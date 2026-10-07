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പ്രീമിയം ക്യാബിൻ സവിശേഷതകളുമായി അത്യാധുനിക സാങ്കേതികവിദ്യയിൽ പുതുക്കിയ 'ഹോണ്ട എലിവേറ്റ്': വേരിയന്റ് തിരിച്ചുള്ള ഫീച്ചറും വിലയും
ആവശ്യമായ ഫീച്ചറുകളടങ്ങുന്ന വേരിയന്റുകൾ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കാവുന്നതാണ്. ഏത് വേരിയന്റ് വാങ്ങുമെന്ന് കൺഫ്യൂഷനുണ്ടോ? പുതുക്കിയ ഹോണ്ട എലിവേറ്റിന്റെ ഓരോ വേരിയന്റിലും ലഭ്യമാകുന്ന ഫീച്ചറുകളും അതിന്റെ വിലയും ചുവടെ നൽകുന്നു. പരിശോധിക്കാം.
Published : October 7, 2026 at 1:48 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ഹോണ്ട കാർസ് ഇന്ത്യ തങ്ങളുടെ പുതിയ 'ഹോണ്ട എലിവേറ്റ്' എസ്യുവിയുടെ പുതുക്കിയ ഫേസ്ലിഫ്റ്റഡ് പതിപ്പ് ഇന്ത്യയിൽ അവതരിപ്പിച്ചു. ഏറെ നാളായി ലോഞ്ച് കാത്തിരുന്ന ഈ എസ്യുവിയിൽ പരിഷ്ക്കരിച്ച ഡിസൈനും ഒട്ടനവധി പുതിയ സവിശേഷതകളും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 11.80 ലക്ഷം രൂപ എക്സ്-ഷോറൂം വിലയിലാണ് കമ്പനി ഈ വാഹനം വിപണിയിലെത്തിച്ചിരിക്കുന്നത്.
ഹ്യുണ്ടായ് സെൽറ്റോസ്, മാരുതി സുസുക്കി ഗ്രാൻഡ് വിറ്റാര, ടൊയോട്ട ഹൈറൈഡർ എന്നീ മോഡലുകളോടാണ് പുതിയ ഹോണ്ട എലിവേറ്റ് മത്സരിക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ വിവിധ വേരിയന്റുകൾക്ക് എത്ര വില വരുമെന്നും ലഭ്യമായ സവിശേഷതകൾ എന്തൊക്കെയെന്നും പരിശോധിക്കാം.
ഹോണ്ട എലിവേറ്റ്: വില വിവരങ്ങൾ
പുതിയ എലിവേറ്റ് ഫേസ്ലിഫ്റ്റ് SV, V, VX, ZX, ZX+ എന്നിങ്ങനെ അഞ്ച് ട്രിമ്മുകളിൽ ലഭ്യമാണ്. ഇതിന്റെ വില വിവരങ്ങളടങ്ങുന്ന പട്ടിക ചുവടെ നൽകുന്നു.
ഹോണ്ട എലിവേറ്റ്: ഡിസൈൻ
മുൻ മോഡലിനെ അപേക്ഷിച്ച് കൂടുതൽ പ്രീമിയം ഫീച്ചറുകളും ഡിസൈൻ മാറ്റങ്ങളുമായാണ് പുതിയ ഫേസ്ലിഫ്റ്റ് പതിപ്പ് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഹെഡ്ലാമ്പുകളെ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന പുതിയ എൽഇഡി ഡിആർഎൽ സ്ട്രിപ്പും, ഗ്ലോസ് ബ്ലാക്ക് ഫിനിഷിലുള്ള പരിഷ്കരിച്ച ഹണി കോംബ് മുൻ ഗ്രില്ലും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. പിൻഭാഗത്ത് ആധുനിക രീതിയിലുള്ള കണക്റ്റഡ് എൽഇഡി ടെയിൽ ലാമ്പുകൾ ഉണ്ട്. 'നോർഡിക് ഫോറസ്റ്റ് പേൾ' എന്ന ആർകർഷകമായ ഒരു കളർ ഓപ്ഷൻ കൂടെ പുതുക്കിയ മോഡലിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ പുതിയ ഡിസൈനിലുള്ള 17-ഇഞ്ച് ഡയമണ്ട്-കട്ട് അലോയ് വീലുകളും, പരിഷ്കരിച്ച ഫ്രണ്ട്-റിയർ ബമ്പറുകളും ലഭിക്കുന്നു. വേരിയന്റ് തിരിച്ചുള്ള ഫീച്ചറുകൾ പരിശോധിക്കാം.
