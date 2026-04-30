മുൻ മോഡലിനേക്കാൾ വലിയ ബാറ്ററിയും മെച്ചപ്പെട്ട ഇന്റീരിയറും: പുതുക്കിയ ഹ്യുണ്ടായി അയോണിക് 5; പുതിയ വിലയറിയാം
Published : April 30, 2026 at 10:20 AM IST
ഹൈദരാബാദ്: ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ ഫെയ്സ്ലിഫ്റ്റ് ചെയ്ത അയോണിക് 5 അവതരിപ്പിച്ച് ഹ്യുണ്ടായി. 55.70 ലക്ഷം രൂപ എക്സ്-ഷോറൂം വിലയിലാണ് ഫെയ്സ്ലിഫ്റ്റ് ചെയ്ത പതിപ്പെത്തുന്നത്. ഇലക്ട്രിക് ക്രോസ്ഓവറിലേക്കുള്ള മിഡ്-ലൈഫ് അപ്ഡേറ്റായി ഇതിനെ പറയാം. 2023ൽ പുറത്തിറക്കിയ മുൻഗാമിയുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ വലിയ ബാറ്ററി, വിപുലീകൃത റേഞ്ച്, മെച്ചപ്പെടുത്തിയ ഇന്റീരിയർ എന്നിവ ഇതിന് ലഭിക്കും.
പുതിയ അയോണിക് 5 ഗ്രാവിറ്റി ഗോൾഡ് മാറ്റ്, മിഡ്നൈറ്റ് ബ്ലാക്ക് പേൾ, ടൈറ്റൻ ഗ്രേ, ഒപ്റ്റിക് വൈറ്റ് എന്നിങ്ങനെ നാല് എക്സ്റ്റീരിയർ കളർ ഓപ്ഷനുകളിൽ ലഭ്യമാണ്. അതേസമയം ഇന്റീരിയർ ഒബ്സിഡിയൻ ബ്ലാക്ക് നിറത്തിൽ മാത്രമേ ലഭ്യമാവൂ.
2026 ഹ്യുണ്ടായി അയോണിക് 5: എക്സ്റ്റീരിയർ അപ്ഡേറ്റുകൾ
പുതിയ ഹ്യുണ്ടായി അയോണിക് 5ന് അതിന്റെ മുൻഗാമിയെ അപേക്ഷിച്ച് ചെറിയ ഡിസൈൻ മാറ്റങ്ങൾ മാത്രമേ ലഭിച്ചിട്ടുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ V-ആകൃതിയിലുള്ള അലങ്കാരത്തോടുകൂടിയ പുതിയ ഫ്രണ്ട് ബമ്പർ, പുനർരൂപകൽപ്പന ചെയ്ത പിൻ ബമ്പർ, ഉയരമുള്ള പിൻ സ്പോയിലർ, പരിഷ്കരിച്ച വീൽ ഡിസൈനുകൾ എന്നിവ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. പുതിയ ബമ്പർ കാരണം ഫെയ്സ്ലിഫ്റ്റഡ് പതിപ്പിന്റെ നീളം 4,635 മില്ലീമീറ്ററിൽ നിന്ന് 4,655 മില്ലീമീറ്ററായി 20 മില്ലീമീറ്റർ വർധിച്ചു. മറ്റ് എല്ലാ ബാഹ്യ അളവുകളും സ്റ്റൈലിങ് ഘടകങ്ങളും ഔട്ട്ഗോയിങ് മോഡലിൽ നിന്ന് മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുന്നു.
2026 ഹ്യുണ്ടായി അയോണിക് 5: ഇന്റീരിയർ അപ്ഡേറ്റുകൾ
പുതിയ അയോണിക് 5-ൽ കാര്യമായ ഇന്റീരിയർ മാറ്റങ്ങളുണ്ട്. പൂർണ്ണമായും കറുത്ത നിറത്തിലുള്ള തീം, പുതിയ ത്രീ-സ്പോക്ക് സ്റ്റിയറിങ് വീൽ, ഇന്ററാക്ടീവ് പിക്സൽ ലൈറ്റിങ്, ഫ്രണ്ട് സീറ്റ് വെന്റിലേഷനായി ഒരു പ്രത്യേക ബട്ടൺ, റീപോസിഷൻ ചെയ്ത വയർലെസ് ചാർജർ എന്നിവ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. വൈഡ്സ്ക്രീൻ ലേഔട്ടിൽ ഡ്യുവൽ 12.3 ഇഞ്ച് സ്ക്രീനുകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഹ്യുണ്ടായിയുടെ പുതിയ കണക്റ്റഡ് കാർ നാവിഗേഷൻ കോക്ക്പിറ്റ് (ccNC) ആണ് ഫെയ്സ്ലിഫ്റ്റഡ് ഇലക്ട്രിക് ക്രോസ്ഓവറിന്റെ ഹൈലൈറ്റ്.
റിമോട്ട് ഇമ്മൊബിലൈസേഷൻ ഫങ്ഷനും ഇൻ-കാർ പേയ്മെന്റ് ഇന്റഗ്രേഷനുമൊപ്പം വയർലെസ് ആൻഡ്രോയിഡ് ഓട്ടോ, ആപ്പിൾ കാർപ്ലേ എന്നീ കണക്റ്റിവിറ്റി സവിശേഷതകളും പുതിയ അയോണിക് 5-ൽ ഉണ്ട്. ഇൻഫോടെയ്ൻമെന്റ് സിസ്റ്റത്തിലൂടെ നേരിട്ട് ഇവി ചാർജിംഗിന് പണം നൽകാൻ ഡ്രൈവർമാരെ ഡ്രൈവർമാരെ പ്രാപ്തരാക്കുന്നതാണ് ഇൻ-കാർ പേയ്മെന്റ് ഫീച്ചർ.
പുതിയ അയോണിക് 5ൽ സുരക്ഷാ സവിശേഷതകളും മെച്ചപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. റിയർ പാർക്കിങ് കൊളീഷൻ-അവോയിഡൻസ് അസിസ്റ്റും സൈഡ് പാർക്കിങ് സെൻസറുകളും പുതിയ കൂട്ടിച്ചേർക്കലുകളാണ്. ബാക്കിയുള്ള സുരക്ഷാ പാക്കേജ് മുൻ മോഡലിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്.
2026 ഹ്യുണ്ടായ് അയോണിക് 5: ബാറ്ററി, റേഞ്ച്
2026 അയോണിക് 5-ൽ 84 kWh ബാറ്ററി പായ്ക്കാണ് സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത് 690 കിലോമീറ്റർ വരെ ARAI- സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ റേഞ്ച് നൽകുന്നു.
