസ്‌തമായ ബ്രാസ് നിറമുള്ള ഇൻസേർട്ടുകളും ചുവന്ന ഫ്രണ്ട് ബ്രേക്ക് കാലിപ്പറുകളും ഉള്ള സ്റ്റെൽത്തി ഓൾ-ബ്ലാക്ക് തീം, കോസ്മെറ്റിക് അപ്‌ഗ്രേഡുകൾ, ഡ്യുവൽ-ക്യാമറ ഡാഷ്‌ക്യാം, പ്രീമിയം സവിശേഷതകൾ എന്നിവടങ്ങുന്നതാണ് പുതിയ ഹ്യുണ്ടായി വെന്യു നൈറ്റ് എഡിഷൻ.

Hyundai Venue Knight Edition launched (Photo - Hyundai Motor)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : April 20, 2026 at 6:01 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ഹൈദരാബാദ്: കോം‌പാക്റ്റ് എസ്‌യുവി നിര വിപുലീകരിച്ച് ഹ്യുണ്ടായി മോട്ടോർ ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡ്. പുതുക്കിയ ഹ്യുണ്ടായി വെന്യു നൈറ്റ് എഡിഷനാണ് കമ്പനി ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ പുതുതായി പുറത്തിറക്കിയത്. കൂടുതൽ ഇരുണ്ടതും ആക്രമണാത്മകവുമായ വിഷ്വൽ തീമും പുതുക്കിയ സവിശേഷതകളും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. 10 ലക്ഷം മുതൽ 13.48 ലക്ഷം വരെ എക്സ്-ഷോറൂം വിലയിൽ ഇത് ലഭ്യമാവും.

വ്യത്യസ്‌തമായ ബ്രാസ് നിറമുള്ള ഇൻസേർട്ടുകളും ചുവന്ന ഫ്രണ്ട് ബ്രേക്ക് കാലിപ്പറുകളും ഉള്ള സ്റ്റെൽത്തി ഓൾ-ബ്ലാക്ക് തീം ഇതിൽ കാണാം. ബ്ലാക്ക്-ഔട്ട് അലോയ് വീലുകൾ, ഗ്രിൽ, ബാഡ്‌ജുകൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള കോസ്മെറ്റിക് അപ്‌ഗ്രേഡുകൾ, കൂടാതെ ഡ്യുവൽ-ക്യാമറ ഡാഷ്‌ക്യാം, ഇലക്ട്രോക്രോമിക് IRVM പോലുള്ള പ്രീമിയം സവിശേഷതകളും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. പുതിയ ഹ്യുണ്ടായി വെന്യു നൈറ്റ് എഡിഷന്‍റെ ഡിസൈനും ഫീച്ചറുകളും വിശദമായി പരിശോധിക്കാം.

പുതിയ ഹ്യുണ്ടായി വെന്യു നൈറ്റ് എഡിഷൻ: ഡിസൈൻ, ഫീച്ചർ
ഹ്യുണ്ടായി വെന്യു നൈറ്റ് എഡിഷന്‍റെ ഡിസൈനിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ, ഇത് പൂർണ്ണമായും കറുപ്പ് നിറത്തിലാണ് പൂർത്തിയാക്കിയിരിക്കുന്നതെന്നന് കാണാം. മുൻവശത്ത് കറുത്ത നിറത്തിലുള്ള ഗ്രിൽ, മാറ്റ് ബ്ലാക്ക് ഹ്യുണ്ടായി ലോഗോ, പുതുതായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്‌ത സ്‌കിഡ് പ്ലേറ്റുകൾ എന്നിവയുണ്ട്.

അതേസമയം കാറിന്‍റെ സൈഡ് പ്രൊഫൈൽ കറുത്ത നിറത്തിലുള്ള ORVM-കൾ, റൂഫ് റെയിലുകൾ, അലോയ് വീലുകൾ എന്നിവയാൽ കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതായും കാണാം. ചുവന്ന നിറത്തിലുള്ള ബ്രേക്ക് കാലിപ്പറുകളും പ്രത്യേക നൈറ്റ് ബാഡ്‌ജിങും പുതുക്കിയ വെന്യു നൈറ്റ് എഡിഷനിലുണ്ട്. ഇത് കാറിന് ഒരു സ്പോർട്ടി ടച്ച് നൽകുന്നു.