ഹോണ്ട എലിവേറ്റ് SV വേരിയൻ്റ്: സവിശേഷതകൾ
- കീലെസ് റിമോട്ടോട് കൂടിയ ഹോണ്ട സ്മാർട്ട്-കീ സിസ്റ്റം
- വൺ-പുഷ് സ്റ്റാർട്ട്/സ്റ്റോപ്പ് ബട്ടൺ
- ടച്ച്-സെൻസർ അധിഷ്ഠിത സ്മാർട്ട് കീലെസ് ആക്സസ്
- ഇലക്ട്രിക്കൽ ടെയിൽഗേറ്റ് ലോക്ക്
- ഓട്ടോ ഓപ്പൺ/ക്ലോസ്, പിഞ്ച് ഗാർഡ് സൗകര്യങ്ങളുള്ള ഡ്രൈവർ പവർ വിൻഡോ
- ഓട്ടോ-ഓഫ് ടൈമറോടു കൂടിയ 'ഫോളോ-മി-ഹോം'/'ലീഡ്-മി-ടു-കാർ' ഹെഡ്ലൈറ്റുകൾ
- പവർ-അഡ്ജസ്റ്റബിൾ ഡോർ മിററുകൾ
- MAX COOL മോഡോട് കൂടിയ ഓട്ടോമാറ്റിക് ക്ലൈമറ്റ് കൺട്രോൾ
- പിൻഭാഗത്തെ എസി വെന്റുകൾ
- 7-ഇഞ്ച് HD ഫുൾ-കളർ TFT MID
- മൾട്ടി-ഫങ്ഷൻ ഡ്രൈവർ ഇൻഫർമേഷൻ ഇൻ്റർഫേസ്
- ഡ്യുവൽ-ഫ്രണ്ട് i-SRS, ഫ്രണ്ട്-സീറ്റ് സൈഡ്, സൈഡ്-കർട്ടിൻ എയർബാഗുകൾ ഉൾപ്പെടെ ആറ് എയർബാഗുകൾ
- ഹിൽ-സ്റ്റാർട്ട് അസിസ്റ്റ്
- LED പ്രൊജക്ടർ ഹെഡ്ലൈറ്റുകൾ
- ഡ്യുവൽ ട്രെയിലുകളോട് കൂടിയ LED ടെയിൽ ലാമ്പ്
- ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് LED ഡേടൈം റണ്ണിങ് ലൈറ്റുകൾ, പൊസിഷൻ ലാമ്പുകൾ, ടേൺ ഇൻഡിക്കേറ്ററുകൾ
- 16-ഇഞ്ച് സ്റ്റീൽ വീലുകൾ
- ഷാർക്ക്-ഫിൻ ആന്റിന
- ബോഡി-കളർ ഡോർ മിററുകൾ
- ലൈറ്റിങോട് കൂടിയ സ്റ്റിയറിങ്-മൗണ്ടഡ് ഓഡിയോ, ഹാൻഡ്സ്-ഫ്രീ ടെലിഫോൺ സ്വിച്ചുകൾ
- ലൈറ്റിങോട് കൂടിയ സ്റ്റിയറിങ്-മൗണ്ടഡ് വോയ്സ്-റെക്കഗ്നിഷൻ സ്വിച്ച്
ഹോണ്ട എലിവേറ്റ് V വേരിയൻ്റ്: സവിശേഷതകൾ
SV വേരിയന്റിനേക്കാൾ അധികമായി എന്തൊക്കെ ഫീച്ചറുകൾ V വേരിയന്റുകളിൽ ലഭിക്കുമെന്ന് പരിശോധിക്കാം.
