പുതുക്കിയ ഡിസൈനും, അലോയ് വീലുകളും; പുതിയ കളർ ഓപ്ഷനുകളിൽ ഹ്യുണ്ടായി എക്സ്റ്ററിന്റെ ഫെയ്സ്ലിഫ്റ്റ് പതിപ്പ്
എക്സ്റ്ററിന്റെ പുതുക്കിയ പതിപ്പിലെ ഡിസൈനും, ഫ്രണ്ട് ഗ്രില്ലും ബമ്പറുകളും, 15 ഇഞ്ച് ഡയമണ്ട്-കട്ട് അലോയ് വീലുകളും, കളർ ഓപ്ഷനുകളും പുതിയതാണ്.
Published : March 21, 2026 at 1:41 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ഹ്യുണ്ടായി തങ്ങളുടെ ജനപ്രിയ കോംപാക്റ്റ് സ്പോർട്സ് യൂട്ടിലിറ്റി വെഹിക്കിൾ (എസ്യുവി) ആയ എക്സ്റ്ററിന്റെ ഫെയ്സ്ലിഫ്റ്റ് പതിപ്പ് ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ പുറത്തിറക്കി. പുതുക്കിയ പതിപ്പിന് പുതുക്കിയ ഡിസൈനും ലഭിക്കുന്നു. അതിൽ പുനർരൂപകൽപ്പന ചെയ്ത ഫ്രണ്ട് ഗ്രില്ലും ബമ്പറുകളും, പുതിയ 15 ഇഞ്ച് ഡയമണ്ട്-കട്ട് അലോയ് വീലുകളും, പുതിയ കളർ ഓപ്ഷനുകളും ഉൾപ്പെടുന്നു.
ടൈറ്റാനിയം ബ്ലാക്ക് മാറ്റ്, ഗോൾഡൻ ബ്രോൺസ് എന്നിവയാണ് എക്സ്റ്ററിന്റെ ഫെയ്സ്ലിഫ്റ്റ് പതിപ്പിലെ പുതിയ കളർ ഓപ്ഷനുകൾ. വാഹനത്തിന്റെ ഇന്റീരിയർ പുതിയ നേവി, ഗ്രേ ഇന്റീരിയർ ക്യാബിൻ തീമോടെയാണ് വരുന്നത്. അതേസമയം, ഫാക്ടറി ഫിറ്റഡ് ഡ്യുവൽ ഡാഷ്ക്യാം സജ്ജീകരണം, മെറ്റൽ പെഡലുകൾ തുടങ്ങിയ സെഗ്മെന്റ്-ഫസ്റ്റ് സവിശേഷതകളാണ് എക്സ്റ്ററിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.
കൂടാതെ, സ്റ്റാൻഡേർഡായി ആറ് എയർബാഗുകളും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. EX, S, SX, SX(O), SX(O) കണക്റ്റ് എന്നിങ്ങനെ വിശാലമായി പേരിട്ടിരുന്ന എക്സ്റ്ററിന്റെ വേരിയന്റ് ലെവലുകളെ H2, H3, H4, H6, H8, H10 എന്നിങ്ങനെ പുനർനാമകരണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഏറ്റവും പുതിയ ഹ്യുണ്ടായി വെർണയിലും ഈ ട്രിം പുനർനാമകരണം കാണാം. പുതുക്കിയ പതിപ്പിന്റെ വിലയും സവിശേഷതകളും വിശദമായി പരിശോധിക്കാം.
2026 ഹ്യുണ്ടായി എക്സ്റ്റർ: വില, ലഭ്യത
കംപ്രസ്ഡ് നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ് (സിഎൻജി) എഞ്ചിനുകളിൽ മാനുവൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ (എംടി), ഓട്ടോമേറ്റഡ് മാനുവൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ (എഎംടി) ഗിയർബോക്സ് ഓപ്ഷനുകളോടെ ലഭ്യമാണ്. അടിസ്ഥാന വേരിയന്റായ എച്ച്2 ന് 5.79 ലക്ഷം രൂപ (എക്സ്-ഷോറൂം) വില വരും. അതേസമയം ടോപ്പ്-സ്പെക്ക് മോഡലായ എച്ച്10 ന് 9.41 ലക്ഷം രൂപ (എക്സ്-ഷോറൂം) വരെയാണ് വില.