ഇന്‍റീരിയർ ഡിസൈനിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ, പുതിയ എഡിഷന്‍റെ ഉൾഭാഗത്ത് പ്രീമിയം, ഓൾ-ബ്ലാക്ക് ക്യാബിൻ, സൂക്ഷ്മമായ വെങ്കല ഇൻസേർട്ടുകൾ എന്നിവ ചേർത്തിരിക്കുന്നത് കാണാം. കാറിന്‍റെ സീറ്റുകളിൽ പ്രത്യേക അപ്ഹോൾസ്റ്ററിയും ഉണ്ട്. HX6T, HX10, N10 പോലുള്ള തിരഞ്ഞെടുത്ത വകഭേദങ്ങളിൽ ഒരു ഡാഷ്‌ക്യാം കൂടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് വൈവിധ്യമാർന്ന റെക്കോർഡിങ് മോഡുകളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു.

തുടർച്ചയായ ഡ്രൈവിങ് റെക്കോർഡിങ്, അപ്രതീക്ഷിത സംഭവങ്ങളിൽ അടിയന്തര ക്യാപ്‌ചർ, ദീർഘദൂര യാത്രകൾക്കുള്ള വെക്കേഷൻ മോഡ്, സമർപ്പിത മൊബൈൽ ആപ്പ് വഴിയുള്ള വീഡിയോ ആക്‌സസ് എന്നിവ പോലുള്ള സവിശേഷതകൾ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. പെർഫോമൻസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, മെക്കാനിക്കൽ മാറ്റങ്ങളൊന്നുമില്ലാത്തതിനാൽ വെന്യു നൈറ്റ് എഡിഷൻ പരിചിതമായ അതേ എഞ്ചിൻ ലൈനപ്പ് നിലനിർത്തുന്നതായി കാണാം.

പുതിയ ഹ്യുണ്ടായി വെന്യു നൈറ്റ് എഡിഷൻ: എഞ്ചിൻ
1.2 ലിറ്റർ നാച്ചുറലി ആസ്പിറേറ്റഡ് പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ, ഡിസിടി ഗിയർബോക്സുള്ള 1.0 ലിറ്റർ ടർബോചാർജ്ഡ് പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ, മാനുവൽ, ഓട്ടോമാറ്റിക് ട്രാൻസ്മിഷൻ ഓപ്ഷനുകളിൽ ലഭ്യമായ 1.5 ലിറ്റർ ഡീസൽ എഞ്ചിൻ എന്നീ എഞ്ചിൻ ഓപ്‌ഷനുകൾ ഇതിലുണ്ട്. പുതിയ എഡിഷനിൽ ഹേസൽ ബ്ലൂ മാറ്റ്, മിസ്റ്റിക് സഫയർ മാറ്റ് എന്നീ രണ്ട് പുതിയ മാറ്റ് കളർ ഓപ്ഷനുകളും കമ്പനി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് തങ്ങളുടെ കാർ വ്യക്തിഗതമാക്കുന്നതിനുള്ള ഓപ്ഷനുകളും ഇതിൽ കൂടുതലാണ്.

Also Read:

  1. കുറഞ്ഞ വിലയിൽ പോലും പ്രീമിയം സവിശേഷതകൾ! കിയ സിറോസിന്‍റെ അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്‌ത പതിപ്പെത്തി; എസ്‌യുവി പ്രേമികൾക്ക് കോളടിച്ചു
  2. കരുത്തൻ ബാറ്ററിയും അതിശയിപ്പിക്കുന്ന എഐ ഫീച്ചറുകളും! 15,999 രൂപയ്‌ക്ക് 'ടെക്‌നോ പോപ് എക്‌സ് 5ജി' വാങ്ങാം
  3. ക്യാമറ കണ്ടാല്‍ കണ്ണ് തള്ളും, വമ്പൻ ലുക്കില്‍ വിവോ 300 അൾട്രയും X300 എഫ്.ഇയും
  4. 7,000mAh ബാറ്ററി, 50MP ഡ്യുവൽ റിയർ ക്യാമറ; ഓപ്പോ F33 സീരീസ് 5G ഇന്ത്യയിൽ, വില അറിയണ്ടേ?

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.