- റിമോട്ട് എഞ്ചിൻ സ്റ്റാർട്ട് (CVT-യിൽ മാത്രം)
- 7-സ്റ്റെപ്പ് പാഡിൽ ഷിഫ്റ്ററുകൾ (CVT-യിൽ മാത്രം)
- LED ഷിഫ്റ്റ്-ലിവർ പൊസിഷൻ ഇൻഡിക്കേറ്റർ (CVT-യിൽ മാത്രം)
- എളുപ്പത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഷിഫ്റ്റ്-ലോക്ക് റിലീസ് സ്ലോട്ട് (CVT-യിൽ മാത്രം)
- 7-സ്പീഡ് മാനുവൽ ഷിഫ്റ്റ് മോഡും പൊസിഷൻ ഇൻഡിക്കേറ്ററും (CVT-യിൽ മാത്രം)
- ടെലിമാറ്റിക്സ് കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് (TCU) സഹിതമുള്ള ഹോണ്ട കണക്റ്റ്
- അലക്സ (Alexa) കണക്റ്റിവിറ്റി
- സ്മാർട്ട് വാച്ച് കണക്റ്റിവിറ്റി
- 8-ഇഞ്ച് ടച്ച്സ്ക്രീൻ
- ആൻഡ്രോയിഡ് ഓട്ടോ, ആപ്പിൾ കാർപ്ലേ എന്നിവയ്ക്കൊപ്പം വയർലെസ് സ്മാർട്ട്ഫോൺ കണക്റ്റിവിറ്റി
- പ്രീമിയം ഫോർ-സ്പീക്കർ സറൗണ്ട്-സൗണ്ട് സിസ്റ്റം
- Type-C USB പോർട്ടുകൾ
- പിൻഭാഗത്തെ Type-C USB പോർട്ടുകൾ (CVT-യിൽ മാത്രം)
- ലഗേജ്-ഏരിയ കവർ
ഹോണ്ട എലിവേറ്റ് VX വേരിയൻ്റ്: സവിശേഷതകൾ
V വേരിയന്റിനേക്കാൾ അധികമായി എന്തൊക്കെ ഫീച്ചറുകൾ VX വേരിയന്റുകളിൽ ലഭിക്കുമെന്ന് പരിശോധിക്കാം.
- പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ ഓട്ടോ-ലോക്ക് ഫങ്ഷൻ
- പവർ-ഫോൾഡിങ് ഡോർ മിററുകൾ
- വയർലെസ് സ്മാർട്ട്ഫോൺ ചാർജർ
- സെന്റർ-കൺസോൾ പോക്കറ്റിനുള്ള ആംബിയന്റ് ലൈറ്റിങ്
- ഫ്രണ്ട് ഫുട്വെൽ ആംബിയന്റ് ലൈറ്റിങ്
- കാർഗോ-ഏരിയ ലൈറ്റുകൾ
- ലെയ്ൻ വാച്ച് ക്യാമറ
- ലൈറ്റ് സെൻസറുള്ള ഓട്ടോമാറ്റിക് ഹെഡ്ലൈറ്റ് കൺട്രോൾ
- വൈപ്പറുകളുമായി ഹെഡ്ലൈറ്റുകളുടെ സംയോജനം
- ഇന്റർവേറ്റീവ്, റിവേഴ്സ്-ഗിയർ-അനുബന്ധ പ്രവർത്തനത്തോടുകൂടിയ റിയർ വൈപ്പറും വാഷറും
- LED പ്രൊജക്ടർ ഫ്രണ്ട് ഫോഗ് ലാമ്പുകൾ
- സ്ലൈഡ്/ടിൽറ്റ് ഫംഗ്ഷനും പിഞ്ച് ഗാർഡും ഉള്ള വൺ-ടച്ച് ഇലക്ട്രിക് സൺറൂഫ്
- ഡ്യുവൽ-ടോൺ ഡയമണ്ട്-കട്ട് ബെർലിന ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് ക്ലിയർ-ഫിനിഷ് R17 അലോയ് വീലുകൾ
- പ്രീമിയം 6-സ്പീക്കർ സറൗണ്ട്-സൗണ്ട് സിസ്റ്റം (നാല് സ്പീക്കറുകൾ + രണ്ട് ട്വീറ്ററുകൾ)
- ആക്റ്റീവ് ഓറഞ്ച് നിറത്തിൽ ഫ്രണ്ട്, റിയർ ഡോർ-ലൈനിങ് ആംബിയന്റ് ലൈറ്റിങ്
- ആക്റ്റീവ് ഓറഞ്ച് നിറത്തിൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്-പാനൽ ആംബിയന്റ് ലൈറ്റിങ്
- സ്റ്റിച്ചിംഗുള്ള പ്രീമിയം ഫാബ്രിക് സീറ്റ് അപ്ഹോൾസ്റ്ററി
- സ്റ്റിച്ചിംഗുള്ള ലെതർ സ്റ്റിയറിംഗ് വീൽ
- സോഫ്റ്റ്-ടച്ച് ഡോർ-ലൈനിംഗ് ആംറെസ്റ്റ് ഫാബ്രിക് പാഡ്
- സ്റ്റിയറിങ് വീലിൽ ഗൺമെറ്റൽ ഗാർണിഷ്
ഹോണ്ട എലിവേറ്റ് ZX വേരിയൻ്റ്: സവിശേഷതകൾ
VX വേരിയന്റിനേക്കാൾ അധികമായി എന്തൊക്കെ ഫീച്ചറുകൾ ZX വേരിയന്റിൽ ലഭിക്കുമെന്ന് പരിശോധിക്കാം.