പുതിയ ടൈറ്റാനിയം ബ്ലാക്ക് മാറ്റ്, ഗോൾഡൻ ബ്രോൺസ് ഷേഡുകൾക്ക് പുറമേ, ടൈറ്റാൻ ഗ്രേ, അറ്റ്ലസ് വൈറ്റ്, സ്റ്റാറി നൈറ്റ്, ടൈറ്റാനിയം ബ്ലാക്ക്, റേഞ്ചർ കാക്കി, ബ്ലാക്ക് റൂഫ് (ഡ്യുവൽ ടോൺ) ഉള്ള റേഞ്ചർ കാക്കി എന്നീ നിറങ്ങളിലും എക്സ്റ്റർ ലഭ്യമാണ്. അടുത്തുള്ള ഏതെങ്കിലും ഹ്യുണ്ടായി ഡീലർഷിപ്പിൽ 11,000 രൂപ ടോക്കൺ തുക നൽകി അല്ലെങ്കിൽ കമ്പനിയുടെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് (clicktobuy.hyundai.com.in) സന്ദർശിച്ച് പണം നൽകി ബുക്ക് ചെയ്യാം.
|എഞ്ചിൻ
|ട്രാൻസ്മിഷൻ
|വേരിയന്റ്
| വില
(എക്സ്-ഷോറൂം)
|1.2 ലിറ്റർ
കപ്പ പെട്രോൾ
|MT
|HX2
|Rs 5,79,900
|HX3
|Rs 6,23,900
|HX4
|Rs 7,21,900
|HX6
|Rs 7,94,900
|HX8
|Rs 8,35,900
|AMT
|HX3
|Rs 6,90,900
|HX4+
|Rs 8,05,900
|HX6
|Rs 8,54,900
|HX8
|Rs 9,07,900
|HX10
|Rs 9,41,900
സിഎൻജി ഉള്ള
1.2 ലിറ്റർ ബൈ-ഫ്യുവൽ
കപ്പ പെട്രോൾ
|MT
|HX2
|Rs 6,99,900
|HX3
|Rs 7,43,900
|HX4
|Rs 8,26,900
|HX6
|Rs 8,93,900
|HX8
|Rs 9,40,900
2026 ഹ്യുണ്ടായി എക്സ്റ്റർ: എക്സ്റ്റീരിയർ ഡിസൈൻ
പുനർരൂപകൽപ്പന ചെയ്ത കറുത്ത റേഡിയേറ്റർ ഗ്രിൽ, പുതിയ സെന്റർ ഗാർണിഷ്, പുതുക്കിയ ഫ്രണ്ട്, റിയർ ബമ്പറുകൾ എന്നിവയ്ക്കൊപ്പം 2026 എക്സ്റ്ററിന് കൂടുതൽ ബോൾഡായ ഫ്രണ്ട് ഫാസിയ ലഭിക്കുന്നു. കൂടാതെ, പുതിയ R15 ഡയമണ്ട്-കട്ട് അലോയ് വീലുകൾ, അസെർട്ടീവ് വീൽ ആർച്ച് ക്ലാഡിംഗ്, പുതുക്കിയ ടെയിൽഗേറ്റ്, സി-പില്ലർ ഗാർണിഷ്, വിംഗ്-ടൈപ്പ് റിയർ സ്പോയിലർ എന്നിവയാണ് എക്സ്റ്റീരിയർ അപ്ഡേറ്റുകൾ.
എക്സ്റ്റർ അതിന്റെ സെഗ്മെന്റിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ എസ്യുവിയായി തുടരുന്നുവെന്നും 2,450 എംഎം അളക്കുന്ന ഏറ്റവും നീളമുള്ള വീൽബേസ് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നുവെന്നും 3,830 എംഎം നീളവും 1,723 എംഎം വീതിയും 1,643 എംഎം ഉയരവുമുള്ള അളവുകളോടെ വരുന്നെന്നും ഹ്യുണ്ടായി അവകാശപ്പെടുന്നു.
2026 ഹ്യുണ്ടായി എക്സ്റ്റർ: ഇന്റീരിയർ ഡിസൈൻ
പുതുക്കിയ എക്സ്റ്ററിന്റെ ഇന്റീരിയർ ക്യാബിനിൽ പുതിയ ഡ്യുവൽ-ടോൺ നേവി, ഗ്രേ കളർ തീം ഉണ്ട്. ഇത് 3D കാർബൺ പാറ്റേൺ ഡാഷ്ബോർഡ് ഫിനിഷും സ്പോർട്ടി ഡി-കട്ട് സ്റ്റിയറിങ് വീലും കൊണ്ട് പൂരകമാണ്. സെഗ്മെന്റ്-ഫസ്റ്റ് മെറ്റൽ പെഡലുകളും ഫോൾഡിങ് ഡ്രൈവർ ആംറെസ്റ്റും, എക്സ്റ്റർ ബ്രാൻഡിംഗുള്ള സെമി-ഫാബ്രിക് സീറ്റ് അപ്ഹോൾസ്റ്ററി, ഡ്രൈവർ സീറ്റ് ഉയര ക്രമീകരണം, ക്രമീകരിക്കാവുന്ന പിൻ ഹെഡ്റെസ്റ്റുകൾ എന്നിവ ഇപ്പോൾ എല്ലാ വേരിയന്റുകളിലും സ്റ്റാൻഡേർഡായി ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. എക്സ്റ്ററിന് 391 ലിറ്റർ ബൂട്ട് സ്പേസുണ്ട്.