- ഹോണ്ട സെൻസിങ് ADAS
- കൊളിഷൻ മിറ്റിഗേഷൻ ബ്രേക്കിങ് സിസ്റ്റം (CMBS)
- അഡാപ്റ്റീവ് ക്രൂയിസ് കൺട്രോൾ
- ലോ-സ്പീഡ് ഫോളോ (CVT-യിൽ മാത്രം)
- ലേൻ കീപ്പിങ് അസിസ്റ്റ് സിസ്റ്റം (LKAS)
- ലീഡ് കാർ ഡിപ്പാർച്ചർ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം
- റോഡ് ഡിപ്പാർച്ചർ മിറ്റിഗേഷൻ സിസ്റ്റം
- ഓട്ടോ ഹൈ-ബീം
- ഫ്രെയിംലെസ്സ് ഡിസൈനോടുകൂടിയ ഓട്ടോ-ഡിമ്മിങ് ഇൻസൈഡ് റിയർ-വ്യൂ മിറർ
- 10.25-ഇഞ്ച് ഇൻഫോടെയ്ൻമെൻ്റ് സിസ്റ്റം
- അസിസ്റ്റൻ്റ് സൈഡ് വ്യൂ മോണിറ്റർ
- അസിസ്റ്റൻ്റ് റിയർ വ്യൂ മോണിറ്റർ
- 8-സ്പീക്കർ സറൗണ്ട്-സൗണ്ട് സിസ്റ്റം (നാല് സ്പീക്കറുകൾ + നാല് ട്വീറ്ററുകൾ)
- വെൻ്റിലേറ്റഡ് ഫ്രണ്ട് സീറ്റുകൾ
- സ്റ്റിയറിങ് വീലിൽ അഡാപ്റ്റീവ് ക്രൂയിസ് കൺട്രോൾ, LKAS എന്നിവയ്ക്കുള്ള സ്വിച്ചുകൾ
- ഡ്യുവൽ-ടോൺ ഡയമണ്ട്-കട്ട് ബെർലിന ബ്ലാക്ക് & ഡാർക്ക്-ക്ലിയർ-ഫിനിഷ് R17 അലോയ് വീലുകൾ
ഹോണ്ട എലിവേറ്റ് ZX+ വേരിയൻ്റ്: സവിശേഷതകൾ
ZX-മായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ പുതിയ ZX+ വേരിയന്റിൽ എന്തൊക്കെ അധിക സവിശേഷതകൾ ലഭിക്കുമെന്ന് പരിശോധിക്കാം.
- 360-ഡിഗ്രി സറൗണ്ട്-വ്യൂ ക്യാമറകൾ
- ഫ്രണ്ട് പാർക്കിങ് സെൻസറുകൾ
- 8-വേ പവർ-അഡ്ജസ്റ്റബിൾ ഡ്രൈവർ സീറ്റ്
- 4-വേ പവർ-അഡ്ജസ്റ്റബിൾ കോ-ഡ്രൈവർ സീറ്റ്
- പിൻഭാഗത്തെ വെന്റിലേറ്റഡ് സീറ്റുകൾ
ഹോണ്ട എലിവേറ്റ് ഫേസ്ലിഫ്റ്റ്: എഞ്ചിൻ
പുതിയ ഹോണ്ട എലിവേറ്റ് ഫേസ്ലിഫ്റ്റിന്റെ എഞ്ചിൻ ഓപ്ഷനുകളിൽ മാറ്റമൊന്നുമില്ല. നിലവിലുള്ള അതേ 1.5 ലിറ്റർ, ഫോർ-സിലിണ്ടർ i-VTEC പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ തന്നെയാണ് ഇതിലും ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. 119 bhp പവറും 145 Nm ടോർക്കും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന എഞ്ചിനാണ് ഇത്. 6-സ്പീഡ് മാനുവൽ, CVT ഓട്ടോമാറ്റിക് ഗിയർബോക്സ് എന്നിവയുമായി ഈ എഞ്ചിൻ ലഭ്യമാണ്.
പ്രധാന എതിരാളിയായ മാരുതി സുസുക്കി ഗ്രാൻഡ് വിറ്റാരയിൽ ഫാക്ടറി-ഫിറ്റഡ് CNG ഓപ്ഷൻ ലഭ്യമാണെങ്കിലും, ഹോണ്ട എലിവേറ്റിൽ ഹൈബ്രിഡ് അല്ലെങ്കിൽ CNG പവർട്രെയിൻ ഓപ്ഷനുകൾ ഇപ്പോഴും ലഭ്യമല്ല എന്നതാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം.
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