2026 ഹ്യുണ്ടായി എക്സ്റ്റർ: സുരക്ഷാ സവിശേഷതകൾ
2026 ഹ്യുണ്ടായി എക്സ്റ്ററിൽ ഡ്യുവൽ ഡാഷ്ക്യാം സജ്ജീകരണം (സെഗ്മെന്റ്-ഫസ്റ്റ്), വയർലെസ് ആൻഡ്രോയിഡ് ഓട്ടോ, ആപ്പിൾ കാർപ്ലേ, പിൻ യാത്രക്കാർക്കുള്ള ടൈപ്പ്-സി യുഎസ്ബി പോർട്ട്, 60-ലധികം ബ്ലൂലിങ്ക് കണക്റ്റഡ് സവിശേഷതകൾ തുടങ്ങിയ സവിശേഷതകളുണ്ട്. ഇന്റർനെറ്റ് കണക്ഷൻ ഇല്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന 300-ലധികം എംബഡഡ് വോയ്സ് കമാൻഡുകളുമായാണ് ഇത് വരുന്നത്. ഇലക്ട്രിക് സൺറൂഫ്, അഡ്വാൻസ്ഡ് ഡിജിറ്റൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ക്ലസ്റ്റർ, മാപ്പുകൾക്കും ഇൻഫോടെയ്ൻമെന്റിനുമുള്ള ഓവർ-ദി-എയർ (OTA) അപ്ഡേറ്റുകൾ എന്നിവയും കാറിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.
സുരക്ഷാ സവിശേഷതകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത എക്സ്റ്ററിൽ 45-ലധികം അഡ്വാൻസ്ഡ് സുരക്ഷാ സവിശേഷതകളും ആറ് എയർബാഗുകൾ, ഇലക്ട്രോണിക് സ്റ്റെബിലിറ്റി കൺട്രോൾ (ESC), ഹിൽ-സ്റ്റാർട്ട് അസിസ്റ്റ് കൺട്രോൾ (HAC) പോലുള്ള 30 സ്റ്റാൻഡേർഡ് സുരക്ഷാ സവിശേഷതകളും ഉണ്ട്. SX ട്രിമിൽ നിന്ന് മുമ്പ് ലഭ്യമായിരുന്ന ESC, HAC എന്നിവ ഇപ്പോൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സുരക്ഷാ സവിശേഷതകളായി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് എന്നത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.
2026 ഹ്യുണ്ടായി എക്സ്റ്റർ: സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ
പുതിയ എക്സ്റ്ററിൽ 1.2 ലിറ്റർ ഫോർ സിലിണ്ടർ കപ്പ പെട്രോൾ എഞ്ചിനാണ് ഉള്ളത്. ഇത് 5-സ്പീഡ് MT അല്ലെങ്കിൽ AMT ഗിയർബോക്സ് ഓപ്ഷനുകൾ നൽകുന്നു. 1.2 ലിറ്റർ ബൈ-ഫ്യുവൽ കപ്പ പെട്രോൾ-സിഎൻജി വേരിയന്റും ഡ്യുവൽ സിലിണ്ടർ സജ്ജീകരണവും 225 ലിറ്റർ ബൂട്ട് സ്പേസ് നൽകുന്ന അണ്ടർബോഡി സ്പെയർ ടയറും ഇപ്പോൾ സ്റ്റാൻഡേർഡായി വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നുണ്ട്.
|ഫീച്ചറുകൾ
|വിശദാംശങ്ങൾ
|എഞ്ചിൻ
|1.2l Kappa petrol | 1.2l Bi-Fuel Kappa petrol with CNG
|പവർ
|81.80 bhp at 6,000 rpm | 67.72 bhp at 6,000 rpm
|ടോർക്ക്
|113.8 Nm at 4,000 rpm | 95.2 Nm at 4,000 rpm
|ഗിയർബോക്സ്
|5-speed MT and 5-speed AMT | 5-speed MT
